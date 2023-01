„Ať jdou první.“ Vyoral k těm, co šermují válkou a mobilizací. Pak rozebral Pavla

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Strašidelné,“ míní komentátor o slovech generála Řehky, ale také německé ministryně zahraničí. Doufá, že dotyční Česko do vlády nezavlečou. „Pokud nedej bože ano, nechť si vezmou helmičky, vestičky a jdou oni a jenom oni do první linie,“ dodává. Vysvětlil, proč se na ČT generál držel zpátky a na CNN Prima News útočil. A proč Fiala nevezme Babišovi vítr z plachet, i když by to mohl udělat velice jednoduše.

Na poslední chvíli se kampaň Petru Pavlovi trochu zkazila, byť ne jeho vinou. Generál Řehka prohlásil, že v případě konfliktu NATO s Ruskem: „...se bude muset zapojit celá společnost, bude se muset minimálně výběrově mobilizovat, ať už lidé nebo věcné zdroje materiálu.“ A navíc pak prý Česko bude legitimní cíl. Za nejlepší způsob zabránění válce považuje odstrašení, tedy dát Rusku najevo připravenost a sílu. Nezní to poněkud strašidelně?

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25806 lidí

Jeho slova už komentovala ministryně obrany Jana Černochová, že Řehka hovořil jako odborník, že situace byla hypotetická a že mu agendu nemohou a nesmějí určovat volby. Je to přiznání, že Řehka ťal do živého?

Evidentně ano. Což je o to děsivější. Nicméně onomu panu odborníku Řehkovi bych doporučil, ať tedy v případě jimi rozpoutané války s Ruskem nejprve mobilizuje své kamarády, známé, rodinu, děti. Ať to jde na frontu omrknout a pak ať nám „mírovým štváčům“ přijde poreferovat.

A německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková natvrdo přiznala, že „válčíme s Ruskem“. Dosah jejího přiznání můžeme hodnotit podle toho, že video na Twitteru už je okontextováno, že ministryně zahraničí nemůže vyhlásit válku a že kdyby takováto prohlášení od ministra zahraničí byla vyhlášením války, tak je Rusko ve válce s celým Západem. Pustila si zelená ministryně pusu na špacír nebo je to ukázka normalizace „válečného“ přístupu?

Postupná normalizace válečného přístupu. Nicméně každý člověk s hlavou na krku si už musel všimnout a dát jedna a jedna dohromady, že se jedná o zástupnou válku, kterou proti Rusku skrze Ukrajinu vedou USA. A využívají k tomu zejména lokaje z EU, jejichž ekonomiky tato válka plundruje. Jakkoliv doufám, že se to nestane, tak dost nasvědčuje tomu, že na evropském kontinentě chtějí „majitelé klíčů“ rozpoutat další válečný konflikt většího rozsahu. Za vše třeba poslední informace o poslání německých a amerických tanků Ukrajině.

Provládní politici, komentátoři i jiní si stěžují, že Andrej Babiš straší válkou. Proč vláda s Petrem Fialou v čele nevezme Babišovi munici jednou jednoduchou větou: „Nejsme ve válce“?

Protože by popřeli sami sebe. Babišovi oponenti v čele s Pavlem a Fialou mu vytýkají, že straší válkou. Pominu to, že ex-premiér mluví o míru, protože ten s válkou souvisí. Ano, chytil se určitého tématu, které využívá. Chci věřit, že nezneužívá, myslí-li to vážně. Ale chytil se tématu, které tady nastolila a straší jím celá vládní koalice už měsíce. Stačí zadat do vyhledávače a vyjede vám hned článek z konce loňského února: „Jsme ve válce, řekl Fiala. Vláda schválila zbraně Ukrajině za 400 milionů“. Jinak pokud jde o stížnosti například komentátorů typu psychopatů Šídla, Fendrycha či Honzejka, kteří přišli s orwellovským pojmem „míroví štváči“, kterým označují ty, co odmítají jejich proválečné jančení, pak bych jim doporučil změnit medikaci.

Babiš a Pavel se střetli na CNN Prima News. Po debatě si všichni chválili svého kandidáta, ale také Terezii Tománkovou za vedení debaty. Souhlasíte? Poučila se CNN Prima News od minulé debaty, že má držet diváky na uzdě a kandidáty rovněž?

Viděl jsem jen útržek, takže nemůžu úplně posoudit. Z toho, co jsem viděl a co jsem slyšel okolo, tak je to zřejmě tak. Všeříkající pak je, že šlo z hlediska moderátora, respektive moderátorky o daleko vyváženější a profesionálnější výkon než na bruselsko-washingtonsko-berlínské ČT. Nabízí se pak otázka, k čemu vlastně onu publicistiku, zpravodajství a aktivistické novináře na ČT z našich peněz tak štědře platit?

Když jsme u poučených, na ČT působil generál Pavel pasivně. Na CNN Prima News naopak na Babiše útočil. Poučil se, nebo snad byl poučen?

Jednak byl možná poučen během jednodenní „virové“ pauzy. Ale spíše, a co je podstatné, tak na nevyvážené, neobjektivní a závislé ČT šlo zcela bezprecedentně o přesilovku dva proti jednomu. A úkolu útočit na Babiše se výtečně zhostil soudruh moderátor Řezníček. Ten má vzhledem ke svému působení ve Washingtonu zřejmě stejné zaháčkování jako Petr Pavel, nebo jako Pavlův loutkář Kolář. No a proto generalisimus v debatě na ČT neměl zapotřebí útočit, neb by ona přesilovka byla ještě více do očí bijící.

Generál nyní všechny ujišťuje, že žije, protože někdo jménem jeho mluvčí údajně zasílá obrázek z jeho webu, že zemřel. Není to trochu podezřelé? V den prvního kola mu nějaká ruská skupina napadne web. Po prvním kole se začne šířit SMSKa, která podle operátorů nikdy neodešla. A teď rovnou falešné oznámení o úmrtí. Všechno věci snadno vyvratitelné, až hloupé. Ale pro generálovy voliče aktivizující.

Těžko říct. Takzvané operace pod falešnou vlajkou jsou běžným nástrojem jakéhokoliv boje. Co se týká evergreenu takzvaných ruských hackerů, tak proti tomu jsme snad už i imunní. Podezřelé a až hloupé to všechno je. Dokázat opak však já v tuhle chvíli nemám jak.

Co si myslíte o poslední čtvrteční debatě na TV Nova?

Měl jsem ji puštěnou jen v podkresu. Myslím, že neurazila ani nenadchla. Moderátor mi připadal fajn, otázky nudné. Jinak podle mě profesionální převlékač uniforem a Kolářova loutka Pavel v debatách zřejmě na diváky působila lépe. Klidněji, rozvážněji, s podmanivým hlasem, vyšperkovaný a naondulovaný jakoby právě vylezl z muzea TGM, odpovídal na otázky – sic prefabrikovanými frázemi, nicméně Babiš často z nějakého mě neznámého důvodu – i při těch banálních – odbíhá jinam. Což diváci vnímají.

A poslední, možná filozofická otázka. Má generál Pavel nárok ohánět se hodnotami, svobodou, demokracií a pravdou?

Má na to právo jako takové. Ale morální rozhodně ne. Kdo navzdory přísaze z jednoho zadku – sovětského – na lusknutí prstů přeskočí do zadku druhého – amerického, je pro mě bezcharakterním oportunistou. Nutno dodat, že v obou zadcích se dostal – případně snažil dostat – hodně hluboko.

