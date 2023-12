„Blázni.“ Šéfka Trikolory zděšena, na co se vybíraly peníze u Schwarzenbergovy rakve

„Byl to rok, kdy jsme se pod vedením Fialovy vlády vydali na usilovný pochod zpátky do totality. Hospodářský úpadek zaviněný hloupou politikou a nesmyslnou ideologií, znovuobjevená cenzura, stíhání za verbální trestné činy, vyhazování z práce za „špatné“ názory,“ říká v bilančním rozhovoru předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Nešetřila vládní politiky ani prezidenta. Dostala se i ke koaliční smlouvě Trikolory a SPD a zmínila příští parlamentní volby. Nevynechala ani Ukrajinu a blížící se volby v USA. Přidala i novoroční přání, které vládu určitě nepotěší.

Máme tady konec roku, do kterého velmi brutálně zasáhla tragédie na Filosofické fakultě v Praze. Co říci k této události?

Co říkat, když žádná slova nemohou vyjádřit ten nekonečný smutek nad zmařenými mladými životy a nad bolestí všech jejich blízkých? Pro rodiče není nic strašnějšího, než stát nad hrobem svého dítěte. Upřímnou a hlubokou soustrast všem, které to postihlo.

Pokud se podíváme na celý ten rok, jak ho pro Českou republiku hodnotit?

Byl to rok, kdy jsme se pod vedením Fialovy vlády vydali na usilovný pochod zpátky do totality. Hospodářský úpadek zaviněný hloupou politikou a nesmyslnou ideologií, znovuobjevená cenzura, stíhání za verbální trestné činy, vyhazování z práce za „špatné“ názory. V životě by mě nenapadlo, že 34 let po sametu se něčeho podobného dožiju a že v čele toho všeho bude fialová ODS, tedy politická strana, se kterou jsem v minulosti měla něco společného.

Česko jako nemocný muž Evropy. Tak nás označila zahraniční média. Prý už nebudeme těžit z levné pracovní síly a vlastní nejvyspělejší průmysl nemáme. Jak z toho ven?

Ono to není zas tak složité. Kdo za to může? Ten, kdo to řídí. Jak z toho ven? Vyměnit ho. Porazit celou vládní SPOLUsebranku ve volbách. To je sice jen první, ale naprosto nezbytný krok.

Kdo z vládních politiků si zaslouží za činnost v letošním roce pochvalu a kdo přesně naopak? A nevynechme z tohoto „hodnocení“ ani pana prezidenta…

A prezident? Raději nemluvit. Loutka nasazená na Hradě, aby pod dohledem přítele po boku Koláře hájila ne české, ale americké obchodní a velmocenské zájmy.

Drahé potraviny, drahé energie… To trápí obyvatele ČR. Co s tím? Jak by se měl stát postavit k vysokým cenám a kdo podle Vás může za to, že máme mnohem dražší potraviny než v Polsku a dokonce v některých případech dražší než v Německu?

Podrobnou ekonomickou analýzu raději ponechám povolanějším, tedy ekonomům, já registruju celkový trend, který je toho všeho příčinou. A tím je nesamostatná politika Fialovy vlády. Ne nadarmo se o ní říká, že je více ukrajinská či bruselská než česká. Vládní politici nehájí naše národní zájmy, na prvním místě pro ně není český občan, oni stojí v pozoru před Washingtonem, Bruselem a Berlínem. A podle toho to tady vypadá, ceny potravin či energií nevyjímaje.

Do parlamentních voleb jsou necelé dva roky. V těch posledních mnoho hlasů propadlo, politické spektrum se může proměnit. Která ze sil, jež nyní stojí mimo Sněmovnu, má šanci příští rok vyrůst tak, že se s ní bude muset počítat? A co byste považovala za volební úspěch Trikolory?

Na nějakou velkou proměnu naší politické scény v nejbližším časovém horizontu ještě příliš nevěřím, byť si ji přeji. Stále je tu dominantní Babiš a relativně soudržné strany pětikoalice, které sice trochu ztrácejí, ale nežijme v iluzi, že je opustí všichni jejich voliči. Někteří lidé jsou nepoučitelní a že volí proti svým vlastním ekonomickým zájmům, jim nedochází. Již řadu měsíců říkám, že ultimativní příkaz doby zní, že nesmíme znovu dopustit, aby opět propadlo více než milion voličských hlasů. Volby totiž nakonec můžou rozhodovat zase jednotky procent, třeba právě ty od Trikolory. Že spojování malých s ještě menšími moc nefunguje, jsme se přesvědčili ve volbách v roce 2021. A že by Trikolora měla jít do voleb v koalici s SPD, doporučoval exprezident Václav Klaus už tenkrát. Ostatně náš programový překryv je značný. Řídíme se proto heslem „lépe pozdě, nežli nikdy“. Takže jsme s SPD v červnu podepsali Memorandum o spolupráci a v listopadu koaliční smlouvu, která platí pro všechny volby v roce 2024 a předjímá i sněmovní volby 2025. Hlasy pro Trikoloru už nepropadnou. Za cílový úspěch považuju návrat Trikolory do Sněmovny.

Ukrajina prý zbrojí na další protiofenzivu. Rusko už kalkuluje s prodloužením války až do roku 2025. Čeho se tedy dočkáme na ukrajinské frontě příští rok?

Podívejme se i do USA. Co očekávat od nadcházejících prezidentských voleb i v souvislosti právě s postojem vůči Rusku, Ukrajině, Číně… A jak vidíte šance Donalda Trumpa?

V USA můžeme v koncentrované podobě pozorovat, jak současná politika degeneruje. Praxe, že největší favorit voleb Donald Trump má být ze soutěže vyřazen za pomoci soudů, jde proti samotné podstatě demokracie, neboť ve skutečné demokracii o tom, kdo vyhraje, rozhodují občané, a ne soudci. Nezapomínejme rovněž, co je prvotní příčinou americké reality. Korespondenční hlasování! Právě korespondenční hlasování rozhodující měrou zapříčinilo zmatky okolo sčítání hlasů a následnou situaci, kdy Trump – podle mého názoru oprávněně – výsledek voleb nikdy neuznal. A s ním prakticky polovina Ameriky. Je pro mě zcela (ne)pochopitelné, že za těchto okolností Fialova vláda usiluje, abychom si korespondenční hlasování do našeho legislativního pořádku zavedli také u nás. Ale abych odpověděla na vaši otázku. Trump, ať je jakýkoli, je nadějí pro Ameriku i celý svět. Jeho šance jsou velké. A právě proto se děje to, co se děje.

Co byste popřála našim čtenářům do nového roku? Jaký bude rok 2024 pro Českou republiku?

Přeju nám všem, abychom ten nebezpečný trend návratu naší země do totality otočili. V praxi to znamená, že je nezbytné, abychom pětidemoliční politiky raději dříve, než později, vyhnali z vládních křesel. První velkou příležitostí vyslat signalistovi nepřehlédnutelný signál, že už toho bylo dost, budou červnové evropské volby.

