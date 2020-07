„Buďme připraveni na obranu hranic.“ Okamurův muž z bezpečnostního výboru se obává šíření bouře kolem Black Lives Matter

ROZHOVOR „Německo své předsednictví dlouho do detailu plánovalo a jistě mají podrobný časový harmonogram, aby vše stihli. Bohužel to zatím vypadá, že jejich plány nebudou nijak prospěšné České republice, právě naopak,“ konstatuje poslanec Radovan Vích (SPD), místopředseda výboru pro obranu, „zatím jejich nápady vůči ČR vypadají takto: ‚Budete nám platit víc než doteď, a to už otevřeně i prostřednictvím přímých daní. Co s těmi penězi uděláme, není vaše věc, něco dáme na Green Deal, něco jiným státům, abychom je udrželi v EU a vaší povinností je přijímat ilegální imigranty, podle kvót, které určíme my.‘ Takhle si dobrou sousedskou spolupráci nepředstavuji,“ prozrazuje.

Šíření nenávisti v loňském roce přestalo být doménou tradičních extremistů, doplnily je populistické xenofobní skupiny, říká výroční zpráva z dílny ministerstva vnitra. Výraznou roli prý hraje hnutí SPD Tomia Okamury. Jak to okomentujete?



Je to jasné zneužívání pozice ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) k politickému boji. Když ČSSD nemůže porazit SPD ve volbách, tak to zkouší jinak. Viz volby do Evropského parlamentu, kde SPD získala dva mandáty, ČSSD žádný. Teď chtějí dokonce zrušit našemu předsedovi Tomio Okamurovi facebookovou stránku. Ale nejen jemu, ale i místopředsedovi Radimu Fialovi a některým našim regionálním organizacím.

Tímto by byla narušena volná soutěž politických stran, protože facebookové profily jsou jedním z mála prostředků, jak může hnutí SPD komunikovat s voliči a občany, protože média nás zpravidla ignorují. Pokud budou cenzurovat jenom ty, kdo ničení soch a vandalismus kritizují, tak pak je něco hodně špatně. Jedná se o politickou cenzuru ze strany globalistů a liberálních demokratů jako nástroj jejich „třídního boje“ proti svým ideovým odpůrcům. SPD pouze říká to, co si myslí většina našich poctivě pracujících občanů, tedy že chceme, aby na našich občanech neparazitovali nepřizpůsobiví občané na neadresných sociálních dávkách.

Rozruch vyvolalo zamyšlení bývalého zastupitele za Žít Brno Matěje Hollana na sociální síti směrem k písničkáři Jaromíru Nohavicovi, o kterém se vulgárně vyjadřuje a dle jeho názoru je hroznej. Přičemž zmínil Okamuru. Co k tomu říci?



Poslanec Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Ve sněmovně tak nebude poprvé po 23 letech. Bude Kalousek sněmovně chybět?



Z hlediska pana Miroslava Kalouska je to čistě pragmatické rozhodnutí. Program Antibabiš, eurohujerismus a hesla typu „o co méně EU, o to více Ruska“ prostě u voličů nezabraly. Je evidentní, že ve sněmovně TOP 09 za rok definitivně skončí a on nechce být tím hrobařem. Miroslav Kalousek je homo politicus a není to v žádném případě jeho konec. Bude to z pozadí komentovat a za pár let se vrátí v roli zachránce. To půjde ale těžko po jeho kauzách, zejména za jeho působení na ministerstvu obrany. Jeho odchodu ze sněmovny litovat nebudu.



Kam v poslední době směřuje TOP 09? Kalousek své rozhodnutí odůvodnil i tím, že nové vedení TOP 09 má obrovský potenciál a mohlo by být „kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran“. Padla i úvaha, že by to mohl být krok ke spolku ODS, TOP 09 a možná i STAN. Je to reálné? A s jakou šancí na úspěch?



TOP 09 má potenciál tak akorát oslabit demoblok o ty jejich 2 %, které nakonec propadnou. ODS má problém s Piráty, kteří je oslabují zejména v Praze, a navíc se s nimi druží i STAN, aby se nad nimi také nezavřely politické vody. KDU-ČSL se vydalo vlastní cestou a také to vypadá pod 5 %. ČSSD také ve sněmovně končí a KSČM vymírají členové a voliči, takže lepší to u nich také nebude. No a do toho Milion chvilek.

Jinými slovy, pokud v „demobloku“ chtějí sestavovat příští vládu, tak potřebují 101 hlasů ve sněmovně a konečné slovo bude mít v této věci prezident Miloš Zeman. Je zde příliš „mnoho kohoutů na jednom smetišti“ a tento projekt prostě nemůže vyjít. Jsem opravdu rád, že tohle nemusí SPD řešit a raději se stará o svůj volební program, abychom co nejvíce zlepšili život běžných pracujících lidí v České republice, kteří se nezajímají o to, kdo jim nejvíc slíbí, ale o to, kdo jim nejvíc pomůže. SPD je dnes jedinou parlamentní silou, která hájí zájmy našich občanů, je vlastenecká a prosazuje referendum o vystoupení z EU.

Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí?



Je zřejmé, že Německo své předsednictví dlouho do detailu plánovalo a jistě mají podrobný časový harmonogram, aby vše stihli. Bohužel to zatím vypadá, že jejich plány nebudou nijak prospěšné České republice, právě naopak. Německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl v německém parlamentu před 14 dny jasně, že zemím střední Evropy migranty doslova „vnutí“.

Času na změnu EU byla spousta, ale je to jen horší. Je potřeba vystoupit z EU, protože poslední zaplatí účet, a rozhodovat si o našich zahraničně-hospodářských a bezpečnostních otázkách budeme sami. Je také evidentní, že Andrej Babiš něco jiného říká v EU a něco jiného našim občanům. Ilegální imigraci nezastavil a kvóty a „vnucení“ je nyní opět na stole.



Sledujeme ústup USA z pozice světové velmoci? Jakým způsobem se do postavení USA promítnou nepokoje související s hnutím Black Lives Matter?

USA byly, jsou a budou ještě dlouho světovou velmocí. Hnutí Black Lives Matter – na černošských životech záleží – je heslo charakteristické pro americké rasistické protesty proti policejnímu násilí proti recidivistovi a kriminálníkovi George Floydovi. Rasistický motiv nepřiměřeného policejního zásahu proti Floydovi však v tomto případě prokázán nebyl. Aktivisté tímto způsobem ženou USA do občanské války a chtějí je destabilizovat tím, že jim zničí minulost.

Je evidentní přímá spojitost s tím, co jsou schopní demokraté rozpoutat, aby Donald Trump neobhájil na podzim svůj druhý prezidentský mandát. Kosmetické giganty odstraňují ze svých výrobků upozornění na bělicí účinky ze všech svých výrobků. Zakazují se kultovní filmy a k tomu se odstraňují sochy státníků. Tyto protesty se přelévají do dalších států světa včetně České republiky, kde byla mj. posprejována socha Winstona Churchilla v Praze 3.

Cílem těchto akcí v USA a řadě dalších zemí Evropy je vznik politické nestability. Probíhá zde pokus zlikvidovat současnou demokratickou společnost a nastolit diktaturu. Je to podněcování k rasové diskriminaci a navádění k páchání trestných činů na běloších. To je rasismus naruby a je potřeba tyto skutečnosti jednoznačně odmítnout. Heslo Black Lives Matter je silně rasistické a záleží na všech životech a nikoliv pouze na těch černých. Demokracie je národní hodnota a tam, kde se podaří rozložit národ, tam je demokracie i svoboda ohrožena. Jestli tedy rabování a vandalismus jsou znaky té pomyslné ‚kolébky demokracie‘, tak za mě jasné NE! Tohle u nás nechci.

Jak pohlížíte na protesty BLM, které kromě USA zachvátily i další západní země? Mluví se o rasismu, nesklouzává to však až k hysterii či rasismu naruby?

Jak už jsem řekl, zdá se, že situace směřuje k lokálním občanským válkám a destabilizaci v západní civilizaci, zejména tam, kde jsou multietnické rozpory a je oslabená moc státu. Ty projevy jsou samozřejmě drsné a kde se ustupuje násilí, dá se čekat jen další eskalace násilí. Je jasné, že globalizace a multikulturní pokusy novodobých neomarxistů jsou utopií. Doteď se za rasismus považovalo omezování minorit majoritou, ale může jít o střet etnik a náboženských skupin (i vůči ateistům).

Nečeká nás vůbec veselé století a nerad bych se něčeho takového dočkal v České republice. Proto je důležité být připraveni na obranu hranic, být schopni kontrolovat, kdo se u nás pohybuje, chce usadit a velice pečlivě vybírat. Žádné přidělování ilegálních imigrantů ať už podle kvót nebo jinak. Nulová tolerance ilegální imigrace!

Minulý víkend se konaly v Polsku prezidentské volby? Jak je okomentujete?

Mám radost, že vyhrál s 51,21 procenta Andrzej Duda, dosavadní prezident, zastávající klasické konzervativní hodnoty. A nedopadlo to jako na Slovensku, kde moc médií, umění reklamních agentur a kadeřníků zastínilo hlavní smysl prezidentských voleb, totiž najít toho nejlepšího kandidáta, který bude mít na mysli blaho všech občanů a pomůže je ochránit možnostmi, které z titulu funkce nyní politicky nečitelná sluníčkářka Čaputová má.

U nás je to díky prezidentovi Miloši Zemanovi jasné. Takže za mne spokojenost. Zvítězil kandidát hájící konzervativní myšlenky, prorodinou politiku a vlastenectví a je kritikem EU. Je to jasné posílení formátu V4, a to je dobře. Zdravý rozum nakonec zvítězil, a bylo to i přes neskutečnou mediální masáž probruselského kandidáta nakonec těsné, ale zasloužené vítězství.

Kosovský premiér Hashim Thaci byl zvláštním tribunálem v Haagu obviněn z válečných zločinů a ze zločinu proti lidskosti včetně téměř stovky vražd. Thaçi se měl těchto skutků dopustit na konci devadesátých let coby jeden z velitelů UÇK v bojích proti srbským silám. Je pro vás krok Haagu překvapením? A očekáváte nějakou reakci od těch českých politiků, kteří Thaçiho před dvaceti lety hájili? Co Madeleine Albrightová? Je Thaçi černým svědomím některých stále aktivních politiků?

Na obvinění Hashima Thaçiho se čekalo dlouho. Haagské soudy donedávna soudily spíš srbskou stranu, ale na Kosovskou osvobozeneckou armádu (UÇK) zatím moc nedošlo. Bude tedy jen spravedlivé, když budou rozkryté i další hrůzy a zvěrstva, o kterých už se stejně dávno ví, jen ta mezinárodní spravedlnost k nim byla doposud slepá. Jsem přesvědčen, že nastal nejvyšší čas, aby Česká republika také přehodnotila uznání nezávislého Kosova, protože tohle je jasný další důvod.

Mezi státy, jež nezávislost Kosova uznaly, je například vedle USA i většina zemí Evropské unie včetně České republiky. Na druhé straně odmítavý postoj Srbska podpořily především Rusko a Čína. Kosovo ale neuznalo například Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Řecko a Kypr. V průběhu času dokonce několik států uznání Kosova za samostatný stát také odvolalo. Kosovo je prostě Srbsko a naše vláda by to měla přehodnotit, což ale v případě stávajícího ministra zahraničí probruselského Tomáše Petříčka (ČSSD) evidentně nehrozí.



Ještě na závěr trochu k počasí. Na jaře jsme byli strašeni pětisetletým suchem, ale pak začalo pršet. Až tak, že červen byl v Česku nejdeštivější za 60 let. Co se to děje?

Je to tak. Zažili jsme nejdeštivější červen za posledních šedesát let. Green Deal a nulová uhlíková stopa jsou jakási mantra a Greta Thurnbergová jako by najednou zmizely ze světa. Je potřeba opustit tyto zelené paranoidní myšlenky, které by pouze zbytečně spolkly národní rozpočet. Sucho tady bylo, je a bude. Je potřeba zadržovat vodu v krajině, tvořit a podporovat mokřady, meandry, retenční nádrže. Za posledních 30 let nebyla postavena žádná přehrada, která by zadržování vody v krajině pomohla. Plně si uvědomuji vážnost sucha a klimatických změn, ale odmítám z tohoto dělat moderní náboženství, které má odvést pozornost lidí od zásadních otázek týkající se boje za svobodu, demokracii a svou vlast.

