„Generál po bitvě“ Fiala, „Jájínek“ Šmucler je mi proti srsti. A nová úvaha o vlasovcích... Místostarosta Vítek promluvil

ROZHOVOR „Neřeším odborná i neodborná vyjádření. Já musím v první řadě zajistit ochranu zdraví obyvatel. Nechci dělat mediální veletoče jako pan Šmucler, zubař, který nejprve obdivoval pana Prymulu a skoro vojenské vedení, a když získal post za TOP 09 v krizovém štábu, nenechal na něm nit suchou, až to vypadalo, že se na podzim chystá do Senátu nebo že za týden vystudoval virologii na Harvardu,“ konstatuje místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek. „Takový ‚Jájínek‘ se z něj stal, tenhle typ lidí je mi proti srsti... i když respektuji jeho odbornost ve stomatologii a v odstraňováni pih na nose či v nalívání botoxu do rtů. Respektuji kroky vlády, i když někdy kroutím v roušce hlavou. Hodnotit se má po skončení, a vyvodit z toho důsledky i pozitiva,“ dodává.

reklama

Chceš-li žít, musíš přežít, to je heslo vašeho týmu krizového řízení Prahy 8. Nouzový stav je za námi; jak jsme si v něm vedli jako Česká republika?

Rozdělil bych to na několik etap. Především, samotné zahájení mimořádného stavu bylo uskutečněno včas, a prakticky díky zapojení veřejnosti (šití roušek) se ukázalo, že jsme disciplinovaný národ a dokážeme zvládnout i krušné chvíle velmi rychle. Nemá cenu hodnotit nedostatečné ochranné prostředky v prvních dnech, nikdo nebyl prostě připraven. Závěr tzv. rozvolňování je už spíše někdy i k smíchu – především školství, kadeřnické a kosmetické služby jsou vystaveny nekoncepčnímu chaosu, který snad brzy skončí.

Objevují se názory, že kroky vlády jsou příliš improvizované, neustále se mění a jsou poplatné tlaku veřejného mínění. Sdílíte tento pohled, nebo takovou improvizaci lze chápat?

Při každé takové situaci, na kterou nejste připraven, jde v mnoha případech o improvizaci. Měl by se však někdo teď chytnout za nos a uvědomit si, že tento stát není vůbec připraven na podobné průšvihy a že se skutečně může něco stát, nikdo tomu nevěřil. Když teď přijde blackout, je to stejný průšvih a možná s větším dopadem na zdraví občanů, a to nemluvím o ekonomice. Ve věci blackoutu jsme na tom ještě hůře, tedy alespoň v Praze. Ukazuje se, že odborníci se nemají vyhazovat z důvodu politických výměn, ale mají být minimálně v samosprávě déle než do výměny politického vedení.

Fotogalerie: - V odběrovém stanu

Podle předsedy ODS Petra Fialy premiér Babiš nebyl schopen bez opozice lidem pomoci. Opatření si prý přivlastnil. Vláda prý přebírá opoziční nápady a realizuje je. Lze to takto říci?

Nemám rád generály po bitvě a Všeználky v průběhu bitvy. Při takových situacích mají táhnout všichni za jeden provaz, a kdo co navrhl a schválil, je opět politikaření, to mě jako občana a lokálního politika nezajímá. A upřímně, někdy to bylo na úrovni trapnosti. Někdy jsem měl pocit, že nemůžeme nikdy nikomu ani vyhlásit válku, protože by to náš soud za týden zrušil... byla to někdy fraška.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak si vedl váš krizový tým?

To ať hodnotí jiní; já jsem spokojen, mám v týmu kvalitní lidi. Sami jsme si v prvních dnech vytvářeli sterilizátory, vyráběli dezinfekci. Naše pomoc šla všem, zásobovali jsme domovy seniorů, které zřizuje magistrát, stejně tak Klokánek a naše gerontologická centra. Dnes máme ochranné prostředky a dezinfekci ve čtyřiceti pěti školských budovách. Veřejnosti bylo vydáno téměř pět tisíc litrů dezinfekce, tisíce roušek. Je toho spoustu. Podařilo se nám vše zvládnout. Rozhodující bylo, že vše spadalo pod jednu hlavu a nebylo třeba dlouhých porad, tedy odpovědnost byla na mně. Naštěstí patnáct let služby u hasičů pomohlo v těchto krizových situacích rozhodovat rychle a na nic nečekat.

Psali jsme: ANO navrhlo, aby město hradilo očkování proti sezónní chřipce všem občanům Prahy. Koalice to odmítla Regionální TV: Včelám chybí pylová pestrost a to snižuje jejich imunitu a ony pak hynou... Jan Kozák: Neposkvrněné početí Panny Marie a co tento zázrak pro nás znamená Petice: Stop zastrašování rodičů aneb Normální je chodit do školy

Na Praze 8 byla i aférka s dezinfekcemi. Můžete prozradit více?

Dva šíbři se baví o třetím, jak ho umí. A třetí, co tam nebyl, je mediálně vláčen a politicky zlikvidován. Pan reportér už má podobné zkušenosti, kdy dostal do tepláků podobnou metodou paní Jourovou, dnes europoslankyni, ta pak byla očištěna, tedy nechci komentovat dál. Počkejme na výsledky vyšetřování, já v době pandemie nezaznamenal jediný tlak na nějaké korupční jednání.

Je současné rozvolňování restriktivních opatření podle vás správné?

Je nekoncepční, někdy nelogické, ale respektuji to, roušku nosím, kde se má.

Čeho se nejvíce v důsledku koronavirové krize obáváte? Nebo jsou naopak obavy, které slýcháme ze všech stran, přehnané?

Neřeším odborná i neodborná vyjádření. Já musím v první řadě zajistit ochranu zdraví obyvatel. Nechci dělat mediální veletoče jako pan Šmucler, zubař, který nejprve obdivoval pana Prymulu a skoro vojenské vedení, a když získal post za TOP 09 v krizovém štábu, nenechal na něm nit suchou, až to vypadalo, že se na podzim chystá do Senátu nebo že za týden vystudoval virologii na Harvardu. Takový „Jájínek“ se z něj stal, tenhle typ lidí je mi proti srsti... i když respektuji jeho odbornost ve stomatologii a v odstraňováni pih na nose či v nalívání botoxu do rtů. Opakuji, respektuji kroky vlády, i když někdy kroutím v roušce hlavou. Hodnotit se má po skončení, a vyvodit z toho důsledky i pozitiva.

Připomněli jsme si v minulých dnech 75 let od konce druhé světové války a při té příležitosti jsme se mj. dozvěděli, že prý Praha se osvobodila sama. Co říkáte na podobné výklady historie?

Praha je jedno město, které mělo štěstí, že bylo od válečných útrap vzdáleno tak, že než se k němu dostala válečná vřava na závěr války a Spojencům se podařilo Německo porazit. Osvobození Prahy začalo u Stalingradu, stejně jako u Pearl Harboru. Odvaha Pražanů v povstání byla neskutečná, ale příběhy, které mají být známé, jsou upozaděny mediálně vlasovci, Koněvem apod. Zrada našeho národa však začala v Mnichově, o tom není pochyb.

Jaká byla, dle vás, role tzv. vlasovců, kteří mají nový pomník v Řeporyjích?

Nejsem historik, ale otázka pro historiky spíše zní – pomohli by vlasovci Praze při povstání třeba v listopadu 1944? Osobně si myslím, že právě vlasovci byli ten problém, proč už zde americká armáda z Plzně nebyla dřív. Stalin je chtěl prostě dostat a jsem si jist, že Praha nestála u Stalina jako prioritní město v nějaké geopolitické hře. Československo bylo Stalina už od Košického vládního programu, tedy od chvíle, kdy Beneš a komunisti měli dohodu. Nakonec je vlastně dostal i tak, Američané Rusům vlasovce vydali do posledního muže. Bohužel to stálo tři tisíce životů odvážných Pražanů.

Ještě se zeptám na vaši stranickou příslušnost (určitě už jste to vysvětloval). Byl jste předsedou Patriotů, nyní jste veden jako člen Trikolóry. Jak to přesně je?

Jiří Vítek, místostarosta Prahy 8 (Patrioti s Trikolórou), člen hnutí Trikolóra.



Psali jsme: Já se nebojím. O mě se bojej. Jde o Pavla Novotného a jeho rodinu Ivan David: Telefonické rozhovory Bidena a Porošenka zvedají Trumpovy šance Primář MUDr. Bernátek: Náš kraj postihla nemoc politické nezodpovědnosti a velikášství Ministr Petříček: Pandemická krize ukázala význam sousedské a regionální politiky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.