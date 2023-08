„Lidé, buďte na pozoru!“ Šéfka KSČM ve varu. Nový vládní projekt je tu

„Senát teď má možnost tuto novelu neschválit. A mohl by tak občanům dokázat svou funkci jako pojistky proti legislativním zmetkům,“ říká k penzijní novele europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Nešetřila premiéra Fialu a ODS připomněla porevoluční privatizace. Vrátila se k tomu, co se dělo kolem požárů v Řecku. Rázně zhodnotila to, co se děje kolem sopranistky Anny Netrebko, a nevynechala ani aféru s ruskou tenistkou.

Poslanci schválili vládní novelu týkající se zpomalení valorizace důchodů a znevýhodnění předčasného odchodu do penze. Dalo se to čekat? A co byste vládě vzkázala?

Senát Parlamentu ČR teď má možnost tuto zákonnou novelu neschválit. A mohl by tak občanům dokázat svou funkci jako pojistky proti legislativním zmetkům. Lidé, kteří v diskusích komentují toto rozhodnutí, považují za neskutečné prodloužení doby hrazení odvodů na 40 let. To je jasný vzkaz vlády pracujícím – „upracujte se k smrti“!

Vláda argumentuje prodlužováním délky života. Už však neuvádí délku života s ohledem na jeho kvalitu, tedy očekávanou dobu života, po kterou je člověk zdravý. Podle Eurostatu pro rok 2020 je to u žen v ČR 62,5 roku a u mužů 60,9 let.

Vládě snad můžu pogratulovat, že získala jeden hlas navíc. A občané si mohou sami vyhodnotit, že když vedle poslanců pětikoalice pro tuto změnu hlasoval i exhejtman Moravskoslezského kraje za ANO 2011, měli by v dalších volbách velmi dobře zvážit, komu dát svůj hlas.



Premiér Petr Fiala na festivalu v Ostravě mluvil o tom, že naše země na tom není prý tak zle, jak se píše v médiích. Řekl, že jsme lídrem například v obraně, pochválil dopravu a že celkově máme na to, být jednou z nejúspěšnějších zemí na světě. Má pravdu?

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 16678 lidí

Pan premiér – ve snaze zakrýt absolutní neschopnost a asociálnost sebe i své vlády – ztratil veškeré zábrany. Občanům de facto vzkázal „držte hubu a krok“. Snad pan premiér neočekával, že 30 let bude naše země přešlapovat na místě. Naštěstí má naše země spoustu skvělých lidí, kteří ji – navzdory takovým neumětelům jako je on a jeho pětikoalice – posunuli dopředu.

A mimochodem, o době před 30 lety bych na místě předsedy ODS raději pomlčela. Byla to právě jeho strana a její protagonisté, kteří stáli za největší novodobou krádeži na našich občanech. A byli takoví srabové, že neměli odvahu postavit se k své minulosti čelem, a když KSČM navrhovala nepromlčitelnost privatizačních zločinů, byli proti. Být předsedkyní ODS, tak mlčím a šoupu nohama!



Na hudební festival v Ostravě dorazil i prezident Petr Pavel, který se přihlásil k myšlence elektronických voleb. Co na to říct?

S elektronickými volbami jako KSČM zásadně nesouhlasíme. Není zajištěna bezpečnost tohoto způsobu voleb vůči možné manipulaci ze strany třetí osoby nebo vůči riziku takovéto volby pod nátlakem. Zrovna při poslední volbě prezidenta republiky nebyly ojedinělé případy, kdy již dospělé „děti“ dávaly až děsivá ultimáta svým seniorským rodičům. V případě prosazení elektronického hlasování by to mohlo zajít ještě dál.



Petr Štěpánek z Trikolory napsal na facebook, že hudební festivaly, na kterých se místo hudebníků producírují politici, zaslouží jediné, aby zkrachovaly. Z některých míst zazněly i vzpomínky na předrevoluční Festival politické písně. Patří, nebo nepatří politici na hudební festivaly?

Politici jsou taky lidé a mají své oblíbené hudební žánry. A pokud jsou na festivalech jako návštěvníci, je to pro ostatní zajímavá možnost potkat je naživo v neformálním prostředí. S veřejným vystupováním už tam je, dle mého názoru, trochu problém, když se festival pořádá s veřejnou podporou, kterou už politici mohou svým rozhodováním ovlivnit. Někdy mohou mít návštěvníci smíšené pocity, když jako klienti dodavatele energie vidí, že se jejich dodavatel podílí jako sponzor. A možná si řeknou, zda by vynaložené prostředky nešly využít více ve prospěch zákazníků…

Ve svém pořadu Bez obalu jste tentokrát mimo jiné upozornila na projekt Nebát se a nenaletět. Můžete, prosím, i pro naše čtenáře přiblížit, o co se vlastně jedná?

Tento projekt provozuje ministerstvo vnitra. Na přípravě spolupracuje s dalšími složkami státu i veřejné správy. De facto se tedy jedná o vládní projekt placený daňovými poplatníky. Vláda se tak snaží ovlivnit občany a snaží se přinášet „objektivní“ a „ověřené“ informace. Tím má dojem, že s jejich pomocí bojuje proti dezinformacím.

Občané, voliči, by tak měli být nově na pozoru, aby se jim nestalo, že naletí právě tomuto projektu, který si vlastně sami platí, aby jim říkal, co si mají myslet. Podle mého názoru je to další skvělý penězovod.

V souvislosti s požáry v Řecku jste se na svém facebookovém profilu ostře vyjádřila proti cestovním kancelářím. Co jim vytýkáte, a co říci na postoj státu k této nešťastné situaci?

Většina z nás má v paměti rok starou událost s lesním požárem v Hřensku. I když byl svým rozsahem desetkrát menší, přístup obyvatel byl do tohoto prostoru z hlediska jejich bezpečnosti omezen. Oceňuji tak jasné vyjádření genpor. Vladimíra Vlčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, že jednoznačně nedoporučil na Rhodos jezdit. Jeho názor jako profesionála s dlouholetými zkušenostmi by měl být respektován.

Bohužel, taková osobnost na ministerstvu zahraničních věcí chybí. Proto jsme se z médii dozvídali zprávy podle toho, kdo asi na ministra zahraničí zrovna naléhal a chtěl, aby na jeho byznys dopadl požár co nejméně. A to bez ohledu na rizika a bezpečnost klientů.



Vedení Prahy by rádo zrušilo vystoupení sopranistky ruského původu Anny Netrebko. Co na to říkáte? A co říci na to, že cizinecká policie na letišti neumožnila vstup do ČR ruské tenistce?

To už je opravdu hodně silná káva. Občany volený městský radní se šel poradit s představiteli cizího státu o tom, jak zabránit vystoupení občance Rakouska, tedy státu, který nemá s konfliktem na Ukrajině nic společného. Je to trapný pokus o získání pozornosti médií v době letních prázdnin. Staví to na mezinárodním poli naši zemi, a hlavně pražské voliče, do role nekulturních barbarů, pokud si v hlavním městě zvolili do zastupitelstva člověka, který je ochoten se k takovému jednání propůjčit.

A v otázce ruské tenistky bych se asi ptala představitelů cizinecké policie, zda jim opravdu stačí usnesení vlády, aby zrušili víza ruské tenistce a běloruské tenistce. O správnosti a formulaci zmíněného usnesení vlády se dá „s úspěchem pochybovat“. Ale asi – rozkaz shora je rozkaz shora. A neuposlechnutí si každý, kdo je v bezpečnostních složkách, rozmyslí.

