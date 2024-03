„Příprava k vyslání vojáků na území Ukrajiny.“ Majerová slyšela mluvit Pavla a má jasno

„Obávají se, že nás Fialova vláda a prezident Pavel zatáhnou do války. Stěžují si na všeobecné zdražování, na to, jak jim inflace ničí úspory…,“ říká k setkávání s lidmi po republice předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Dostala se k Ukrajině i k návštěvě francouzského prezidenta u nás. „Nekonečný faul a ostuda,“ ohodnotila postoj české vlády k vládě Roberta Fica. Ostrá slova padla pak v souvislosti s Green Dealem.

Jezdíte na besedy po celé republice. O čem s lidmi nejčastěji diskutujete? Co je zajímá?

Občany naší země trápí to samé, co nás. Obávají se, že nás Fialova vláda a prezident Pavel zatáhnou do války. Stěžují si na všeobecné zdražování, na to, jak jim inflace ničí úspory, a jak domácnosti i firmy likvidují ceny energií. Chtějí vládu, která bude hájit české zájmy, a ne politiky, kteří tancují, jak zrovna pískají ve Washingtonu či Bruselu.



„Tohle si Fialova vláda do výlohy nedá. Téměř 3/5 veřejnosti podle zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) považují ekonomickou situaci ČR za velmi špatnou,“ napsala jste na facebookovém profilu. Co je podle Vás největší problém a co by měla vláda dělat, aby se ekonomická situace v ČR zlepšila?

To zdaleka nejlepší, co může Fialova vláda udělat pro naši zemi, je, že se co nejrychleji odporoučí na politický hřbitov. Od vlády, jejímž jediným programem je, že hájí zájmy kdekoho jiného a jen ne vlastních občanů, žádný pozitivní obrat očekávat nelze. Ostatně oni se tím už vůbec netají, že klidně zahodí naše právo veta, že zlikvidují českou korunu a nahradí ji eurem, že Bruselu odkývou Green Deal i migrační kvóty. Jen kolem toho občas mlží, aby to nepůsobilo až tak brutálně.

„Jediné SPD hlasovalo tento týden v Evropském parlamentu proti dalšímu zasílání zbraní na Ukrajinu a posílání peněz Ukrajincům,“ napsala jste také. Jak vidíte vývoj situace na Ukrajině a co říci na současný postoj západu, včetně USA?

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 37964 lidí Žádná svobodná Ukrajina už neexistuje. Už je to jen americký protektorát za eurounijní peníze. Téměř tři čtvrtiny Čechů podporují rychlé ukončení války i za cenu, že Rusko získá část ukrajinského území. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury STEM. Podíl lidí podporujících rychlé ukončení války vzrostl na 69 procent. Trikolora naprosto odmítá byť jen úvahy o tom, že by naši vojáci či vojáci NATO měli bojovat na Ukrajině. To by s největší pravděpodobností vedlo k jadernému konfliktu a třetí světové válce. Úvahy o vyslání našich vojáků na Ukrajinu, se kterými koketuje prezident Pavel, považujeme za naprosté šílenství. Přesto vidíme, že Fialova vládní pětikoalice za souhlasu hnutí ANO pumpuje na dluh na Ukrajinu další miliardy z našich kapes. 300 tisíc Fialových dělostřeleckých granátů válku nezvrátí, jediným výsledkem budou další tisíce mrtvých. I našim politikům už kape z rukou krev. Trikolora i SPD jsou zásadně proti. My preferujeme ukončení bojů, příměří, mírové rozhovory, diplomatické řešení a nalezení kompromisu garantovaného ostatními zeměmi.



Velkou odezvu vyvolala nedávno slova francouzského prezidenta Macrona u příležitosti pařížských jednání o pomoci Ukrajině. Francouzský prezident podle médií prohlásil, že nemůže vyloučit vyslání pozemních sil zemí NATO na Ukrajinu. Zaznělo tedy ale také, že státy v této otázce nejsou jednotné. Co si o tom myslíte?

Ono nejde jenom o Macrona. Důležitější je, jak se k této jeho iniciativě postavili čeští politici. Když jsem varovala před volbou Petra Pavla prezidentem republiky, a to pro jeho militaristické a válečnické výroky, poslanec udavač Petr Letocha (STAN) na mě podal trestní oznámení. Následně jsem čelila šetření kriminální policie. To vše v roce 2023 a v zemi, kde je ústavně zaručena svoboda projevu. Až k takovému totalitnímu dnu se naše země propadla za vlády Petra Fialy a jeho pětikoalice. Zda a jak policie své šetření uzavřela, dodnes nevím.

Po roce Petra Pavla v úřadu prezidenta republiky už je ale jasné, že jsem měla pravdu. Naposledy se Pavlova ochota zavléct naši zemi do války projevila právě během návštěvy francouzského prezidenta Macrona. Jeho výrok: „Jsem pro to, abychom hledali nové způsoby včetně pokračující diskuse o možné přítomnosti na Ukrajině,“ nelze interpretovat jinak, než jako sondáž, respektive přípravu k vyslání našich vojáků na území Ukrajiny.

Trikolora i já osobně varujeme před nezodpovědnou militaristickou politikou Petra Pavla a dalších našich i unijních politiků, která může Evropu i svět zavléct do třetí světové války. Tyto politiky je potřeba odstavit od moci dřív, než kvůli jejich neschopnosti a neochotě řešit mezinárodní spory diplomatickou cestou zemřou další tisíce lidí.



Překvapila Vás odezva z Ruska ohledně jaderných zbraní? Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury Reuters uvedl, že země Severoatlantické aliance riskují jaderný konflikt, pokud vyšlou své vojáky na Ukrajinu.

Nepřekvapila. Spíše mě zaráží, s jakou lehkovážností celá garnitura západních politiků dál a dál bez jakékoli vidiny možného vítězství chce posílat peníze a zbraně do bezedné ukrajinské válečné díry, a to vše za situace, kdy 700 tisíc ukrajinských branců raději z Ukrajiny zdrhlo, aby v zákopech téhle zbytečné války nemuseli umírat za americké velmocenské a obchodní zájmy. Prostě americká (a eurounijíní) válka až do posledního Ukrajince. Opakuji: Trikolora preferuje zastavení bojů, příměří, diplomacii, mírové rozhovory, hledání kompromisu a jeho mezinárodní garance.



Vraťme se ještě k francouzskému prezidentovi. Co říkáte na jeho návštěvu v Praze tento týden?

Francouzský prezident Emmanuel Macron si rád přifukuje svaly a staví se do role světového vůdce, čímž ovšem velmi přeceňuje svoje síly i význam. Vedle propagace své nesmyslné válečnické aktivity přijel samozřejmě podpořit také francouzský obchodní zájem na dostavbě naší temelínské jaderné elektrárny.

Zeptám se i na summit V4, který se v Praze také nedávno uskutečnil. Jaký jste z něj měla pocit?

Můj pocit asi nejlépe charakterizuje jedna z fotografií, která se v této souvislosti objevila v našich médiích, a to fotka z tiskové konference. Hovoří na ní slovenský premiér Robert Fico, zatímco český premiér Petr Fiala ho sleduje neskrývaným nenávistným pohledem. Bylo to takové setkání „chciválků“ (Fiala a Tusk) se „chcimíry“ (Orbán a Fico). Přičemž „chciválkové“ žijí v představě, že právě oni, a jen a jen oni, mají patent na rozum i na pravdu a všechny ostatní, co svět vidí jinak, by nejraději vykázali z veřejného prostoru. Ten nekonečný faul a ostuda, kdy si česká, přesněji spíše protičeská vláda Petra Fialy odhlasovala, že už nebude kamarádit se slovenskou vládou, je jen pokračováním téhle nebezpečné politiky. Navíc je to nekonečně hloupé. Jako celá jejich zahraniční politika.

Prezident Pavel nedávno podpořil možnost zavedení administrativních odvodů do armády, což také vyvolalo velkou diskuzi. Jak Vy toto vnímáte? A co třeba Vaši synové, jak tuto problematiku vidí?

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40449 lidí Je potřeba rozdělit tuhle problematiku na dvě části. Na jedné straně je otázka, zda je správné, potřebné či možné, aby naši mladí muži v určitém věku prodělali nějaký branný či vojenský výcvik, čímž ale jistě nemyslí dvouletou vojnu, jaká tu existovala v minulosti, nýbrž něco v řádu týdnů. Možná by to mnohým z nich bylo ku prospěchu.

Druhá věc ale je možné zneužití našich vojáků či branců pro válečné dobrodružství některých politiků, to vše ve jménu jejich pochybného ideologického vidění světa. Pevně věřím, že na tuhle druhou variantu by se jim vykašlali nejen moji synové. A já bych je v tom jako matka i politička jen a jen podpořila.



Na závěr se podívejme i na zemědělské protesty. Co říci na jejich vývoj především u nás, ale i v dalších zemích, jako Francie, Německo, Polsko…

Zevrubnou odpověď ponechám povolanějším, já k tomu jen poznamenávám, že v celé Evropské unii nyní pozorujeme důsledky její nesmyslné zemědělské a dotační politiky a na prvním místě důsledky sebevražedného Green Dealu, čili Zelené dohody pro Evropu. S ekologií to nemá společného nic. Opět si jen pár vyvolených chce namastit kapsu.

