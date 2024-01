„To mu poradil Kolář. Mladí to spíš zbaští.“ Vyoral k projevu, nad kterým kavárna zajásala

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Podle komentátora už došlo k inflaci projevů. Prezident, premiér, předseda Senátu… „Není čas ztrácet čas poslechem zbytečných projevů zbytečných kvazi politiků,“ míní. A soudí, že komentátoři, kteří se tak rozplývali nad Pavlovým projevem, se budou rozplývat nad vším, co je v souladu s dogmaty, která mají hájit. Prezident se podle něho na mladé zaměřil proto, protože mu to jeho instalátoři řekli. „A taky proto, že mladí lidé soudruhu rozvědčíkovi jeho blafy zbaští spíše, než lidé s životními zkušenostmi a větším rozhledem,“ dodává.

reklama

Tak už se nám snad vyjádřili a vyprojevovali všichni. Prezident, premiér, Andrej Babiš… Nechystáte náhodou svůj vlastní?

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 32% Nesledoval jsem ho 64% hlasovalo: 23753 lidí

Prezident v projevu nadhodil téma euro. A ve STANu se toho hned chytili. Začaly pravidelné stížnosti, jak je debata o euru neracionální, jak se argumentuje jen ekonomicky nebo se naopak neargumetuje ekonomicky, jak jsme to při vstupu slíbili… Není to tím, že se to řeší pořád a že už je to únavné?

Dílem máte pravdu. Druhým dílem se pak těžko argumentuje tam, kde argumenty vítězí na straně druhé. Je to obdobné jako v rámci cenzury, nediskuse, názorové jednostrannosti a uniformity u koronafašismu, u rusko-ukrajinského – respektive rusko-amerického – konfliktu nebo u toho izraelsko-palestinského. Co se týká politiků hlavního proudu ve vedoucích pozicích, které takřka bezezbytku obsadila liberálně-levicová EUrohujerská křídla, nelze se divit, že nekriticky lobbují za všechno, co nařídí Brusel, Berlín, Washington nebo ti, jejichž jméno se nevyslovuje. Naši soudobí „prozápadní“ rektální alpinisti si v ničem nezadají, ba jsou ještě daleko horší než oni minulí „provýchodní“. Rovná páteř, vlastní čest, sebeúcta a rozum jsou pro ně pojmy stejně vzdálené jako pro věčného převlékače uniforem instalovaného momentálně na Hradě.

Ale zase jsme se dozvěděli něco nového od ministra Dvořáka. „Lidé euro nechtějí i proto, že neslyší od politiků rozumné slovo. Naším úkolem je národu ukazovat správný směr a přesvědčit ho o tom, že je euro pro nás dobré, nikoliv jen přitakávat, že ‚Vy to tak nechcete, tak to nebude‘,“ tvrdí. Ukazovat národu správný směr – nepřipomíná to něco?

Soudruh ministr zřejmě trochu pozapomněl, že byl na oko zvolen z vůle lidu, ačkoliv kvůli Rychetského kejkli lidu proti vůli. Tudíž by měl konat v zájmu, ve prospěch a po vůli většiny občanů. Ovšem tendence a snaha oněch loutek, marionet a maňásků nahoře je právě v tom „ukazování správného směru“, ve výchově a indoktrinaci národa ve prospěch zájmů jiných než právě národních.

Fotogalerie: - Pietní průvod za světlem

Komentátor Dolejší se zase rozplývá nad tím, jak Pavel dopřává sluchu mladé generaci. A jak je to překvapivé, vzhledem k tomu, že Pavla formovalo hierarchické prostředí. Máte nějaké své vysvětlení, proč se Pavel zaměřuje na mladé?

Ona drtivá většina prorežimních děveček označujících se za komentátory se bude rozplývat nad vším, co je v souladu s dogmaty, které mají hájit. Pavel „stosedmička“ se zaměřuje na mladé zejména proto, že mu to poradili jeho instalátoři s Kolářem v čele. A taky proto, že mladí lidé soudruhu rozvědčíkovi jeho blafy zbaští spíše, než lidé s životními zkušenostmi a větším rozhledem. Ono na indoktrinaci a manipulování mladých a naivních sázejí soudruzi všech režimů. A není se čemu divit.

Známý rybář Jakub Vágner se na silvestra vyjádřil k současným problémům. Konkrétně: „Na svých cestách vidím jen pomalý, ale zcela zřetelný kolaps naší ‚vyspělé‘ západní civilizace.“ A už do něj šijí, že se přidává k „dezolátům“. Myslíte, že se bude jednat o širší trend, tedy že se čím dál více osobností vyoutuje s „dezolátními“ názory?

Přečetl jsem si celý příspěvek Jakuba Vágnera na facebooku a nenašel jsem v něm ale vůbec nic, co snad by běžného člověka mohlo jen náznakem pohoršovat. Adekvátní názor člověka s hlavou na krku na naši dobu. A i kdyby ano, pak je Jakubovým výsostným právem svůj vlastní názor zastávat. Pokud někomu, třeba vrchnímu hysterickému trabantistovi Přibáňovi, na onom Vágnerovu pohledu na svět něco vadí, pak je problém a chyba u něj a ne u Vágnera.

Ono kádrování a ostrakizování kde koho za to, že se aktivně nepřidá na naši stranu a že si dovolí být třeba neutrální, nebo apolitický, je příznačné totalitně a nedemokraticky smýšlejícím individuím. Často zamindrákovaným, nutno dodat. A nemám pocit, že by se kdokoliv vyoutoval. Zkrátka tak jako mezi lidmi „neznámými“, tak i mezi lidmi „známými“ jsou lidé s konzervativním pohledem na svět, kteří mají úctu k tradicím a dědictví předků, které nám svým potem a krví přenechali.

Značka Star Wars se asi zase o něco propadne. Nový film z této řady bude točit jistá Sharmeen Obaid-Chinoyová, pákistánsko-kanadská novinářka, filmařka a aktivistka, která chce, aby její filmy „zneklidňovaly muže“ a tvrdí, že je čas, aby konečně tento příběh tvořila žena. Reakce jsou přesně takové, jaké se dají čekat. Máte nějaké vysvětlení, proč jsou společnosti jako Disney tak paličaté, když jde o ničení svých vlastních značek?

Vysvětlení je takové, že globalisty okupovaným značkám již primárně nejde o zisk. Jsou již v drtivé většině indoktrinačním, propagandistickým nástrojem k řízení mas a peníze od spotřebitelů pro ně jsou až druhotným cílem. Subvencovány již jsou zřejmě jinak. Můžeme to vidět napříč sektory, napříč byznysem, prakticky všude. Ostatně za koronafašismu jsme to mohli vidět v plné nahotě.

Psali jsme: Exprezidentský skandál, co řeší Amerika: „Clinton je má rád mladé“ Armádní nákupy budou ještě více utajené. Protivník nesmí získávat informace, vysvětluje ministerstvo Slovenský hokejista z Ruska dostal smlouvu od Jágra. „Zrůda, koště“. A Hašek burcuje orgány Křik, že slyšeli i přes zeď. Dusno v Izraeli mezi ministry a armádou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE