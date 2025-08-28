„Viděla jsem výpis financování neziskovek.“ Sociální pracovnice promlouvá o poměrech

Ministr financí Zbyněk Stanjura chce škrtnout národní dotace na sport, kulturu, hasiče, výstavbu bytů, sociální programy, a tak dále. První návrh rozpočtu na příští rok s nimi nepočítá. Jak vnímáte tento krok?
Rozhodně nemohu s panem ministrem Stanjurou souhlasit v otázce dotací na sport, hasiče, záchranáře, výstavbu bytů a některé sociální programy. Ohledně kultury bych nebyla tak nesouhlasná.
Hlavně výstavba bytů je velmi důležitá. Jestli chceme, aby mladí lidé zakládali rodiny, musíme jim dát přijatelné možnosti k bydlení. To je základ. Jsem pro podporu pracujících mladých rodin s dětmi. Tento stát dává mladým pracujícím rodinám pěkně, v negativním slova smyslu, zabrat. Měli by se jich zeptat, slyšet jejich názor, že by klidně měli další děti, ale nepůjdou do toho, protože by jim nemohli dát, co potřebují pro svůj vývoj. Tedy kroužky, školní aktivity, lyžařské výcviky, zajištění aktivních prázdnin, a tak dále.
Jsou ovšem sociální programy, které jsou nesmyslné, nepřinášejí očekávané přínosy a jsou některými neziskovými organizacemi využívány jako zdroj dobrého, vcelku bezpracného, života s minimem povinností.
O programech a podpoře pro záchranáře a hasiče není pochyb, že je potřebné tyto složky podporovat. Zachraňují životy lidí, to nejcennější, co máme. Jen kdyby panu ministrovi hořela jeho nemovitost, to by si okamžitě vynucoval všechny složky hasičů. Určitě je ale v otázce výdajů z dotací třeba současně trvat na smysluplných výdajích, aby se zbytečně neutrácelo. Takže důsledné kontroly hospodaření.
Ostatně vy jako poradkyně Rajchlova PRO v sociální oblasti navrhujete vyškrtat dotace pro všechny neziskovky, které poskytují sociální poradenství. Můžete vysvětlit tuto snahu?
Měla jsem k dispozici přehled a zdůvodnění výdajů mnoha neziskovek Ústeckého kraje. Postavit na poskytování poradenství hlavní zdroj čerpání dotace je špatně. Obce a pověřené obecní úřady mají sociální pracovníky, kteří znají a mají přehled o službách jednotlivých subjektů, a tak je zbytečné financovat další, již zdvojené pracovníky v neziskových organizacích.
Obecně bych významně snížila dotace neziskovým organizacím, které nepřinášejí efektivitu v množství vynaložených prostředků. A ještě by bylo třeba zákonem uložit neziskovým organizacím, které žádají o dotace, a to jak obce, tak pověřené obecní, krajské úřady a další složky státu, povinnost předložit přehled všech dotací, tedy finančních prostředků, které žádají od jiných subjektů státu, tedy aby přiznaly finanční prostředky, které již obdržely. Jinak nelze kontrolovat, jak s prostředky účelně hospodaří.
Také navrhujete, aby všichni lidé na sociálních dávkách odpracovali poloviční úvazek, tedy dvacet hodin pro svou obec. Celkem racionální řešení, ale proč ho dodnes nikdo neprosadil?
Ano, léta, pokud jsem měla možnost. Již za ministra Špidly jsem se snažila prosadit povinnost lidí, kteří jsou dlouhodobě na dávkách, tedy dva nebo tři roky, aby museli odpracovat alespoň dvacet procent fondu pracovní doby pro obec. A stát by obcím finančně pomáhal s výdaji s tím spojenými. Obce by pro stát zajišťovaly obnovení pracovních návyků lidí, kteří je začali ztrácet, nebo je již zcela ztratili.
Když se řekne A musí zákon také říct i B. A co je to B? V případě, že ti lidé stejně pracovat nebudou, postihne je významné krácení až odebrání dávek a to všech. Proč můj návrh nikdo neprosadil? Obava a strach politiků a lobbování neziskovek.
K některým svým návrhům doporučujete pilotní programy, většinou v Ústeckém kraji, aby se vyzkoušela jejich funkčnost. To jim jako dlouholetá ústecká sociální pracovnice a jejich navrhovatelka tedy nevěříte?
Naopak. Ústecký kraj je dlouhodobě mimo zájem všech vlád. Vždy jsem slyšela o podpoře v Moravskoslezském kraji. Ano, také má, a nemalé, problémy v sociální oblasti, ale tam jsou nějací snaživější a vytrvalejší politici. Takže je třeba zvýšit podporu Ústeckého kraje a to v mnoha oblastech. Například vzdělání dětí, modernizace infrastruktury, lodní a silniční doprava, vytváření pracovních míst.
Ústecko by v otázce takzvané obnovy pracovních návyků mohlo vyzkoušet pilotní projekt, na kterém by se vyzkoušela možnost obcí. Pozitiva i negativa. Ty pak vyhodnotit, upravit a eventuálně zavést postupně v rámci dalších problematických krajů, případně po celém Česku. Po mé letité praxi si dovoluji tvrdit, že to, co bude přínosné a osvědčí se v Ústeckém kraji, musí být funkční i v ostatních krajích v rámci České republiky.
Jaká politická uskupení, která mají šanci dostat se v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny, mají k vašim řešením problémů v sociální oblasti blíže?
Určitě nejblíže jsou eventuálnímu řešení mnoha sociálních opatření uskupení Svoboda a přímá demokracie (SPD), Právo Respekt Odbornost (PRO), Svobodní a Trikolora.
Soukromý sektor, který vydělává na státní rozpočet, stagnuje. Přitom se státní zaměstnanci množí, platy jim rostou včetně už tak vysokých mezd soudců a politiků. Petr Fiala, pokud jeho příjem přepočítáme na průměrnou hrubou mzdu, je jedním z nejlépe placených premiérů v Evropské unii. Není to cesta do pekel?
Na obcích, pověřených obecních úřadech, krajích a státních institucích bují administrativa a její vykonavatelé jako houby po dešti. Soudci i politici by měli mít násobky minimální mzdy. Soukromníci jsou zatíženi daněmi a veřejný sektor kypí.
Významně bych snížila byrokracii a nesmyslnou administrativu, různá hlášení pro hlášení, mnoho úkonů zjednodušila. Poté snížila počet všech úředníků, a to i na různých stupních. A ty zbylé bych pořádně zaplatila. Víte, co by to hlavně chtělo? Odvahu a důslednost.
K platům našich politiků a premiéra jen jedno. Že se nestydí. Na lidi uvalí daně a sami si přidávají s odkazem, že jinak to nešlo, že oni to „nechtěli“. Nemravné.
Proč se chcete držet v pozadí, tedy spíše jako poradkyně strany či politika než jít přímo do volebního boje?
Ano, chci se raději držet v pozadí. A pokusit se své jedenatřicetileté znalosti a zkušenosti ze sociální oblasti prostřednictvím poslanců uvést do praxe. Poslední mé zkušenosti s politiky Magistrátu města Ústí nad Labem a jejich nechutné a odsouzeníhodné jednání mě vede k tomu, že zatím neuvažuji, že bych se sama stala političkou.
autor: Jan Rychetský