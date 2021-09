„Zásadně odmítáme plány ODS na rozprodej státu,“ říká krajský lídr ČSSD Hynek

reklama

Co si myslíte o plánech SPOLU a premiéra Babiše na přivezení asi 300 000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí. Pomůže to České republice?

Pomůže to několika firmám, to ano. Ale nepomůže to českým zaměstnancům. ANO a ODS vidí cestu v dovozu stovek tisíc zahraničních dělníků z východu, tedy v pokračování politiky levné práce, a s tím související zvyšování kriminality cizinců v naší zemi, my naopak preferujeme zvýšený tlak na platy a mzdy. Všechny okolní státy už problém nízkých mezd řeší. My ale nebudeme s ODS a ANO budovat skanzen levné práce uprostřed Evropy jen proto, že to tak vyhovuje majitelům továren.

Od představitelů SPOLU zaznívají hlasy o plánovaných privatizacích státních podniků, ODS s ANO plánují zavést školné. Je toto směr, který považujete pro Českou republiku za správný?

Ještě tam chybí privatizace zdravotnictví a bude to kompletní program Topolánkovy ODS. Starého psa novým kouskům nenaučíš. SPOLU mají program, který kromě dodatečných výdajů 200 miliard neříká nic o tom, kde na to chtějí vzít. Tak teď už to aspoň víme. Za ČSSD musím říct, že všechny plány na rozprodej České republiky a zavádění školného naprosto odmítáme. Již jednou jsme prodej České pošty a části Českých drah překazili a zopakujeme to znovu. A stejně tak zabráníme ODS a ANO zavést školné a další poplatky. My chceme, aby stát poskytoval svým občanům servis a ten nemůže nabídnout, pokud k tomu nemá nástroje.

Pokud byste měl na závěr charakterizovat svoje priority pro Olomoucký kraj, co by to bylo?

Olomoucký kraj má velký potenciál, ať už v oblasti turismu, zemědělství, průmyslu a v neposlední řadě v podobě schopných a pracovitých obyvatel. Bohužel stát mnohdy neumí tento potenciál dostatečně využít a podpořit například dobudováním dálniční a silniční sítě a další nezbytné infrastruktury, pobídkami místním podnikatelům a v neposlední řadě vhodným a spravedlivým určením daní. V tom vidím velkou úlohu regionálních zástupců v centrálních orgánech státu.

