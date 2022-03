Cena benzínu poroste. Fialova vláda neřeší. Ukrajinci? Teprve začátek... Okamura pro PL

reklama

Média jsou plná událostí na Ukrajině, ale u nás v republice probíhá zároveň mnoho jiných událostí, zejména lidé pociťují extrémní ceny pohonných hmot…

Vláda Petra Fialy neřeší zdražování pohonných hmot, energií, potravin a bydlení a na české občany zvysoka kašle a vysmívá se jim. Vyzýváme opakovaně Fialovu vládu, aby zajistila jejich zlevnění, protože pro SPD je podpora našich občanů prioritou. Podle vlády Petra Fialy je pomoc občanům proti rychle rostoucím cenám pohonných hmot taková, že skončí povinné přimíchávání složky biopaliv do pohonných hmot a že zruší silniční daň. Přimíchávání biopaliv jako složky do pohonných hmot zlevní jeden litr pohonných hmot zhruba o jednu korunu. Slyšíte dobře! Co se týká zrušení silniční daně, to se týká pouze vozidel, která používají pro svou činnost živnostníci a podnikatelé. Tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1 200 až 4 200 korun za rok. Jinými slovy, vůbec se běžných občanů a provozovatelů soukromých motorových vozidel netýká. Takže suma sumárum: obyčejný člověk ušetří na jednom litru pohonných hmot jednu korunu! To je výsměch!

Ceny pohonných hmot stouply jenom za poslední týden na některých místech na 50 korun na litr z předcházejících 35 korun a budou se dále zvyšovat i v důsledku realizace Green Dealu EU (zelený úděl). Zatímco se vláda Petra Fialy nevzchopila k žádné užitečné akci, Polsko snížilo od začátku února DPH z pohonných hmot z 23 na osm procent a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu zhruba na 33 korun za litr. Slovenské domácnosti budou dostávat elektrickou energii až do konce roku 2024 za cenu, za niž ji odebírají nyní. Oznámili to zástupci slovenské vlády. Slovenské rodiny by tak měly na účtech za elektřinu až do roku 2024 ušetřit celkem asi miliardu eur (24,4 miliardy Kč)

Stejně tak česká vláda neřeší, na rozdíl od vlád ostatních zemí v rámci V4, drahé ceny energií, potravin a bydlení. Na nečinnost vlády doslova doplácejí ze svých peněženek všichni naši občané. Vyzýváme současnou vládu, aby začala tyto věci, které pálí naše občany, konečně řešit. Je to její povinnost vůči občanům. Vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobně jako Polsko anebo Maďarsko, ale nekoná. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řídit stát a nechá se pouze vléci sledem událostí, na které reaguje pozdě, špatně anebo vůbec, a proto by měla podat demisi.

Nejsou jen pohonné hmoty, rostou i ceny dalších energií...

Ano. Vláda Petra Fialy není schopna řešit ani extrémní zdražování energií. Zdražuje ale úplně vše. Cena plynu na burze překonala minulý týden 200 eur za megawatthodinu (MWh), přitom před rokem stála 1 MWh celkem 17 eur. Česká Fialova vláda jako jediná země v rámci V4 dosud nepředstavila ani nerealizovala žádný plošný plán zlevnění cen energií, potravin či pohonných hmot pro občany.

Odborník na energetiku Vladimír Štěpán upozorňuje, že na rozdíl od okolních států nemáme dlouhodobé smlouvy na plyn, elektřinu levně vyvážíme a draze nakupujeme. Upozornil, že už před válkou jsme měli podle statistiky OECD nejvyšší ceny elektřiny na světě pro domácnosti! Další odborník, Jiří Gavor, upozornil, že v ČR nejsou strategické zásoby plynu! To jsou chyby jak předešlé Babišovy vlády, tak i současné Fialovy vlády. Současná trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL plus hnutí ANO mají máslo na hlavě, protože když tyto strany i v minulosti vládly, nic neudělaly pro naši energetickou soběstačnost a bezpečnost a některé z nich podle mého názoru víceméně via facti napomohly solárním tunelům.

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans oznámil, že EU do konce roku sníží závislost na ruském plynu o dvě třetiny a zcela ji ukončí „mnohem dříve než v roce 2030“. Nahradit by ho měl dovoz zkapalněného plynu, rychlý růst obnovitelných energií a snížení poptávky snížením energetické náročnosti budov. Proto věří, že Green Deal bude v naplánované podobě zachován…

Evropská unie via facti chystá ještě větší zdražení energií. Abychom byli energeticky nezávislí na komkoli, je samozřejmě správné, problém je v tom, že budování obnovitelných zdrojů je velmi drahé, dovoz zkapalněného plynu je také velmi drahý a zateplování budov je též finančně náročné a takovéto „řešení“ by přineslo další skokové zdražení energií. Reálným řešením pro ČR je navýšit výrazně kapacitu jaderných elektráren, tedy co nejrychleji dostavět chybějící bloky Temelína a Dukovan. U obnovitelných zdrojů je problém, že se de facto jedná o „občasné zdroje“, protože vítr fouká někdy více a někdy méně a slunce též někdy svítí více a někdy méně…

SPD odmítá nerealistický plán Green Deal (zelený úděl) prosazovaný EU, vládou Petra Fialy a hnutím ANO. Stamiliardové prostředky je nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Je velkým štěstím, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. Jinak by kvůli neschopnosti Fialovy vlády měla spousta občanů doma zimu. Jasně odmítáme systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v EU, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v Lipsku. To ale vláda nechce udělat a nenabízí žádné řešení.

Ale zdražují i potraviny, to je téma, které SPD zmiňovala již dlouho v minulém volebním období. Hodláte znovu prosazovat své dřívější návrhy?

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás produkovat. Když jsme prosazovali soběstačnost naší země, politici dnes vládnoucího demobloku se nám vysmívali. Dlouhodobě jsme říkali, že potřebujeme potravinovou soběstačnost pro případ ekonomické krize, migrační krize či války. A čas dal SPD rychle za pravdu.

Cena pšenice vystřelila v pondělí na chicagské burze na nejvyšší hodnotu od března 2008. Za minulý týden pak vzrostla o 40 procent. V obilovinách soběstační jsme, problém ale je, že nemusí zůstat na našem trhu. Dalším obrovským problémem jsou enormně rostoucí ceny paliv, což prodražuje zemědělskou produkci. Podle ekonoma Kovandy v letošním roce můžeme očekávat, že pečivo a olejniny zdraží o desítky procent. „Cena rohlíku může jít na dvojnásobek, u chleba ten nárůst bude taktéž vysoký. Situace se může v průběhu roku zhoršovat,“ uvedl ekonom Štepán Křeček. Zdraží ale i maso, protože zdraží krmné směsi.

Potravinářské podniky nezvládají podle jejich komory zdražování energií, některé jsou na pokraji krachu. Náklady na plyn meziročně vzrostly až desetkrát, ceny elektřiny stouply o trojnásobek. Zástupci konzervárenského průmyslu předpokládají nárůst přímých výrobních nákladů proti loňsku zhruba o 61 procent, uvedla Potravinářská komora.

Jaké je řešení celé krize?

Podle hnutí SPD je krátkodobým řešením zdražování snížení daní na energie a pohonné hmoty a základní potraviny či zastropování ceny, což obojí provádějí například vlastenecké vlády Polska a Maďarska, zatímco neschopná česká vláda Petra Fialy to odmítá. Systémovým řešením extrémního zdražování je odstoupit od Green Dealu EU a systému obchodování s emisními povolenkami a přestat vyvážet naši elektřinu na nadnárodní burzy.

Je zároveň potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a budovat strategické zásobníky na plyn a na ropu. Podle hnutí SPD je zajištění energetické a potravinové bezpečnosti, levné elektřiny a dostatku levných energetických zdrojů a levných potravin jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země. Celé to opět ukazuje, že naše země není soběstačná a není připravená na krize.

Máte pocit, že krizové situace nezvládáme?

Ukázalo se to již během covidu například v nedostatku zdravotnického materiálu a podobně. Teď, mimochodem, premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden v průběhu interpelací ve Sněmovně řekl, že v případě jaderného výbuchu máme na našem území k dispozici pouhých cca šest tisíc bunkrů pro 250 tisíc obyvatel. Již ale neřekl, že z nich je plně funkčních pouze 1 300. Je evidentní, že stát není na krize všeobecně připraven, a dochází tak na naše slova. Krátce a stručně, všechny dosavadní vlády kašlaly na budování skutečné prosperity a bezpečnosti našich občanů a naší republiky. A teď občané bohužel sklízejí hořké plody, které jim zanechává jak minulá Babišova, tak i současná Fialova vláda. Vláda Petra Fialy je svojí neschopností jakkoli zlepšit životy našich občanů snad úplně nejhorší za posledních dvacet let.

V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá… Co na to říká SPD, které mnozí lepí nálepky odpůrců jakékoliv imigrace?

Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc na nezbytnou dobu. Zároveň zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost a trápí je zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stále chybí přes opakované výzvy informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit, aby nebyl narušen sociální smír v naší republice. Navíc vláda minulý měsíc odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.

Vláda minulou středu oznámila, že s účinností od pátku 4. března 2022 vyhlásí na dobu třiceti dnů nouzový stav. Jako důvod uvedla právě zvládání náporu ukrajinských uprchlíků…

Jsme v SPD přesvědčeni, že současnou situaci lze řešit jinými nástroji platné krizové legislativy, a považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za účelové a neadekvátní. Nouzový stav umožňuje vládě mj. provádět nákupy bez výběrových řízení. Přitom existují klasické a mnohem mírnější nástroje krizové legislativy, např. krizový zákon, který umožňuje vládě a hejtmanům mj. vyhlašovat na území krajů stav nebezpečí. I podle tohoto zákona mohou hejtmani nařizovat pracovní povinnost a v rámci integrovaného záchranného systému mohou být vyžádány na pomoc i síly a prostředky armády.

Co říkáte na aktuální situaci na Ukrajině?

Podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí a stability v celém regionu a ukončení ozbrojeného konfliktu. Hnutí SPD odmítá všechny formy invaze a agrese bez výjimky a odmítá rovněž akce, které vedou k narušení bezpečnostní rovnováhy. Ohledně vývozu zbraní, hnutí SPD považuje za rozumný přístup Polska, které sdělilo, že nebude na Ukrajinu posílat ani zbraně, ani vojáky, protože musí počítat s tím, že je budou potřebovat sami. Chceme mír, a nikoliv válku. Je potřeba připravit investiční projekty související s obnovou válkou zničené ukrajinské infrastruktury, které budeme schopni po ukončení konfliktu na Ukrajině nabídnout prostřednictvím ekonomické diplomacie.

Ještě krátce bych zmínil rozpočet, který se ve sněmovně projednával. SPD dopředu deklarovala, že přes rozpočtové provizorium jej nepodpoří. Jaké byly vaše hlavní důvody?

Hnutí SPD tento vládní návrh s deficitem 280 miliard korun nepodpořilo, protože vláda Petra Fialy, místo aby škrtla peníze nepřizpůsobivým, politickým neziskovkám či solárním baronům, škrtá peníze slušným a pracujícím občanům. Vláda přináší zásadní snížení úrovně zdravotní péče, nízké ohodnocení policistů, hasičů, vojáků, nepedagogických pracovníků atd. Vládou odsouhlasený státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Vláda na letošní rok snižuje také podporu zdravotně postiženým občanům, snižuje podporu rodičům samoživitelům, snižuje podporu důchodcům a snižuje podporu studentům. S tím SPD zásadně nesouhlasí.

