Chudoba, beznaděj zoufalství. A ti u brček sosají největší kšeft tisíciletí. Organizační idioti, i politikáři z opozice. Michal Gulyáš posílá Janu Hamáčkovi báseň

ROZHOVOR „Jak chcete od psychopatů, kulturních barbarů, kšeftmanů a studenokrevných pragmatiků žádat podporu pro kulturu?“ říká v souvislosti s dopisem Pavla Šporcla vládě herec Michal Gulyáš. Padla i slova „nekulturní opice“. Přečtěte si také, v jaké souvislosti zmínil „fašismus“. „Měšťáky“ z tolik diskutovaného zásahu v Uherském Hradišti by prý poslal k „Robertu Rosenbergovi do učení“. Pro politiky má pak jasný vzkaz, který je určitě nepotěší. „Tahle politická hovada včetně opozice ohrožují mne, moje děti a jejich sociální prostor a rozvoj. Takže: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá! Chci žít normálně, a ne ve státním koncentráku, co vedou úchylácký fašouni!“ vzkazuje rázně.

Michale, vy jste na svůj FB dal básničku, ve které vlastně popisujete dnešní neutěšenou dobu. Už rok žijeme v pandemii, máme za sebou už třetí týden lockdownu, jak to podle vás naše vláda a vůbec ČR zvládá?

V poslední době pravidelně píšu a recituji poezii na facebooku, abych potěšil přátele čtenáře a posluchače z profilu, kteří si to sdílí. Poezie je dobrý způsob, jak sdělit pocity individuální i společenské, jak popsat ozvěnu marasmu dnešní doby. V poezii totiž všechno najednou dobře rezonuje.

Ranní 9. 2. 6 h 50 min

Michal Gulyáš ©2021

Země ztracená,

Sněhem zavátá,

Téměř sedmá

Je hodina ranní

Se sněhem do tebe

Smutek se vsákne

Až skřivani jarní

Přinesou tání...

... Zatím však

Zemi má v peřinách

Spi svůj sen děsivý

Co k ránu nás vyplašil

V bolestné křeči

V strnutí úděsném

Noční můry

Padaj' k nám shůry

Flétny démonů

Opakují motiv

Smrti...

... A jejích dětí...

Ale zpět k vaší otázce. Pokud jde o vládu i opozici, politici nyní dokazují, že jsou nejspíš, jako druh, na řadě v jeho vymírání. A to proto, že jsou typickými prostředníky v manipulaci mezi lží, podvodem, finančními toky a potřebou udržet pořádek a vlastní preference. Viditelně se chovají čím dál méně státnicky a nesmějí se divit, že jsou v podezření, že moci používají ve svůj prospěch a že jim zůstává za prsty! Nejdůležitější jsou hlavně jejich kšefty. Chtějí to vůbec zvládat, bez nároků na benefit, který se jim teď v hojné míře nabízí a padá tzv. z nebe? Přece to většinou moc nefunguje, ta jejich opatření. Virus má vlastní inteligenci, ať už byl záměrně vypuštěn, nebo je pověst o netopýrovi z trhu ve Wu-chanu pravdivá. Co na tom v tuhle chvíli záleží...

I když... Staří umírají, protože na to nemají protilátky a jejich imunitní systém to, bohužel, nezvládá. Je to „novota“ – a budoucí mladí to přežijí nejspíš právě proto, že se narodí a ten virus tady už bude existovat, jako jeden z mnoha, co nás postihují, a na něj budou mít budoucí generace již přirozené protilátky. Tuhle „pandemii“ nejspíš přežije většina populace díky očkování, ale i díky genetickým, imunitním dispozicím. Po boji je sice každý generál, ale fakt je jasný. Vláda měla úplně prvně chránit ohroženou skupinu, ne demolovat celou společnost a hospodářství, zdegenerovat mládež, způsobit nárůst násilí, sebevražd, alkoholismu, pandemii psychických chorob, krach mnoha podnikatelů a zánik řady aktivit a devastaci kultury.

Zničili svou organizační idiocií, společně s prostitučním politikařením opozice, všechno zdravé a zaseli zkázu. Jsou jako otisk Armagedonu. Všechny následky teprve budou následovat. Chudoba, beznaděj, zoufalství. Jsme v rukou psychopatů, ignorantů a bezohledných egoistů! Pak se nikdo nemůže divit, že se rojí různé teorie a spekulace, že to tak má být, že to tu ovládne ta či ona globální skupina atd. Ale především, znovu opakuji, je to kšeft tisíciletí! Všichni, bez rozdílu, co jsou u „brček ke covidu“ sosají, lžou a malují jinou realitu. Rád bych oddělil ty slušné, ale těžko v téhle nepřehledné společenské situaci oddělovat zrno od plev. Jako momentální pesimista mám ovšem pocit, že těch, co myslí na lidi, na občany, na národní zájmy a budoucnost, těch je rozhodně méně než těch nenažraných politicko-byznysmenských hyen.

A pokud jde o tuhle zemi, její občany, tak tady se nám to taky „dobře“ krystalizuje. „Covidoví hysterici“ zaměňují význam slov „Zodpovědnost“ za „Poslušnost“ a téměř maoisticky to vnucují všem ostatním skupinám. To vyhovuje fašizujícím tendencím některých vládních představitelů, ale zároveň i ultralevicové gardě pod černou vlajkou, čekající na svou vládní příležitost. Do toho Hamáček vykřikuje něco o levicové soudržnosti, kárá pravici a posílá na demonstranty opancéřované zrůdy, co vypadají jako Darth Vader ze Star Wars. Taky jsem si dovolil tomu pánovi, původně v červeném svetru, věnovat na svém facebookovém profilu báseň pod názvem: „Javert Hamáček“.

Houslový virtuos Pavel Šporcl napsal vládě otevřený dopis, ve kterém mimo jiné píše, že stav kultury v ČR je katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu je podle něj kultura na konci zájmu vlády i prezidenta. Umělec píše také o deficitu státního rozpočtu, o neúměrně vysokých odměnách několika státním úředníkům v době, kdy zdravotníci nemají slíbené odměny vůbec nebo jen částečně zaplaceny, o problémech podnikatelů, o chaosu v očkování… Má Šporcl ve svých argumentech pravdu? A změní se podle vás i díky tomuto dopisu přístup vlády ke kultuře, vzhledem k tomu, že premiér se se Šporclem sešel?

Pan premiér se rád schází. Naposledy, po schůzce s Landou, se objevil se střihem na skinheada, tak počítám, že po schůzce se Šporclem bude vrzat na housličky. Šporcl má pravdu, konečně se ozval někdo z kultury, kdo nemá tak znehodnocený mediální obraz a není propagandou, v té na umělce navztekané společnosti znevýhodněn. Jen si myslím, že v případě té schůzky zůstane u těch housliček, co Dalibora naučily z bídy housti…

Jak chcete od psychopatů, kulturních barbarů, kšeftmanů a studenokrevných pragmatiků žádat podporu pro kulturu? Vždyť oni jsou už ze samé své podstaty „nekulturní opice“, co se perou maximálně tak o největší kus kořisti. Myslíte si, že přitom „Oni“ myslí na Shakespeara, Vivaldiho, Picasa nebo Feuchtwangera? Možná by se vás zeptali: „… a v čem jedou,“ než byste jim vysvětlil, že jedou v tzv. vyšší duchovní nadstavbě. A to byste je dostal znova, protože většina z nich vůbec neví, co to je vyšší duchovní nadstavba. Možná by si to začali zaměňovat s náboženstvím, to je totiž ještě něco, o čem slyšeli a mají s tím nějakou zkušenost. Kdysi aristokrati alespoň podporovali umělce a snažili se sami sebe kultivovat, protože to byl „ornamentální“ doplněk jejich osobnosti, jakési pozemské ztotožnění se s Bohem cestou estetismu. Tihle si kupují drahé věci a plivou prázdné fráze.

Ale Pavla Šporcla, za jeho snahu, bez zbytečného humbuku a prázdných gest, chválím. Budiž příkladem všem kulturním aktivistům v jejich snaze vybojovat spravedlivější pravidla nejen pro kulturu, ale pro vše, co z jednotlivců činí vznešené a ze společnosti vznešenou.

V cílové rovince se přece nestřelíme do hlavy. Ministr vnitra Jan Hamáček opět mluví o tom, jak dlouho musíme dál vydržet v přísném režimu. Věří mu podle vás ještě lidé? Co nás čeká v příštích týdnech? Nejdříve se říkalo, že vydržíme do Velikonoc, takže do 1. máje nebo do letních prázdnin?

Byť jsem ministrovi vnitra věnoval jeho vlastní báseň, kterou si můžete poslechnout nebo přečíst na mém profilu, myslím, že je namístě věnovat místo odpovědi ještě jednu báseň, která zahrnuje všechny černokněžníky moci:

Vzkaz elitě

Michal Gulyáš©2021

Nevěřím vám

Páni uhnětení ze špíny!

Možná jsem vám

Kdysi věřil

Když jsem byl

Malým

Beránkem Božím

Ač vy jste

vždycky byli vlky

-

A hyeny vyjící

-

k proudům krve

kde z masa

se stává hmota

-

Tlející

-

Vás volaly

k našemu otroctví

bezčasému

abyste trhali

radost

štěstí

tajemství

sladkou běžnost

lásku

a naději

Jen bloud je ten

Co uvěřil by

Jedovatým tesákům

Přes něž

lež z vás vychází

To chrčení

Co nás má zastrašit

Co nás má

Zbavit odvahy

Co nám oznamuje

Že jsme jen vaše maso

K žranici povznešené

K zvráceným radostem

Nedbale chované

Však správně pečené …

… Jsou naše děti

K hanebným záměrům

Na vaše talíře

-

Určené

Nenávidím vás

Páni uhnětení ze špíny!

Už vám

nikdy neuvěřím

Jako slepá ovce

Pro kterou

vaše ohně hoří

a budou ji

z kůže

za živa stahovat

hordy vašich

hrdlořezů

Chystejte se

Vy špíny z panstva hnětené!

Vaše nemocné mozky

Na ohních upečem´!

Myslíte

Že máte bič?

Myslíte

Že máte moc?

Myslíte

Že jste víc?

Tak v klidu krkejte

Po svých žranicích

-

Páni uhnětení ze špíny!

-

Nevěda ničeho

O konečných hranicích

-

A naslouchejte

malým potůčkům

jež skrze dravé proudy

řek krvavých

vás přitečou spláchnout

jak shnilé bahno

po němž vzklíčí

lepší život!

Jen smrad

Tu po vás zůstane

-

Co naplat

-

I ten jednou odvane …

Tolik tedy k této vycházející hvězdě tyranie, ale i těm, co po něm budou následovat! A pokud jde o veřejnost, ať si lidé věří, komu chtějí. Jestli jemu věří, je to jejich zákusek z jedu na krysy…

Nově se podle vlády budou muset testovat i nejmenší firmy, neziskovky a živnostníci. U OSVČ bude platit, že se testování týká jen těch, kteří se při práci setkávají s dalšími lidmi. Je něco takového podle vás vůbec kontrolovatelné? Jak toto mohou živnostníci „prokazovat“?

Fašismus je založen na maximální kontrole.

A když jsme u těch kontrol, co říct na to, že policie bude chodit kontrolovat lidi v karanténě?

Pravidlem fašismu, k docílení poslušnosti a jednotnosti, je používaní uniformovaných a ozbrojených složek.

V přepočtu na počet obyvatel jsme zemí s největším počtem zemřelých, naše děti byly ve školách nejméně a ekonomika je v rozvratu. I to zaznělo, a nejen od senátorky Němcové. Co na tento fakt říct? A lze jen čekat na volby, nebo by měl někdo přijmout zodpovědnost teď?

Božena Němcová je senátorka? Já myslel, že je už mrtvá. – No, jestli volby přinesou ten přibližný model, co je teď v březnu aktuální, tak se stanu konstruktérem meziplanetární rakety a odletím někam, kde vydržím aspoň dvacet minut. I dvacet minut života bez politických magorů je hodnota nevyčíslitelná jakýmkoliv bohatstvím!

Pravidla (dnešní) demokracie umožňují pohazovat vidlemi hnůj po ostatních – a každý to někdy schytá. V případě voleb už dnes platí pravidlo: „Za horšího, ještě horší!“

Ale proč tu umírá tolik lidí na covid? – Jsou to všechno mutace? – Neprdí to třeba nějakej medvídek z nory v lesním podrostu? To, kdyby se vědělo na 100 %, měli bychom možná vyhráno. A neví to náhodou někdo? Vaše otázka klade více otázek a ty se dají těžko vystíhat relevantními odpověďmi.

Lidé nadávají na policisty a ti zase na ty, kdo nechtějí dodržovat opatření. Ti, kdo mají dbát na pořádek, si prý už zvykli, že jsou vždycky nejhorší. „Dělat debily z policajtů a jejich natáčení se stává národním sportem.“ Jenže za současnou situaci prý nemůžou. Vládu si lidé zvolili v demokratických volbách. Lze to takto brát? Zaznívá, že dřív nadávali jen gauneři, teď už se rozčiluje kvůli policii každý desátý.

Tak asi takhle… Když se v Uherském Hradišti válejí dva „měšťáci“, jako dva buzíci v sado-maso gay pornu, po mladým chlapovi před zraky jeho dítěte na ulici, tak by z nich městská policie ty uniformy měla svlíknout a poslat je nahatý k Robertu Rosenbergovi do učení. On sice teď boxuje, tak by jim mohl na přivítanou jednu vypálit a pak by jim mohl vysvětlit, že porno má svoje pravidla, že porno se netočí pro děti, ani před dětma!!!

Ale abych byl spravedlivý. Potkal jsem při pracovních cestách policisty a musím pochválit jejich přístup a korektnost. Státní policajti zkrátka prochází jiným přijímačem, než „měšťáci“, kteří jsou pokračovateli pořádkového odboru, kterému se za bolševika říkalo „Šedý mor“. Byla to taková parta zoufalců před důchodem, co buzerovala lidi za špatné parkování nebo vajgly na chodníku. Někdy mám pocit, že ta parta přežila, jen mezi sebe vcucla větší počet psychopatů a mentálních nedomrlců a dostala hezčí uniformy. Ale, zase to není úplně o všech. Ovšem u státních policajtů jsou krásný ženský. Když mě nějaká taková státní policajtka zastaví na cestě autem, mám problém se na ní koukat, jako na „státní“ orgán. A hned mám tu chlapskou úchylku a představuju si ji intimně v tý uniformě, s čepicí, rozvázanou kravatou, s rozepnutou modrou košilí s tím státním znakem… Nemůžu se rozepisovat, ale abych to řekl pochopitelně: „Státní policajtky mají mrd a nebudu se bránit, když mě dvě, tři, čtyři ... na ulici zalehnou.“ To by byl velkej zážitek… A věřím, že nejen můj, ale že tohle si představuje většina chlapíků s pupkem po padesátce. Pozor, ale nemyslím na žádný porno!!! Jen je mi příjemnější představa, když na mně bude na chodníku ležet uniformovaná ženská než uniformovanej mastodont.

Ale, zase bez žertu. Státní policajti jsou oběťmi, jako my občané. I oni jsou v rukou psychopatů. Občas možná člověk natrefí na debila, ale to je, myslím, velmi zřídkavý jev. To demonstrační Hamáčkovo buch-komando, to už je jiná. Ale zase, oni dostávají rozkazy. Ozbrojené složky, holt, fungují na rozkazy – a občas jim velí debil…

Psali jsme: Schovali se do mrazáku. Studenti v Praze utíkali před policií. Dvakrát za den. Žižkov a Vinohrady dlouho nezažily Ministr Hamáček: Navrhnu, aby policisté, hasiči, celníci a vojáci dostali odměnu 20 tisíc korun Nepolevíme! Vzkázala Babišovi, Blatnému i Hamáčkovi šéfka Trikolóry Hamáček přikázal policistům kontrolovat dodržování karantény. Ti chtějí ochranu před nakažením

Vy jste sdílel text, který napsal exprezident Klaus a sice – Provolání nespokojených občanů České republiky: !!! CHCEME ZASE NORMÁLNĚ ŽÍT !!! Souhlasíte tedy s postojem Václava Klause st. ohledně protiepidemických opatření?

Jasně souhlasím! Chovám se zodpovědně a nejsem stavěný na to, aby mi někdo něco nařizoval! Neohrožuji nikoho a nikomu nedovolím, aby ohrožoval mne a moji rodinu. Tahle politická hovada včetně opozice ohrožují mne, moje děti a jejich sociální prostor a rozvoj. Takže: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá!“ Chci žít normálně, a ne ve státním koncentráku, co vedou úchylácký fašouni!

A co říci na „výzvu“ exprezidenta Klause ke spojení sil Trikolóry a SPD, respektive ke spojení pravicově konzervativních sil?

Souhlas! Všechno, co se spojí proti levičákům, je dobrý! Modlím se, aby už někdo začal vyrábět vakcíny na marxistickej mor.

Novinkou je informace, že Václav Klaus ml. končí v politice. Bylo to pro vás překvapení? A co to podle vás bude znamenat pro Trikolóru i pro nadcházející parlamentní volby?

Nemám relevantní informace, takže to nechci komentovat, ani na tom základě něco predikovat. V tom je prvotřídní odborník pan exprezident Klaus – a možná i součástí nějaké nadějné, možné předpovědi.

V současné chvíli to vypadá, že Piráti a STAN směřují k výhře ve volbách. V čem by Bartoš prospěl této zemi, a v čem ne? Byli by Piráti výhra?

Chtěl bych STAN oddělit a možná ho i v jisté míře pozitivně okomentovat. Ve spojení s Queen Anne's Revenge (pirátská loď, které velel pověstný Černovous) úplně nemohu. Proto bych byl pro to, aby všichni, co chodí na střelnici a trénují, chodili pravidelně a trénovali poctivě. Až se Černovous vylodí, vztyčí vlajku s lebkou a pařáty, začne tuho. Čekejte s ním hodně exotickou posádku!

Když odbočíme, proběhl výběr kandidátů pro volbu do Rady ČT. Z liberálního spektra jdou stížnosti, že jde většinou o kandidáty ANO, KSČM a SPD. A že mezi uchazeči bylo mnoho lepších a „progresivních“ kandidátů. Co k výběru říci?

Omlouvám se, ale tohle nekomentuji, protože o tom nemám žádný přehled, nebo ho nechci mít? Teď momentálně nevím.

Je ředitel ČT Dvořák v ohrožení? A je podle vás čas na změnu ve vedení ČT?

Když jsem byl ještě zaměstnán v divadlech, naučil jsem se jednu pomůcku. Ředitel je ředitel! Ředitel se zdraví, nad ředitelem se nepřemýšlí. Ředitel je tu od toho, aby přemýšlel nad námi.

Takže, když pana ředitele potkáte, pozdravte ho a přemýšlejte především nad svou prací, což já jednoznačně dělám, protože jsem si sám sobě už pomalu dvacet let ředitelem v tom, co dělám. Dělám-li to pro organizaci, která má svého ředitele, pak jako sám sobě ředitel, pana ředitele pozdravím, když ho potkám, nikoliv jako kolegu ředitele, ale jako ředitele organizace, pro kterou plním zadání. Čímž pádem platí shora uvedená pomůcka.

Přeju všem krásné Velikonoce! Svátek zmrtvýchvstání! A choďte koledovat, sice bez roušky, ale když budete šlehat baby, radši si je nasaďte, abyste nebyli obviněni z roznášení nakažlivých chorob, což je taková zase obnovená disciplína, kterou budou provozovat Javert Hamáčci. (Na vysvětlenou pro ty, co neznají román Viktora Huga, Bídníci: Inspektor Javert byl „kokot“ posedlý zákonem a jeho dodržováním. Nakonec neunesl, že mu pomohl člověk, kterému šel půl života po krku – a skočil do Seiny, kde se utopil. U nás ale u Vltavy nečekejte! (smích)

