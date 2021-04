Co když učitel způsobí zdravotní újmu žákovi při testování? Informace do škol přišly pozdě. Plaga nekomunikuje. Odborářský předák má obavy

ROZHOVOR Prostor na přípravu je nedostatečný, odpovědnost leží na ředitelích a učitelích. Přitom vše mohlo být v předstihu vyjasněno, kdyby ministr Robert Plaga komunikoval a reagoval. Měl velký prostor a možnost hlavně v rámci školské tripartity. To říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ) František Dobšík před plánovaným návratem některých dětí do škol. Zní to jako tísňové volání SOS.

Není první etapa návratu dětí do škol, tedy v pondělí, předčasná? Přeci jen Česko ještě není v takových číslech nakažených, aby se mohlo začít rozvolňovat...



Předčasná ne, ale je nedostatečně připravená a promyšlená. Čeká nás ve školách velká improvizace. Vše je především ze strany ministerstva školství nesystémově uspěchané, v důležitých jednotlivostech neujasněné. Ředitelé měli velmi málo času se na otevření připravit. Komunikace se zaměstnanci a rodiči probíhá v časové tísni. Některé školy obdržely metodické pokyny až osmého dubna, tedy dva pracovní dny před plánovaným otevřením škol.

Prostor na přípravu je nedostatečný, odpovědnost leží na ředitelích a učitelích. Přitom vše mohlo být v předstihu vyjasněno, kdyby ministr Plaga komunikoval a reagoval. Měl velký prostor a možnost hlavně v rámci školské tripartity. Sto sedmdesát dní mu trvalo, než ji svolal. Místo důležitých poznatků od lidí z praxe konzultoval věci s úzkou skupinou, ve které nebyli zahrnuti zástupci speciálních škol, mateřských a dalších. Prostor k řešení měl od 22. února velký!



Začíná se hovořit o nedostatku a nižší kvalitě respirátorů do škol, testech a učitelích, kteří na to možná budou muset dohlížet. Přitom to bude v rozporu se zákoníkem práce. Jak se tohle bude řešit?



Zásadní obavy pedagogů vyvolává testování žáků. Není jasné, jak budou zaměstnanci škol právně ochráněni, pokud by při testování došlo ke zdravotní újmě žáka. Už se proslýchá, že mohou padat ze strany rodičů žaloby. Protože ČMOS PŠ nemá jednoznačnou právní odpověď k odpovědnosti pedagogů, přiklání se k řešení, aby testování žáků probíhalo v domácím prostředí! Našim členům budeme poskytovat v případě sporu právní ochranu, ale chceme především tomuto problému předejít.



Předáci lidí pracujících ve školství vyčítají ministrovi Robertu Plagovi to, že s nimi nekomunikuje. Školská tripartita, jak jste říkal, už nebyla svolána několik měsíců. Dá se na něj vůbec spoléhat?



Sto sedmdesát dní trvalo, než se s námi na tripartitním jednání sešel a to podotýkám, že kdybychom neapelovali, možná by si vystačil jen se svými poradci. Známá osvědčená pravda, říká, že problémy většinou vznikají z nedostatečné komunikace, a to je přesně problém ministra Plagy. Je to paradox, když jednou z hlavních dovedností pedagoga má být právě umění komunikovat, vysvětlovat a objasňovat! Už jednou se mu to stalo osudným.





Formální projednání a následné nedodržení závazného slibu, pokud jde o platy učitelů, byly příčinou velké stávky v roce 2019. Nepoučil se, naopak od té doby komunikuje hlavně s těmi, kteří mu přikyvují. Oponenty a sociální partnery moc neuznává. Zbytek pedagogické veřejnosti má oprávněný pocit, že jim není ze strany ministerstva školství moc nasloucháno.



Proč již nebyl odvolán, když si na něj od Hradu přes spolustraníky v ANO 2011 až po školy v podhradí skoro každý stěžuje?



Je to věc pana premiéra. Odbory nejsou od toho, aby odvolávaly ministry. Robert Plaga je v pořadí již jedenadvacátým ministrem školství a počty ukazují, že žádný - až na Petru Buzkovou - nedokončil svůj volební mandát. Země Komenského paradoxně nemá štěstí na osobnost, která je pro budoucí vývoj vzdělanostní ekonomiky důležitá víc, než jsme si schopni připustit.



Při zmíněné stávce v roce 2019 se stávkovalo hlavně za zvýšení platů. To už bylo také za jeho ministrování. Jaká je vlastně v tomto ohledu současná situace?



Ještě k té stávce. Nemusela se uskutečnit, dalo se jí předejít, chyběla jen strategická komunikace ministra Plagy.

Nyní k současné situaci. Poslanci i přes odmítavé stanovisko ministra Plagy rozhodli, že poměr učitelských platů k průměrné mzdě bude stanoven zákonem. Platy by se měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Ze Senátu se novela vrací do Poslanecké sněmovny. Věříme, že ji poslanci potvrdí. Jsme rádi, že naše kampaň "Konec levných učitelů", kterou jsme zahájili v roce 2016, bude úspěšná. Požadovali jsme, aby v dlouhodobějším horizontu bylo finanční ohodnocení učitelů na úrovni 130 procent celostátního průměru výdělků.



Na druhou stranu jsou nyní české děti doma nejdéle z Evropy. Není to nebezpečné? Nemůže dojít ke zhloupnutí generace?



Nemyslím si. V historii bylo mnoho období, kdy byla výuka ohrožena a lidstvo se s tím vyrovnalo. Určitě se prohloubily nerovnosti ve vzdělávání. Ale pokud školy dostanou od státu a zřizovatelů dostatečnou systémovou podporu, nalezneme společně řešení ve prospěch dětí.



Jak změní koronakrize české školství do budoucnosti?



Určitě ho změní, o tom není pochyb. Dopady na různé stupně vzdělávání se budou lišit a v průběhu času se měnily. Od naprostého nedostatku technického vybavení v počátku pandemie po rozhodující roli státu a zřizovatelů školám zajišťovat dostatečnou podporu.

Rozhodně pandemie neproměnila školu v nepotřebnou instituci a zvýraznila jiné role školy jako například socializační. Učitelé byli hozeni do zcela nové situace a museli se naučit hodně nových věcí a činností. U žáků bych vyzvednul jejich cestu k daleko větší samostatnosti a zodpovědnosti k učení. I když každé zevšeobecňování přináší rizika. A podrobnější analýzy všeho, co pandemie přinesla, nás čekají. Mělo by to být však na základě seriózního výzkumu.

