Cyril Svoboda přijel z Francie a varuje: Tisíc kilometrů dál a Ukrajina už není téma. Pokud válka potrvá...

reklama

Projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského českým politikům vnímal Svoboda jako velmi silný. „Byl to velmi silný projev, byl adresován České republice a nebyl to univerzální projev o Ukrajině. Měl jasné poselství, které navazuje na československou a českou historii: Jsme s vámi, buďte s námi,“ připomněl slova Zelenského, který použil heslo ze srpna 1968. „A jasně si řekl o pokračování pomoci nejen v době války, ale také už při obnově Ukrajiny. Projev určitě hraje roli v tom, jak bude Česká republika aktivní v pomoci Ukrajině,“ řekl Cyril Svoboda.

Heslo „Jsme s vámi, buďte s námi!“ použil Zelenskyj jako vazbu na historii, kterou má země se Sovětským svazem. „Prezident Zelenskyj varuje, že úmyslem Ruska je případně uchvátit ještě další země Evropy a nevylučuje, že to čeká i česká města jako Plzeň, Ostravu, Prahu a další, které jmenoval. Já si nemyslím, že je to takto daleko, ale je to silné připomenutí, že na Ukrajině jde o vážnou věc,“ domnívá se bývalý ministr zahraničí.

Psali jsme: Válce se netleská. Zelenskyj domluvil, Okamura nehnul brvou. Ale pak... Reakce na tleskající Parlament: „Mohli by si aspoň jednou poslechnout naše občany,“ ozvala se Konečná Lipavský opět pojede na Ukrajinu „Po nás jste na řadě vy.“ Zelenskyj strašil náš Parlament Putinem. Sklidil potlesk

Svoboda: Rusko neporazí Ukrajinu, Ukrajina neporazí Rusko

Vojenského střetu České republiky nebo jiného státu Severoatlantické aliance s Ruskem se zatím neobává: „Už teď je jasné, že Rusko není schopno porazit Ukrajinu. Stejně tak je jasné, že Ukrajina neporazí Rusko. Ani jedna, ani druhá strana není schopna přinutit druhou stranu ke kapitulaci. Ukrajina je val, který Putin nepřekoná. Co se rodí v jeho hlavě dlouhodobě, netuším, ale vidím, že Rusko má meze svých sil a ty jsou ještě na Ukrajině. To by musela Ukrajina kapitulovat a nechat se ovládnout Ruskem, a to nehrozí, to se nestane,“ shrnul Svoboda.

Zdůraznil navíc, že konflikt nemůže skončit jinak než mírem, který bude interpretován oběma stranami tak, že dosáhly toho, čeho chtěly. „Jinak to není možné. V opačném případě nás čeká válka, která bude trvat léta letoucí. To by Ukrajinci museli vyhnat Rusko ze svého území a zabránit, aby Rusové nemohli ani fyzicky vstoupit na ukrajinské území, a to je úkol mimořádně složitý a na mnoho let. Musíme počítat i s tím, že má válka ještě další důsledky, o kterých jsem už dříve hovořil. Nedostatek obilí v Africe, migrace, oblast dodávek energií do Evropy, ropa… to není jen vojenská operace, proto je zájmem všech, aby válka nebyla opotřebovávací a mnohaletá,“ sdělil.

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

Ve francouzských regionech ukrajinské vlajky nejsou

Podotkl, že zatím to vypadá na dlouhou válku, ale záleží, jaké bude mínění Ukrajinců. „Nikdo nemůže nutit Ukrajině její pozici, ale musíme počítat s faktorem času, a ten bude hrát roli i na intenzitě podpory Západu. Byl jsem na týden ve Francii na kolech a najeli jsme hodně kilometrů mnoha obcemi. V regionu kolem řeky Loiry válka na Ukrajině v podstatě neexistuje. Není tam přítomnost Ukrajinců, nejsou tam vlajky… prostě o tisíc kilometrů dále už vidíte, že to není téma, kterým by země žila,“ popsal Svoboda a pokračoval: „Je to válka Slovanů – Rusové versus Ukrajinci, Poláci, Češi, Slováci… slovanská válka. Francouzi podporují Ukrajinu, ale míra intenzity a přítomnosti tématu je diametrálně odlišná. Nás se bezprostředně dotýká a vidíte, že několik set kilometrů na západ je to jinak. Podporují Ukrajinu, určitě ano, ale jde pro ně o konflikt, který je vzdálený kilometry i mentálně,“ shrnul své postřehy ze zahraničí.

Psali jsme: Ukrajina: Scholz, Draghi a Macron vezou solidaritu. USA posílají 18 houfnic Macronovi je zle. Voliči mu možná podtrhli pozici Už nic nezablokujete! Francie, Brusel a Němci už šijí bič na nás i jiné Sledujte Francii! Už to začalo. Dojde k pádu režimu? Josef Brož popisuje převratné dění

Projev Zelenského si dle lidoveckého politika zasloužil velký potlesk. Ten také dostal, poslanci i senátoři mu tleskali ve stoje s výjimkou hnutí SPD, které to vysvětlilo s tím, že válce se netleská. „Projev Zelenského si určitě zasloužil velký potlesk, ale upozorňuji, že stále musíme přemýšlet na měsíce, možná léta dopředu. Jak to budeme dělat dál, při předsednictví Evropské unie nebudeme řešit jen problémy české, ale i evropské, a opakuji, že nás musí trápit nedostatek energie, potravin a za jakou cenu. To nás musí trápit také, protože tam jde o podporu občanské společnosti naší politické reprezentace,“ sdělil Svoboda.

O podporu při zvládání uprchlické vlny by Česko prý požádat mělo, ale obává se, že odpověď by mohla být chladná. „Mám obavu poté, jak jsme se chovali k Evropě, pokud šlo uprchlíky ze Sýrie, že nebude velké nadšení pomáhat nám. Mohou nám připomenout, aby si každý pomohl sám. Doufám, že ne, ale nedivil bych se, kdyby přišla chladná odpověď,“ připomenul.

Evropa nebude schopna žít úplně bez ruského plynu

Ukrajinský prezident dále použil citát z Bible, který používal Václav Havel: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Působil Zelenskyj na city Čechů, aby si získal jejich podporu? „Určitě se snaží hrát na city a připomíná Václava Havla. Snaží se proslovem přiblížit Čechům, to velmi chválím, protože jde o pravidlo rétoriky. Na to upozorňujeme i při výuce, že projev má být adresován posluchačům a posluchač musí vědět, že je adresován jemu, a to Zelenskyj umí skvěle. Tím řekl, že projev adresuje nám, Čechům,“ chválil Cyril Svoboda.

Prezident Ukrajiny dále upozornil, že za sto dnů vydělalo Rusko na prodeji energií na 93 miliard eur. Naznačil, že se zdá, jakoby Evropa nebyla schopná se sjednotit a Ukrajina nebyla pro Evropu potřebná. „Tady byl vůči Čechům shovívavý, protože by nám mohli vytknout, že máme výjimku z dodávky ropy a kupujeme ruskou ropu. To je ukázka, že Evropa není jednotná. Evropa se odstřihne, ale Češi, Slováci a Maďaři mají výjimku,“ řekl. Na upozornění, že i Ukrajina bere plyn z Ruska, odvětil, že závislost na ruském plynu byla chybou. „Evropa do budoucna nikdy nebude schopna žít bez ruského plynu. Neexistují alternativní zdroje, které mohou stoprocentně nahradit ruskou dodávku plynu. Potřebujeme snížit závislost na Rusku, ale nikdy nebude nulová,“ tvrdí Svoboda.

Psali jsme: „Jednal jsem s Putinem v roce 2009. Už tehdy jsem si myslel, že je psychopat.“ Topolánek řádil v ČT Aktivisté vyhráli, soud přikázal zastavit oteplování. Už je z toho klacek na ODS Tohle viděli na ministerstvu. Občan zíral a fotil. Petr Holec ví víc „Vyměňte vládu, než vláda vymění občany.“ Vitásková a ještě drsnější plán na ceny elektřiny. Rána za ranou

Zatímco Evropa uvaluje proti Rusku sankční balíčky, Ruská federace se soustředí na trh s Čínou a Indií, které jí menší odbyt v Evropě vynahrazují. Dá se Rusko sankcemi ekonomicky udolat? „Nedá se udolat, ale může mu velmi komplikovat život. Rusové mají alternativní odbyt pro svoji energii. Porazit Rusko v této obchodní válce možné není. Je možné výrazně mu komplikovat život,“ řekl. Jediné sankce, které platí, jsou prý ty individuální. „Nejbohatší Rusové nepoužijí peníze na západě, tedy tam, kde budou chtít – v Londýně, Paříži, nemohou plout jachtami do přístavů, létat letadly… to je to, co má význam. Bohatí Rusové si chtějí peníze užít jinde, než v Rusku.“

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9677 lidí

Dotáhnutí do konce

Pro ParlamentníListy.cz na závěr okomentoval zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu na desítkách míst v Praze kvůli financování pražského Dopravního podniku. Policisté obvinili 13 lidí z korupce a účasti na organizované skupině - včetně náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a zlínského podnikatele Michala Redla. „Netuším, co se tam odehrálo. Jen doufám, že to, co udělá policie, bude mít pokračování, a obvinění budou odsouzeni. Známe několik příběhů, kdy jsou lidé obvinění, začne řízení před soudem a skončí to zproštěním žaloby, viz Vlasta Parkanová (bývalá ministryně obrany, pozn. red.) a případ Casa. Nebo prohraný případ Diag Human. Je nutné vyšetřit, co se na ministerstvu zdravotnictví stalo a jak je možné, že to skončilo tak strašlivě. Zásah je důležitý, ale ještě důležitější je, aby se věci dotáhly do konce,“ dodal.

Psali jsme: Kissinger nemluvil jen za sebe. Testují, co chce veřejnost. Cyril Svoboda odhalil pozadí Davosu Bez plynu nepůjde průmysl a Ukrajincům už nedodáme nic. Tak je to jednoduché, varuje Cyril Svoboda Rychetský posílal Putina do Haagu, soudil Rusko. Teď narazil. „To neměl říkat,“ drží se diplomat za hlavu „Ukrajina v EU a NATO? Nepadá v úvahu. O to více ne teď.“ Cyril Svoboda předkládá argumenty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.