Dvouletý vládě: Záchranná brzda? Ani vězení, ani covidová diktatura, ani lockdown bez továren

reklama

Vláda Andreje Babiše chystá od začátku března další zpřísnění protiepidemických opatření. Co si o tom myslíte?

Je to podle mě jen další důkaz bezradnosti vlády v boji s pandemií Covid-19. Všichni víme, že je situace vážná, ale vláda svými chaotickými a neuváženými kroky k této situaci významně dopomohla, za dnešní stav je přímo zodpovědná a její představitelé by z toho měli vyvodit důsledky.

Vláda ale přeci nemůže za šíření viru, včetně nových mutací Covid-19 …

Nemůže, ale na druhou stranu za celý rok neudělala nic proto, aby posílila kapacitu českého zdravotnictví. A mimochodem, dnešní stav je mimo to důsledkem neřešení dlouhodobých problémů českého zdravotnictví. Vláda rozhoduje chaoticky a na poslední chvíli, lékaři a zdravotní sestry jsou na pokraji svých sil, polní nemocnice byla jen líbivým politickým gestem a zbytečně utracenými penězi, krizové řízení natož krizová komunikace se zhroutila úplně. Jsme-li ve válce s virem, musíme s ním umět bojovat. Místo toho si tu několik měsíců hrajeme na nouzový stav, který však žádným nouzovým stavem vlastně nebyl a možná jen sloužil k tomu, aby vláda nemusela vypisovat veřejné zakázky na testy, na ochranné pomůcky a bůhví co ještě. A teď, když zdravotní systém kolabuje, se vláda snaží marně najít záchrannou brzdu. Tu však hledá pouze v domácím vězení pro občany, uzavření škol, školek i dalších obchodů. Průmyslu se však žádná omezení týkat ani tentokrát nemají.

Kde se podle vás stala největší chyba?

Když pominu chaos, špatnou komunikaci, a dokonce i fakt, že řada vládních kroků byla v rozporu se zákony či Ústavou, tak největší chybou bylo to, že místo cílených protiepidemických opatření, která by ochránila nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, tedy seniory a nemocné, se vláda vydala cestou plošných lockdown opatření. Pod záminkou omezení mobility občanů zakázala dětem chodit do školy a takřka celému národu sportovat, ale velké továrny s tisícovkami zaměstnanců, často pracujících v epidemicky „výbušném“ prostředí, fungují celou dobu bez povšimnutí dál. Ze stejně paradoxních důvodů vláda zavřela malé obchody, ale velké supermarkety nechala otevřené. Navíc donedávna neplatila pro velké markety dokonce ani žádná omezení co do počtu zákazníků nebo prodávaného sortimentu, což se mimochodem ukázalo v rozporu s ústavou. Přeci není možné systematicky likvidovat malé živnostníky a podnikatele ve službách a tvářit se, že právě v jejich provozovnách dochází k masivnímu šíření viru, když se koronavirus podstatně rychleji šíří ve velkých pracovních kolektivech.

Je jednoduché kritizovat, ale jak byste boj s pandemií řešili Soukromníci, kdyby byli součástí parlamentu či vlády?

Naše řešení spočívá v tom, že máme chránit skupiny obyvatel, kteří jsou nejvíce ohroženi, tj. seniory a další skupiny v rámci tzv. vnímavé populace. Ostatní nechat volně žít a dýchat a udělat vše proto, aby dodržovali 4R (ruce, roušky, rozestupy, rozum) a 3O (odpovědnost, ohleduplnost, odvaha). Statistika je v tomto přeci naprosto jasná. Přibližně 98 procent úmrtí a vážných případů generuje 18 procent populace, kterou představují senioři ve věku 65 let s více. Navíc 25 procent všech úmrtí bylo u klientů domovů pro seniory. Když vezmu, že poslanci zadlužili budoucí generace za poslední rok přibližně jedním bilionem korun, tak si myslím, že podstatná část těchto peněz mohla být využita právě na ochranu těchto rizikových skupin obyvatel. Možností je spousta, např. respirátory zdarma, vymezené hodiny pro nákupy, speciální spoje MHD, čistírny vzduchu do domovů, prioritní testování a trasování, atd.

Podle všeho se vláda chystá také opět úplně uzavřít všechny školy i mateřské školky. Co si o tom myslíte?

To mě trápí asi nejvíce, že vláda obětovala děti, jejich vzdělávání i rozvoj talentů. Vždyť v Evropě patříme mezi ty země, ve kterých jsou děti na distanční výuce nejdéle. A jsem smutný z toho, že se ministerstvo školství stáhlo do ulity a nevede na vládě za školáky daleko větší boj. Jejich návrat do škol mohl být už dávno metodicky, logisticky i epidemicky připravený. Rozumím, že v březnu se děti do školy asi opravdu ještě nevrátí, ale otevření škol se musí stát absolutní prioritou. Je možné přeci rozdělit výuku, vytvořit menší skupinky, zajistit větrání, dodat učitelům respirátory a zajistit jejich přednostní a dobrovolné očkovaní, pro děti mít k dispozici neinvazivní testování ze slin. Pokud se děti do školy brzy nevrátí, obávám se, že přijdou vážné výchovné, vzdělávací a sociální problémy. Kromě toho děti musí začít sportovat a věnovat se rozvoji svých talentů, jinak vlastně v tomto ohledu přijdeme o jednu celou generaci Je třeba stanovit podmínky k eliminaci příp. dalšího šíření (testování a trasování) a umožnit dětem věnovat se sportu či kultuře. Když muže hrát první fotbalová a hokejová liga, můžeme podobné podmínky nastavit pro ostatní aktivity. Kdo bude chtít, tak dočasně přijme tato pravidla.

Fotogalerie: - Vzpomínáme

Mluví se také o velmi tvrdém lockdownu. Dokonce odborářský předák Josef Středula přišel s tím, že by vláda měla lockdown vyhlásit na týden kolem Velikonoc. Co říkáte na tento nápad?

Lockdown mají služby, živnostníci a malé firmy už dávno. Výzvu odborářů spíš chápu tak, že chtějí pro zaměstnance týden dovolené navíc. Má-li být lockdown, musí být co nejkratší a skutečně úplný, jinak to vůbec nebude dávat smysl. Lidé by museli zůstat doma i z fabrik a továren a fungovat by musela jen základní infrastruktura. Ale toto psychika lidí už prostě neunese a výsledek je tedy velmi nejistý. Vždyť také sousední Rakousko uznalo, že lockdwon nikam nevede a v dlouhodobém horizontu nepomůže v boji s virem Covid-19.

Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 22415 lidí

Opozice se shodla s vládou na pandemickém zákonu, který by měl nahradit vyhlašování nouzového stavu. Je to podle vás cesta, jak dál pokračovat v řešení pandemie?

Pandemický zákon je k ničemu, pouze vytváří covidovou diktaturu minimálně do konce února 2021. Veškerá moc by se přenesla do rukou jednoho ministerstvo, případně hygieniků, s následnou kontrasignací vlády. Parlament by neměl žádnou větší pravomoc, než je tomu doposud. Sněmovna by mohla svým usnesením zrušit stav pandemické pohotovosti, ale nemohla by jakkoliv revidovat jednotlivá opatření. Povinnost odůvodnit přijímaná opatření vyplývá i ze současné legislativy, což navíc opakovaně potvrdily soudy, včetně Ústavního. O legislativním chybách, které se ve velkém přetřásaly v Senátu, už raději ani mluvit nechci.

Vidíte nějaké světlo na konci tunelu?

Obávám se, že současná vláda selhala a ztratila důvěru občanů naší země. Měla by rezignovat a chci věřit tomu, že z nových voleb vzejde daleko více zodpovědnější kabinet, který skutečně ochrání občany naší země a zároveň zastaví diskriminační likvidaci živnostníků a malých podnikatelů. Za Stranu soukromníků mohu říct, že jsme připraveni spojit síly se stejně uvažujícími relevantními politickými partnery a společně nabídnout voličům zřetelnou alternativu. A věřím, že právě Soukromníci budou skutečnou politickou sebeobranou živnostníků, stejně jako tomu bylo např. za První republiky, kdy byly položeny základy naší strany.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.