Fiala je ostudou českých moderních dějin. Na návrat do Brna je pozdě. Spisovatel Junek bez okolků

„I kdyby začala životní úroveň stoupat nakrásně už odteď, vyšplhá se v dané situaci k původním číslům nejdřív za deset let. To nás tedy potěš pán bůh!“ To nám sdělil mimo jiné autor více než padesáti knižních titulů Václav Junek. ParlamentníListy.cz se ho ptaly na nelichotivou současnost a další tuzemské problémy.

Důvěra ve vládu je na minimu, nicméně neustále se - alespoň ve větších městech - vynáší eso, že za to může Andrej Babiš. Je to v pořádku?

Na to, abyste si někoho skutečně oblíbil, musíte toho člověka znát opravdu zblízka. Že by se ale kdokoli z té partičky dostal až do mého okolí, to nehrozilo, nehrozí, hrozit nebude a jsem tomu opravdu rád.

Sestup životní úrovně potvrzují i statistiky České národní banky. Bude podle vás pokračovat?

Je to ještě horší. V buletinu jisté autority, jejíchž úsudků mám důvod si považovat, jsem četl zrovna včera, že i kdyby začala životní úroveň stoupat nakrásně už odteď, vyšplhá se v dané situaci k původním číslům nejdřív za deset let. To nás tedy potěš pán bůh!

Jak vnímáte eurounijní Green Deal?

Odmítám tu záležitost zásadně, také z vlastní přirozenosti. Především ale proto, že z povahy toho záměrně zničujícího záměru čtu poměrně dost čitelně vysloveně odpornou směs nízké stádní ubohosti a sociální závisti. Nemluvě o kolektivní chuti uškodit něčemu, na co sami mít nikdy nebudou, všech těch, kteří se za tohle zlo tolik perou.

A to vynechávám temné konspirace i všechny ty nedozírné škody hmotné i morální, které důsledky Green Dealu jednoznačně působí.

Všichni volají k velké účasti v eurovolbách. Opravdu mají v Bruselu a Štrasburku tak velký vliv na naše životy?

Není to zase tak dávno, co jsem býval schopný jít za panevropskou myšlenku třeba na barikády. Jenomže teď už mě právě z Bruselu naučili váhat, takže vlastně nevím. To ale přinejmenším!

Premiér Fiala tvrdí, že v zahraničí razí „hodnotovou politiku". Podporu Ukrajiny a být spolehlivým partnerem v NATO a EU. Je to správný směr?

Rovněž pan Fiala patří k těm několika, které osobně znát nechci. Vidím v něm ale nešťastného člověka a takovou ostudu českých moderních dějin, že kdyby se vrátil (za své, autobusem) na území okresu Brno-venkov už zítra, bylo by to pozdě.

Kromě toho, že jsou ve svých důsledcích pro všechny dokonale zničující, jeho názory mě hluboce nezajímají.

Náčelník generálního štábu Řehka nás vnitřně připravuje na konflikt s Ruskem. Je to prozíravé, či cimrmanovsky řečeno prosíravé?

Pan generál Řeřicha očividně patří k řadě jiných, kteří nedávali dostatečný pozor v deváté třídě základní školy. Už Metternich a po něm Bismarck razili svatou zásadu, že nás nesmí východně od Karpat nic zajímat v praxi. Je to jiný svět, který čeká už tisíc let jen na to, čeho všeho se může ve střední Evropě zmocnit a kolik si toho zde může nakrást. To je jedno, jestli mluvíme o Kyjevě, anebo Moskvě.

Jestli tohle ten štábní šéf nepochopil a začíná, co zjevně začíná, máme se na co těšit.

Ofenziva na Ukrajině nedopadla moc dobře. Nechci po vás věštbu z křišťálové koule, ale politologický odhad. Jak se to bude vyvíjet?

Tato vaše otázka souvisí, pane Rychetský, s tím, co jsem právě řekl. Jak východní strategii, tak tamní politice tady ve skutečnosti nikdo správně neporozumí a já už vůbec ne.

Byl jste šestnáct let ve vedoucí funkci v pražské Lucerně. Prý je dnes zubožená. Co vy na to?

Tady se mýlíte, dokonce docela dost. Nezměním nic na tom, co jsem hlásal o nových majitelích Lucerny a vy si to jistě pamatujete, jenomže to je už dobrých třicet let. Dnes musím uznat, že je pořád dobré povolit vlastnímu sentimentu a projít se pasáží, dát si kafe u zadního vchodu, anebo sednout si ve velkém sále – přitom by to mohlo být jinak a stokrát horší, ale opravdu není.

Napsal jste knihu o možném Havlově bratrovi. Co se s ním stalo?

Máte-li na mysli třetího bratra, to nevím - nikdy později se mi už neozval. Je to tedy pro mě osobně dílem splněný úkol, dílem uzavřená kapitola.

Boji s dezinformacemi se dnes věnuje mnoho lidí. Třeba Alexandra Alvarová o tom napsala celou knihu Průmysl lži. Opravdu je to tak velký strašák současnosti?

Vámi uvedené zdroje bohužel neznám, ale pokud jde o boj s dezinformacemi jako takový, soudím, že v něm hodně napomohou vlastní klidná rozvaha, uspokojivý nadhled a dostatek vzdělání. Přinejmenším v prvním kole - pak už to může být ovšem horší, ale to jak kdy a pro koho.

