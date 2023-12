Filozofie zloděje. Máte na dovolenou, tak vám něco sebereme. Dobrá vláda přemýšlí jinak, říká Okamura

reklama

Náčelník generálního štábu Řehka nás vnitřně připravuje na konflikt NATO a Ruska. Prý by se z nás hned stalo „bojové zázemí“. Co říkáte na tuto vyhlídku naší budoucnosti?

Tak to není ani vyhlídka ani budoucnost. Pokud by lidé jako pan Řehka a spol. rozpoutali třetí světovou válku, tak nás v případě potřeby jaderné rakety ihned vymažou z povrchu země. A vzhledem k tomu, že si Fialova vláda objednala stíhačky s jadernými nosiči a pozvala i americké vojáky na české základny, pak tím potenciálním jaderným cílem budeme. A v jaderné válce zázemí neexistuje. Nebojuje se na frontách, ale proti strategickým cílům. Rusko už dnes může z hlediska vojenské síly ihned srovnat se zemí celé USA či Británii.

My Češi a Moravané nemáme jediný důvod válčit s Rusy. My s nimi nesoutěžíme o velmocenský monopol. A je to i nesmysl. Většina planety se v současnosti rozhodla na multipolárním světě – Arabové, Latinoameričané, Afričané, Číňané, Indové odmítli diktát USA a připojili se k ruskému požadavku na rovnopráné postavení zemí světa.

Připomenu, že na tuhle novou čínsko-ruskou doktrínu přistoupili i ti donedávna největší spojenci USA jako jsou Saúdové, Katar, Pákistán a samozřejmě drtivá většina zemí Latinské ameriky. A Mexiko, země hraničící s USA, se stává přímým spojencem Ruska a Číny. V součtu se tedy jedná o většinu obyvatel světa a zároveň o státy, na jejichž území se nachází většina strategických surovin.

To je realita dnešního světa a je velkou chybou, že to české vládnoucí politické elity nevnímají. Opožděně si tuto situaci již uvědomilo i vedení EU včetně předsedkyně Evropské komise von der Leyenové a před několika týdny navštívili čínského prezidenta v Pekingu.

Nekompetentní a neschopná Fialova česká vláda je ale totálně mimo realitu a uvrhla Českou republiku zcela na okraj mezinárodního zájmu. To není dobrá vyhlídka.

Premiér Fiala ale tvrdí, že vláda razí „hodnotovou politiku“, provádí „správné věci“ a nedělá „populistické kroky“. Ministr vnitra opakovaně hovoří o tom, že v politice je jako ve třídě, kde předtím učil.

Jaké hodnoty v praxi razí Fialova vláda? Podívejme se na všechny zákony a na státní rozpočet a je to jasné – vyšší daně a méně peněz českým občanům a českým firmám; více Ukrajině, víc Ukrajincům a západním zbrojním firmám.

Válku, kterou vládní představitelé plánují, naštěstí už nechtějí ani USA – vědí, že by prohráli. Téměř celý svět se už postavil proti nim. Takže nás teď čeká sbližování Ruska a USA – protože Američané se sice vzdali války s Ruskem, ale stále věří, že pokud by jednali rychle, mohli by rozpoutat úspěšnou válku s Čínou – pokud by byla osamocená. A tu válku potřebují jako sůl, protože z Číny se stala ekonomická velmoc – a z Ruska vojenská. Tohle spojení je pro USA noční můra, kterou si paradoxně vyrobili sami.

Donald Trump navíc deklaroval, že by válku s Ruskem na Ukrajině ukončil za 24 hodin; jinými slovy, že Američané přestanou podporovat válku na Ukrajině proti Rusku.

Co nejrychlejší ukončení války je samozřejmě výhodné i pro Českou republiku, jelikož drahé energie brzdí naší ekonomiku a ničí peněženky našich občanů, posílili bychom export a vyřešila by se i diskuse ohledně pobytu statisíců ukrajinských migrantů u nás.

Na počátku letošního roku byl prezidentem republiky zvolen Petr Pavel. Stal se, podle vás, výrazným aktérem české politiky, jak tvrdí jeho příznivci – nebo je spíše reprezentativní figurou bez vůle projevit vlastní názor, jak tvrdí jeho odpůrci?

Já bych panu prezidentovi vlastní názor neupíral – má například názor, že by měl být prezident, a tak se jím stal. Měl názor, že je správné poslouchat KSČ, tak ji poslouchal. Měl názor, že je dnes správné poslouchat jiné kádry, a tak je poslouchá. Je to názor, se kterým udělal kariéru za každého režimu. Takový názor se mu přece vyplatí.

Na rozdíl od jiných názorů – třeba disidenti za komunismu seděli v base, a dnes mají důchod pár tisíc, tedy skoro až stotisíckrát méně než má teď pan prezident. Slyšel jsem, že před volbami pan prezident slíbil disidentu Johnu Bokovi, že bude v jeho poradním sboru na téma spravedlnost. Asi to neklaplo, protože John Bok má zjevně stále špatné názory a tak John Bok s dalšími disidenty skončili ve stanu před úřadem vlády. Vláda jim sice nedala peníze, ale odvolala tvrzení, že se hlásí k hodnotám Charty 77 – k boji za demokracii atd. Vláda konečně řekla pravdu, že se nehlásí k demokracii, k právu a spravedlnosti.

Hlavním tématem konce letošního roku je cena potravin. Jak se díváte na zásadní otázku roku: Zdražili nám potraviny naši domácí výrobci, nebo zahraniční supermarkety?

Takhle otázka nestojí – zdražují všichni – zčásti proto, že musí, zčásti proto, že mohou... a my se ptejme, proč? Spekulanti na burze využili neschopnosti Fialovy vlády a zcela uměle zvýšili cenu elektřiny v ČR. Musíme vědět zásadní věc – v ČR byl v momentě, kdy cena elektřiny začala růst, přebytek elektřiny a výrobní cena byla stejná jako předchozí léta. Pro nárůst nebyl zdánlivě jediný ekonomický důvod – ale přesto na burze začala raketově růst.

Samozřejmě k růstu cen v EU přispívá i nesmyslný Green Deal EU a emisní povolenky EU, nesmyslné odstavování funkčních a potřebných elektráren jen z ideologických důvodů a samozřejmě panika z toho, že v budoucnu EU zakáže spalovací motory a vsadila skoro vše na elektomobillitu. EU kde šlo, se odstřihávala od ruské ropy a plynu, a další rána byl zřejmě ukrajinsko-americký atentát na německý plynovod Nord Stream z Ruska.

Letos vzbudil i v Česku rozruch německý časopisový titulek „Česko jako nemocný muž Evropy“, doprovázený velmi zdrcujícím ekonomickým článkem. Tak si pojďme do nového roku pojmenovat, co je ona „nemoc“, která nás trápí?

Jako zásadní hlavní důvod té nemoci, tedy drahoty a inflace u nás, je primárně ideologická zaslepenost, kdy Fialova vládní pětikoalice likviduje ekonomiku ve jménu nějakých ideologických cílů, a to víc než ostatní evropské země. Například sankce proti Rusku zdražují další produkty včetně hnojiv pro zemědělce. A tak Rakušané, Němci a další buď přímo nebo oklikou beztak nakupují ruské produkty, a to tak, že Rusko má rekordní zisky. Ruské suroviny, plyn a ropu odebírá i Ukrajina a samozřejmě USA. A pak tu jsou hlupáci z české vlády, kteří si myslí, že když oni ruský plyn koupí pětkrát dráže od amerických překupníků, tak že porazí Putina. Nemá smysl vyjmenovávat desítky neštastných a hloupých rozhodnutí Fialovy vlády, která například odmítla zastropovat ceny energií u výrobců.

Neštastný Green Deal ve jménu boje s CO2, se sodovkovým plynem, schválila jak vláda Andreje Babiše, tak samozřejmě i ta současná Fialova a to dokonce v rámci našeho loňského předsednictví EU, kdy jsme měli největší šance blázny zarazit. A vymysleli to a v Bruselu schválili europoslanci jak z pětikoalice, tak z hnutí ANO.

Takže my budeme mít emisní povolenky na baráky a auta, zakážeme spalovací motory v autech – ale současně nám ruskou ropu vozí obří tankery z Číny přes USA do Evropy a spálí přítom tolik nafty jako všechna evropská auta dohromady. Připadne vám, že tady má někdo mozek? Ano, ti co na tom vydělávají ano – americké, ruské, čínské, arabské firmy, ti ano, ti si dnes mastí kapsy. Ale jak takovou pitomost můžeme tolerovat my, kteří to platíme? Kterým to likviduje ekonomiku? Jak je možné, že se tomu nepostaví vláda ČR?

Připomenu jen, že poslední studie a data ukazují zcela zásadní věc – oteplování nekopíruje růst CO2 v atmosféře, ale měření ukázala opak – tzn. že čím více se otepluje, tak následně roste množství CO2, a je to cyklický přirozený jev, který se opakuje po celé dějiny planety Země. To, že zakážeme spalovací auta nebo uhelné elektrárny, nikdy nemůže cokoli na klimatických změnách změnit. Jedna činná sopka v horším rozmaru vyvrhne víc CO2 než EU za celý rok. A to nemluvím o Číně, Indii, Africe, Latinské Americe atd., které tak pitomé nápady jako je Green Deal nemají.

Zastánci vlády a dokonce i někteří koaliční politici odmítají kritiku vládních opatření a tvrdí, že lidé mají peněz dost, když „rabují“ obchody před Vánocemi a létají na zahraniční dovolené. Co říci na tento způsob „analýzy“ ekonomického stavu země?

Zcela nepochybně je to filozofie zloděje – máte na dovolenou a na nákupy, tak to jsi ten pravý, komu mohu něco sebrat. S takovou filozofií SPD nesouhlasí. Dobrá vláda má přemýšet, jak se starat, aby lidé měli v kapsách více.

Za Fialovy vládní koalice jde všechno z kopce – už druhý rok lidem klesají reálné příjmy, a nejen to, klesá i reálná hodnota jejich současných i budoucích důchodů, klesá i hodnota, kterou budou moci lidé dostat například ve zdravotnictví, protže i tam vláda krade peníze z rozpočtu na péči. Reálná hodnota peněz klesla o víc než čtvrtinu a klesá i nadále a to jsou další peníze, které vláda lidem ukradla, protože o tu inflaci má na jedné straně vyšší příjmy, více peněz sebrala občanům, a na straně druhé vládě klesly reálné výdaje např. na starší vládní státní úvěry úročené nízkými úroky.

Jakými slovy byste povzbudil čtenáře do roku 2024?

Mám dobrou zprávu – v červnu roku 2024 jsou volby do Evropského parlamentu. Když budeme chtít, konec bídy a ekonomické krize nastane poměrně rychle. Stačí, abychom všichni nevolili strany Fialovy vládní koalice ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP09, tedy ty, co v Bruselu prosazují imigraci nepřizpůsobivých, Green Deal, cenzuru a energetickou chudobu, tedy sankce, zákazy spalovacích motorů, ruského plynu a ropy. Když nebudeme volit ty, co chtějí válku, ty, co desetiletí pracují na islamizaci Evropy, ty, co chtějí sebrat národním státům poslední zbytky suverenity.

Jen prosím všechny – dejte si prosím tu práci a nedejte se obelhat tím, co vám politici říkají tady, ale co a jak konkrétně dělají v tom Bruselu. Protože pak zjistíte, že i když se tady partaje ohánějí bojem s bruselskými šílenostmi, tak jejich europoslanci a eurokomisaři naopak tyhle šílenosti osobně prosazují zcela proti zájmům České republiky. A nejen proti zájmů České republiky – odvolání eurokomisařky Jourové z hnutí ANO po Evropské komisi žádal i například madarský prezident Orbán, protože podle něj extrémně poškozuje i zájmy Madarska.

Takže pokud budeme volit lidi se zdravým rozumem a charakterem, pak ten zdravý rozum dostaneme i do vedení Evropské unie. To by mohl být pěkný začátek obnovení normality v celé Evropě. Ten předražený zkázonosný Brusel je potřeba vymést od půdy až po střechu a vrátit se zpět k svobodné a rovnoprávné spolupráci suverenních států – bez směrnic a bez diktování. Ve skutečné demokracii si ve své zemi vládnou občané – a ne bruselské směrnice. A ve skutečné demokracii občané mají právo taky vládnout nejen přímo, ale taky své zástupce, když lžou a podvádí a kradou, odvolat. Tomu se říká odpovědnost a v běžném životě ji má každý od prodavačky po manažera firmy. Tak proč se jí brání naši politici? Asi vědí, proč.

Přeji všem občanům této země, nám všem, abychom se konečně jednou té demokracie s vymahatelnou odpovědností domohli. Pomohlo by to lidem, ekonomice a celé republice. Krásný celý nový rok 2024.

