Generál Pavel, farář Toufar a špioni. Advokát Kříženecký po kritice řekl vše

„Kurz špionů Varšavské smlouvy, falešné doklady, konspirační byty…“ o tom všem mluví známý advokát Miroslav Kříženecký ve videu, které natočil v souvislosti s generálem Petrem Pavlem. Pro ParlamentníListy.cz prozradil, proč toto video vzniklo i kde získal informace. Dostal se i k tajným službám. V rozhovoru pak také vysvětlil, jak to bylo s jeho vlastní minulostí, kterou mu po zveřejnění videa začali někteří vyčítat. Promluvil o vojenské prokuratuře a řekl, jak to bylo s obhajobou těch, kteří byli obviněni z podílu na smrti faráře Toufara. Dostal se i k volbě prezidenta.

reklama

Pane doktore, na internetu koluje video, kde mluvíte o generálu Pavlovi v souvislosti s jeho minulostí. Rozebíráte jeho životopis, především před rokem 1989. Mluvíte například i o kurzu špionů Varšavské smlouvy, zmiňujete i tajné služby a podobně. Co vás vedlo k tomu toto video natočit?

Profesionální zájem. Protože za mnou přišel pan inženýr Beneš (spolužák Petra Pavla z armádního kurzu), který chtěl, abych ho zastupoval, neboť prohlásil, že pan generál lže, až se mu od úst práší. Že spolu dělali právě ten kurz, že Petr Pavel byl velitelem toho kurzu špionů Varšavské smlouvy. Že byl také předsedou základní organizace KSČ v tomto kurzu. Že měli samozřejmě krycí falešné doklady, konspirační byty ve Vršovicích… No, tak takto jsem se k tomu dostal.

Pozn. redakce: video JUDr. Miroslava Kříženeckého zde:

Psali jsme: Proč nám pan generál lže? Internetem se šíří video s pamětníkem

A máte k dispozici nějaké doklady, které věci, o kterých na videu mluvíte, potvrzují?

Jeden váš kolega se té záležitosti věnuje několik let a vytahal spoustu z dostupných materiálů z osobního spisu pana Pavla. No a Pavel Beneš nám rozklíčoval, o co v těchto záležitost jde. Ale upřímně mluveno – už z těchto materiálů se dalo ledacos vytušit…

Mluvíte o veřejně dostupných materiálech. V médiích se ale také před časem objevila informace, že generál Pavel prý nechce zpřístupnit badatelům svůj osobní spis, který leží ve vojenském archivu v Olomouci…

No tak on musí mít strach, samozřejmě. Je z typické komunistické rodiny. Táta pracoval jako zpravodajec, i když technický a řekl bych poctivý komunista, s obrovským přátelstvím v Sovětském svazu. Vždyť Petr Pavel tam asi v 17 letech strávil 30 dnů. To je nevídané. A když do životopisu napíše, že mu sovětští přátele s otcem vysvětlili oprávněnost vstupu vojsk, protože u nich byli náhodou v tu dobu doma! Tak to všechno nasvědčuje tomu, že je z přesvědčené komunistické rodiny. On také samozřejmě vstoupil do komunistické strany. A pak tedy prohlásil, že komunismus je zločinný systém. To jsou takové podivné rozpory.

Pak když potřeboval doporučení kvůli přijetí do toho kurzu, tak najednou velitel ho hodnotí negativně. Stranická organizace, kde je ve výboru, tak ta ho nedoporučuje a politické oddělení ho nedoporučuje… Napravilo to až pět generálů.

Jak si toto vysvětlujete?

No, on vám to určitě vysvětlí, že byl tak vynikající, že mu to všichni záviděli.

A jak si to vysvětlujete vy?

Já si to vysvětluji, že byl lempl, prostě. Že byl u útvaru lempl, ale tatínek dokázal zařídit prvního pana generála. Já jsem neviděl, aby žádost, která je podaná v polovině května, zamítnutá útvarem a politickým oddělením… 5 generálů to do poloviny června zvládlo, až po pana generála Vacka, náčelníka generálního štábu. To je něco tak raketového, že tam ani tatínek nepomohl. Jak jsem řekl, podle mě tatínek mohl zařídit toho prvního generála. Možná ještě velitele okruhu…

A kdo tedy podle vás za tím byl?

No kdo… Šlo o rozvědčíka Varšavské smlouvy. Nevíte, kdo tam náhodou velel? Tam se poslouchalo. Tam bylo velení jen jedno. To je přece jasné! Mně vadí těch 30 dní v těch 17 letech v Sovětském svazu. To je signifikantní pro něco.

„Mé plány a má přání na příštích 15–20 let jsou přibližně tato: Po stránce vlastní pracovní perspektivy – dostat se k práci, ve které budu moci využít znalosti jazyků, případně i cizích zemí, která bude vyžadovat tvořivý přístup a improvizaci, ve které najdu seberealizaci a uspokojení,“ napsal Petr Pavel mimo jiné ve svém životopise z roku 1987…

V době, kdy toto píše, tak už měl myslím druhý stupeň v angličtině a v tom kurzu začal dělat francouzštinu. Jenom pro vaši představu, tam kromě marxismu-leninismu bylo 6 hodin jazyků denně. 6 vyučovacích hodin, pět dnů v týdnu! To je něco tak intenzivního. A on nepochybně nadání na jazyky má. On byl v tomto kurzu samozřejmě výborně hodnocený. Ale bohužel do 30. června 1991 nebyl rozvědčíkem jiného vojenského uskupení než Varšavské smlouvy.

Vy jste v tom zmíněném videu také zmínil určité nebezpečí v souvislosti s ruskými tajnými službami. Jak jste to myslel?

Jestliže Varšavské smlouvě velel Sovětský svaz, tak vy si myslíte, že rozvědčíka by mohl dělat člověk, který by nebyl prověřen GRU, KGB? Ten musel být ze všech stran prověřen. Upřímně mluveno, musíte si uvědomit, že Rusové nevěřili žádné ze stran, nikomu. Čili ani v jeho archivu v Olomouci vázací akty GRU nebo jiné zpravodajské služby Sovětského svazu nenajdete. To v žádném případě.

A v Moskvě by se podle vás něco takového najít mohlo?

Moskva by mohla. Ale Moskva má zájem na tom, aby byl… Pochopte. Vždyť ten pán, který tomu tam teď vládne, je přece zpravodajec. A aby byl prezidentem nepřátelského státu člověk, který je jim zavázaný, to je zlatý!

Z jakého důvodu by ale tedy v tomto případě naše vláda podporovala do funkce prezidenta generála Pavla, když přece od začátku její členové zdůrazňují, že „patříme na západ“?

No tak že je pan generál zavázaný možná všem devíti zpravodajským službám Spojených států, o tom chvilku nepochybujte. Pro zpravodajské služby člověk, který má kaňku, je zlatý člověk! To je manipulovatelný člověk.

Psali jsme: Pomoc firmám? Síkela: Otevřeli jsme diskusi v EU Elektronické podání přehledu láká. U ČPZP k němu loni sáhlo téměř 32 procent OSVČ Ukrajinský činitel: Chceme stíhačky. Nechtěli nám dát děla a tanky, dali. Dají nám vše kromě atomovky Zeman: Voják poslouchá rozkazy, Babiš je lepší. Vláda chce podplácet média

A vy se domníváte, že by se něčeho takového Fialova vláda neobávala?

Fialova vláda? Vy to nazýváte vládou? (smích) Myslíte to uskupení těch lidí kolem pana Fialy? Vždyť koneckonců snad vidíte, jak v jiných věcech myslí. Takhle, samozřejmě pro pana Fialu, je pan Babiš třídní nepřítel, že ano. Navíc je podobně „postižený“, řekl bych. Vždyť Jarda Bašta přece prohlásil, že určitě na něj také mají něco Rusové. Česká republika se nám dostala do fáze, že se nám komunisté vracejí na prezidentský post.

Co to tedy vypovídá o ČR, že více než třicet let po sametové revoluci máme v druhém kolem prezidentských voleb dva kandidáty s komunistickou minulostí?

No, vypovídá to o tom, co Miloš s odvoláním na jednoho psychiatra řekl v 90. roce – co chcete od národa, kdy 70 procent lidí je na hranici debility? Ale pozor! Ta „obecná“ debilita, ta není tak zásadní pro danou věc. Tady je sociální debilita. A tou trpí bohužel i někteří páni profesoři, docenti… Vždyť jste je viděla, jak podporovali Milion chvilek. Čili ta sociální inteligence, ta je u tohoto národa mizivá. Já to tedy nečtu, ale kolegové mi četli ty odsudky o mně, poté co se objevilo to video – jak ten komunistický prokurátor Kříženecký, co si to dovoluje?! Ale moje přesvědčení zůstalo, na rozdíl od těch, co vyměnili…

Ano, upozorňování na vaši minulost se v reakci na toto video objevilo i na některých zpravodajských serverech. Tak trochu to na mě působilo jako – kdo by vám měl s vaší minulostí věřit… Já jsem si ale dohledal, že hlavní vojenský prokurátor jste byl až po revoluci…

No protože jsem byl hodnocen jako velice vlažný komunista. Jako šéf obvodové prokuratury jsem byl v nomenklatuře generálního tajemníka. Ale nikdy jsem nebyl v žádném výboru základní organizace. Nikdy! Čili na mě bylo pohlíženo ve smyslu – aha, on je to takový intelektuál, má takové zvláštní názory… Do komunistické strany vlezl jen z toho důvodu, aby udělal kariéru…

No protože můj starý náčelník Honza Tomášek řekl – ty blbečku. Ty nechceš do strany? To chceš, aby ti veleli ti vystudovavší vojáci a určovali trestní politiku? Ne! Říkám ti, že ti to nabídnou a ty budeš říkat, jak jsi nadšený.

Tak nadšení jsem nepředstíral, ale byl jsem přijatý za kandidáta a tři roky té kandidátské lhůty jsem strávil v nemocnici. Z toho důvodu tehdy vystoupili, že jsem nemohl plnit úkoly. A Honza prohlásil – jako komunista bojoval za život! A už všichni hlasovali pro…

Vyčítají vám také to, že jste prý obhajoval jednoho z těch, kteří byli obviněni z podílu na smrti faráře Toufara…

Jeden z nich, řekl bych ten nejhorší, za mnou tehdy opravdu přišel. Rozešli jsme se ale velmi záhy, a to z mé strany ve zlém. Nemohl jsem se prostě ztotožnit s tím, co mi tvrdil. Nakonec ho tedy hájil někdo jiný.

A víte, o tom samozřejmě nikdo nemluví, nepíše, ale jako hlavní vojenský prokurátor jsem se naopak zasloužil se svými kolegy o to, aby byli identifikovaní právě ti, kteří byli „tajně“ pohřbeni v Praze po těchto procesech. Ale proč by to psali, že? Vždyť oni také napsali, že jsem zastupoval Sovětský svaz.

A to není pravda?

No to je úplná blbost. Já jsem zastupoval ČR v tom, že přerušíme to předstírání, že se na Český dům vztahují vídeňské dohody a že je pod diplomatickým krytím. Zpracovali jsme to s tím, že se to všechno uvede do pořádku. Dal jsem ten rozbor panu Rychetskému v době, kdy byl místopředsedou vlády. Protože Miloš Zeman jel na jednání do Ruska. Měla se vytvořit komise atd. A Rychetský to ztopil! Ten náš materiál ztopil, nedal ho dál a potom mi Mirek Šlouf řekl – no tos to dal tomu pravému. Ten je na tom zainteresovaný. Takže já jsem utrpěl to nejstrašnější zklamání, že ta věc je dodnes nevyřešena.

Když se vrátíme k prezidentským kandidátům. Jak si právě s ohledem na tu minulost vysvětlujete, že se například Praha, takzvaná „pražská kavárna“, přiklání více ke generálu Pavlovi? Jak se stalo, že je to vlastně v takovém tom pojetí jako „hodný bývalý komunista“ a „zlý bývalý komunista“… Generála Pavla podporuje například režisér Svěrák, herečka Holubová a další známí umělci…

Umělci častou nejdou ráciem, nejdou rozumem, ale citem. Oni se domnívají, že to tak je. Tím, že jsou to známí umělci, tak ovlivňují bohužel široké povědomí, těch snadno ovlivnitelných. Když to říká paní Holubová, tak to musí být pravda. A on natočil tak krásné filmy… Ale tu sociální inteligenci, to už nevnímají. Navíc lidé jsou dnes zahrnuti úplně jinými starostmi, ekonomickými. Dnes se každý bojí. A v období strachu se nepřemýšlí.

Ale nejsou to jen umělci s tímto názorem…

Je to parta, která může mít vysoké IQ, obecnou inteligenci. Ale sociální inteligenci nemají v některých případech asi žádnou. Uvědomte si, že většina z nich žije v relativním blahobytu. Caesar měl kromě překročení Rubikonu – kostky jsou vrženy, jednu úžasnou větu, která se skvěle hodí na dnešní dobu – „Lidé nejraději věří tomu, čemu chtějí věřit“. Ale dnes mnozí lidé nečtou, neznají historii. Zkuste se dnes zeptat lidí na otázky dílem z logiky a dílem z dialektiky. Dialektika je pro ně sprosté slovo. Ale přitom to pořád platí. Svět před nějakými 30–40 lety vyhlásil Marxe za filozofa tisíciletí. A pro nás je to třídní nepřítel! Tento národ si Fialy, Babiše, Pavly zaslouží!

V roce 1968 nám pan profesor Outrata, profesor mezinárodního práva veřejného, bývalý velvyslanec OSN ve Spojených státech, když jsme se ho ptali, jak to, že se nebráníme, řekl – Uvědomte si děti, že národ, který není ochoten umřít pro svoji svobodu, na ni nemá právo.

Toto je národ zbabělců, jdoucích tou nejrovnější cestou. Možná tam z té EU něco odpadne, když budeme hodní a budeme poslouchat. A ten pán – mám pocit, že je to předseda vlády, když se hrozně těší přízni Bidena. To je přece báječné! (smích) Tento člověk usiluje o jeho přízeň, chápete to!?

My jsme se v latině učili – cokoliv děláš, moudře dělej a dohledej konce. Tito chlapci si nevidí na špičku nosu. Nevidí, kam ženou národ? Do jakého marasmu! Morálního, ekonomického! Proboha živého! Vždyť se dá všechno řešit. Já nesouhlasím s válečným řešením. Jak známo, válka je až krajním řešením.

Co by to znamenalo pro ČR, když by byl prezidentem Pavel a co, když by byl prezidentem Babiš?

Nic. Je to ganz egal – úplně jedno! Vycházím z ústavy. Je to figura!

Ale prezident Zeman si prý v ústavě dokázal „skulinky“ najít…

A k čemu mu to bylo? K ničemu! Naprosto k ničemu!

Psali jsme: „Spal ty noviny od Babiše!“ A pak už nepřivezla nákup. Senioři promluvili Zahradil (ODS): Velmi, velmi, velmi zajímavé Svobodní: Posilovat pravomoce vlády na úkor parlamentu? Raději ne Pavel: „Češi nejsou připraveni na referendum.“ A přišel výbuch

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.