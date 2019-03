Herec Županič: Zeman? Šestá cenová. Znám národ líp než KSČM a Okamura. Závidím Čaputovou

ROZHOVOR „Slovákům máme co závidět,“ říká k výsledkům zatím prvního kola prezidentských voleb herecká legenda, dabér a bývalý šéf Karlínského divadla Ladislav Županič s tím, že velmi fandí Zuzaně Čaputové. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prozradil, co mu vadí na prezidentu Zemanovi, promluvil o jeho slovníku i slibech ohledně Číny. Zhodnotil dobu po sametové revoluci a řekl svůj názor na naše členství v NATO i na vojáky v Afghánistánu. Prozradil také, co si myslí o multikulturalismu.

Tento rok si připomínáme třicet let od sametové revoluce. Jak s odstupem doby těch třicet porevolučních let hodnotíte? Co se nám povedlo a co naopak ne?

No každopádně se hlavně povedlo to, že ten starý režim je pryč. Zaplať pánbůh! Ale co se, myslím, nepovedlo, je to, že vláda vládne za podpory komunistů, že v Parlamentu sedí člověk, který na Národní třídě mlátil studenty. To je pro mě něco naprosto neuvěřitelného. Já jsem tehdy v Karlínském divadle byl takovým tím „vedoucím“ té revoluce. Vedl jsem schůzky s diváky, člověk si dělal větší naděje… ale zase nejsem nějak pesimistický. Protože všechno, co je teď, je lepší než to, co bylo. To myslím velmi vážně.

O tom, že jsme se „řádně nevypořádali s minulostí“, se mluví často. Například i Michael Kocáb před časem v rozhovoru pro XTV mimo jiné zalitoval, že komunisté nebyli postaveni mimo zákon… měli se podle vás zakázat?

Měli! S tím naprosto souhlasím. Protože i kdyby si změnili název, tak spousta lidí je v té komunistické straně proto, že je to komunistická strana. A když Jirka Svoboda, vynikající režisér, chtěl změnit název, tak to neprošlo. Je vidět, že oni na tom názvu velmi lpí.

Tento rok si nepřipomínáme jen třicet let od sametové revoluce, ale také například dvacet let od vstupu České republiky do NATO. Jak členství s odstupem dvou dekád hodnotit, je pro nás přínosem?

Takže souhlasíte s působením našich vojáků v Afghánistánu?

Samozřejmě. Protože to bychom byli jinak špatní spojenci. To prostě nejde. Jestliže tam funguje NATO a jestli nás potřebují, tak tam máme být. Komunisté to samozřejmě nesnášejí, že jsme v NATO a že tam máme vojáky. Okamura taky. To jsou takové ty populistické strany, které hlásají to, co si myslí, že si národ chce myslet. Ale já ten národ znám z jiné strany a mám takový pocit, že líp než oni.

A jak mimochodem vidíte takzvanou uprchlickou krizi v Evropě?

Myslím si, že takový ten multikulturalismus je naprostý nesmysl. Prostě se ukazuje, že to není možné. Místo aby se přistěhovalci, když sem přijdou, přizpůsobili těm křesťanským zemím, no tak jak je vidět, chtějí, aby se ty křesťanské země přizpůsobovaly jim. A co je ještě horší, že je tam mladá generace, děti těch, kteří sem přišli už dříve, a to jsou často ti radikálové. Jak je vidět, tak tohle opravdu asi nejde.

A co na druhou stranu říci na ten teroristický útok, který se odehrál nedávno na Novém Zélandě, kde naopak zase umírali lidé v mešitách…?

No je to hrozné… Samozřejmě poté, co se v Evropě staly všechny ty útoky, no tak pak se najde nějaký idiot a šílenec, který řekne – já vám to teď ukážu. Udělá takovýto průšvih. A akorát tím vybudil tyto některé spící buňky, které to budou chtít zřejmě vrátit.

Když odbočíme, Slovensko má za sebou první kolo prezidentských voleb. Jak hodnotíte kandidáty, kteří postoupili?

Té paní Čaputové velmi fandím. A přál bych si, aby měli Slováci tak výbornou prezidentku, abychom jim měli co závidět.

A máme jim v tomto směru co závidět?

Máme! Protože při představě člověka, který je u nás na Hradě, tak určitě máme co závidět.

Nevidíte na Miloši Zemanovi vůbec nic pozitivního?

Že má přátelské vztahy s Izraelem. To je velmi pozitivní. Ale jinak… Prostě ten pán by si měl uvědomit, že je místy velmi směšný se svými výlety do Ruska a do Číny. On přece vyhrožoval, že se tady udělá s Číňany obchod až za 85 miliard nebo snad ještě víc. Přitom máme větší obchod s Tchaj-wanem než s Čínou. Tak kde je těch 85 miliard?

Navíc jeho slovník je tedy opravdu slovník šesté cenové skupiny. Teď jak nezvolili profesora Gerlocha ústavním soudcem, tak Zeman charakterizoval Senát slovy, která si prezident ani nesmí brát do úst. Vždyť Senát je nejvyšší shromáždění u nás. A zaplať pánbůh, že ho máme. Protože pan Zeman by strašně rád měnil ústavu. Chová se, jako kdybychom měli prezidentský systém. A ten naštěstí nemáme.

Blíží se nám volby do Evropského parlamentu. Jak podle vás i vzhledem k problémům okolo migrantů nebo ke stále přetrvávajícím demonstracím ve Francii dopadnou?

Francie, to je socialistická země. Když jsme se vraceli z Japonska, tak jsme přistávali na letišti ve Francii a čekali jsme tam den, protože se stávkovalo. Tam se stávkuje každou chvíli. A co ty žluté vesty vlastně chtějí? Vždyť to je příšerné, co se tam děje. Protestovaly původně proti zvyšování pohonných hmot, toho dosáhly… Teď se to tam ničí… Francie v tomto pro mě není vůbec směrodatná. Protože to je země, kde se jim zřejmě líbí více stávkovat než pracovat.

A když se vrátíme k volbám, je podle vás důležité k nim jít?

Já myslím, že určitě ano. Je zapotřebí, abychom v Evropské unii měli dobré poslance a vyslance naší země, a ne tedy zrovna komunisty. My, kteří chodíme k volbám, mluvím v množném čísle, protože je nás víc, tak půjdeme samozřejmě volit. No a pak jsou lidé, kteří se na to vykašlou a pak nadávají. Ale je to pak jejich vina, protože tam nešli…

autor: David Hora