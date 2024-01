Hladovka před Ministerstvem spravedlnosti? K tomu praktiky balkánské mafie. Spolek Šalamoun ve varu

Jak vnímáte rozhodnutí soudu zakázat distribuci knihy jen proto, že obsahuje, byť třeba i jednostranný popis soudního sporu mezi podnikatelem Pavlem Buráněm a manžely Novotnými?

Rozhodnutí vnímáme jako naprostý vrchol absurdity. Pro přesnost rozhodnutí není pravomocné. Pro představu. Původní předběžné opatření, které soudce vydal bez toho, aby si základní skutečnosti ověřil, obsahovalo zákaz vydání a distribuce knihy Zločiny beze zbraní 2. Opatření obsahovalo i zákaz vydání, a to v okamžiku, kdy kniha již byla dávno vydána. Následně „zákaz vydání“ zrušil odvolací soud, protože kniha byla již dávno vydána. Z našeho úhlu pohledu je důležité, že manželé Novotní, kteří jsou žalobci, dostali prostor a možnost pro vyjádření, tak aby mohli svým úhlem pohledu obsah příběhu Pavla Buráně komentovat a vyjádřit se. Této možnosti nevyužili.

Znáte jiné případy, ve kterých by v posledních letech český soud rozhodl o zákazu distribuce nějaké knihy?

Pamatujeme pár případů zákazu knihy, ovšem z důvodů porušení autorských práv, tj. zejména fotek a obrázků. Zákaz knihy kvůli obsahu nepamatujeme.

Nejsou tato rozhodnutí soudu v rozporu se svobodou slova?

Dle našeho názoru jednoznačně. Je potřeba akcentovat, že příběh Pavla Buráně je pouze jeden příběh z celé knihy. Není to kniha o Pavlu Buráňovi, ale o dalších případech selhání justice. Je to subjektivní pohled autorů na celý příběh Pavla Buráně, který i v nás budí naprosto oprávněné pochybnosti, které navíc podporuje rozsudek jménem republiky, kde soudce Koudela konstatuje, že je přesvědčen o vině manželů Novotných, ale musí respektovat názor nadřízeného soudu. To muselo být drahé… I naprosto nezaujatý subjekt, jako je např. Spolek Šalamoun, se v rozsudku dočte, že manželé Novotní používají praktiky balkánské mafie, a z odposlechů jejich telefonů je naprosto nepochybné, a konstatuje to i soud, že ovlivňují senátory, poslance, soudce, státní zástupce a policisty. To má zásadní vypovídací hodnotu.