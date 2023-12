Hodnotová politika? Vy nejste nadčlověk, pane Fialo. Petr Mach o premiérově neschopnosti, trápící národ

reklama

Vláda Petra Fialy se potýká s nízkou mírou důvěry, která dosahuje úrovně vlády Petra Nečase. Jak ji podle vás nadále poznamenají „reformní“ kroky, naplánované od prvního ledna?

Vláda lidem zdražila energie, zvýšila daně, a ještě se u toho raduje, že v Bruselu schválila postupný zákaz prodeje aut na benzín. Inflace je nejvyšší a hospodářský růst nejslabší ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Veřejné finance zůstávají v rozvratu. Myslím, že premiér Fiala se bude muset brzy bát jít na jakékoliv setkání s občany. A bude to pokračovat dál o rok později, kdy nám na další leden nachystali další zvýšení daní, televizních poplatků a tak dále. Nedivím se politologům, kteří hovoří o tom, že vláda páchá rituální sebevraždu.

Lepší by bylo, kdyby to profesor Fiala vzdal, kdyby se omluvil občanům. Zbytečně trápí svojí neschopností nás. Myslím, že ale ani jeho takové vládnutí nemůže těšit a neměl by se trápit další dva roky ve funkci, kterou nezvládá.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 9% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 27248 lidí

Zastánci vlády a dokonce i někteří koaliční politici odmítají kritiku vládních opatření a tvrdí, že lidé mají peněz dost, když rabují obchody před Vánocemi a létají na zahraniční dovolené. Lze takto hrubý pohled brát jako vypovídající?

Možná, že někdo, kdo létá na zahraniční dovolené, má ještě peněz dost. Ale většina lidí nikam nelítá a má problém vyjít s jídlem a s topením. Vládní politika žene podstatnou část lidí do chudoby. Zvrácená pseudozelená politika EU a této vlády vede k tomu, že si určitá vrstva bohatších na základě různých státních podpor vesele nabíjí každou noc své elektrické vozy, zatímco většina lidí kvůli takto uměle vyháněné poptávce po elektřině má problém zaplatit účty za topení. A ti nóbl lidé obyčejným lidem ještě radí, že si mají tedy brát dva svetry.

Vláda se prostě chová tak, že na obyčejné lidi kašle. Jeden komentátor to popsal tak, že premiér reaguje jakešovsky, když se cítí ukřivděný a nechápe, co lidem vadí.

Premiér Fiala tvrdí, že vláda razí „hodnotovou politiku“, že provádí „správné věci“ a že nedělá „populistické kroky“. Ministr vnitra opakovaně hovoří o tom, že v politice je jako ve třídě, kde předtím učil. Jak důvěryhodná je, podle vás, pro veřejnost tato vize vlády – vychovatele národa?

Z hodnotové politiky se nenajíme. Navíc, hodnoty máme každý jiné – a premiér není nadčlověk, že by nám „hloupým“ musel cpát hodnoty své. Co když třeba já bych za správnou hodnotu považoval nezadlužování příštích generací, nezvyšování daní, nezdražování a nezakazování aut? Mám tedy zcela opačné hodnoty, než jaké razí tato vláda. Každý člověk může mít také jiný názor na smysluplnost dodávek zbraní Ukrajině, na zvaní Ukrajiny do EU. Není to tak, že Fialův názor je ten správný a že ostatní mají názory nesprávné. Musím znovu a znovu opakovat, že každý má právo na svůj názor!

Vláda, jmenovitě ministr vnitra Rakušan, stále pokračuje v tzv. boji s dezinformacemi, i když letos poprvé začalo hlasitěji zaznívat, že jde spíše o útok na svobodu slova. Kam se, podle vás, v letošním roce posunula?

Mě děsí, že tento stát stíhá lidi, kteří řeknou v nadsázce na facebooku něco proti politikům, kteří nařizovali zavírání obchodů, nošení respirátorů, vakcíny a karantény, zakazovali cestování jinam než do práce a z práce… Když Miloš Zeman kdysi hlásal, že chce členské průkazy sociálních demokratů svázat do kůže členů ODS nebo když Miroslav Sládek chtěl nahnat vládu do Vltavy, každý rozumný člověk chápal, že jde o nadsázku. Bylo to možná pro někoho nevkusné, ale nebyl to trestný čin, za který by se zavíralo. Dnes za to hrozí vězení, a člověk aby se bál poslat veřejně vládu k čertu.

Náčelník generálního štábu Řehka nás vnitřně připravuje na konflikt NATO a Ruska. Prý by se z nás hned stalo „bojové zázemí“. Někteří dokonce naznačují, že by tento plán měl nakopnout českou ekonomiku, rozběhnout průmysl a popohnat třeba chronicky pomalou výstavbu komunikací. Co si o této vizi zbohatnutí skrze válku myslíte jako ekonom?

Na válce vždy bohatne jen úzká skupina lidí, pro většinu je válka zmar. Rozhodně si nepřeju, aby se konflikt Ukrajiny s Ruskem přenášel na nás, aby se NATO formálně zapojilo do boje s Ruskem, jako se to stalo v 90. letech v případě Srbska. Pokud jde o efekt války na ekonomiku, válka odsává zdroje z civilního použití na vojenské využití a znamená celkové chudnutí lidí.

Někdy je válka nezbytná pro zachování národa, ale někdy je lepší se válce vyhnout. Když se chtělo osamostatnit Slovensko, Češi nechali Slováky jít svou cestou a vyhnuli jsme se tak riziku války, jaká se rozpoutala třeba mezi Srby a Chorvaty. Nechci Ukrajincům radit, jestli mají nechat Krym a Donbas jít, nebo zda jim stojí za to o ně bojovat. To si musí zvážit oni. Ukrajina není naštěstí členem NATO, takže nemáme právní závazek bojovat s ní proti Rusku.

Musíme se mít na pozoru před rozpínavostí Ruska, ale musíme dávat vždy v našem konání Českou republiku na první místo.

Ing. Petr Mach, Ph.D.



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Začátkem letošního roku byl prezidentem republiky zvolen Petr Pavel. Stal se podle vás výrazným aktérem české politiky, jak tvrdí jeho příznivci, nebo je spíše reprezentativní figurou bez vůle projevit vlastní názor, jak tvrdí jeho odpůrci?

Prezident Pavel občas plácá nesmysly, jako třeba, že by byl pro zrušení jednomyslnosti v zahraniční, daňové a vojenské politice EU, ale jinak se mi jeví jako neškodná reprezentativní figura. Myslím, že ani nemá jiné ambice.

V příštím roce nás čekají volby do Evropského parlamentu. Alexandr Vondra si přeje, aby nový europarlament byl „pravicovější“. Splní se mu to? Jak mohou tyto volby v roce 2024 otočit kormidlem EU?

Euroskeptická frakce, kam patří francouzská Národní fronta, italská Liga, německá Alternativa nebo naše SPD, má šanci stát se největší skupinou v Evropském parlamentu. Zatím se vždy všichni spojili proti ní. Ale je šance, že spolu s dalšími pravicovými stranami, jako je třeba polská Právo a spravedlnost ve frakci reformistů nebo maďarský Fidesz, můžeme reálně kormidlem otočit. Lidé už mají dost socialisticko-zelených experimentů jako je Green Deal.

Stále se řeší téma migrace a s ní související bezpečnostní potíže zejména v západní Evropě. Jak důležité, podle vás, bude téma migrace pro eurovolby?

Migrace je neutichající problém západní a jižní Evropy. My se musíme mít hlavně na pozoru před všemi snahami dotlačit k nám muslimské migranty prostřednictvím kvót. Jako lídr koalice SPD a Trikolory budu toto téma zdůrazňovat jako jedno z hlavních. Islamizace západní Evropy a s ní spojené násilí znamená pro nás trvalou hrozbu a odstrašující příklad.

Letos vzbudil i v Česku rozruch německý časopisový titulek „Česko jako nemocný muž Evropy“, doprovázený velmi zdrcujícím ekonomickým článkem. Prý už nebudeme nadále moci těžit z levné pracovní síly a vlastní nejvyspělejší průmysl nemáme. Co tedy, podle vás, bude moct Česko do budoucna nabídnout Evropě a světu?

Naše země je hlavně přeregulovaná. Musíme rušit zbytečné úřady, rušit dotace a snižovat daně. Produktivita práce poroste jen tehdy, když firmy budou mít motivaci investovat do nových technologií. Svým občanům a světu máme nabízet svobodnou ekonomiku, a ne se podbízet nízkými mzdami.

Jakými slovy lze povzbudit čtenáře do roku 2024?

Čtenáři Parlamentních listů jsou lidé s vlastním názorem, kteří odmítají myslet si to, co po nich chtějí elity. Vývoj dává těmto kriticky uvažujícím lidem za pravdu. Jestli se povede nepříznivý směr vývoje konečně změnit, bude to z velké části zásluha čtenářů PL. Přeju čtenářům hlavně štěstí v osobním životě navzdory klackům, které jim stát hází pod nohy.

Psali jsme: „Green Deal zboříme. Je šance.“ Petr Mach odkryl karty SPD Vůně peněz. Neziskovky, uprchlíci a výchova dětí k multikulti. A za vším miliony z dotací „A z těch černých peněz, nakradených v dopravním podniku, pak STAN platil kampaň“. Okamžitou demisi, požaduje Okamura Vedle Okamury vykoukla nečekaná tvář. Hned se na ni vrhli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE