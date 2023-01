Jako „bývalý černoch“, řekl nám Foldyna o Pavlovi. Že má ten člověk drzost kázat o morálce a slušnosti

Podle Jaroslava Foldyny je jasný rozdíl v tom, co dělali Andrej Babiš a Petr Pavel za komunismu. „Lidé, jako byl Petr Pavel, úkolovali a kontrolovali, či šikanovali lidi jako byl Andrej Babiš,“ říká. Pokud jde o „službu demokracii“, Foldyna připomíná humanitární bombardování. Službu SSSR by snesl, i přeběhnutí po revoluci. „Že ale v sobě takový člověk najde drzost, všem okolo hlasitě kázat o morálce, cti, slušnosti a dalších podobných hodnotách, to je na mě zkrátka moc,“ říká jasně. Za to si klade otázky ohledně financování Pavlovy kampaně.

V prezidentské volbě jste vyjádřil podporu Andreji Babišovi. Platí to stále?

Ano.

Nepřineslo vám to v rámci SPD nějaké problémy?

Ne, proč by mělo?

A čekáte, že vám to v SPD přinese nějaké problémy?

V politice obecně platí, že kdykoli musíte čekat cokoli. Já respektuji usnesení, které jasně říká, koho SPD nepodpoří. Tady nehovořím za SPD, ale jako Jaroslav Foldyna.

Vám minulost Andreje Babiše nevadí?

Vadí mi mnohem méně než minulost Petra Pavla.

Mohl byste být konkrétnější?

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 28944 lidí

Pan Pavel ale říká, že svoji vinu odčinil prací pro demokracii po roce 1989.

No, například podíl na bombardování Jugoslávie je všechno možné, jen ne služba demokracii, ale to je jen tak na okraj. Co se týká odčinění viny pana Pavla, tak já přece netvrdím, že by měl být pan Pavel zavřen do vězení, nebo něco podobného, ale jen to, že by člověk jeho morálních kvalit neměl být prezidentem naší země.

Jaké morální kvality myslíte?

Jak bych to řekl co nejsrozumitelněji a nejstručněji... To, že napřed soudruh Pavel sloužil SSSR, to snesu – dělal to kdekdo. To, že když se Sovětský svaz rozpadl, tak se ze soudruha Pavla během vteřiny stal pan Pavel, který přeběhl na druhou stranu rychlostí, nad kterou by závistí zbělal i Usain Bolt, a začal sloužit USA, s tím se také nějak vyrovnám. Že ale v sobě takový člověk najde drzost, všem okolo hlasitě kázat o morálce, cti, slušnosti a dalších podobných hodnotách, to je na mě zkrátka moc. Na postu prezidenta bych si představoval někoho charakterově pevnějšího.

Andrej Babiš je charakterově pevnější?

Andrej Babiš se celý život zabýval obchodem, což znamená, že jeho sloužení zájmům SSSR, či USA, pokud k němu vůbec docházelo, bylo mnohem méně intenzivní než u Petra Pavla. Andreje Babiše jsem rovněž, na rozdíl od Petra Pavla, nikdy neslyšel pateticky kázat o morálce, z čehož mi plyne, že nižší je i míra jeho drzosti.

Pan Pavel ale tvrdí, že vždy pouze sloužil lidu ČR.

Všichni přece víme, že stejně jako Varšavská smlouva byla pouhým mocenským nástrojem Sovětského svazu, tak NATO je pouhým mocenským nástrojem USA. Takže stejně jako soudruh Pavel nesloužil lidu ČSSR, ale zájmům vládnoucích politických kruhů v SSSR, tak pan Pavel nesloužil lidu ČR, ale zájmům vládnoucích politických kruhů USA. A protože pokládám za velmi pravděpodobné, že tato služba doposud neskončila, tak pana Pavla nemůžu volit.

Z čeho soudíte, že ta služba ještě neskončila?

Jednak je bývalý agent něco jako bývalý černoch. A jednak jsou tady mnohé nezodpovězené otázky. Kdo platí celou tu kampaň, která trvá rok, možná už skoro dva? Vždyť vše, co se za tu dobu kolem Petra Pavla dělo a stále děje, muselo stát, a stále stojí, neskutečné peníze a mimo to také musel být uplatněn brutální politický vliv. Jak se najednou všechny politické neziskovky, z nichž je většina placena ze zahraničí, shodly na tom, že pan Pavel byl vlastně skoro disident? Kdo zařídil, že pětikoalice nepostavila vlastního kandidáta, i když mezi jejími politiky jsou jedinci, kteří o kandidatuře vážně uvažovali a mají neskutečně zbytnělé ego, a postavila se jako jeden muž za generála NATO, který o politice ví starou belu?

Kdo přesvědčil o kandidatuře jeho samotného, když i on sám o sobě ještě nedávno říkal, že politice nerozumí? Kdo zařídil tak masivní podporu médií, včetně veřejnoprávních? Kdo organizuje a platí klaku Pavlových příznivců, kteří se ho na náměstích pokoušejí prohlásit za svatého? Kdo organizuje a platí klaku Pavlových příznivců, kteří, po vzoru SA, rozbíjí volební mítinky Andreje Babiše? Kdo organizuje a platí podporu Petra Pavla na sociálních sítích?

Kdepak, je zřejmé, že máme co do činění s perfektně organizovanou, dlouhodobou akcí probíhající na mnoha úrovních najednou, a protože jsem si prakticky jistý tím, že český subjekt, který by toto vše dokázal zvládnout, neexistuje, tak zbývá poslední a zásadní otázka. Co a komu za ty prachy a úsilí do něj vložené pan Pavel slíbil? Něco mi říká, že to nebude nic nač bychom se měli těšit... Pak jsou tu ale ještě další věci, pro které Petr Pavel nemůže počítat s mým hlasem.

Které?

Jednak jsou to jeho podporovatelé, kteří dohromady tvoří asi tu nejodpudivější a nejagresivnější skupinu, jakou od roku 1989, ale nejspíš ještě déle, dokázal kolem sebe nějaký politik shromáždit, a pak je to program.

Konkrétně?

Pan Pavel například mluví o tom, že chce budovat společnost, ve které budou mít prostor všechny názory, ale zároveň je jeho podporovatelem vládní cenzor, pan Klíma. Lže tedy Pavel voliči Foldynovi, anebo cenzorovi Klímovi? Jednomu z nás lhát musí, protože slibuje každému z nás něco, co vylučuje to, co slibuje tomu druhému. Petr Pavel také mluví o řádu, což mě sice trochu děsí, ale budiž, zároveň však chce legalizovat marihuanu, podporovat imigraci z celého světa do ČR, chce manželství homosexuálů, adopce dětí homosexuály, chce podepsat šílenost těch nejagresivnějších genderistů zvanou Istanbulská úmluva, chce pokračovat v Green Dealu, chce naše ještě větší zapojení do války na Ukrajině... zkrátka chce zavádět věci, které řád, jenž zde vytvořily generace našich předků za stovky let, a který se osvědčil, rozboří a nahradí řádem, který by nám nejradši vnutili obyvatelé squatů, popřípadě psychiatrických léčeben. Kdepak; válka s Ruskem doplněná neomarxistickou kulturní revolucí může přinést všechno možné, ale klid a bezpečí to opravdu nejsou. Musel bych být šílenec, abych někoho takového volil. Navíc; nechci za prezidenta někoho, kdo je celý život zvyklý jen poslouchat a provádět rozkazy...

Někteří lidé tvrdí, že jim svědomí nedovolí volit ani jednoho z kandidátů, protože se nechtějí podílet na zlu, neboť i menší zlo je pořád zlo. Co říkáte takovému postoji?

Mě voliči neplatí proto, abych se opájel vlastní ušlechtilostí, ale abych bojoval za jejich zájmy. Navíc jsem přesvědčený, že je třeba vždy bojovat tak, jak v dané situace dokážu nejlépe, a nikoli to vzdát jen proto, že se mi ten zápas nezdá hezký. Kdyby tady bylo volební kvórum, při jehož nedosažení by volba byla neplatná, tak by neúčast smysl dávala, jenomže nic takového u nás není. Prezident zkrátka bude zvolen, i kdyby ho zvolili jen členové jeho rodiny, a mojí povinností pak je, volit a podporovat toho, který je lepší, anebo méně horší, i kdyby ten poměr byl jen 49,9 : 50,1.

Ten poměr mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem je podle vás takový?

To byl jen příklad. Víte, hlas pro Andreje Babiše vlastně není ani tak hlasem pro Andreje Babiše, ale hlasem proti Petru Fialovi, Vítu Rakušanovi, Markétě Pekarové, Janě Černochové, Jurečkovi, Halíkovi, Vystrčilovi, Pithartovi, Hutkovi, Janu Hrušínskému a celé té arogantní pražské umělecké frontě, pak také proti Člověku v tísni, Kartousovým elfům a dalším politickým neziskovkám, proti vládnímu cenzorovi Klímovi, který nám všem chce zavřít hubu, a pak také proti všem, kteří by nás rádi vtáhli do války. Pokud někdo chce, aby tohle všechno nad námi mělo moc, tak ať volí Pavla. Já to nechci, a tak mi nezbývá než volit Babiše, i když bych si opravdu dokázal představit lepšího kandidáta. Jenže na výběr jsou jen tihle dva.

