Jestli budou vládní politici pokračovat, neskončí to u útoku holí na Babiše. Prokop se obává násilí, popsal akce Oganesjanovy bojůvky

Nejen Amerikou otřásla vražda Charlieho Kirka. Co k této tragické události říci?
Před volbami střelba na Trumpa, teď vražda Kirka… Co to vypovídá o dnešních USA? Například podle kongresmanky Maceové za vraždu Kirka jsou zodpovědní demokraté. Elon Musk napsal, že „levice je strana vražd“. Demokraté přitom útok na Kirka ihned odsoudili.
Tak, vždy se najdou lidé, kteří budou chtít vraždu Kirka využít ve svůj prospěch a vytřískat z ní politický kapitál. Nyní se spekuluje, že vrah mohl být členem jisté neonacistické skupiny, která vytrvale na Kirka útočila, protože podle ní nebyl dostatečně nacionalistický.
Já bych se spíš chtěl podívat na hlubší příčiny toho atentátu. V USA už desítky let stagnují a v některých profesích přímo klesají reálné mzdy. Když do toho započteme astronomický nárůst cen bydlení a nákladů na zdravotní péči, tak se dnešní americký dělník má reálně finančně hůře, než jak se měli v jeho věku jeho rodiče. To znamená, že představa, že se každá generace bude mít lépe než ta předcházející, padá.
Do toho ale neustále stoupá počet milionářů a miliardářů – někdy se tomu říká Matoušův efekt, tedy stav, kdy bohatí bohatnou a chudí kvůli tomu chudnou. Detailně to popisuje ve své knize Poslední dny Petr Turchin. Polarizace sociální pak vede k polarizaci politické; a USA mají bohatou historii politického násilí. A onen Matoušův efekt je vlastní nejen USA, ta sociální polarizace je bohužel na vzestupu i v Evropě.
A jak moc, dle vašeho názoru, vražda tohoto muže Ameriku změní?
Politická situace se v USA zhorší. Bude pravděpodobně snaha mezi americkou alternativní pravicí smrt svého idolu pomstít. Ty strukturální problémy, které tuhle situaci vyvolaly, ale nikdo řešit nebude. Americká politika je plně v zajetí lobbistických sítí a ty jakoukoliv změnu ekonomického a sociálního systému odmítají, protože vědí, že by to znamenal konec jejich astronomických zisků.
To je něco, co je společné jak americkému, tak českému režimu – fanatický odpor či přímo strach z jakékoliv změny, i když by ta změna byla teoreticky ve prospěch všech, protože dlouhodobě nestabilní společnost nemůže být pro nikoho prospěšná.
Kateřina Konečná v souvislosti s touto tragédií varovala i u nás před „politickým nálepkováním“. Jak vnímáte předvolební atmosféru u nás? Je až tak vyhrocená, jak někteří tvrdí?
Volební atmosféra je u nás silně vyhrocená. Opakuje se divadýlko z minulých voleb. I tenkrát koalice Spolu identifikovala své ideové oponenty jako „bezpečnostní hrozbu“. Dnes to zašlo ale tak daleko, že každého s jiným názorem rovnou označí za vlastizrádce či si vymyslí, že je to agent nějaké cizí moci. Chtějí pomocí tohoto agresivního nálepkování zakrýt svá mnohačetná politická selhání a porušené volební sliby – ať už šlo o Fialův slib nezvyšovat věk odchodu do důchodu, nezvyšovat daně anebo nezvyšovat koncesionářské poplatky za TV a rozhlas.
Ale pochybuji, že jim to vyjde. V průzkumech voliči uvádějí jako nejdůležitější téma voleb vysoké životní náklady, a v tomto směru nekonečné výmluvy Fialovy vlády na Putina a Babiše po čtyřech letech už akorát unavují.
A co říci na to, co se odehrává na sociálních sítích? Mnozí právě ohledně některých příspěvků upozorňují na nenávist, která ve společnosti je…
Veřejné diskuse by samozřejmě měly být prostorem pro výměnu argumentů, a ne pro výměnu nadávek. Ale společnost je po letech chudnutí silně polarizovaná a ty internetové diskuse jsou toho jen odrazem. Politici by měli jít příkladem a snažit se v debatách se bavit věcně a argumentovat, ale vidíme, jak to dopadá…
U nás se sice zatím naštěstí nestřílí, nedávno jsme ale tady měli třeba útok na Andreje Babiše, který dostal ránu do hlavy železnou holí. Takže se situace vyostřuje? Kam až to může dojít?
Míra nenávisti ve veřejném prostoru se dost stupňovala; nyní mi přijde, že ten útok holí na Andreje Babiše trochu ty vášně ve veřejnosti zchladil. Pokud ovšem budou i nadále vládní politici a spříznění ideologové pokračovat ve své taktice nálepkování a urážení, tak je jen otázka času, kdy se ty vášně opět naplno rozpoutají. A v ten moment nelze vyloučit i mnohem horší fyzické útoky, než je rána francouzskou holí.
Na Slovensku už před časem ke střelbě došlo, a to na premiéra Roberta Fica. S odstupem doby, co k tomuto incidentu říci? Co hlavně stojí, podle vašeho názoru, za tím, že k něčemu takovému došlo? A domníváte se, že by se nakonec mohlo něco takového stát i u nás?
Tak, hlavně je fascinující, kolik podporovatelů Progresivního Slovenska – tedy těch, co o sobě tak často tvrdí, že jsou to kritičtí myslitelé – jak nejsou slušní a úspěšní a nakonec uvěřili teoriím, že ve skutečnosti k žádnému atentátu nedošlo a že vše bylo zfingované za účelem zvýšit Ficovu popularitu. Nic naplat, že na internet unikly dokonce některé lékařské zprávy potvrzující, že Fico byl ve velkém ohrožení života.
Další smutný fakt je, že ani tento atentát ve výsledku nemotivoval slovenské politiky a novináře ke zkvalitnění veřejných diskusí. Osobní motivaci útočníka pana Cintuly rozebírat nechci, podle odborných názorů má poruchu osobnosti, ale prý je zcela při smyslech a je tak za své činy zodpovědný. Možná lze říct, že Cintula sám je obětí – nechal si vymýt mozek primitivním moralizováním slovenské opozice a vzhledem ke svému psychickému stavu snadno uvěřil, že jde bojovat se „zlem“.
Já se zásadně stavím proti jakémukoliv moralizování v politice, protože jednak to odvádí pozornost od hlubších strukturálních souvislostí v politice, a dále to napomáhá polarizování té společnosti.
Atmosféra před volbami houstne i u nás… Zástupci Stačilo! si už mnohokrát stěžovali na skupiny výtržníků, které chodí narušovat jejich akce. A že např. z aut pak třeba zmizí SPZ a podobně. Můžete prosím popsat, o co jde? A jak se k tomu staví policie?
SPZ nemizí, jsou kradeny. Krade je skupina provokatérů okolo podnikatele v insolvenci Mika Oganesjana. Tento člověk si založil dost lukrativní živobytí na vytváření provokací, které natáčí a pak prodává. Na platformě Herohero mu něco přes 20 tisíc lidí platí měsíčně každý 120 Kč, aby tento odpad mohli sledovat. Považuji to jen za další důkaz šílenosti kapitalismu – vulgarity, hádky a provokace se staly zdrojem nemalého finančního zisku! Část peněz tito provokatéři utratí za právníky, ale většinu si samozřejmě mezi sebou rozdělí, aby měli z čeho vést své nákladné životy. V rámci této skupiny provokatérů najdeme i manažerku společnosti Rohlík.cz či člena Mladé ODS.
U nás v Plzeňském kraji je členem jejich extrémně vulgární zastupitel Mohelnice Vojtěch Pšenák. Řádění této fašistické bojůvky pak hezky ukazuje na dvojí metr novinářského mainstreamu. Kdyby se něco takového dělo Marianu Jurečkovi, Evě Decroix či Petru Fialovi, tak by to byla hlavní zpráva na Seznam Zprávách a aféra měsíce. Ale děje se to nám – a mainstream hrobově mlčí. Nevím o tom, že by ty útoky odsoudil jediný vládní politik!
Pokud jde o policii, tak musím říct z osobních zkušeností, že je k nám velmi korektní, ale ti zmínění provokatéři si dávají vcelku pozor, aby nespáchali trestný čin a aby se drželi „jen“ v kategorii přestupku. Myslím si, že ty provokatéry dobře popsal kandidát Stačilo! ve Středočeském kraji Michal Gulyáš, když je označil za „projev Fialova strachu“.
autor: David Hora