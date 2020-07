Kalousek už nebude kandidovat do Sněmovny? Opravdu? Toto zaznělo z řad ODS

ROZHOVOR „Kolik zločinů bylo spácháno legálně drženou zbraní? Myslíte si, že terorista, který chce spáchat útok na nějakou redakci, si pořídí legálně drženou zbraň?“ ptá se k postupnému omezování zbraní poslanec ODS a místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Sám považuje některé kroky Evropské unie za nelogické. Pro ParlamentníListy.cz současně vysvětlil, proč je výhodné spojit předvolební úsilí se Starosty a o co by přišel český Parlament s odchodem Miroslava Kalouska.

ODS nabídla Starostům a nezávislým jít společně do parlamentních voleb. Je to cesta, jak porazit Andreje Babiše a proč?

Matematicky je to naprosto jasné. Současné parlamentní strany, jako TOP 09 a lidovci, se potácejí na pětiprocentní hranici volitelnosti, občas seshora, občas zdola, záleží podle průzkumu. Silnějšímu d'Hondtova metoda nahrává, takže nějaká integrace voličů je cesta, jak porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Já jsem ale proti slučování stran, nicméně slučování voličů, společná kandidátka – možná i koaliční je možná. Ale slučování stran bych nepodpořil.

Starostové a nezávislí vyjednávají i s piráty. Co podle vás může nabídnout ODS a piráti to případně nemají?

Myslím, že je to světonázor, protože starostové, pokud jsou starostové, vědí, jak se musí pečovat a starat o svoje občany. To je podle mne typicky pragmatičtější politika, kterou ODS určitě nabízí. Obsazení nejvyšších funkcí je velmi kvalitní, a to také nabízíme. Proti pirátům, jejichž témata jsou gender, zdanění bytů a levicové myšlenky, se nejedná o něco, co bych očekával od starostů.

K tomu kroku spojit se vyzýval i spolek Milion chvilek pro demokracii na svých demonstracích. Má to s tím něco společného?

Překvapilo vás rozhodnutí Miroslava Kalouska z TOP 09 do dalších parlamentních voleb nekandidovat? A o co česká politika s jeho odchodem přijde?

Do příštích voleb je rok a půl, takže bych jeho prohlášení nebral jako zcela hotovou věc. Jeho návrh na slučování stran, které by organizoval, je další politický směr a cíl. A já bych si netroufl říci, že kandidovat nebude a v Parlamentu už nebude.

U Kalouska mě jinak nepřekvapí v zásadě nic, on je veliký politik, v tom ho respektuji. Ale na druhou stranu si nemyslím, že se jedná o definitivní slovo, a že se na nějaké kandidátní listině neobjeví. Pokud se mě ptáte, o co by přišla parlamentní politika – protože on politiku určitě neopustí – tak je to jeho břitká kritika a jeho humor. Já se přiznám, že mě to nikdy neurazilo, mnohdy jsem se u jeho vystoupení velmi pobavil.

Právě předseda starostů Vít Rakušan se nechal slyšet, že s TOP 09 Babiše porazit nelze. Lze podle vás, ať už s Kalouskem či ne?

Já se budu starat o Občanskou demokratickou stranu, která je jediná autentická středopravá, protože drsná pravicová politika už tu nemá prostor – tedy středopravá strana, která dělá protiváhu naprosto levicovému hnutí ANO. A já TOPce nevěřím, že by dokázala oslovit širší voličskou skupinu, takže bych s nimi souhlasil.

Šéf ODS Petr Fiala napsal na sociální síť, že premiér musí přestat mluvit a začít vyjednávat. Vidíte to ohledně záchranného balíčku z Evropské unie stejně? Mohl by vyjednat pro Českou republiku lepší podmínky?

Jde o širší pohled. Čtu Václava Klause staršího a jeho ekonomické názory jsou mi velmi blízké. Začíná to už u bezbřehé podpory, která brání uzdravení průmyslu, brání nezaměstnanosti. Což z jednoho pohledu zní dobře: brání nezaměstnanosti… ale na druhé straně jinde pracovní síly chybí. Můžeme přicházet o prostředky ze záchranného balíku z Evropské unie a tady to začíná. A navíc Babiš je upoután u svých zájmů v Agrofertu. Premiér vymění tvrdou vyjednávací pozici za to, že bude mít klid na svoje dotace pro Agrofert.

Jak se vyjadřoval v Parlamentu, bylo pro mě obrovským zklamáním a defétismus (poraženectví, pozn. red.), nechce být trable maker, nevyjedná nám možnost jaderné energetiky, bez které se neobejdeme, pokud chceme být samostatní po vypnutí špinavých zdrojů… Jde o obrovské zklamání, a nemá na to jako premiér kompetenci.

Vláda podpořila návrh Senátu zařadit právo bránit se zbraní do Ústavy. Souhlasíte s tím?

Jedná se opět o reakce na postoje z Evropské unie. Zastávám názor, že člověk má právo se bránit legálně drženou zbraní, chránit svůj život a majetek, za tím si stojím. Nejsem ústavní právník, ale snaha zakotvit to do ústavy je snaha bránit se nápadům z Evropské unie, která nám toto právo nařízeními velmi omezuje. Viděl bych to jako vynucený krok, normálně bych si takové právo v Ústavě nepředstavoval, ale jako obranu proti nařízením z Unie, s nimiž nesouhlasíme, je to bohužel asi jediná možnost.

Shodujete se s kritiky, kteří tvrdí, že Evropská unie až příliš zasahuje do suverénnosti států?

Neřekl bych, že zasahuje do suverénnosti. Ale některé věci se mi zdají naprosto nelogické a opakují se tisíckrát. Kolik zločinů bylo spácháno legálně drženou zbraní? Myslíte si, že terorista, který chce spáchat útok na nějakou redakci, si pořídí legálně drženou zbraň? Já si to nemyslím. Máme nějaká pravidla a Evropská unie bude nařizovat, že se obyvatelé mají pomalu vzdát zbraní. Považuji to za nesmysl, a pokud k nám zatahují něco, co považuji za nesmysl, tak se mi to samozřejmě nelíbí.

V posledních měsících se množí problémy berních a finančních úřadů. Stále častěji soud rozhoduje ve prospěch podnikatelů. V jednom případě dokonce došlo ze strany úřadu i k manipulaci se spisem. Měl by za to někdo nést osobní zodpovědnost?

A co když to není tak, že můžeme hledat osobní zodpovědnost? Samozřejmost – někdo může být osobně zodpovědný, například ředitel finanční správy, ředitelé finančních úřadů... Ale nemáte pocit, že to mohlo být také společenskou objednávkou, kdy byl každý podnikatel prostě podezřelý a zavedením EET se to jen potvrzuje? A že se mnohdy finanční úřady chovají neurvale a zbytečně tvrdě a šikanózně? Například v Británii kontrola vysvětlí pochybení, podnikatel se omluví, a tím to skončí. Tady to většinou končí katastrofou, obrovskou pokutou, odstavením majetku a postup je zbytečně tvrdý. Možná je to společenskou objednávkou, predikcí, že podnikatel je zloděj.

Nakolik za to může současná nebo minulá vláda?

Současná vláda uspěla na základě protikorupční rétoriky. Ten tlak byl už velký, lidé tomu podlehli a možná si mysleli, že konají dobro. Ale odpovědnost by měli nést ředitelé finančních úřadů a finanční správy, za jejichž působení se tyto excesy staly. To je jiná věc, a to nemůžeme jen tak přejít.



