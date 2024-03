Kandidát SPD Latýn: Nejlepší, kdyby z EU vystoupila celá naše skupina dohromady

Kdyby z EU vystoupila celá středoevropská skupina jako celek, mnohé by to usnadnilo. Podle názoru kandidáta SPD do europarlamentu Borise Latýna by lidé měli mít právo říci své, zejména když Unie je dnes zcela jiná, než když se v roce 2003 hlasovalo o vstupu. To podle něj ti „hloupí lidé“, kteří prý ničemu nerozumí, byli politikům dobří.

Kandidujete do Evropského parlamentu, přitom SPD chce z EU vystoupit. To je nejčastější výtka, které vaše kandidátka čelí. Jak to máte vy jako jeden z kandidátů?

Dnešní Evropská unie není to uskupení, do kterého jsme po referendu v roce 2004 vstupovali. Tehdy se jednalo o skupinu zemí sice již značně svázanou společnými pravidly, ale stále ještě svobodnou v šíření široké škály konzervativních, socialistických, národoveckých i liberálně demokratických názorů. A nikdo nikoho za jeho mínění nenálepkoval a neodsuzoval.

Postupně se však v médiích hlavního proudu více a více začaly prosazovat liberálně demokratické názory, a ty ostatní byly se stále větší silou potlačovány. Samozřejmě, jednotlivé státy se od sebe liší, někde je to svobodnější, jinde méně.

Kdo byl v neustále osočovaném Maďarsku, tak ví, že žádná svoboda slova tam netrpí. Jde o to, že za konzervativním premiérem stojí i konzervativní média, která jsou protiváhou těm liberálně demokratickým. Tím, že žádná strana nemá převahu, je normální hlásat jakékoliv názory.

A jak to vnímáte u nás?

U nás to tak bohužel už není. Konzervativci jsou nálepkováni jako zpátečníci, hlupáci, zaostalci nebo dokonce proruští aktivisté. Nic kromě progresivních liberálně demokratických názorů prý není správné. Avšak tito aktivisté zapomínají na historii.

Komunismus byl také dříve brán jako progresivní a jediné správné řešení, ale nakonec se to ukázalo jako slepá ulička. To samé se může stát, a zřejmě také stane, s jejich liberální demokracií. Naprostou většinu světa její „hodnoty“ vůbec nezajímají.

Je tedy legitimní dát vale celé Evropské unii a ze spolku vystoupit?

Samozřejmě, že ano; za dvacet let se změnila k nepoznání. Oproti zbytku světa se její poměrné bohatství snížilo, politický význam poklesl a počet obyvatel také. Spolek nás nutí obchodovat jen s těmi, které on sám uzná z vhodné.

A přitom podíl na počtu obyvatel zeměkoule je pouze 5,5 %, před dvaceti lety to bylo i s novými zeměmi přes 7 %.

Odchod Velké Británie a Severního Irska znamenal velkou politickou porážku EU, když odešel její nejmocnější člen. Británie má za zády USA a toto anglosaské duo stále do jisté míry ovládá svět.

U nás by to bylo složitější, ze všech stran jsme obklopeni členskými zeměmi Evropské unie. Proto by bylo výhodnější vystoupit ve skupině, až situace dozraje, například v sestavě Visegrádské čtyřky.

V takto koordinovaném kolektivním vystoupení se ještě více nabízí otázka, která při těchto debatách zaznívá pokaždé: Jak to při provázanosti EU prakticky provést?

Samotný výstup umožňuje článek 50, ale bylo by nanejvýš vhodné tento krok nechat odsouhlasit v lidovém plebiscitu. Dnešní liberálně demokratičtí politici, tedy hlavně dnešní pětikoalice, všemožně prohlašují, že jsme jednou vstoupili a že v referendu nemají hlasovat lidé, kteří tomu nerozumí. Proč tedy stejní lidé mohli hlasovat o vstupu?

Navíc, rok 2004 není platný navždy. Pokud by to tak bylo, ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska by se například nekonalo referendum o skotské samostatnosti v roce 2014.

A nějak se mi nezdá, že by Švýcarsko, kde se referendum prosazuje velmi široce, bylo zaostalejší a chudší než prakticky jakákoliv země EU.

