Konečná po demonstraci: Nepěkné věci o Pekarové i Prouzovi. Ukáže se Fiala někdy jako chlap?

„Místo toho, aby novináři informovali o tom, co bylo řečeno, všímali si, kdo měl co na sobě,“ říká v souvislosti s demonstrací před úřadem vlády europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. „Proč vláda nevyužije zákon o cenách?“ ptá se pak v souvislosti s drahými potravinami a vysvětluje, proč podle ní nefunguje konkurence. Dostala se i k návštěvě čínského prezidenta v Moskvě a řekla, čeho se dle jejího mínění USA bojí. Nevynechala ani Markétu Pekarovou Adamovou a její cestu na Tchaiwan. Připomněla i bombardování Jugoslávie.

reklama

Anketa Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 31668 lidí

Ve středu jste se účastnila demonstrace Odborového svazu KOVO před úřadem vlády. Jaké jsou Vaše pocity? Mediální ohlas byl poměrně „rozporuplný“….

Nečekala jsem nic jiného! Média systematicky plivou po všech, kteří nejedou na stejné vlně jako pětidemoliční vláda Petra Fialy. Takže místo toho, aby informovali novináři o tom, co bylo řečeno, všímali si, kdo měl co na sobě. Proč mluvil ten a ne onen. Jak si někdo mohl dovoliti dát hlas komunistům a jak to, že se jich sešlo tolik atakdáleatakdále…



Já jsem moc ráda, že jsem se demonstrace mohla účastnit. Šla jsem spolu s demonstranty z Letné, takže byl prostor i pro nějaké diskuze a chtěla bych jim moc poděkovat, že se ze všech koutů sjeli do Prahy. Díky patří i Odborovému svazu KOVO, který se nebál a tuto demonstraci uspořádal!

Sociální demokracie vyzývá obchodní řetězce a další partnery, aby přistoupili na dobrovolné zastropování cen základních potravin tak, jak se to osvědčilo například na Slovensku nebo ve Francii. Vy už delší dobu apelujete na vládu, aby ceny potravin řešila, mluvili jsme o tom i v nejednom našem rozhovoru. Je podle Vás šance, že na podobnou výzvu, kterou jsme zmínili, budou řetězce nějak reagovat? Bylo by možné, aby se levice v tomto nějak spojila?

Já se obávám, že na Slovensku je celá věc nastavena historicky trochu jinak. Nepředpokládám proto, že by obchodní řetězce vyslyšely volání po dobrovolném zastropování. Když se jedná o peníze, tak jde vše ostatní stranou. Daleko jednodušší by bylo dát DPH na základní potraviny na nulovou sazbu. Nemuseli bychom nikoho prosit a efekt by byl pro občany daleko větší a rychlejší.



Vláda zastropovat ceny potravin nechce. Podle ministra Nekuly si s problémem poradí zdravá konkurence. Máte pocit, že to v současné době tak funguje? Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza zase promluvil o tom, že pro zákazníky jsou výhodnější současné slevové akce, které se týkají různého zboží, než zastropování jen určitého druhu….

No to pánové opět tnuli do živého. To jim tleskám. Skutečně řešení hodné jejich úrovně. To je jako vyjádření jednoho nejmenovaného „ekonoma“, který prohlásil, že potraviny jsou tak drahé, protože je lidi kupují.

Kde je ta zdravá konkurence, když si trh s potravinami rozparcelovalo několik řetězců? Které mají mimochodem v průměru větší marže než třeba v mnohem bohatším Německu? Proč vláda nevyužije zákon o cenách? Tady to žvanění je k ničemu, když za tím nejsou konkrétní kroky.

A pana Prouzu, toho prosím vůbec komentovat nebudu. Jeho vyjádření plně koresponduje s tím, kdo ho platí a komu slouží. Jen mě zaráží, že tento člověk se hlásí, nebo hlásil k ČSSD. A nyní je poradce ministra průmyslu a obchodu.



Na svém fb mluvíte o petici proti odchodu do důchodu v 68 letech. Kde ji mohou lidé podepsat a myslíte, že tato iniciativa nakonec dokáže něco ohledně důchodové reformy ovlivnit?

Já v poslední době slýchám často – má to smysl, podepisovat petice? Má smysl chodit na demonstrace? Má smysl dělat cokoli proti této vládě? Jistěže má. A čím víc, tím lépe. Jediné, co trošku pokulhává je trošku lepší organizace a vůle ke spolupráci všech, kteří mají společný cíl.

Ale zpět k peticím KSČM proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Nejsnáze je můžete podepsat přes portál občana elektronicky z pohodlí domova. Druhá možnost je, že si petici vytisknete, podepíšete a pošlete zpátky na uvedenou adresu. A poslední možnost je podepsat ji na kterékoli z okresních organizací KSČM. Vše najdete na webu KSČM – celý text petice i to, jak lze postupovat.



Když jsme u důchodové reformy, podívejme se, co se odehrává v posledních týdnech v ulicích Francie. Co na to říkáte? Kam to až může dojít? A mohlo by se něco podobného postupně stát i u nás?

Samozřejmě, že mohlo. Vláda ovšem vyvolala a dále vyvolává takovou atmosféru strachu, že se nemálo občanů bojí projevit svůj názor. Ostatně nedávno jsem ve svém každotýdenním youtubovém pořadu Bez obalu prezentovala výsledky průzkumu, který říká, že lidé se bojí projevit svůj názor – a zejména na pracovišti, aby nepřišli o práci. Já je naprosto chápu. Předražená hypotéka na krku, kterou platí nejdražší bydlení v Evropě, pokles reálných mezd i nárůst výdajů na vše, na co si vzpomenete. Bohužel ale bez osobní odvahy to nepůjde.

Psali jsme: „Je čas s válkou udělat něco zásadního.“ Klaus dorazil na Slovensko. A děly se věci Zelenskyj: „Pokud máte dobré úmysly, celý svět bude na vaší straně“ Fiala s Rakušanem budou jednat s ředitelem zahraniční rozvědky Utajená válka mezi Lipavským a Černochovou. Jde o velvyslance u NATO

Mimochodem vláda chce vzít přes prsty i samotné odboráře, a to zrušením daňového odpočtu za placení členských příspěvků v odborech.



„Vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby se celou situací, která vykazuje znaky korupčního jednání a bossingu, okamžitě začaly zabývat,“ napsala jste k tomu, co se odehrálo mezi ministrem Jurečkou a tehdejším šéfem Úřadu práce Najmonem ohledně jeho konce v této funkci. Jak se podle Vás tato věc „vyvine“ a jak by se k ní měl postavit premiér Fiala?

Petr Fiala už se postavil – jednání svého vicepremiéra Jurečky přikryl. Myslela jsem si, že se aspoň jednou zachová jako chlap, když už neměl odvahu odvolat z vlády korupcí prolezlý STAN, nebo se postavit návrhu na jmenování Hladíka ministrem, jehož prapodivná role v brněnské korupční kauze doposud nebyla věrohodně vysvětlena.

Markéta Pekarová Adamová před několika dny vyrazila i s početnou delegací na návštěvu Tchaiwanu. Co podle Vás tato návštěva přinese?

Krom nadšených výrazů lobbisty obskurního spolku, který se bůhví proč jmenuje Evropské hodnoty, když je financován z USA, Jakuba Jandy? Nebo instagramových a facebookových fotek Markéty Pekarové-Adamové, které ve svém důsledku české občany vyjdou velice draho? Krom toho NIC. Slovy NIC.

Psali jsme: 228 tisíc! Kachní paté, 288 piv a prosecco za 29 tisíc. Při letu Pekarové na Tchaj-wan se na alkoholu nešetřilo

A jak byste zhodnotila nedávnou návštěvu čínského prezidenta a jeho setkání s ruským prezidentem v Moskvě?

Je důležité, že spolu obě země hovoří. Čína totiž představila dvanáctibodový mírový plán, o němž se vážně debatuje jak v Rusku, tak na Ukrajině. S plnou vážností říkám, že přístup Čínské lidové republiky je v rámci ukrajinského konfliktu naprosto zásadní a podle mého soudu právě Čína sehraje v mírovém procesu velmi důležitou roli. A toho se právě USA bojí, že by jednou zase neměly věci pevně ve svých rukách. Místo sankcí totiž Čína mluví o jednání, místo dodávek zbraní mluví o míru a místo vnucování jediného správného názoru mluví o oprávněných požadavcích na pocit bezpečí pro každou zemi. Pro Ukrajinu, stejně jako pro Rusko. Moc bych si přála, aby se našla právě tato rovnováha, kterou se do toho snaží Číňani vnést.



Na svém fb jste také připomněla výročí bombardování Jugoslávie. Co k této události s odstupem let říci? Zmínila jste, že Miloš Zeman byl jediný z tehdy činných politiků, který se omluvil….



Zúčastnila jsem se vzpomínkové akce před srbskou ambasádou, kde jsem měla možnost i krátce promluvit (záznam najdou čtenáři na mém YouTube). Je škoda, že tento barbarský čin nepřipomínají média. Já nerada srovnávám, protože utrpení jednoho není menší než utrpení druhého, ale třeba 11. září máme vždy na všech televizích připomínku událostí z roku 2001 v USA, ale proč své místo nemají i hrůzné činy, které se odehrávaly v Jugoslávii jen o dva roky před tím? To mi hlava nebere. A to, že se nikdo z tehdy činných politiků – s výjimkou Miloše Zemana – neomluvil, to už je jen poslední hořká tečka…



Psali jsme: Máš 300 krav, co prdí? Plať. Česká kráva v ohrožení. Je zle Zbyněk Fiala: Mají naše auta budoucnost? Notorický lhář Fiala, dneska opět lhal, ukazuje Babiš. Lidé se bojí, ví o učitelkách, kterým vyhrožují Lidé už teď ztratili třicet procent úspor. Inflace může vyrobit problém na celou generaci, varuje ekonomka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.