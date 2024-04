Korunu a auta nedáme! Vondráček ze Svobodných vyráží do terénu. Plánuje více než 100 zastávek

reklama

Jak jste trávil letošní Velikonoce? Považujete používání pomlázky ve 21. století za barbarský přežitek?

Velikonoce jsem trávil se svojí rodinou jako bílý heterosexuální páprda se sklony k tradicionalismu. Ondřej Profant ani žádný jiný Pirát by ze mě radost neměl. Pochutnal jsem si na beránkovi, mazanci i hlavičce. V pondělí jsem „pomladil” pomlázkou důležité dámy mého života, aby ani v tomto roce neuschly. Jistě jsem tím pohoršil mnoho propagátorů Istanbulské úmluvy, ale jim bych radši doporučil zamyslet se nad tím, proč po přijetí této úmluvy vzrostl v mnoha zemích počet znásilnění, aby je nemusely trápit české tradice.

Teď trochu vážněji. Vaše strana má už 15 let v programu referendum o našem členství v EU. Přesto do eurovoleb nasadíte vaše nejznámější kandidáty včetně vás jako předsedy v čele. Není to trochu paradox?

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 13% Neškodí 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30982 lidí Složení europarlamentu je velmi důležité. Přes 60 procent předpisů, které v České republice vstupují v platnost, pochází z Evropské unie. Podle samotné eurokomise musí naše země vynaložit 4 procenta HDP na to, aby zaplatila vše, co po nás Evropská unie vyžaduje. V Bruselu je tak náš život ovlivňován více, než si myslíte. Zvlášť pokud jste euroskeptici a nelíbí se vám, jak moc nás členství v EU stojí a jak moc nejrůznější euronesmysly ovlivňují náš život, přijďte prosím letos 7. a 8. června k eurovolbám. Členové europarlamentu sice nemají legislativní iniciativu a nemohou ani navrhovat směrnice či nařízení, mohou však mnoha euronesmyslům zabránit a na začátku mohou vyslovit nedůvěru navrženým eurokomisařům. Paradoxní nám to nepřipadá. Vždyť první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo Alois Rašín byli také poslanci Říšské rady v Rakouském císařství, od něhož se chtěli odtrhnout. Tehdy to možná mnoho lidí také považovalo za paradoxní, ale dnes by nám přišlo téměř nemístné se nad tím pozastavovat. Euroskepticismus je validní politický postoj, který je v Česku stále oblíbenější a my chceme v europarlamentu zastupovat tu část voličů, kteří si přejí alternativu ke členství v unii. Plánujeme brzdit všechny euronesmysly, hlasovat proti nim a plně využívat svého mandátu.

Nenaznačuje to, že už jste vůči EU méně kritičtí než dřív? Vždyť ani ve vašich eurovolebních zásadách nic o Czexitu nepíšete.

Jak už jsem řekl. Europoslanci sami ani nemohou navrhnout nic závazného ke schválení. Víme tedy, že europoslanci nemají žádnou možnost hlasovat o vystoupení své ani cizí země z Evropské unie. Ve volebních zásadách proto nic o odcházení z EU nenajdete. Kdybychom totiž nabízeli v těchto volbách vystoupení, připadali bychom si jako podfukáři. V zásadách chceme nabídnout jen to, co můžeme po eurovolbách skutečně splnit. Z dlouhodobého hlediska je to ovšem něco jiného. Nic se nemění na tom, že Svobodní by dali přednost členství v Evropském sdružení obchodu před členstvím v EU.

Proč jsou teď podle Vás právě letošní volby do Evropského parlamentu tolik důležité?

Jsou nejen důležité. Tyto volby považuji za úplně nejdůležitější ze všech, které se do evropských struktur doposud konaly, a to kvůli tomu, že se doslova láme pověstný chléb. Bruselští byrokraté se již dávno otřepali z brexitu a stále více utahují šrouby svobodě a různorodosti. Sice pod tlakem veřejnosti tu a tam kosmeticky revidují některé záležitosti, ale kde mohou, tam naopak přitvrzují. Jsou jako chobotnice, která jedním chapadlem na chvíli povolí stisk, ale dalšími si vás ještě více omotá.

Fotogalerie: - Korunu nedáme

V čem konkrétně spatřujete největší ohrožení České republiky v tomto směru?

Primárně se pochopitelně obávám především zrušení naší národní měny. Pokud by korunu nahradilo euro, Česko by v podstatě přišlo o zbytky své nezávislosti. To je známá věc. Méně se však mluví a píše o další zhůvěřilosti, a sice snaze zrušit právo veta pro jednotlivé členské státy Evropské unie. Kombinace zavedení eura a ztráty práva veta by byla pro naši zemi zdrcující. V takzvané evropské rodině bychom měli věčnou roli malého otloukánka, jemuž nezbývá nic jiného, než stále zcela poslouchat své velké bratry.

O letošních eurovolbách jste řekl, že jsou nejdůležitější ze všech dosavadních evropských voleb? Je to důvod, proč plánujete tak velkou kontaktní kampaň po celém Česku?

ZDE . S peticí za českou korunu a za záchranu aut na benzín a naftu hodlám objet více než 100 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Objevím se také na mnoha besedách s Markétou Šichtařovou, Matějem Gregorem a dalšími kandidáty. Velmi se těším, že v mezičase navštívíme s Obrozenci 2.0 a Danielem Landou také Kroměříž na vzpomínkové akci při výročí 80 let od narození Karla Kryla. Ano. Letošní eurovolby jsou mimořádně důležité, a proto jezdím po ČR již dlouho. Mám za sebou téměř 80 přednášek o právu Evropské unie. Snažím se lidem jako právník zaměřující se na unijní a ústavní právo pečlivě vysvětlovat, v čem všem nám EU škodí, v čem všem rozhoduje za nás, a co bychom si mohli sami zařídit lépe, kdybychom neztratili právo veta a neměli v naší Ústavě článek 10a, který tam v roce 2001 dostal Pavel Rychetský. Další přednášky mne čekají třeba v Chebu, Bohumíně, ale i na severu Čech, na jihu Moravy nebo v Říčanech. To, o čem mluvíte, je však myslím největší kontaktní kampaň v historii ČR, kterou jsme zveřejnili na našem webu. S peticí za českou korunu a za záchranu aut na benzín a naftu hodlám objet více než 100 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Objevím se také na mnoha besedách s Markétou Šichtařovou, Matějem Gregorem a dalšími kandidáty. Velmi se těším, že v mezičase navštívíme s Obrozenci 2.0 a Danielem Landou také Kroměříž na vzpomínkové akci při výročí 80 let od narození Karla Kryla.

Vydržíte to více než dva měsíce v kuse v takovém nasazení?

A kdo jiný by to měl vydržet? (úsměv) Kolegovi jsem nedávno řekl, že jsem příliš mladý a příliš málo očkovaný neprověřenými vakcínami, abych z toho dostal infarkt. Naopak se na to velmi těším. Potkávat se s lidmi po celé republice, kteří mají běžná trápení a líbí se jim řešení Svobodných, je skvělé a vždy mě to dobíjelo energii. V roce 2021 jsem přímo z takových setkání chodil do televizních diskusí a na rozdíl od politiků, kteří jsou odstřiženi od problémů běžných lidí, jsem podle diváckého hlasování vždy zaujal.

Takový počet zastávek je ale opravdu udivující. Opravdu se ničeho nebojíte? A na kterou zastávku se naopak nejvíc těšíte?

Těším se na všechny besedy s Markétou Šichtařovou, která bude představovat svůj ekonomický plán, který bude také našim programem do Sněmovních voleb 2025. Myslím, že se bude líbit velkému množství lidí, stejně jako sama Markéta Šichtařová. Pokud budete chtít tento program prosadit po sněmovních volbách v roce 2025, dejte nám svůj hlas už v roce 2024 a nastartujte změnu už v letošních eurovolbách! Zajímavá bude také akce 1. května na Petříně, kde dříve bývala ODS, která už ovšem doby koalice SPOLU není pravicovou silou, a i proto Petřín letos musela opustit. Největší strach mám naopak z toho, že uprostřed této petiční tour proběhne Pražský maraton, na který mne přihlásila naše pražská předsedkyně a nikdy v životě jsem neběžel více než 13 km (úsměv). Ale třeba i petiční akce v tento den nám pomůže, abychom ze současných 40 000 podpisů pod důležité petice udělali na konci 100 000 podpisů, a jednou pro vždy jsme zákaz aut na benzin a naftu zrušili. Navíc pražský maraton probíhá v krásném prostředí, takže se pro korunu a auta rád „obětuju“.

