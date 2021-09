Krajský lídr ČSSD Jadrný: Polsko nám bere vodu, ODS plánuje rozprodat stát

reklama

Ve vašem kraji je velkým tématem polský důl Turów a s ním spojený úbytek podzemní vody. Jak se k tomuto tématu staví ČSSD?

Já osobně se této problematice aktivně věnuji už několik let. Problém je to v zásadě jednoduchý. Je v podstatě prokázané, že rozšiřování dolu nám bere vodu. Postupně směřujeme do situace, kdy budeme kvůli těžbě na polské straně muset řešit, jak do našeho hornatého kraje přivést vodu odjinud. Jenže to si vyžádá astronomické investice. A co myslíte, že se stane. Našim lidem zdraží voda, zatímco polská těžební společnost bude vydělávat na těžbě uhlí. S tímhle my rozhodně nesouhlasíme a považujeme to za neuvěřitelnou drzost. Prostě jednoznačně odmítáme, aby obyvatelé našeho kraje dopláceli na to, že někdo jiný bezohledně drancuje přírodu. Pro mě osobně je toto téma číslo jedna. Proto chci do sněmovny, abych mohl nahlas hájit tento klíčový zájem našeho kraje a především našich obyvatel.

Fotogalerie: - Start kampaně ČSSD

Jak představitelé koalice SPOLU, tak i premiér Babiš opakovaně hovoří o tom, že chtějí do země přivézt asi 300 000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí. Co si o tomto jejich společném nápadu myslíte?

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 8% Nevadí 82% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 28883 lidí ANO a ODS vidí cestu v dovozu stovek tisíc zahraničních dělníků z východu. Ale to znamená jediné, totiž pokračování politiky levné práce a s tím související zvyšování kriminality cizinců v naší zemi. Agentury práce, které je sem vozí, totiž jen kasírují peníze, ale o ty lidi se nestarají a nechávají je žít v nelidských podmínkách. Podle nás je tu ale jiná cesta. Zvyšovat tlak na růst mezd. Pokud má být v Německu minimální mzda 12 euro na hodinu, bylo by fér, aby v České republice zahraniční firmy lidem platily alespoň polovinu této částky. Všechny okolní státy už ten problém řeší. Pravicové strany chtějí ale nadále budovat z naší země ostrůvek levné práce uprostřed Evropy. Jen proto, že to tak někomu vyhovuje.

Z ODS, dalších pravicových stran, ale překvapivě i z ANO v poslední době zaznívají návrhy na privatizaci České pošty, Českých drah, ale i Budvaru nebo na zavedení školného. Je toto cesta, kterou by se měla Česká republika po volbách vydat?

Rozhodně ne! ODS a jejich koalice SPOLU sepsaly nicneříkající program. Pořád mluví o možnosti šetření, ale sami tam mají sliby za více než 200 miliard. Vůbec ale neříkají, kde na to vezmou. Tedy vlastně říkají: chtějí propustit státní úředníky. Tím se ale skoro nic neušetří a sníží se kvalita služeb státu. Nic víc. Pokud tedy někoho zajímá, kde hodlá pravice ty stovky miliard vzít, musí pátrat v rozhovorech a televizních vystoupeních. Jedině tam se dozvíme, že peníze chtějí získat tím, že tady všechno rozprodají.

Za ČSSD musím říci, že všechny tyto plány na rozprodej České republiky v přímém přenosu a zavádění školného naprosto odmítáme. ČSSD dlouhodobě brání opakovaným snahám o výprodej státního majetku. V případě České pošty jsme prosadili ve vládě změnu rozhodnutí Topolánkovy vlády z roku 2007 privatizovat Českou poštu. A byla to opět ČSSD, kdo pak v tomto volebním období zablokoval nápad ministra Ťoka z hnutí ANO prodat nejlukrativnější část Českých drah – výdělečné ČD Cargo. Stejně tak zabráníme ODS a ANO zavést školné, jak slibují jejich poslanci.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.