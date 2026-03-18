Menší, méně vlivný, ale má se k světu. Budil varuje, co v Česku vyrostlo

Pane profesore, blíží se 100 dnů od jmenování vlády Andreje Babiše. Když jsme spolu hovořili v lednu, sdělil jste, že zahraniční politika vlády vás neuspokojuje. Od té doby došlo ke konfliktu v Perském zálivu, pokračuje válka na Ukrajině. Posunul se někam váš postoj?
Zahraniční politika vlády Andreje Babiše postrádá imaginaci, odvahu a schopnost důsledně prosazovat národní zájmy. Chová se jako loajální satelit. To však patří k tradici naší zahraniční politiky prakticky od roku 1918. V minulosti to byla jedna z příčin našich historických a národních pohrom.
Nenechat se strhnout hysterickým militarismem, radil jste v otázce tlaku na zvyšování výdajů na zbrojení. Vláda se míní držet kolem 2 % HDP, za což sklízí kritiku od opozice i od amerického velvyslance. Dokáže vláda nakonec „uhrát“ s Donaldem Trumpem, že tato tabulková čísla nebudeme muset naplňovat?
Průběh konfliktu v Perském zálivu a jeho ekonomické dopady ukážou, jak bude Donald Trump nadále relevantní, a to zejména po listopadových midterm volbách. Demokraté potřebují získat čistý zisk tří mandátů, aby ovládli Sněmovnu, a čtyř mandátů, aby kontrolovali Senát. Na druhé straně zájmy vojensko-průmyslového komplexu hájí jak republikánská, tak demokratická strana. Rád bych věřil tomu, že se kabinet Andreje Babiše bude chovat jako vláda sebevědomého a svrchovaného státu a americkému tlaku odolá. Mám ale pochybnosti. Nutno na druhé straně ocenit upřímnost amerického velvyslance, který již otevřeně vystupuje jako místní gubernátor.
Prezidentův poradce Petr Kolář spolupracuje se zbrojovkou COLT, někdejší premiérův poradce Tomáš Pojar – vyznamenaný prezidentem – působí ve skupině CSG. Prezident a opoziční politici řeční na konferencích, kde za nimi visí reklamní bannery s logy našich i zahraničních zbrojovek. Je to náhoda?
Ne, rozhodně to není náhoda. V důsledku militarizace a válečnické hysterie v uplynulých letech nám zde vyrostl domácí vojensko-průmyslový komplex. Menší a méně vlivný než jeho americký protějšek, ale mající se čile k světu. Výše zmíněné osoby jsou jeho poslušnými instrumenty. V Čechách neexistuje tradice vojenské diktatury, nicméně je třeba se připravit na to, že domácí oligarchie, skutečný vládce v České republice, bude s vojensko-průmyslovým komplexem úzce provázána.
Voliči opozice zároveň obdivují Václava Havla, který je vnímán jako humanistický myslitel, a zároveň volají po zbrojení. Ztotožňují se do té míry s politikou evropského mainstreamu, že by za něj položili život?
Nechci zpochybňovat ničí odvahu či krajní altruismus ochotný přinášet ty nejvyšší oběti. Mnozí lidé dokážou překvapit. V dobrém i špatném. Pokud jde o voliče opozice, jejich postoj nemusí být výrazem pouhého pokrytectví, ale příkladem kognitivní disonance a davového chování. Jak poznamenal Gustav Le Bon v Psychologii davu, inteligentnímu a vzdělanému člověku, stane-li se součástí davových vášní, prudce poklesne inteligence. Navíc i Vámi zmíněný „humanistický myslitel“ prokázal značnou morální flexibilitu, když veřejně obhajoval intervenci NATO v Jugoslávii bez mandátu OSN a když v lednu 2003 spolupodepsal prohlášení evropských lídrů podporujících americkou politiku vůči Iráku. V případě politiků volajících po zbrojení nepochybuji o tom, že by neváhali obětovat životy jiných tak, jako obětují české národní zájmy.
Vláda hlásá, že nemíní na úkor zbrojení omezovat sociální, zdravotní či jiné výdaje. Je to populismus, nebo naslouchání společenské většině, která vládu do funkcí dosadila?
Dostatečné sociální, zdravotní a další podobné výdaje jsou projevem a měřítkem civilizační úrovně moderního státu. Každý, kdo přispíval k produktivitě a rozvoji společnosti či se nikoliv vlastní vinou ocitl v existenčních problémech, si zaslouží důstojné životní podmínky. To není populismus. To je spravedlnost, solidarita a odpovědnost vůči společnosti a bližním. Je třeba neustále zdůrazňovat, že zvýšené výdaje na zbrojení nemají v současné době naprosto nic společného s bezpečností České republiky, ale že jde o výpalné placené Spojeným státům americkým či uspokojování potřeb domácího vojensko-průmyslového komplexu.
Dokáže vláda v situaci hrozby raketového růstu cen ropy a plynu – a tedy roztočení inflace – svým voličům vysvětlit, že ne všechny sliby o růstu životní úrovně je možné realizovat? Bude v takové chvíli fungovat argument „ale za Fialy by to bylo ještě horší“?
Neslyšel jsem sliby vlády o růstu životní úrovně, ale asi jsem nedával pozor. Vláda má především vytvářet podmínky k tomu, aby si produktivní lidé zvyšovali životní úroveň svou vlastní prací a úsilím a aby rostlo všeobecné společenské bohatství, z něhož mohou spravedlivě těžit všichni potřební. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že současná vláda je navzdory mým četným výhradám mnohem kompetentnější než předchozí Fialův kabinet, jenž si bezpochyby zaslouží přízvisko „vláda národní katastrofy“.
Do politické hry vstoupil Martin Kuba s projektem Naše Česko, který se snaží tvářit přísně centristicky. Kuba mluví o tom, že chce „zakopávat společenské příkopy“. Je centristická politika, která akcentuje hlavně manažerský a ekonomický přístup, něco, co může odtáhnout voliče zejména od ODS?
Vzhledem k minulým postojům a činům pana Martina Kuby si nemyslím, že je vhodnou a přesvědčivou osobou k „zakopávání společenských příkopů“. Česká republika potřebuje silnou centristickou stranu, která bude kromě účinné praktické politiky schopna vypracovat dlouhodobou strategickou vizi rozvoje produktivního národního hospodářství a vzdělávacího a sociálního systému. Musíme držet krok s dynamickými a technologicky se prudce rozvíjejícími ohnisky, které se dnes většinou nalézají mimo Evropu. To bude možné teprve tehdy, až se zbavíme neoliberálního finančně spekulativního hospodářského modelu, který se nachází hluboko v DNA Občanské demokratické strany a který bohužel zdědily i všechny dosavadní pokusy o revitalizaci či recyklaci ODS.
