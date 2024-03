Na Čechy kašlete, na Ukrajinu máte? A ještě na dluh? Okamura ve varu

Neví se kolik, ale je jasné, že Česko přispěje na iniciativu, která má za úkol najít, koupit a dodat Ukrajině dělostřeleckou munici. Předseda SPD Tomio Okamura s rozhodnutím vlády Petra Fialy není spokojen. „Fialova vláda kašle na české občany, ale na Ukrajinu a Ukrajince peníze má... Navíc to dává Ukrajincům na dluh, který budeme splácet desítky let,“ připomíná. A dodává, že nadcházející volby do europarlamentu budou svým způsobem i referendem o tom, kdo si přeje mír.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek po společném jednání se zástupcem vlády, ministrem práce a sociálních věci Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), a zástupci opozičního hnutí ANO uvedl, že se obě strany shodly na nezbytnosti zvyšování věku odchodu do důchodu. To dosud ANO, stejně jako snižování nově přiznávaných důchodů, odmítalo. Informovaly o tom Novinky...

Je to bohužel smutné konstatování, ale hnutí SPD je v Parlamentu jediné proti zvyšování věku odchodu do důchodu. A neustoupíme v tom. Nejsme součástí této dohody mezi prezidentem, vládní pětikoalicí a hnutím ANO, takže my budeme nadále prosazovat náš program a pakliže bude SPD po příštích volbách ve vládě, což bychom chtěli, budeme blokovat zvyšování věku odchodu do důchodu. A SPD naprosto odmítá nejen zvyšování věku odchodu do důchodu, ale i snižování důchodů. Už jenom proto, že věk dožití ve zdraví se nezvyšuje. Věřím, že senioři i ostatní občané tento postoj hnutí ANO podporující diskusi o zvyšování věku odchodu do důchodu zhodnotí ve volbách. Dělá to na mě dojem, že pětikoalice, minimálně její část, a hnutí ANO si za podpory prezidenta Pavla připravují půdu pro vznik příští společné vlády hnutí ANO a pětikoalice.

Fialova vláda také ve středu na svém jednání schválila další peníze na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Výši premiér Petr Fiala (ODS) nesdělil…

Fialova vláda kašle na české občany, ale na Ukrajinu a Ukrajince peníze má.... Navíc to dává Ukrajincům na dluh, který budeme splácet desítky let. Neustále opakujeme, že SPD je jediným parlamentním subjektem, který je proti vyslání českých vojáků i proti posílání dalších zbraní, munice a peněz na Ukrajinu a pro Ukrajince. Posílání zbraní a peněz Ukrajincům totiž dlouhodobě podporuje i hnutí ANO. Hnutí SPD chce mír a mírová jednání, ne válku! V červnu budou volby do Evropského parlamentu, které budou, dá se říci, i určitým referendem na tyto otázky.

Co říkáte teroristickému útoku v Rusku?

Samozřejmě to důrazně odsuzujeme a odsoudili bychom to i v případě, kdyby se to stalo v Kyjevě, Washingtonu, Bruselu či Berlínu, zatímco někteří čeští politici se zdráhali to odsoudit kvůli tomu, že se to stalo v Rusku. Vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast rodinám obětí. Hnutí SPD považuje terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a Českou republiku.

Musíme ale zdůraznit, že existuje zásadní jednoduchá rovnice: Žádní muslimští imigranti znamenají žádný islámský terorismus. Lidé v islamizované západní Evropě se obávají o svou bezpečnost, protože islám k násilí vůči „nevěřícím“ (kufar) přímo vyzývá. Určitě netvrdíme, že každý muslim je terorista. Ale určitě platí, že kdyby v Evropě nebyli muslimové, nedocházelo by k islámskému terorismu. Proto prosazujeme zákaz propagace nenávistné islámské ideologie. Hnutí SPD nechce, abychom se museli bát ve své vlastní zemi a abychom se tu museli cítit jako cizinci.

Proto odmítáme nový Migrační pakt EU, který hned na začátku podpořila Fialova vláda a který nám nařizuje povinné přijímání přerozdělených afrických a islámských migrantů podle kvót či povinnost zaplatit v přepočtu zhruba půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta.

Jenom připomenu, že invaze nelegálních imigrantů do Evropy pokračuje. Počet poprvé podaných žádostí o azyl v zemích Evropské unie vloni podle Eurostatu stoupl o zhruba 20 procent na 1 048 900. Loňský počet žádostí o azyl v EU se přiblížil vrcholu z let 2015 a 2016, kdy jich v důsledku války v Sýrii bylo 1 216 900, respektive 1 166 800. Sýrie je od roku 2013 zemí, jejíž občané usilují o azyl v EU nejčastěji. I v minulém roce Syřané v některé ze zemí EU podali 183 000 prvních žádostí o azyl, což je 17 procent z celkového počtu. Druhou nejpočetnější skupinou byli už šestým rokem za sebou Afghánci s 100 900 podanými žádostmi. Na dalších příčkách byli žadatelé z Turecka (90 000), z Venezuely (67 100) a z Kolumbie (62 000).

Zdá se ale, že i v Německu možná začínají zpřísňovat imigrační politiku. Nové testové otázky mají zabránit antisemitsky smýšlejícím osobám získat německé občanství. Podle spolkové ministryně vnitra Nancy Faeserové budou mít v testech nutných pro získání občanství napříště větší váhu témata jako antisemitismus, právo Izraele na existenci či život Židů v Německu.

Ještě v této souvislosti připomenu, že německý deník Bild přinesl v minulých dnech statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. Ještě je třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. Pak by byl tento poměr ještě vyšší. A máme tu poslední případ, kdy třicetiletý německý policista zemřel krátce poté, co jej na hlavním nádraží v Norimberku udeřil pěstí do hlavy 39letý Pákistánec.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz se opakovaně vyslovil pro zrušení práva veta členských států EU při rozhodováních a hlasováních ve vrcholných orgánech EU…

To by znamenalo úplný konec suverenity našeho státu. Konkrétně se jedná o požadavek zrušení zásady jednomyslnosti hlasování v několika málo oblastech, kde ještě platí, což je například agenda daní anebo zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve všech ostatních oblastech se již bohužel, od přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, rozhoduje většinově.

Zrušení práva veta by též znamenalo definitivní přeměnu EU v superstát prosazující zájmy výhradně Německa a Francie a jejich nejbližších spojenců. Na české politické scéně prosazují zrušení práva veta zejména prezident Pavel a vládní TOP 09, hnutí STAN a Piráti. O zrušení práva veta by spolurozhodoval i Evropský parlament, v němž je pro zrušení nyní většinová shoda, a proto je velmi důležité, jak dopadnou nadcházející červnové volby do tohoto orgánu. Ještě dodám, že podle průzkumu STEM je s členstvím v Evropské unii nespokojeno 55,1 procenta občanů. Proto hnutí SPD prosazuje referendum o vystoupení z EU.

A jakou máte alternativu pro členství v EU?

Prosazujeme úzkou spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu z Bruselu. Chceme samozřejmě zachovat volný pohyb osob, zboží, peněz a služeb. Alternativou je vstup do Evropského sdružení volného obchodu, které má s EU dohodu o volném obchodu, ale nemusí přijímat drtivou většinu bruselských směrnic a zachovává svým státům svobodu a suverenitu. Státy jako Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Norsko a další nejsou v Evropské unii, nejsou velké, přesto jsou prosperující a bohaté. Ostatně většina vyspělých zemí světa není v EU. Evropská unie nám škodí podporou masové imigrace, multikulturalismu, genderismu, neomarxismu a Green Dealu. Likviduje suverenitu a identitu evropských národních států a jejich ekonomiky. Likviduje svobody občanů evropských států.

V těchto dnech, konkrétně 24. března, jsme si připomněli 25. výročí zahájení bombardování Srbska ze strany NATO. Co to pro vás znamená?

Jako první tehdy porušily mezinárodní řád Spojené státy americké a pak napadly další státy jako Irák, Sýrii, Libyi či Afghánistán. Napadání suverénních zemí ze strany kohokoli odsuzujeme! Bombardování Srbska trvalo 78 dní a nocí, bylo během něho zničeno bezpočet civilních objektů včetně škol, nemocnic, civilních vlaků, budovy státní televize a obytných částí. Zabito bylo dle srbských odhadů kolem 500 vojáků a 2 500 civilistů, z toho bylo 81 dětí.

Při bombardování elektráren byly použity grafitové bomby. Shazovány byly také kazetové bomby. Dne 12. dubna byl dvěma raketami zasažen vlak na trati mezi Bělehradem a Skopjí, v němž zahynulo 55 lidí. Dne 7. května 1999 došlo k zasažení čínské ambasády v Bělehradě, při kterém zahynuli tři čínští novináři. Podle prohlášení NATO šlo o chybu navigátora. Ještě téhož dne byla svržena kazetová bomba na tržnici ve městě Niš na jihu Srbska a zasažena byla i blízká nemocnice. Výbuch bomby měl na svědomí 15 mrtvých.

Celkové číslo obětí bombardování nebylo oficiálně oznámeno, nicméně srbská strana uvádí odhady 1 200 až 2 500 mrtvých a kolem 5 000 zraněných. O práci přišlo asi 700 tisíc obyvatel tehdejší Jugoslávie. Ničení průmyslových podniků způsobilo vážné škody na životním prostředí.

Jako první český politik vůbec jsem se již před několika lety veřejně omluvil srbskému národu za válečné zločiny, které spáchala Severoatlantická aliance během tzv. humanitárního bombardování Srbska na podporu kosovsko-albánské mafie. A jsem rád, že také náš europoslanec Ivan David jako tehdejší člen vlády hlasoval proti. A jsme také rádi, že prezident Zeman, který byl tehdejším premiérem, přiznal, že bombardování byla chyba.

Jaké z toho pro vás plyne poučení?

Musíme trvat na přísně obranném charakteru NATO. Na příkladu Rakouska vidíme, že není nutné být zrovna členem NATO. Je to otázka na referendum. Mně osobně by se líbila neutralita právě po vzoru Rakouska, a spolupracovat a udržovat dobré vztahy se státy po celém světě. Nechci totiž, aby byla Česká republika zatažena do války, chci tady mír.

Podle ministerstva kultury vedeného ministrem Martinem Baxou (ODS) chce vláda televizní a rozhlasové poplatky nejen výrazně zvýšit, ale nově je mají platit i vlastníci všech zařízení umožňujících příjem vysílání veřejnoprávních médií, tedy i majitelé tzv. chytrých mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů. Počet rozhlasových a televizních koncesionářů se má takto zvýšit zhruba o dalších 230 tisíc. S tím patrně nesouhlasíte…

Nesouhlasíme. Odmítáme zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme zrušení poplatků. Česká televize a Český rozhlas by se měly podle nás transformovat na státní příspěvkové organizace se stanoveným rozpočtem pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Česká televize nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu 7,4 miliardy korun, v případě Českého rozhlasu jde o 2,3 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas navíc neplní svoje zákonné poslání, protože neposkytují objektivní informace a vyváženou publicistiku. Tyto instituce přitom nedobrovolně financují všichni občané a domácnosti ČR bez rozdílu. Navíc je nesmysl tahat lidem další peníze z kapes v okamžiku, kdy je tvrdě zasáhla Fialova drahota i zvyšování daní a podle průzkumu agentury Ipsos skoro polovina Čechů (48 %) vychází v současné době se svým příjmem obtížně.

Právě probíhají velikonoční svátky. Máte nějaký vzkaz pro občany?

Přeji všem českým občanům požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky. Velikonoce, jakožto nejvýznamnější křesťanské svátky, oslavují znovuzrození Ježíše Krista, které je stovky let symbolem naděje a víry ve svobodu, život, dobro a spravedlnost. Velikonoční svátky jsou i oslavou přírody a rodiny a jsou neoddělitelnou součástí našich národních tradic. Připomeňme si proto v těchto svátečních dnech důvod existence a význam Velikonoc.

