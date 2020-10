Ne, ne. Demisí Prymuly to neskončí! Profesor Keller tuší dohru celé kauzy

reklama

Ministra zdravotnictví přistihli novináři v noci v restauraci, navíc bez roušky, a dění nabralo rychlý spád. Premiér hovořil o „katastrofě“. Je konec Romana Prymuly nevyhnutelný?

Poté, co se dal nachytat v restauraci, kde neměl co dělat, a s lidmi, s nimiž neměl o čem před půlnocí jednat, je jeho pád nevyhnutelný.



Premiér Andrej Babiš už hovořil s prezidentem v Lánech a v úterý se má sejít nový kandidát na post ministra zdravotnictví s prezidentem. Ve čtvrtek se předpokládá jmenování. Co říkáte výsledku schůzky v Lánech?

Výsledek té schůzky nebyl jejími aktéry nijak komentován, takže se k němu zatím nedá říct vůbec nic. Můžeme jen spekulovat, proč se v této kritické situaci nesejde pan prezident s kandidátem na post ministra zdravotnictví třeba už v neděli. Závažnost situace by to ospravedlňovala.



Mezitím, co ho opozice trhala na kusy, Roman Prymula tvrdil, že „toho tolik neprovedl“. Ztratil skutečně tímto nočním výletem Prymula zcela důvěru?

To musí říct každý sám za sebe. Moji důvěru nemá. A pokud si vzpomínáte, v našem nedávném rozhovoru v září jsem řekl, že na postu ministra zdravotnictví bych raději viděl jinou osobu než pana Prymulu, který příliš často mění své názory a komunikuje příliš chaoticky. V posledních týdnech svoji chaotičnost jen potvrdil.

Do jaké míry se podepíše to, že Prymula zdiskreditoval sám sebe, i na důvěryhodnosti opatření, která prosadil? Už slyšíme o akcích „Na pivo s Romanem“ apod. ...

Pan Prymula si to asi zatím ještě neuvědomuje, ale svým chováním nadělal problémy obrovskému počtu lidí. Nabil argumentačně protibabišovské opozici, přivedl do trapné situace pana prezidenta, který by mu měl udělit nejvyšší státní vyznamenání v situaci, kdy se skutečně „vyznamenal“. Podtrhl policisty, kterým teď bude s odvoláním na něho odmlouvat každý, kdo se zdráhá dodržovat přijatá opatření. Naštval majitele barů a restaurací, kteří v nouzovém stavu žádné prominenty nehostí. Navíc zavinil, že si z nás teď utahují v zahraničí. Něco takového se tady už dlouho nikomu nepovedlo.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek vysvětloval, že potřebovali probrat misi vojenských zdravotníků ze Spojených států. Co k tomu říci?

Jak ministr zdravotnictví, tak předseda poslaneckého klubu ANO mají k dispozici perfektně vybavené úřední místnosti, kde jim někdo jistě rád i po pracovní době udělá kafe a podá tonic. Ministr, který nařizuje přísná opatření, má být buď doma, anebo v práci. Jinde nemá co dělat, ani kdyby nemohl usnout kvůli nutkavé potřebě probírat misi vojenských zdravotníků z USA. Podle svých vlastních nařízení by ještě mohl třeba nakupovat. Ale potloukat se před půlnocí kolem hřbitova, to si skutečně mohl odpustit.

Demisí kauza jistě neskončí. Jakou předpokládáte dohru?

Kauza Prymula nám bude připomínána až do voleb. Opozice na ni zapomene jen v případě, že by někdo z vlády mezitím provedl něco ještě horšího. Nedovedu si představit, co by to mohlo být.

Do jaké míry utrpěla důvěryhodnost celého kabinetu? Ustojí Babišova vláda tento skandál?

Ti, kdo celému kabinetu nedůvěřovali už předtím, jsou vinou Prymuly a Faltýnka nyní na koni. Část těch, kdo vládě důvěřovali, odpadne. Kdybych si chtěl hrát na cynika, jímž rozhodně nejsem, řekl bych, že se v jistém smyslu uleví pouze Andreji Babišovi. Teď už mu zaručeně nikdo nebude připomínat Čapí hnízdo.

Bylo počínání Prymuly „plivnutím do tváře“ všem zdravotníkům, kteří bojují v první linii?

Pokud bychom takový slovník přijali, museli bychom se shodnout na tom, že zdravotníkům v první linii plivou do tváře všichni ti, kdo se účastní demonstrací proti vládním nařízením. Jak víme, tuto středu jsou odhodláni chrchlat zdravotníkům do tváře opět. S výjimkou těchto lidí má každý právo Prymulovo jednání odsoudit.



Existuje vůbec v ČR společenská a politická autorita, ke které by se národ mohl upnout?

Nedávejte mi, prosím vás, na závěr otázky na věci, které jsou ještě více deprimující než nekontrolované šíření koronaviru. Z hlediska politické autority svítí nad celou naší zemí červený semafor.



