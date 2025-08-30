Okamura burcuje: Fiala může vládnout dál a to by byla už úplná katastrofa

Blíží se volby. Z čeho máte největší obavy?
Z propadnutí hlasů pro menší strany, aby se zase neopakoval stejný scénář jako před čtyřmi lety, kdy se kvůli propadnutí více než milionu hlasů pro strany kolem pětiprocentní hranice dostala k moci Fialova vláda. U stran, které mají nyní podporu pod 5 %, jako jsou Motoristé a Přísaha reálně hrozí propadnutí hlasů, protože je vysoce pravděpodobné, že se do Sněmovny nedostanou. A když přihlédneme ke statistické chybě u průzkumů, tak propadnutí hlasů hrozí i u stran s preferencemi 6-7%. Je tady tedy opět obrovské riziko, že i po letošních volbách může znovu vládnout Fialova vláda, což by byla úplná katastrofa. Zcela klíčové tedy bude, aby voliči nenechali propadnout ani jeden hlas a volili na jistotu.
Prezident Petr Pavel ve svém projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě zdůraznil, že Česko má nadále všestranně podporovat Ukrajinu na její cestě do EU. Pokud by SPD byla po volbách v pozici, kdy by mohla spoluutvářet českou zahraniční politiku, byl by pro vás tento prezidentův cíl akceptovatelný?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
SPD nesouhlasí s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to do konfliktu proti Rusku. Členství Ukrajiny v EU navíc znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala. Prosazujeme ukončení podpory Ukrajině a Ukrajincům. Už ani halíř! Prosazujeme provedení revize povolení k pobytu Ukrajinců v České republice. Kvůli velkému množství Ukrajinců se zhoršila dostupnost zdravotní péče pro naše občany, protože se prodloužily čekací lhůty, a zhoršila se i dostupnost bydlení, protože ceny nájmů prudce stouply.
A aktuálně je v České republice nejvyšší nezaměstnanost za posledních osm let, protože mnozí Ukrajinci berou našim lidem práci a navíc podsekávají mzdy. Takhle se k Západu platově nepřiblížíme. A to ani nemluvím o situaci na mnoha základních školách, kde kvůli velkému množství ukrajinských dětí klesla kvalita výuky pro české děti. Velkým problémem je i prudký nárůst kriminality Ukrajinců u nás. Fialova vláda nic z toho neřeší, protože jsou pro Fialu s Rakušanem a Piráty na prvním místě Ukrajinci.
Mimochodem, víte, že je ukrajinský stát aktuálně vyšetřovaný kvůli mezinárodnímu terorismu v souvislosti s útokem na plynovod Nord Stream, ke kterému došlo v roce 2022?
Můžete to čtenářům podrobněji přiblížit?
Podle nejnovějších společných zjištění německé televize ARD, Süddeutsche Zeitung a týdeníku Die Zeit vydali němečtí vyšetřovatelé zatykače na šest občanů Ukrajiny, kteří měli patřit k týmu odpovědnému za útok na Nord Stream. Vyšetřování naznačuje, že skupina mohla mít podporu ukrajinského státu. Klíčovým podezřelým je Serhij K., který byl v minulosti členem ukrajinské tajné služby SBU i armády, a to včetně elitního týmu, který v prvních měsících války s Ruskem bránil Kyjev a podílel se na protivzdušné obraně. Podle amerického The Wall Street Journal vedl Serhij K. tým dvou vojáků a čtyř civilních potápěčů, které tajně naverbovala zvláštní ukrajinská vojenská jednotka, aby plynovody poškodili.
Jedná se o nepřátelský válečný akt státního terorismu a útok na vlastníky Nord Streamu, kterými jsou kromě ruského Gazpromu i německé, nizozemské a francouzské firmy. Je nepřijatelné, aby stát, který podporuje terorismus, se stal členem EU a NATO a abychom mu dodávali zbraně a jakoukoli podporu!
Senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové, dále soudy v Praze a Ústí nad Labem zamítly návrh progresivistické prounijní strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátky hnutí SPD ve sněmovních volbách. Tvrdil, že jde o skrytou koalici čtyř stran (SPD, Trikolora, PRO, Svobodní), a tudíž o obcházení volebního zákona. Jste rád, že soudy vám daly za pravdu?
Jsem rád, že soudy rozhodly po pravdě, že neporušujeme zákon. Rozhodnutí je v souladu jak s dlouhodobou judikaturou Nejvyššího správního soudu, tak s nálezy Ústavního soudu. Tento verdikt je důležitý nejen pro SPD, ale i pro právní jistotu všech účastníků voleb a pro férový průběh volebního procesu. Přece taky víme, že v minulosti kandidáti za STAN kandidovali na sněmovní kandidátce TOP 09. Prostě vidíme, že progresivisté, globalisté a politické strany a hnutí, které nechtějí, aby po volbách vznikla vláda hájící národní zájmy ČR, se pokoušejí vyřadit hnutí SPD z voleb a chtějí potlačit svobodu a demokracii.
V Česku je dvakrát více chudých osamělých seniorů než ve zbytku Evropy. Z nové studie agentury PAQ Research vyplývá, že ve srovnání se zbytkem EU má Česko více chudých samostatně žijících seniorů, a to 62 procent. Evropský průměr je 28 procent. Chudoba tíží i 43 procent domácností samoživitelek, průměr EU je o 16 procentních bodů nižší. Častěji se také pod hranicí chudoby nacházejí české domácnosti nájemníků, je jich více než 30 procent, v EU je to 20 procent. Jak by na tato vysoká čísla a zjevně rozsáhlý problém měl reagovat stát?
Odpovědnost nese Fialova asociální vláda. Hnutí SPD prosazuje zvýšení valorizací všech typů důchodů. Základním krokem proti jakékoli chudobě je podle SPD zajistit dostupné bydlení, levné potraviny a energie, protože energie zdražují všechny výrobky. Dále je potřeba zastavit zadlužování, protože to přispívá k růstu inflace. Tlakem na nadnárodní korporace je také nutné podpořit růst mezd. A snížením cen energií, nízkými daněmi a omezením byrokratických regulací je potřeba nastartovat ekonomický růst, který přinese i větší prosperitu a růst mezd.
SPD navíc navrhuje snížení odvodů sociálního pojištění a zvýšení daňových slev pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě. Stát dle nás též musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení.
Tomio Okamura
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) minulý týden zveřejnila další část tzv. časové osy v rámci vládní kauzy s bitcoiny. Stíháte vůbec ještě sledovat, co všechno se ve všech těch osách a tiskovkách v podání občas dost zmatkující ministryně Decroix kolem bitconů děje?
Fialova vláda chce, aby způsobenou škodu zaplatili občané! To je absolutně skandální. Měli by si to zaplatit sami ministři ze svých kapes! Ministr financí Stanjura řekl, že stát by měl dle jeho názoru lidem, kteří si koupili bitcoiny od ministerstva spravedlnosti pocházející z daru odsouzeného zločince Jiřikovského, vrátit peníze a kryptoměnu si ponechat až do vyřešení celého případu, který je nyní vyšetřován speciálními útvary Policie ČR pro boj s organizovaným zločinem. Toto řešení znamená, že stát na této skandální transakci, při které pomáhal legalizovat výnosy ze závažné trestné činnosti, výrazně prodělá, protože kurz bitcoinu v období od jejich prodeje soukromým osobám významně stoupl.
Vláda se jen snaží zamést celou aféru pod koberec a zakrýt odpovědnost konkrétních politiků. Hnutí SPD proto i nadále požaduje svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se touto situací podrobně zabývala. Naprostou nutností jsou dle našeho názoru i rezignace ministryně Evy Decroix, ministra Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy.
„Poslední štace" ministryně Decroix
V pěně afér a předvolebních kampaní chystá ministr financí Stanjura rozpočet na příští rok a minulý týden pro média prohlásil, že vládě předloží návrh se schodkem 280 miliard korun – tedy o 40 miliard vyšším, než je v letošním roce. Součástí návrhu tohoto rozpočtu budou i výdaje na zbrojení ve výši minimálně 2,2 % hrubého domácího produktu. Překvapila vás výše schodku?
Platí, že zákon o rozpočtové odpovědnosti umožňuje pro příští rok rozpočtový schodek pouze ve výši 230 miliard korun. Dosluhující vládní koalice si ovšem nedávno ve Sněmovně a Senátu prosadila opatření, aby se do výše schodku nezapočítávaly právě výdaje na zbrojení nad 2 % HDP a vybrané jednorázové výdaje. To považujeme za účelové zneužití a obcházení zákona.
SPD zásadně nesouhlasí se skokovým zvyšováním rozpočtového schodku, které má proinflační charakter a značně by omezilo budoucí novou vládu v její hospodářské a sociální politice. Prosazujeme postupné snižování schodku státního rozpočtu a ve střednědobém horizontu pak vyrovnané hospodaření státu. Rovněž odmítáme jakékoli zvyšování rozpočtových výdajů na zbrojení nad 2 % HDP, protože současný systém nákupů výzbroje a techniky pro armádu bez klasických výběrových řízení považujeme za vysoce neefektivní. Klíčem k tomu musí být hloubkový audit činností státu a efektivity a potřebnosti vynakládání veřejných financí a ukončení všech výdajů, které neslouží k financování činnosti státu a veřejných služeb ve prospěch českých občanů.
Evropští výrobci automobilů se obrátili na Evropskou komisi s požadavkem na revizi plánů na snižování emisí. Zákaz spalovacích motorů na území Evropské unie, který by měl začít platit za deset let, už podle nich není realistický. S tím, předpokládám, souhlasíte.
To SPD říká již od počátku. Naprosto odmítáme zákaz aut se spalovacími motory, Green Deal EU i systém emisních povolenek. Přechod na plnou elektromobilitu, který nyní probíhá v EU, zvláště ohrožuje ekonomiky střední a východní Evropy, včetně Česka. Kromě něj také třeba Slovensko či Maďarsko. S přechodem na elektromobilitu totiž souvisí nyní stále akutnější výraznější nárůst podílu čínských elektrovozů na trhu EU. Pokud by k takovému nárůstu došlo, v Česku v příštích pěti letech přijde v autoprůmyslu o práci přibližně 75 000 lidí, plyne ze studie Mezinárodního měnového fondu.
Jenom připomínám, že Fialova vláda zákaz aut se spalovacími motory podpořila stejně jako nové emisní povolenky, které prodraží lidem topení a benzín a naftu minimálně o desítky procent. Podobně ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN podpořil i šmírování soukromé komunikace, které prosazuje Brusel a teď tvrdí opak.
Jak se vyvíjí vaše kauza ohledně protimigračního plakátu s „chirurgem“?
Teď čekám na soud. Fialova vláda s Rakušanem se snaží za každou cenu zmanipulovat volby a udržet se podvodem u moci. Přitom další a další případy z posledních dní dokazují, že naše kampaň byla naprosto přiměřená a pravdivá. Například africký imigrant v Amsterodamu brutálně ubodal 17letou dívku, má jít o jeho třetí oběť. Hlavní podezřelý z vraždy je rovněž spojován se dvěma sexuálními napadeními mladých žen. Jedná se o dvaadvacetiletého žadatele o azyl nigerijského původu. A Libyjec přímo u Eiffelovky znásilnil ženu.
A aby toho nebylo málo, dva muži, z nichž jeden byl údajně syrského původu, minulou neděli v Drážďanech, tedy nedaleko od našich hranic, zaútočili na jednadvacetiletého Američana Johna Rudata. Ten se v tramvaji zastal žen, které migranti obtěžovali. Těžce jej zranili nožem na tváři, musel kvůli tomu do nemocnice. Lidé se už bojí vyjít do ulic, aby je nezavraždil či nenapadl nějaký imigrant z Blízkého východu či Afriky.
A přímo v naší zemi, v Ratenicích na Kolínsku přišla o život 78letá žena. Byla brutálně zavražděna cizincem, který se sem nikdy neměl dostat! To už není tragédie daleko od nás, teď je to realita v naší zemi. Stejně jako dívka na Litoměřicku v roce 2019 znásilněná Afričanem, stejně jako dvě ženy napadené Afgháncem na Silvestra 2023 v Karlových Varech.
A zatímco rodiny prožívají peklo, Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan se lidem smějí do očí. Místo aby chránili lidi, chrání svoje koryta. Místo aby přijali legitimní požadavky SPD, chtějí mě zavřít za plakát, který před tím vším varuje. Přijali migrační pakt EU, který obsahuje kvóty na migranty. Hrozí, že takových případů přibude. Že to tu bude běžné jako v Německu a ve Francii.
Jak tomu ale zabránit?
My v SPD říkáme jasně: NE migračnímu paktu, NE kvótám, NE terorismu, NE migraci! Pokud bude SPD ve vládě, je to záruka, že neproklouzne ani migrant a odmítneme Migrační pakt! Máme záložní plán Pevnost Česko - v případě potřeby obnovíme hranice a budeme je bránit všemi prostředky! Bezpečnost českých občanů je pro SPD víc než bruselské rozkazy.
Dobře, a jak se vám zatím daří o tom voliče přesvědčovat v předvolební kampani?
Přidali jsme ještě několik měst, kde se s námi lidé mohou setkat na Českých jarmarcích SPD. Jarmarky jsou vždy od 13:00 do 18:00 hod. Já budu na jarmarcích přítomen vždy od 16:30. Těším se na viděnou!
Tady je rozšířený seznam míst, kam ještě zavítáme:
Kladno 3. 9. 2025 Václavské nám. (u tržního místa)
Liberec 4. 9. 2025 Jánská (mezi KD a OC Forum)
Přerov 9. 9. 2025 Náměstí T. G. Masaryka
Ostrava 10. 9. 2025 Masarykovo náměstí
Olomouc 11 .9. 2025 Jeremenkova ulice
Příbram 16. 9. 2025 Náměstí T. G. Masaryka
Plzeň 17. 9. 2025 Náměstí Republiky
Praha 18. 9. 2025 roh ulice Bajkonurská a Opatovská (naproti metru Háje)
Kolín 23. 9. 2025 Karlovo náměstí
Beroun 24. 9. 2025 vedle ulice Obchodní (u Penny Marketu)
autor: Jakub Vosáhlo