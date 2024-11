Okamura zuří: Ukrajinci že přinesli miliardy? Jurečka započítal i jejich útraty za chlast

Obrovský rozruch vyvolalo prohlášení premiéra Petra Fialy, že když bude vládnout ještě čtyři roky, budeme mít platy jako v Německu a Rakousku. Co tomu říkáte?

Mít platy jako v Německu je správný cíl, ale prvním předpokladem k tomu, abychom se mu začali vůbec přibližovat, je výměna premiéra Fialy a jeho vládní koalice za vládu, jejíž součástí bude pronárodní strana, jakou je SPD, což by znamenalo, že veškeré finanční prostředky státu půjdou směrem k českým občanům, a nikoli do zahraničí. Když jsme zveřejnili naši alegorii s Petrem Fialou, kde je zobrazeno, že nežije na Zemi, ale na Marsu, tak jsem netušil, že to sám tak rychle ještě tolik explicitně potvrdí. I když je fakt, že asi spíš žije na planetě Krypton, když je Superman, jak o sobě říká (smích). Premiér Fiala ze sebe dělá šaška, a navíc se vysmívá občanům. Se svými sliby žije úplně mimo realitu.

Opravdu mimo realitu?

Například ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že úspěchem bude, pokud stihneme dohnat Rakušany a Němce za desetinásobek uvedeného času, tedy do roku 2075, a dokumentuje to daty z Eurostatu. Fialova vláda způsobila rekordní propad reálných mezd v naší zemi, největší propad ze zemí OECD, a teď Fiala slibuje raketový růst mezd? Takže lže, nebo je úplně mimo? A on ostatní obviňuje z populismu? Jak Německo, tak zejména Rakousko během posledních pěti lety Česku mzdově dále utekly, jak vyplývá z dat OECD. Takže mzdy v Česku zaostávají nyní za mzdami v Rakousku a Německu ještě výrazněji než roku 2019. Takže kvůli Fialovi máme nízké mzdy a on slibuje, že budou vysoké? Inflaci vyvolala Fialova vláda zcela úmyslně, a to hlavně pomocí vysokých cen energií, které odmítala zregulovat. Někdo se na tom pěkně napakoval. Fialova vláda obrala kvůli inflaci občany o třetinu úspor. Takže Fialova vláda by podle mě měla mít o třetinu nižší platy.

Ekonomická situace českých domácností se navíc dále zhoršuje, zejména v případě pracujících rodin s dětmi s nižšími příjmy. Hlavním důvodem je nekončící vysoké zdražování základních životních potřeb, na kterém má rozhodující podíl neschopná a nekompetentní vláda Petra Fialy. Miliony občanů a rodin za dobu působení Fialovy vlády již vyčerpaly veškeré úspory – týká se to zejména seniorů, samoživitelů dětí či zaměstnaných lidí s nízkými mzdami a většiny rodin s dětmi. Vyplývá to z údajů a šetření české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavním důvodem je enormní růst nákladů na bydlení (nájemné, voda, energie).

A jak chcete zlepšit životní situaci českých občanů?

V příští vládě jsme připraveni realizovat naši koncepci daňové a sociální reformy, která významným zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti značně zvýší čisté příjmy pracujících rodin, zastropujeme ceny energií a umožníme růst reálných mezd a životní úrovně všech slušných a pracujících občanů. Také zajistíme dostupné bydlení formou výstavby družstevních bytů.

Prvním čtením prošlo navýšení platů politiků o sedm procent. Vládní koalice to chtěla původně projednat ve zrychleném režimu…

Zrychlené přijetí se nám naštěstí podařilo vetovat. Je to nehorázná drzost a arogance. Hnutí SPD je zásadně proti zvyšování platů politiků. Pokud mluvil Petr Fiala o růstu platů na německou úroveň, asi tím myslel zvýšení vlastního platu. Ale to by asi byla už švýcarská úroveň. Chudým berou a bohatým, tedy sobě, dávají. Důchodcům a dalším občanům peníze berou, sobě si zvyšují platy.

Já jsem jménem SPD podal pozměňovací návrh na zamrazení platů politiků až do konce příštího volebního období, tedy do 31. 12. 2029. Podával jsem ho mimochodem již pětkrát. O mém návrhu se bude tedy opět hlasovat. A předpokládám, že mi ho bohužel vládní většina opět zamítne, protože oni si chtějí platy sami sobě zvyšovat.

Rovněž připomenu, že odmítáme proinflační a nepravdivý vládní návrh rozpočtu na příští rok a předložili jsme k němu mnoho vlastních pozměňovacích návrhů, které přesměrují zbytečné vládní výdaje ve prospěch českých občanů a firem. Fialova vláda extrémním zadlužováním hazarduje s budoucností státu.

Trochu z jiného soudku, ale aroganci Fialovy vlády dokumentuje, že ministryně obrany Černochová z ODS neumožnila pozůstalým uplynulou neděli 17. listopadu položení pietních věnců a pietních květin k památníku v kasárnách Ruzyně, kde je památník, kam chodím každý rok na pietní akt, kde se shromažďují potomci obětí nacistické zvůle.

Končící prezident Spojených států Joe Biden povolil Ukrajině použít rakety dlouhého doletu ATACMS na ruském území. Předpokládám, že s tím nesouhlasíte.

To předpokládáte správně. Nechceme třetí světovou válku a další zabíjení. Prezident Biden a ukrajinský prezident Zelenskyj si eskalací konfliktu na Ukrajině zahrávají s nukleárním ohněm. Biden se na poslední chvíli snaží konflikt vyhrotit. Doufejme, že to nepovede k nedozírným důsledkům.

S tím nepřímo souvisí, že Česká republika poslala z rozhodnutí Fialovy vlády Ukrajině od předloňského začátku ruské invaze z armádních skladů vojenský materiál v hodnotě 7,3 miliardy korun…

To neposlala jen Fialova vláda, ale souhlasilo s tím i hnutí ANO. Jediné SPD hlasovalo ve Sněmovně proti posílání peněz Ukrajincům a Ukrajině. SPD prosazuje ukončení válečných jatek a peníze českým občanům, ne Ukrajincům. Takže Fialova vláda a hnutí ANO posílají naše peníze Ukrajině, ale českým důchodcům bude vláda snižovat důchod. Hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí s posíláním peněz a zbraní Ukrajině! Peníze, které Fialova vláda s hnutím ANO poskytují zkorumpovanému ukrajinskému režimu na zabíjení, mohly sloužit českým občanům. Hnutí SPD podporuje mír, ne válku. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání! Nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to do konfliktu proti Rusku.

Když zůstaneme u tématu Ukrajiny a Ukrajinců, vy jste premiéra Fialu interpeloval ohledně zvyšující se násilné kriminality Ukrajinců u nás. Jak jste byl spokojen s premiérovou odpovědí?

Jen samé výmluvy a žádné řešení. Pokud se tady chtějí Ukrajinci rvát a dělat bordel, tak ať to dělají v Kyjevě, a ne v Praze a jiných místech naší země. Pokud se tu někdo neumí chovat slušně, mělo by mu být podle mého názoru ukončeno povolení k pobytu a měl by být deportován! Mladíci z Ukrajiny bojují každý víkend v pražských ulicích, například na Žižkově kolem klubu Orion, a lidé mají strach. A nejen tam. Problémy jsou i na Plzeňsku a dalších místech po republice. A já jsem tedy napsal panu premiérovi a dočkal jsem se neuvěřitelné, arogantní a přiblblé odpovědi premiéra, z které vyplývá, že nechce dělat vůbec nic a že úplně kašle na české občany.

A on mi jen popsal, že policie například na pražském Žižkově kolem klubu Orion již zasahovala asi čtyřicetkrát. Situace se neustále opakuje. Policie má svázané ruce a může dělat jen to, co jí vládnoucí koalice dovolí. Je tady bezmoc policistů, když tam přijedou a za chvíli tam musejí přijet znovu, ale nemají dostatečné nástroje. Protože Fialova vláda Ukrajince podporuje.

No a jak byste to řešili vy?

Pokud občané rozhodnou, že budeme v příští vládě, tak my provedeme jako jeden z prvních kroků revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců, ale i dalších cizinců v České republice, aby tady nezůstávali žádní paraziti, žádní vysávači sociálních dávek a hlavně žádní kriminálníci a žádní lidé, kteří se takovýmto způsobem u nás v České republice chovají.

Návrh SPD je jasný: je potřeba ukončit povolení k pobytu všem cizincům, kteří u nás páchají trestnou činnost, obtěžují naše občany nebo jen sosají dávky. Fialova vláda ale takové grázly vydržuje a živí na úkor českých občanů. Čeští občané se bojí. Například na pražském Žižkově raději jezdí na víkendy pryč, protože v noci nemůžou kvůli hluku kolem ukrajinských klubů spát. My jsme tady doma, my, občané České republiky, a ne nějací cizinci, kteří se tady roztahují a páchají trestnou činnost.

Opakovaně několik let si stěžují také například obyvatelé pražského sídliště Černý Most, že jim tam Piráti nastěhovávají v rámci programu na pražském magistrátu nepřizpůsobivé občany a různě drogově závislé do obecních bytů na Černém Mostě, takže už se občané s malými dětmi nebo ženy bojí chodit večer i na procházku s dětmi anebo po setmění ven, aby je tam neobtěžovali různí nepřizpůsobiví. A jsou mezi nimi i ti Ukrajinci. A místo toho, aby se ty obecní byty dávaly našim potřebným občanům a slušným a pracujícím lidem nebo třeba potřebným seniorům nebo zdravotně postiženým spoluobčanům, tak oni tam nastěhovávají různé nepřizpůsobivé.

Ministr Jurečka ale tvrdí, že Ukrajinci více do rozpočtu přispívají, než z něho berou…

To je absolutní lež. Je vidět, jak je Fialova vláda už zoufalá. Vláda poslala Ukrajincům a Ukrajině dosud z našich peněz celkem 122 miliard korun. Oproti tomu ministr Jurečka z KDU-ČSL si najednou vycucal z prstu, že Ukrajinci prý přinesli do našeho rozpočtu na odvodech 5,7 miliardy korun, aby obhajoval Ukrajince proti našim občanům. Když jsem se o to jeho číslo zajímal hlouběji, tak se ukázalo, že do něj započítal i útraty Ukrajinců za alkohol, přesněji kolik za tyto útraty stát získal za spotřební daň na alkohol, a naopak úplně vynechal například informaci, kolik čerpají Ukrajinci u nás za zdravotnictví či školství, což jsou miliardy. Čili Fialova vláda považuje za jejich úspěch například to, že tady Ukrajinci hodně chlastají a dělají pak bordel.

Česko a Polsko tím, že nedovolují cizincům z Evropské unie vstupovat do politických stran, porušují unijní právo, rozhodl v týdnu Soudní dvůr EU. Obě země zažalovala Evropská komise s tím, že státy tak omezují právo cizinců kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané. Jak byste to okomentoval?

To jen ukazuje, jak hluboce Evropská unie porušuje suverenitu národních států. Podle hnutí SPD by cizinci vůbec neměli mít právo hlasovat v našich volbách, natož pak vstupovat do našich politických stran. Cizí státní příslušníci ať si rozhodují o osudech svého vlastního státu. Pokud jsem někde na návštěvě, nemám přece právo rozhodovat o domově toho, u koho jsem na návštěvě. SPD proto prosazuje referendum, aby občané i v takových otázkách rozhodli, zda si přejí, aby nám zde diktoval Brusel. Bohužel jsme jedinou politickou stranou v Parlamentu, která takové referendum prosazuje.