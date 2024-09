Palivo zdraží, Češi méně nakoupí a Putin utrpí? Bude to jinak. Zbořil potopil Dvořáka

Generál Řehka pléduje za to, aby všichni spojenci umožnili Ukrajině plně využívat dodané západní zbraně pro údery hluboko na území Ruska. Tvrdí, že ruské hrozby jadernou odvetou jsou jen plané, protože v Kurské oblasti obsadili Ukrajinci Rusům celý okres a ti nic neudělali. Co o tom soudíte?

Pan generál měl zřejmě za úkol zachránit prestiž MNO a prezidentova poradce pro strategický boj s dezinformacemi. A po nich hned několika nešťastných reprezentantů vojenského stavu v posledních týdnech. Podle mého názoru se této povinnosti zhostil na přiměřené úrovni. Nebyl hysterický, popsal a vysvětlil úkoly, před kterými armáda ČR dnes stojí a co ji bude očekávat v budoucích měsících. A možná letech. Jeho tvrzení, že Rusové nepoužijí svou jadernou odvetu, způsobem odpovídá běžné mediální diskusi na toto citlivé téma.

Snad i proto, aby část veřejnosti nevystrašil informacemi, jaké zbraně hromadného ničení (ZHN) mají válčící strany k dispozici, a jaké následky by mohlo jejich bojové nasazení ve skutečnosti způsobit. Určitě a velmi dobře ví, že nejde jen o malé chlapečky (little boys) jako v Hirošimě, ale o relativně velký sortiment zboží, který může být použit v různých koutech světa. Ale přece jen asi ví, že doprovázející radiace nebo ekologické katastrofy mohou mít následky, které ani nejzelenější ze všech zelených si dnes neumějí představit.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák řekl v televizní debatě, že emisní povolenky na pohonné hmoty občanům sice zdraží benzín a naftu, zároveň ale poškodí Rusko, které bude mít menší odbyt fosilních paliv. Dá se mluvit o politické odvaze, když ministr říká občanům, že jim zdraží benzín, aby Putin byl slabší?

Pan ministr Dvořák má skutečně velkou odvahu předpovídat téměř celosvětové hospodářské šoky nebo krize, ale i on, podobně jako pan generál Řehka, si dovoluje předpovídat tyto události až s mírně omezeným důrazem. Tentokrát na Prima CNN byl trochu méně jistý, než při svých jiných veřejných vystoupeních, ale jeho odvaha byla, podle mého názoru, motivována jistotou, že neotřesitelná pozice celé pětikoalice vydrží až do krajských a ještě i parlamentních voleb. Zdá se, že se ale snažil ovládnout svůj temperament a neoznámil, že na předpokládaném zdražení se podílel nebo bude podílet i Andrej Babiš. Nevím, zda ví, že Vladimír Putin, jeho vláda a spojenci pravděpodobně ve zdraví přežijí škody, které mu způsobí vyšší ceny a menší spotřeba fosilních paliv ve střední Evropě. A to i přesto, že právě V. V. Putinovi věštila kdysi paní exministryně přes ekologii Džamila Stehlíková rychlý odchod do nepaměti. A všem ostatním dokonce i ze světové scény na horizontu zeleného zemětřesení, které mu způsobíme. Na celé této věci je snad ještě pozoruhodné, jak říkali V+W, že někteří lidé vysoko nad námi předpokládají, že co divák, posluchač nebo čtenář – to blbec!

Ono je to vlastně celé zajímavé. Vláda má jako prioritu maximální postup vůči Rusku, zatímco většina občanů by podle průzkumů raději levné potraviny či pohonné hmoty. Je to dělicí linie mezi příznivci vlády a opozice. Ne pravice a levice, ale prioritizace vedení války a prioritizace pragmatických potřeb. Jak jsme se sem dostali?

Snad to začíná naší leností, a tím, že jsme po vzoru občanů některých evropských zemí převzali rozdělování obce na pravici a levici, případně střed, středo levici a středo pravici. Že jsme zapomněli, že už podle Karla Havlíčka Borovského jsme měli předpokládat, že existují jen dvě politické strany – strany darebáků a strany slušných lidí. Zakladatel československého státu k tomu dodával, že než někdo vysvětlí, co pravicí a levicí myslí, co všechno se skrývá za těmito ornamentálními pojmenováváními, dávno přestanou jeho posluchači vnímat, zda mu jde o lež a lest. Je proto přirozené, že když nejde o tlachavé politické diskuse, ale když i lidé diskutující nebo ti, kteří chtějí vést dialog, začínají používat srozumitelná slova s konkrétními obsahy a nikoli prázdná slova, která patří do kavárny, do diskusí v audiovizuálním a scénovaném prostředí. Řečeno co nejjednodušeji, říká Ortega y Gasset, po zážitcích s revolučními dny ve Španělsku, … používáš-li pojmy pravice a levice, je to jeden z nesčetných způsobů, jak dosáhnout politické imbecility. V současném českém prostředí to znamená, že sice se bude zdražovat a loupit uloupené, ale bude to dílem pravice nebo levice. Osobní odpovědnost bude ukrytá za kouzelnými slovy pravá levá, která budou jednou vážená, podruhé zavrhovaná.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se rozhodl jmenovat premiérem Michela Barniera, veterána pravicových republikánů. Ti skončili ve volbách až čtvrtí a vítězné levicové síly se bouří a demonstrují. Barnier navíc před 42 lety hlasoval pro snížení zákonné hranice pro homosexuální pohlavní styk, což na něj vytáhli. A podle pozorovatelů bude muset usilovat i o podporu Marine Le Penové. Co francouzský prezident takovým krokem sleduje?

Možná že bychom se měli o Michela Barniera zajímat zejména proto, abychom si připomněli, co dělal a jak se choval okolo projednávání brexitu na celoevropské úrovni. Podle mého názoru si na tomto bitevním poli vydobyl svou slávu a jeho sexuální orientace by mohla být zapomenuta. Kdyby nebylo prostředí okolo Emmanuela Macrona podobně kontaminováno, řečeno slovy stoupenců Marine Le Penové, vyhledáváním všeho možného k znevážení francouzského prezidenta, asi by nás to nezajímalo. Je to skoro komické, ale v zemi, vedené navíc ambiciózním prezidentem, který chce moderovat světový politický koncert, se jedná a také protestuje v mnoha francouzských městech kvůli sexuální orientaci dvořanů okolo hlavy francouzského státu. A pokud se ptáte, co tím Emmanuel Macron sleduje, dovoluji si konstatovat, že hraje o svou budoucnost, které podřizuje svou současnost. Nikoliv službě francouzskému národu, ale své osobní, kterou povýšil nad ni.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný se zúčastnil boxerského zápasu ze série Clash of Stars, kde porazil romského herce Zdeňka Godlu. Co říci na to, že politik konzervativní strany, tedy ODS, sáhl k tomuto kroku? Doprovodil to několika hlasitými a uvolněnými výstupy na sociálních sítích.

Asi ani toto není třeba komentovat. Pavel Novotný je dnes tváří ODS, navštěvoval ho pan prezident a usměvaví politici této strany, on i jeho noví přátelé považují pouťovou exhibici za jemu a jeho sociálnímu okolí odpovídající. Nechme si ještě alespoň jedno z ještě nezcizených práv, že se nemusíme takovými věcmi zabývat.

V souvislosti se sebevraždou herce Karla Heřmánka se začalo opět mluvit o možnosti eutanazie. Aby člověk mohl odejít ze světa „důstojně“, padlo. Za tuto možnost se postavil i prezident Pavel. Je možné o něčem takovém uvažovat, nebo je život nedotknutelný?

Je to jistě téma, které dnes, nejenom kvůli morální krizi u nás, ale i v Evropě, zajímá mnoho našich mladých i starších ročníků současníků. Je to problém kulturní, stejně jako existenciální, v rozměrech, chce se říci, že nebývalých. Jako kdyby nás zastihly věci, které jsme dosud vnímali jen okrajově, nepřipravené. Ale možná je to jen iluze. Evropská minulost nikdy nebyla tak pozoruhodná, jak se nám dnes zdá. Étos života a smrti, život jako nekonečná cesta trpících a hledajících, je a byla vlastní všem pospolitostem, které se staly obětí své pýchy. Že o tom napadlo mluvit i prezidenta Pavla je pozoruhodné a kdo ví, co se od něho ještě v tomto ohledu dovíme. Jeho sblížení se s prostředím Tomáše Halíka svědčí o jeho přemýšlení o věcech eschatologických a třeba se nám dostane inspirací, které jsme od něho dosud neočekávali.

Poslední dobou se množí zprávy o horšícím se psychickém stavu českých občanů, zejména mládeže. Mladí prý byli zasaženi covidovou izolací a svět se svými problémy na ně působí depresivně. Co se to s naší zemí děje?

Možná bychom se mohli pokusit dešifrovat mediální prostředí, kterému se dnes dostalo rozměrů téměř kosmických a my se z něho nedokážeme vrátit na zem, podobně jako osídlenci Starlineru, jejichž možnost návratu se stále vzdaluje. Měli tam být jen jeden týden, nyní je to už tři čtvrtě roku. A dnes je na té lodi, která se chtěla vzepřít bohům, stejně snadné jako obtížné uvažovat o budoucnosti lidského života. Možná, že i my jsme ve stavu deprese, protože jsme se sice učili bránit média stále dokonalejšími zákony, ale neumíme chránit sebe samé před médii. Jaromír Jágr to v jednom ze svých několika výroků řekl ještě jednodušeji – odnaučili jsme se respektu – dětí k rodičům, rodičů k dětem, lidí k lidem, mladých k starším, všech ke všem. Komenského Všenápravě se smějeme a naše pýcha je měřena několika stříbrňáky. Jako kdybychom zapomněli, že Jidáš se nakonec a k poučení všech, kteří přijdou po něm, oběsil. Doufejme, že třeba i osobnosti duchovní, které se v poslední době odmlčely a poskytly prostor exhibicím přetvářky a hysterické arogance, se pokusí věnovat péči svým bližním. Snad by to mohlo být na úkor vnější okázalosti a ve prospěch pomoci těm, kteří se snaží hledat lásku k bližnímu, jak se někdy dařilo v dobách válečných a letech zuřící nenávisti, které jsou popularizovány jako domněle žádaná budoucnost.