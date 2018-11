Poche není ministr, ale přesto ostře komentoval Babišovu zahraniční politiku. Zeptali jsme se v ČSSD, co to má znamenat

Miroslav Poche, nově jmenovaný externí poradce ministra zahraničí Tomáše Petříčka, se opět dostal do centra pozornosti, tentokrát svými výroky na adresu premiéra Andreje Babiše. Mrzí ho, že premiér Babiš má odmítavé stanovisko ke Globálnímu paktu OSN o migraci. Poche to řekl v rozhovoru pro server Echo24. Andrej Babiš v souvislosti s dokumentem v nadsázce varoval, že by do Evropy mohla přijít až miliarda lidí. Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila trojici významných politiků, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s ČSSD, aby se k osobě Miroslava Pocheho vyjádřili. Ani mezi nimi nepanuje shoda. Jde o zajímavou sondu dovnitř kdysi dominantní strany levé části politického spektra.

Zklamal tedy Andrej Babiš i další politiky ČSSD? „Nezklamal mě, potěšil mě,“ rozesmál se Jaroslav Foldyna v reakci na slova premiéra Babiše. „Ten pakt občanům České republiky asi nepřinese nic pozitivního, stejně jako Polákům a dalším, kteří se k tomu také stavějí vyhýbavě. Já názor pana premiéra vítám a budu rád, když budeme společně s celou V4 takto postupovat,“ dodal Foldyna.

Anketa Vadí vám, že Jarek Nohavica osobně přijal medaili od Putina? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 12852 lidí

„Tato témata příliš nekomentuji, protože na to nejsem odborník,“ začal opatrně hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Vnímám, že kolega Poche má odlišný názor než Andrej Babiš. Ten se snaží jít cestou Maďarska. Nevím, jestli to má být pro Českou republiku vzor, přibližovat se těm populistickým režimům v okolí,“ zapochyboval Netolický. Stanovisko premiéra Babiše ho nepřekvapuje.

„Andrej Babiš mne zatím nezklamal. Mě spíše mrzí, že Miroslav Poche pracuje jako externí poradce ministra zahraničních věcí,“ zalitoval europoslanec za ČSSD a Pocheho kolega v Evropském parlamentu Jan Keller.

Jmenování Miroslava Pocheho externím poradcem ministra zahraničí Tomáše Petříčka vzbuzuje ve vrcholných politicích ČSSD rozdílné reakce. „Nechci to hodnotit, netroufám si, je to věc pana ministra Petříčka. Celá řada ministrů má různé poradce,“ zdržel se výraznějšího komentáře Jaroslav Foldyna.

Fotogalerie: - Defilé nejen vojenské techniky

„Podívejte, pan kolega Poche měl už dávno být ministrem zahraničních věcí. Prezident republiky nerespektuje ústavu a kreativně vykládá její články, přestože tam máte ustanovení, kde nelze vymýšlet nějaké jiné cesty. Podle mého názoru je to osoba, která se v zahraniční politice vyzná. Byl jsem na několika schůzkách, kde i s tehdejším ministrem zahraničí Hamáčkem diskutoval, takže jsem na vlastní oči viděl, že je to člověk, který má přehled. Česká republika nemá zase tolik odborníků na mezinárodní vztahy,“ nebral si servítky Netolický a dodal, že jmenování Pocheho externím poradcem vítá.

Efekt jmenování Pocheho poradcem ministra vnitra bude podle europoslance Jana Kellera viditelný už v květnových volbách do europarlamentu.

Vadí vrcholným politikům ČSSD, že se Miroslav Poche vyjadřuje do médií, a jeho stanoviska tak mohou vypadat tak, že mluví za celou stranu?

„Miroslav Poche není pouze poradcem ministra zahraničních věcí, on je především europoslancem, tedy politikem. Politik má právo se vyjadřovat, aby veřejnost znala jeho názory. Vzhledem k tomu, že Miroslav Poche je europoslancem za ČSSD, rozumím tomu, že se vyjadřuje i k mezinárodním otázkám,“ vysvětlil hejtman Netolický.

„Víte, už jsem si zvykl, že v ČSSD je takovým koloritem, že se celá řada lidí ke všemu vyjadřuje. Já jsem taky byl nařčen celou řadou lidí, že se nějakým způsobem vyjadřuji. Není to obvyklé ve všech politických stranách, ale u nás to obvyklé je. Ta různost názorů je u nás velmi viditelná a mnohdy to voliče mate, když vidí, jak třeba některé věci vidím já, anebo že Miroslav Poche to vidí úplně obráceně,“ uvědomuje si Foldyna problém své strany směrem v komunikaci k voličům. Podle místopředsedy ČSSD jde o dlouhodobou záležitost.

Fotogalerie: - Ministr zahraničních věcí

„Já jsem víceméně eurorealista, dívám se na ty věci z pragmatického hlediska a nejdřív se vždy ptám, co to přinese občanům České republiky. To je vždy pro mě nejdůležitější měřítko,“ pokračoval Foldyna.

„Nejsem členem ČSSD a myslím si, že to je problém té strany. Je to možná závažnější problém, než si vedení sociální demokracie myslí,“ okomentoval to europoslanec Jan Keller. „To jsem se zase rozčílil akorát,“ dodal na závěr.

Psali jsme: Babiš utnul migrační dohodu OSN a zúčtoval s kritiky. Pak na scénu vstoupil Poche. A padají zlá slova Itálie už nebude na kolenou! Matteo Salvini nahrál VIDEO se vzkazy Bruselu. Mával papíry a vydal hrozbu Aktivista Jan Šingál dostal od exekutora pátou pokutu ve výši 100 000 Kč. Znovu šířil lži o Heleně Vondráčkové a členech jejího týmu V USA to vře: „Demokraté vyrábějí lůzu, Trump pracovní místa!"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs