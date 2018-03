Poslanec Birke: Je na Hamáčkovi, aby nyní ukázal, co dokáže

O složení budoucí vlády, o personálních změnách uvnitř ČSSD či o blížících se komunálních volbách, v nichž by potřetí rád obhájil mandát starosty Náchoda, si ParlamentníListy.cz povídaly s Janem Birkem (ČSSD). Vyjádřil se i k neutěšené dopravní situaci v hraničním městě a k plánovanému znovuobnovení lázeňského provozu.

ČSSD se pravděpodobně dohodne na koalici s hnutím ANO. Překážkou se již nezdá ani působení trestně stíhaného Babiše ve vládě. Jak to? A souhlasíte vy sám se vstupem ČSSD do vlády?

Členská základna ČSSD se na svém únorovém sjezdu vyjádřila jasně. Podpořila ve vedení Jana Hamáčka a Jiřího Zimolu, kteří oba ve svých projevech deklarovali, že jsou ochotni vyjednávat s hnutím ANO o společné vládě. O dalších krocích rozhodne vyjednaný výsledek, podmínky případné vládní spolupráce, a nakonec vnitrostranické referendum.

Ačkoliv by ČSSD ve vládě chtěla pět křesel, hnutí ANO jí nabízí čtyři, přičemž Ministerstvo financí pustit nechce. Co vy na to? Jaké posty ve vládě považujete z pohledu strany za klíčové?

Pokud chceme prosazovat náš program, musíme k tomu mít reálné možnosti a taková ministerstva, která mají prioritu hlavně vzhledem k našemu programu. Je teď na předsedovi Hamáčkovi, aby dokázal příslušná místa vyjednat.

Věříte, že poslanci budou o podpoře vládě hlasovat jednotně? A kdy by k němu mohlo podle vás dojít?

Pevně věřím, že poslanci budou hlasovat jednotně.

Jako stínový ministr ČSSD pro dopravu, přijal byste nabídku nahradit v čele resortu Daniela Ťoka, který čelí poměrné časté kritice?

Prioritou pro mě teď je moje práce starosty v Náchodě a práce ve Sněmovně. O ostatním je nyní zbytečné spekulovat.

Jak jste celkově spokojen s volbou Hamáčka jako předsedy sociální demokracie? Dokáže podle vás stranu sjednotit a přilákat zpět voliče?

Honza Hamáček je zkušený politik a skvělý vyjednavač. Má velmi těžkou roli, nastupuje do funkce předsedy ve velmi nelehké době. Ale i přesto věřím, že on je tím, kdo nebude stranu rozdělovat, ale sjednotí ji.

Vy sám znovu o mandát místopředsedy strany usilovat nechcete. Naopak se chcete soustředit na obhajobu starosty Náchoda. S čím do voleb jdete?

Nerad odcházím od rozdělané práce. Za ty roky jsme tu vybudovali mnoho projektů, ze kterých mám nesmírnou radost, jako např. autobusový terminál, atletický stadion Hamra nebo průtah Náchodem. Je nutné podotknout, že za necelých osm let mého působení na radnici bylo ve městě nainvestováno 1,7 miliardy korun. Nicméně mám a máme velké plány před sebou. Dostavět lázně, znovu obnovit letní kino v Náchodě nebo vybudovat multifunkční sportovní halu, a hlavně dotáhnout obchvat Náchoda. Aby se to všechno podařilo dokončit, chci u toho být…

V podzimních komunálních volbách ČSSD bude obhajovat nejvíce mandátů ze všech stran. Udrží, podle vás, své pozice? Co pro to musí nyní udělat?

ČSSD utrpěla velkou porážku v loňských parlamentních volbách a bylo by bláhové myslet si, že i přesto udržíme všechna křesla v obecních volbách. I tak si ale myslím, že na komunální úrovni máme lepší šance. Komunální volby jsou více o konkrétních lidech a konkrétní práci v daném městě či obci. Já se tu ve městě s lidmi znám, oni vědí, kdo jsem a jaká práce za mnou stojí, protože ji denně vidí. Tak je tomu ve většině obcí a měst, není to tolik o tom, v jaké jste straně, ale jaká práce je za vámi.

Co považujete za nejdůležitější z toho, co se vám za uplynulých osm let podařilo?

Asi bych zmínil dopravní situaci ve městě. Postavili jsme nový autobusový terminál, opravili nádraží, opravili průtah městem a máme konečně stavební povolení na výstavbu obchvatu města.

Rok 2018 se v Náchodě nese ve znamení investic. V jaké finanční kondici je vlastně radnice? Jaká je aktuální míra její zadluženosti?

Letošní rok se nese ve znamení investic proto, že si to město díky dlouhodobě dobrému hospodaření a rozpočtu, který se pohybuje v kladných číslech, může dovolit. Lázně budou stát 20 milionů, za 34 milionů budeme rekonstruovat stacionář, za 22,5 milionu postavíme novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče, 15 milionů bude stát tunel pod tratí v centru města. Za 7 milionů postavíme další víceúčelové sportovní hřiště pro více než 10 sportů, dále chodníky, komunikace a mohl bych pokračovat ve výčtu až do výše téměř 200 mil. Kč. Celková zadluženost města je téměř nulová, za osm let mého působení na radnici se podařilo splatit všechny úvěry a půjčky, město je tak de facto bez dluhů.

V loňském roce se podařilo opravit průtah městem v režii státu a s tím související chodníky a veřejné osvětlení v režii města. Dalším krokem, který by výrazně ulehčil dopravě v centru města, je výstavba obchvatu. Kdy začnete s výkupem pozemků a troufnete si odhadnout, kdy by se mohlo začít se samotnou stavbou?

Konečně jsme získali územní rozhodnutí na výstavbu obchvatu a na další kroky se chystáme co nejdříve. Také jsou již alokovány potřebné finanční prostředky na výkupy pozemků již v letošním roce. Obchvat je něco, co Náchod potřebuje. Speciálně přihlédneme-li k tomu, že dálnice do Polska stále stojí u Hradce. Zatím tedy můžeme „děkovat“ ekologickým hnutím za jejich obstrukce, které znemožňují výstavbu dálnice až na hranice.

(Pozn.: Městem Náchod projede denně 6000 kamionů a 24 tis. osobních vozů za 24 hodin v obou směrech.)

Dlouho očekávanou stavbou jsou Malé lázně v Bělovsi, kam bude přivedena kyselka z dvou nových vrtů. Z větší části by měl být projekt financován za pomocí evropských dotací, zapojila se ale také některá další města, a to i a polské straně. Jaká bude finanční spoluúčast města? A věříte, že bude moci začít lázeňský provoz ve městě již příští rok, jak se původně předpokládalo?

Do tohoto projektu se zapojila čtyři města, na české straně jsou to Náchod a Hronov, na polské straně pak Kudowa Zdroj a Duszniky Zdroj. Celková výše dotace představuje částku 2 mil. eur. Každý projekt je odlišný, zaměřím se na Náchod. K dotaci 500 tis. eur dofinancováváme stejnou částku z rozpočtu města. Podobné je to i v ostatních městech. Nejenže věřím, ale dokonce jsem přesvědčen, že rok 2019 bude pro Náchod rokem znovuobnovení lázeňského provozu.

autor: Kateřina Synková