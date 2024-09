Povodňová blamáž vlády, nezapomeňte. A Síkela? To se Okamura začal smát

V tento moment jsou nejpalčivějším tématem ničivé povodně. Jak je podle vás Fialova vláda zvládla a zvládá?

Znovu chci především vyslovit velké poděkování hasičům, vojákům, policistům, záchranářům, dobrovolníkům a všem občanům, kteří se zásadním způsobem podílejí na zmírnění dopadů aktuálních povodní. Přeji všem lidem, kteří jsou zasaženi nebo se museli evakuovat, aby se co nejrychleji mohli vrátit do svých domovů a aby co nejdříve bylo vše v pořádku. Také chci vyjádřit upřímnou soustrast rodinám lidí, kteří následkem povodní zemřeli. To je velmi smutné.

Na důkladné hodnocení bude ještě čas, nemáme všechny informace a důležitá bude i pomoc s obnovou zasažených míst, ale už teď mohu říci, je naprosto šokující, že vláda ústy ministra financí Stanjury (ODS) řekla, že nemá peníze na pomoc lidem a oblastem zasaženým povodněmi, jelikož z letošní jedenáctimiliardové rozpočtové rezervy zbývá pouze miliarda, protože vláda použila rozpočtovou rezervu mimo jiné na ukrajinské imigranty. Proto humanitární organizace ADRA nebo Červený kříž vyhlašují pro naše občany veřejnou sbírku…

Fialova vláda poslala Ukrajině a Ukrajincům celkem již 122 miliard a teď nejsou peníze pro naše občany, města a obce, kteří jsou teď v nouzi. Přitom je potřeba rychle obnovit infrastrukturu a bydlení. To je opravdu tristní a ostudný výsledek politiky Fialovy vládní pětikoalice. Takže zase se mají na všechno lidé skládat sami, zatímco Fialova vláda poslala na Ukrajinu a Ukrajincům 122 miliard.

Připomínám, že za posledních deset let se výdaje státního rozpočtu navýšily o bilion korun a o stejnou částku za tři roky této vlády také státní dluh. Peněz tedy mají ve vládě dost, ale vláda s těmi penězi neumí hospodařit. Hnutí SPD bude z opozice nadále vytvářet politický tlak na vládu, aby se pomoc dostala potřebným českým občanům a aby se na nikoho nezapomnělo, protože pro Fialovu vládu jsou naši lidé bohužel až na posledním místě.

Vláda také bohužel odmítla zvýšit platy hasičům, policistům a vojákům od 1. října o 10 %, přestože jim to slíbila. Nyní se jejich prací na tiskových konferencích chlubí. Takže vládo, pomoz českým občanům, a ne Ukrajincům, a dorovnej platy těm, kteří si to zaslouží!

Dalo se podle vás některým škodám zabránit?

Musíme si položit otázku, proč bylo tolik našich sousedství tak zranitelných. Proč nebyla vyslyšena varování a proč nebyly provedeny nezbytné investice do prevence před povodněmi. Proč tolik lidí opět musí snášet tak velkou úroveň devastace? Očekávala se opatření, která by lidi před divokou vodou skutečně ochránila. Realita Jeseníku, Opavy, Hanušovic, Troubek a stovek dalších měst a vesnic, které voda vyplavila, je opět mementem, že náš stát není schopen lidi ochránit. Slovy ano, činy ne.

Proč nestojí přehrada v Heřminovech, která by ochránila Opavu a Krnov? Proč nejsou zřízeny všechny poldry, o kterých vláda desítky let mluví, ale stále chybějí. Proč naše příroda díky nařízením EU už nezadrží tolik vody jako dříve a voda se rychle valí do koryt potoků a řek.

Lidé očekávali, že dramatická slova našich vládních činitelů budou provázet i činy na ochranu zdraví a majetku obyvatel. Že bude poskytnuta okamžitá materiální a finanční pomoc. Dnes vidíme, že to byla blamáž. Vláda místo toho, aby okamžitě uvolnila miliardy korun na ochranu obyvatelstva a nápravu škod, nechala vše pouze na samosprávách. Na ochranu obyvatel ve státní kase zbyla pouze jedna miliarda korun, jak jsem již uvedl! Zatímco Fialova vláda posílá 124 miliard na Ukrajinu a nenajde miliardu na to, aby pomohla našim občanům s rekonstrukcí měst a obcí po povodních!

I přes povodně proběhnou tento pátek a sobotu krajské a senátní volby. Na co by podle vás měli lidé myslet, když půjdou k urně?

Na mnoho zásadních problémů jako Fialova drahota (za necelé tři roky fungování Fialovy vlády se lidem znehodnotily úspory téměř o třetinu a negativní dopady inflace pociťuje 83,4 procenta českých občanů), migranti, nepřizpůsobiví, Green Deal, válka na Ukrajině, zadlužení, zvyšování daní, energetická chudoba, drahé potraviny a tak dále, jsme upozorňovali v našich alegoriích.

Je důležité, že SPD sjednocuje vlastenecké síly v odporu proti asociální vládě. Spojili jsme se v různých kombinacích se stranami Trikolora, PRO a Svobodní s cílem zabránit propadu hlasů občanů této politické orientace a porazit strany současné vládní koalice. Chceme se aktivně podílet na správě a vedení všech našich krajů a z této pozice pomáhat občanům zasaženým nekompetentní asociální politikou vlády Petra Fialy.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec

Prosazujeme okamžitou pomoc po povodních, navrhujeme pracujícím rodinám krajský příspěvek při narození dítěte, projekty dostupného bydlení, větší bezpečnost, řešení nedostupnosti ambulantní, pohotovostní i nemocniční lékařské a zdravotní péče, vyšší podporu veřejné dopravy, dostatečné kapacity na středních školách pro všechny zájemce o studium či rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany. SPD představuje jedinou relevantní alternativu a opozici vůči stranám současné vládní koalice a naději na efektivní správu krajů bez korupce a ve prospěch českých občanů.

Jeden ministr skončí určitě, Jozef Síkela, který bude v nové Evropské komisi eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, jak oznámila šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Původně se přitom spekulovalo o tom, že dostane na starost daleko významnější obchod nebo energetiku, v Bruselu se o Češích píše jako o poražených, ale premiér Fiala tvrdí, že je to nejsilnější portfolio, co ČR kdy měla. Jak se na to díváte vy?

To bylo řečí od Fialovy vlády a jejích eurohujerských nohsledů, že nám proukrajinskou politikou vybudovali v EU skvělou pozici a že zlobivé země jako Slovensko budou potrestány izolací. Opak se ukázal pravdou. Přes servilitu Fialovy vlády dalo vedení EU jasně najevo, že pro ně není Česká republika důležitá, a potvrdila se zoufale slabá pozice současné české vlády. Ve starém Japonsku by politici v situaci, jako je Fiala, Síkela a Lipavský, museli spáchat harakiri (sepuku), protože by takové ponížení a pošpiněnou čest jinak nemohli očistit. (smích)

Německo od 16. září opět zavádí kontroly na všech svých pozemních hranicích. Co si o této věci myslíte?

Německá vláda tímto opatřením de facto přiznává zásadní nebezpečí a nezvládnutí současné vlny nelegální migrace do států EU, kterou v období vlády kancléřky Merkelové v roce 2015 Německo samo nastartovalo a eskalovalo. Nelegální migrace do států EU z islámských a afrických zemí je bezesporu největším současným evropským bezpečnostním rizikem, a to i z hlediska ČR. Neustále se objevují zprávy o tom, že nějaký migrant někoho pobodal, zavraždil či znásilnil. Mezi oběťmi jsou už i čeští občané. Naše alegorie s africkým „chirurgem“ je tedy zcela namístě. Bylo by dobře, kdyby lidem, kteří ji kritizují, bylo více líto lidí, kteří se stali obětí násilí afrických a muslimských imigrantů.

Aktuálním problémem je, že Fialova vláda a ministr Rakušan na boj proti této migraci fakticky rezignovali, protože permanentní kontroly na hranicích při vstupu do ČR neprobíhají a vláda vyjednala Migrační pakt EU, který fakticky znamená přerozdělování imigrantů. Reálně tedy hrozí, že nelegální migranti zachycení na česko-německých hranicích budou muset zůstat v ČR na naše náklady.

Podle německých statistik podali cizinci v Německu od začátku roku do konce července zhruba 153 tisíc žádostí o azyl, do konce roku by to mohlo být až 263 tisíc. V loňském roce to bylo 352 tisíc žádostí cizinců o azyl – tedy přes 600 tisíc migrantů za dva roky. Německý přístup k masové migraci je navíc pochybný a nevěrohodný, protože v minulých dnech uzavřel německý kancléř Olaf Scholz s prezidentem africké Keni Williamem Rutem dohodu o příchodu 250 tisíc migrantů z této africké země do Německa. V zájmu bezpečnosti našeho státu a našich občanů požadujeme trvalou kontrolu českých státních hranic, nulovou toleranci nelegální migrace a odmítáme se podřídit migračním kvótám EU.