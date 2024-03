Přátelé z ODS říkají toto. Děsím se scénáře po volbách. Okamurův poradce natvrdo

reklama

Vláda Petra Fialy má velice malou důvěru. Dovládne do voleb?

Ano. Nemají jinou volbu. Podle přísloví: „Spolu kradli, spolu visí.“ V jejich případě: „Spolu lhali, spolu ničili zemi, spolu prohrají další volby.“

To, čeho se děsím, je, že po volbách nám povládne ANO s ODS. Pochopitelně, aby se to voličům „osladilo“, ODS se zbaví Fialy. To je dobrý plán, ale aby měl i moje sympatie, měla by to ODS udělat dnes. Distancovat se od všech liberálních eurofašistů, vrátit se ke konzervativním hodnotám a dělat politiku bez scestné zelené nebo protiruské ideologie. Taková ODS by měla smysl a význam. V tuto chvíli je to ODS, která supluje pravicovou konzervativní stranu a paradoxně i tu chybějící levici. My hájíme národní zájmy, malý stát a tradiční evropské hodnoty položené na anticko-židovsko-křesťanských principech.

Člen ODS a starosta v Řeporyjích Pavel Novotný ParlamentnímListům.cz sdělil: "Voliči Tomia Okamury jsou jen debilové. Jen hloupý člověk nepozná, když mu někdo dlouho lže do ksichtu." Co vy na to?

Nerad bych komentoval kdejakého exhibicionistu, ale souhlas. Ano, jen debil může volit lidi, kteří v devadesátkách rozkradli zemi, před lety znásobili její ekonomickou krizi, partaje, které lhaly před volbami a lžou zcela prokazatelně i po volbách. A hájit partaj, která má podle mezinárodní studie nejhoršího premiéra planety, to chce skutečně buď hroší kůži, nebo IQ posečené louky. Mám v ODS přátele, ale ti jsou samozřejmě nešťastní a to, co Fialova pětidemolice předvádí, v nich budí zoufalství.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) vytvořila před eurovolbami koalici. Jsou ale opravdu Majerová a Mach, bývalí "ódesáci", tím nejlepším, co mohla SPD nasadit?

Bývalí „ódesáci“ jsme i my, v uvozovkách otcové zakladatelé SPD. Být bývalým voličem nebo členem ODS není ostuda. Ostudou by bylo jím zůstat. Alespoň dokud ji vedou lidé jako Fiala nebo Černochová.

To, že jsme zvolili za jednoho z lídrů předsedkyni konkurenční strany, ukazuje, že SPD je jednak připravená spojovat skutečnou konzervativní pronárodní opozici, a že máme nadhled. Nejde nám o koryta a poslanecké prebendy. Cílem je uspět. A to hlavně proti hnutí ANO, které je stejně jako pětikoalice protinárodní a podporuje evropský liberální fašismus. V Bruselu prosazovali a prosazují zástupci hnutí ANO Green Deal, cenzuru i podporu války proti Rusku. A stejně jako pětidemolice jsou zuřivými zastánci Bruselu. Striktně odmítají jakoukoli debatu o právu občanů hlasovat o vystoupení z EU. Chápu to, protože samozřejmě, pokud je Babiš existenčně závislý na evropských dotacích, tak nikdy nemůže jít proti Bruselu. Naopak to nechápu třeba u ODS. Svazačky jako paní Černochová tam vůbec nepatří. Její ideologická zuřivost a nenávist se hodí ke stalinistům nebo k členům NSDAP.

SPD chce czexit. Co by europoslanci SPD vzhledem ke jmenovanému cíli měli v Evropském parlamentu dělat?

Naši europoslanci v Bruselu nebojují za czexit. Spolu s našimi partnery se snažíme blokovat všechny ideologické prasárny, kterými nás Brusel likviduje. V tom mu ale vydatně pomáhají zástupci hnutí ANO v čele s hlavní cenzorkou Jourovou.

Jste členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP), největší zdravotní pojišťovny v zemi. Evropská komise navrhla zákaz amalgámových plomb k roku 2025, přičemž Česko dostane nejspíš dvouletou výjimku. Tuzemská realita ale je, že tyto plomby zubaři už nedělají, takže sociálně slabší pacienti nemají na ošetření. Co s tím?

Pokud vím, výjimku potřebovat nebudeme. V nové úhradové vyhlášce by už měly být zdarma moderní plomby. Ale to je skutečně v gesci ministerstva zdravotnictví. Pokud jde o zubaře, budu navrhovat systémové změny a to, aby každý lékař, který studuje za státní peníze, měl povinnost odpracovat nějaký počet let v českém zdravotnictví a vrátil tak společnosti alespoň část dluhu.

A také, aby ze zákona musel mít každý stomatolog smlouvu s VZP a tím pádem povinnost ošetřovat pacienty v rámci zdravotního pojištění. Pochopitelně v rámci pojištění musí mít každý nárok na skutečnou lékařskou péči, tedy i kvalitní zubní náhrady, ošetření a tak dále.

Pokud jde o pojišťovny, navrhuju jejich sloučení, a to i se správou sociálního zabezpečení. Tedy aby bylo jedno inkasní místo, kam se odvádí ta část daní, kterým říkáme zdravotní a sociální pojištění. Výběrčím by měly být finanční úřady. To, že máme sedm zdravotních pojišťoven, je absurdní idiocie. Ze zákona zdravotní pojišťovny nesmí vytvářet zisk, takže jsou to neziskovky, které ze zákona musí poskytovat vše, co je dané zákonem a v úhradové vyhlášce. De facto si nemohou nijak konkurovat. Nemohou vám zajistit nic zásadního navíc ani méně. Zdravotní pojištění je dané zákonem. Pokud tady máme vícero příjemců, je to, jako bychom měli sedm centrálních finančních úřadů nebo sedm správ sociálního zabezpečení. Uniká mi, jak je možné, že si takovou pitomost veřejnost a média neuvědomují.

Co je horší, že díky tomu se pak tunelují a vyhazují peníze, které patří do zdravotnictví. Třeba tím, že pojišťovny platí mediální kampaně, nejrůznější poradenské služby, zbytečnou sedminásobnou síť poboček a tak dále. A nikomu ty peníze, zdá se, nechybí.

Nicméně znám i větší absurdity. Úrazové pojištění zaměstnavatelů vybírají monopolně dvě zahraniční pojišťovny Generali a Kooperativa. Ze zákona, který evidentně napsali dobře podmáznutí poslanci. Jinak si to neumím vysvětlit. Odporuje to jak evropským směrnicím, tak logice. Tohle vždy vybírala státní pojišťovna, protože to je také svého druhu daň daná ze zákona. U nás jdou zisky z této pojistky do zahraničí. Situace je skutečně absurdní, protože nelegálnosti stavu jsou si obě pojišťovny dobře vědomé a tak pojištění vybírají ad hoc. Kdo zaplatí, zaplatí, kdo nezaplatí, nezaplatí, protože na sebe nechtějí upozornit. Tak to alespoň konstatoval Nejvyšší kontrolní úřady (NKÚ), který výběr této pojistky před lety kontroloval. Jeho upozornění, že stav je třeba systémově řešit, ovšem všichni ignorovali a ignorují dodnes. Je hezké, že nadnárodním společnostem jejich miliony nesebereme. Sebereme je přeci tam, kde jsou potřeba, takže důchodcům.

S přílivem uprchlíků z Ukrajiny se české zdravotnictví dostává občas za hranu svých možností. Vidíte v tomto kontextu světélko na konci tunelu?

Světélko je jasné. Za prvé, už ani halíř Ukrajincům, už ani patronu Ukrajině. Ukrajinci, ať se vrátí pěkně domů. Pokud nechtějí válku, stačí málo. Stačí přestat bombardovat Rusy v Doněcku a Luhansku. Stačí jim přiznat stejné právo, které Rusové přiznali jim. Tedy právo na svrchovanost a sebeurčení.

