Přišli, zazvonili, takhle to bylo. Vidlák plně odhalil návštěvu

VIDLÁKŮV TÝDEN Ví Daniel Sterzik, zvaný Vidlák, že novinář Jiří X. Doležal již nepracuje v časopisu Reflex? A co po moravském zemědělci a blogerovi chtěla nenadálá návštěva? I na to se ho ptaly ParlamentníListy.cz. Hovořil i o tom, zda uplynulé Velikonoce byly ,,levné”, zda má Elon Musk právo vyzývat Ukrajinu k příměří či jak to má s Babišem.

reklama

Tomáš Prouza, známý to váš oblíbenec, udělal křížek nad levnými polskými potravinami. S humorem uvedl, že zatímco u nás budou ceny klesat, v Polsku budou stoupat, i kvůli znovuzavedení DPH, tedy 5 %. Čeští občané nakupující v Polsku se na něj však virtuálně seběhli a vynadali mu, že oni tam budou jezdit dál. Jak si to vysvětlit?

Má pravdu, předseda. Poláci zavádějí DPH na potraviny. Ale jinak si dovolím říct, že Prouza nám sděluje další ze svých pohádek o hodných českých hytlermarketech, které se mohou přetrhnout, aby našim občanům přinesly nejlevnější a nejkvalitnější potraviny.

V Polsku obchodní řetězce zdaleka nemají tak dobré bydlo jako u nás, a tak je tam tvrdá konkurence, která tlačí ceny dolů. V Polsku mají největší marže polští zemědělci a ředitelé obchodních řetězců se snaží vymyslet, jak snížit náklady na prodávání a fungovat s ještě nižšími maržemi než loni, protože jinak je konkurence zničí.

Zanedlouho se zjistí, že v Polsku je pořád výrazně levněji než u nás, a to i přesto, že cena pšenice je tam stejná jako u nás a cena výroby potravin také. Rozdíl je jen v nenažranosti pana Prouzy a jeho polského protějšku. Uvidíte.



Když máme Velikonoce za sebou, tak byly to tedy ty „druhé nejlevnější Velikonoce v našich moderních dějinách“? Vy jste o tom naposledy, tedy před Velikonocemi, pochyboval, nezměnil jste ale názor?



Měl jsem informace od zemědělců a výrobců potravin, že letos nějak nepozorují výrazný nárůst objednávek. Dodávají obvyklé množství potravin jako v jiných měsících. Jako kdyby Velikonoce ani nebyly. Upřímně jsem si myslel, že Velikonoce budou drahé. Tedy že lidé nakoupí méně, ale bude je to stát více peněz. Nakonec se ukázalo, že je to ještě horší. Lidé nakoupili o tolik méně, že ani drahota obchodním řetězcům nepomohla ke zlepšení bilance.

My na vesnici jsme ale nikdy neměli takovou poptávku po domácích vajíčkách, takže se ukazuje, že lidé si svoje distribuční kanály najdou. Akorát se stále více obejdou bez obchodních řetězců. Jestli tento trend bude pokračovat, tak už Prouzu nebudou potřebovat a on půjde ničit zase nějaký jiný obor než zemědělství.



Prosím vás, vy prý nevíte, že Jiří X. Doležal, který šťastně ženatého otce Petra Macinku nazval slovem „incel“ – tedy někým, kdo si neumí sehnat babu –, že už JXD nepracuje v Reflexu. A nějakou návštěvu jste prý měl. To nás zajímá, popisujte, přehánějte! A přiznejte se čtenářům, kteří to tady ještě xkrát nečetli, že jste pracoval pro Babiše.

To bylo tak... Jednoho dne u mě zazní zvonek a přede dveřmi stojí externí redaktor Reflexu Petr Vrabec a hned ode vrat mi hlásí, že přijel kvůlivá JXD, který mi prý nedávno udělal velkou reklamu. Že se s ním dlouhodobě zná, protože pracovali ve stejném časopise, a on ho odkázal na mě, aby se pokusil ze mě nějak vydyndat, že mě za moji blogařinu platí Babiš. JXD správně usoudil, že kdyby přijel sám, nenabídl bych mu portské, nýbrž vitriol.

Deník z toho udělal aféru, že prý nevím, kde JXD pracuje. Já to samozřejmě dávno vím (a ježí se mi z toho chlupy na zádech), protože jsme svůj ostrovtip a psavecké schopnosti nezkřížili poprvé. Ale to by redaktoři Deníku museli být co k čemu, aby o tom věděli.

Ale pro ParlamentníListy.cz se přiznám bez mučení a bez rétorických fíglů Petra Vrabce. Ano, pracoval jsem dvanáct let v Agrofertu. Přesněji řečeno ve firmě NAVOS, a.s., kde jsem dělal investičního technika pro všechna Babišova obilná sila na Znojemsku. Loni zjara jsem zjistil, že mám dost čtenářů, abych se uživil jako bloger, a v Navosu jsem (k Babišově velké úlevě) skončil. Odcházel jsem postupně, protože jsem za sebe musel zaučit náhradu a dneska není snadné najít schopné lidi.

S Andrejem Babišem jsem měl možnost několikrát mluvit. Zpravidla chtěl vědět, co vlastně dělám, a pak mi vysvětloval, že to dělám blbě. Já si potichu myslel svoje. Můj vztah k Andreji Babišovi by se asi nejsnáze popsal tak, že oba navzájem víme, že existujeme, a značně se lišíme v tom, jak vidíme politickou budoucnost této země.

No, ale musíte mít radost z toho, že se náš prezident Pavel proletěl v letadýlku, jezdí na motorce, vodu dokonce sjíždí... To by nám Zeman nepředvedl, zní unisono ze „správné“ strany.



Jo, to je ohromné. Petr Pavel jezdí na motorce, hraje hokej, sjíždí divokou vodu, létá v letadle... To by Zeman nedělal. Mají pravdu. Naopak, přesně to samé dělá třeba Putin. Také jezdí na motorce, také sjíždí divokou vodu, také hraje hokej, také létá v letadle... Tedy v taktickém bombardéru. Petru Pavlovi už chybí jen jedna jediná věc, aby svého bývalého ruského kolegu rozvědčíka dohnal. Ještě se neprojel na medvědovi. Nebo by mohl rajtovat na lvu, když je český prezident.

Víte, já celkem nemám nic proti budování kultu osobnosti. To se tak dělá, když dosáhnete vysoké funkce. Ale ke kultu osobnosti potřebujete jednu strašně důležitou věc – osobnost. Bez ní to vypadá jako fraška.

Vždycky budu Miloši Zemanovi přidávat k dobrému, že si byl vědom sebe sama natolik, že si nehrál na něco, co není. Zeman na nafukovacím člunu mi byl stokrát sympatičtější než Petr Pavel na kajaku, protože Zeman se nikdy nebál být Zemanem. Ale Petr Pavel svůj dávný výcvik podle manuálů KGB nezapře. Podobá se ruskému gosudarovi víc, než by se mu líbilo.

Psali jsme: Vymyká se BIS demokratické kontrole? Koudelka, Pavel a „bomba“ s rozbitou ruskou sítí. Experti pochybují Pavel přeje ke svátkům. Po svém. „Czech Norris,“ baví se lidé. „Podvod.“ Granáty pro Ukrajinu a role Pavla. Obeznámený zdroj vše vyzradil Nikoliv úřadování, spíše pobyt. Literát Červenka o roce s Pavlem



Jinak, když už jsme nakousli Miloše Zemana. Je to přibližně rok, kdy není prezidentem. Teď je sice v nemocnici, ale jinak se zdá, že se mu daří celkem dobře. Jak vidíte jeho „postprezidentství“? On ve své kanceláři přijímá dlouhou řadu návštěv, i vás, pokud vím...



Já myslím, že starý Ještěr z Hradu si prostě užívá důchod a ještě víc si užívá vědomí, kolikrát měl pravdu, i když ho za to haněli. Pamatujete, jak někdy v roce 2016 volal po tom, aby se naše armáda zaměřila na dronovou výzbroj? Tehdy se mohla pravda a láska uštěkat, aby ho za to zdehonestovala. Já osobně si myslím, že Miloš Zeman do české politiky ještě jednou zasáhne. Když mě přijal, nevypadal jako senior, který už chce jen vzpomínat na staré časy.



Vy jste komentoval „úlovek“ BIS v podobě rozbití ruské vlivové sítě tak, že Koudelka rozvrátil zpravodajský web, který stejně nikdo nezná. Pravda, podobně někdy na podzim psal o dotyčném serveru Voice of Europe i Deník N, ale nebagatelizujete ten problém „ruských dezinformací“ u nás? Taková poslankyně Decroix má jasno – tohle bylo jen jedno chapadlo velké chobotnice.



Sákryš, Rusové tu zcela určitě mají celou síť agentů. Ale určitě nepíší slaboduché články na obskurní web, který nemá žádné čtenáře. Kdyby chtěli, mohli by si založit účet u mě na Litterate a měli by asi tak stokrát větší dosah než celý Voice of Europe. Putin se samozřejmě nezlobí, že se Koudelka honí za takovými blbostmi a díky tomu nemá čas zjišťovat, kolik lidí v Semtíně vynáší citlivé informace, nebo jaká nádherná milenka se stará o blaho některého z našich čtyř set generálů, vypadá u toho jako hloupá blondýna, ale všechno okamžitě hlásí do Kremlu. Jo, kdyby ruští agenti někoho vydírali, unesli, zastrašovali, zkompromitovali nebo tak něco, tak bych Koudelkovi vysekl poklonu. Ale on odhalil síť, která psala asi tak desetkrát slabší a blbější články, než píšu třeba já. Já myslím, že starý Ještěr z Hradu si prostě užívá důchod a ještě víc si užívá vědomí, kolikrát měl pravdu, i když ho za to haněli. Pamatujete, jak někdy v roce 2016 volal po tom, aby se naše armáda zaměřila na dronovou výzbroj? Tehdy se mohla pravda a láska uštěkat, aby ho za to zdehonestovala. Já osobně si myslím, že Miloš Zeman do české politiky ještě jednou zasáhne. Když mě přijal, nevypadal jako senior, který už chce jen vzpomínat na staré časy.Sákryš, Rusové tu zcela určitě mají celou síť agentů. Ale určitě nepíší slaboduché články na obskurní web, který nemá žádné čtenáře. Kdyby chtěli, mohli by si založit účet u mě na Litterate a měli by asi tak stokrát větší dosah než celý Voice of Europe. Putin se samozřejmě nezlobí, že se Koudelka honí za takovými blbostmi a díky tomu nemá čas zjišťovat, kolik lidí v Semtíně vynáší citlivé informace, nebo jaká nádherná milenka se stará o blaho některého z našich čtyř set generálů, vypadá u toho jako hloupá blondýna, ale všechno okamžitě hlásí do Kremlu. Jo, kdyby ruští agenti někoho vydírali, unesli, zastrašovali, zkompromitovali nebo tak něco, tak bych Koudelkovi vysekl poklonu. Ale on odhalil síť, která psala asi tak desetkrát slabší a blbější články, než píšu třeba já.

Myslím, že někde v temných kancelářích ruské FSB leží na stole přísný rozkaz udržet Koudelku za každou cenu v čele BIS, protože lepšího spojence tady Rusové nemohou mít.



Dezinformátorem je možná podle české vlády i Elon Musk, který Ukrajině doporučil, že se má raději rychle s Ruskem dohodnout, nebo také může přijít o Oděsu a přístup k Černému moři. Že Oděsa bude posledním ruským cílem, předpověděl u nás i Štěpán Kotrba. Ale není to přece jen kruté z pohledu Ukrajinců, aby jim nějaký zazobaný Musk radil z bezpečí USA, že se mají vzdát, když oni umírají po desítkách či stovkách každý den?



Já vím, že je to bolestná rada. Tolik peněz ta obrana stála. Takové dluhy se nadělaly. Takových životů to stálo, miliony lidí odešly do zahraničí, materiální škody jsou obrovské... A pak přijde někdo, kdo mluví o porážce a vyjednávání.

Dovolím si podotknout, že někteří mluvili o vyjednávání hned od prvního dne ruského útoku, kdy ještě nepadly statisíce mužů, nebyla zničena ukrajinská energetická infrastruktura a Západ dodával zbraně ve velkém.

Jsme o dva roky dál a Ukrajina je v horší situaci, než v jaké byla v květnu 2022, když její vyjednavači odmítli ruský mír. Od té doby je ruský mír stále horší a ztráty stále větší. Zazobaný Elon Musk z bezpečí USA může říci nahlas to, co by v Kyjevě bylo na okamžitou popravu. Že Ukrajina nikdy neměla šanci, nikdy nemohla vyhrát a nemůže vyhrát ani teď. Jen ji mohou opustit další miliony lidí a padnout mohou další statisíce. Města mohou být ještě více zničená a Rusko může zabrat ještě více území.

Navíc... Elon Musk to neříká sám za sebe, ale předává vzkaz, který americká administrativa oficiálně předat nemůže.

Mimochodem, elita české hudební scény v čele s Tomášem Klusem nebo Bárou Basikovou se postavila proti Izraeli a žádá příměří. Proč je salónní žádat příměří ve válce na Blízkém východě, ale když to zkusíte u Ukrajiny, jste za asociála a dezoláta?



Vy hledáte v myšlení našich liberálů nějakou logiku? Žádná tam není. Jejich názory jsou stejně povrchní jako jejich vědomosti. Jen tomu začali říkat „hodnotová politika“. Tomáši Klusovi i Báře Basikové doporučuji, aby si včas zjistili (nejlépe u Markéty Pekarové Adamové), na čí straně mají stát třeba v případě války Arménie a Ázerbájdžánu. Tam se také schyluje k pěkné mele, která bude co do lidskosti a ohleduplnosti dost podobná válce v Gaze, tak ať nezjistí, že zase minuli a nikdo je už nezaměstná. Pravda a láska má dneska místo srdce břicho a místo duše tlamu.

Psali jsme: „Rozmyslete si, co tam budete mlít za h****.“ Hnůj před barákem, ČT schytala to co vláda „Nechceme, aby o našich polích rozhodovali v Bruselu.“ Naštvaní zemědělci šíří video Po paty v ministerské řiti. A pak přišla sprcha... Vidlák k zemědělcům, kteří chtěli „jednat“ „Pražáci ještě neví, co zažijí.“ Zemědělci v Praze: Odhaleno už úplně vše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE