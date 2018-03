Pro Hamáčka jsem nehlasoval, přiznává jeden z nejoblíbenějších starostů ČSSD

Předsedou vlády nemůže být trestně stíhaný člověk. Jako větší problém ale vnímám, že se Babiš nemůže prokázat čistým lustračním osvědčením, říká Ivo Polák (ČSSD). Navzdory svému přesvědčení, že podzimní volby budou pro ČSSD daleko těžší než v minulosti, by rád obhájil mandát starosty Blanska. V rozhovoru, který poskytl pro ParlamentníListy.cz, jsme se ohlédli také za uplynulými čtyřmi roky a prozradil nám, co mu aktuálně dělá největší starosti.

ČSSD se pravděpodobně dohodne na koalici s hnutím ANO. Překážkou se již nezdá ani působení trestně stíhaného Babiše ve vládě. Co vy na to?

Výsledky vyjednávání budou předloženy delegátům 7. dubna na sjezdu sociální demokracie. Mělo by proběhnout i celostranické referendum k této otázce týkající se případného vstupu do vlády. Můj osobní názor je, že předsedou vlády nemůže být trestně stíhaný člověk, i když by se měla ctít presumpce neviny. U politiků by však měla být laťka takového posuzování nasazena úplně jinak, tedy hodně vysoko. Co vidím však jako větší problém, je to, že pan Babiš se nemůže prokázat čistým lustračním osvědčením. V současné době, kdy musí třeba uchazeč např. na místo ředitele základní školy přikládat čisté lustrační osvědčení k požadovaným dokladům, to je pro mě naprosto nepřijatelné.

Jak jste spokojen s volbou Hamáčka jako předsedy sociální demokracie? Dokáže podle vás stranu sjednotit a přilákat zpět voliče?

Já osobně jsem pro Jana Hamáčka nehlasoval. Nicméně tato volba je lepší, než kdyby byl zvolen Milan Chovanec. Osoba Jiřího Zimoly jako statutárního místopředsedy by měla být zárukou vyváženosti různých frakcí v ČSSD. Bude ještě záležet na dovolbě dalších místopředsedů, ale myslím, že pokud se zlepší komunikace dovnitř členské základny, ale hlavně směrem k veřejnosti, tak mohou být těmi, kdo stranu sjednotí a přilákají nazpět voliče.

Zásadní budou pro ČSSD podzimní volby, v nichž obhajuje nejvíce mandátů ze všech stran. Udrží podle vás své pozice? Co proto musí nyní udělat?

Osobně si myslím, že podzimní volby budou pro naši stranu daleko těžší než v minulosti. Dění na celostátní politické scéně, ať chceme, či nechceme, se odráží bohužel i do komunální politiky. Obhajoba výsledků z minulých voleb nebude jednoduchá, i když v komunále je to především o konkrétních lidech, a myslím si, že spousta našich komunálních politiků se nemá za co stydět. Na úspěchu, či neúspěchu budou záležet především výsledky dosavadní práce a také vize, s jakými půjdeme v jednotlivých obcích či městech do nadcházejících voleb.

V komunálních volbách v roce 2014 jste jako lídr kandidátky získal největší počet hlasů napříč politickými stranami. Podpoříte stranu i letos? Budete se znovu pokoušet obhájit mandát starosty?

Pro letošní komunální volby jsem byl navržen členskou základnou a zvolen lídrem naší kandidátky. Velmi si této důvěry vážím a chci podpořit naši kandidátku v pozimních volbách. Tzn., že se pokusím obhájit post starosty.

Ptala jsem se i proto, že v politice působíte již řadu let a mandát zastupitele kraje jste se rozhodl v roce 2016 již neobhajovat. Nemáte někdy chuť práci v politice definitivně pověsit na hřebík?

V krajském zastupitelstvu jsem působil dvě volební období jako radní a později jako náměstek hejtmana. Po nástupu na radnici jsem se rozhodl nekandidovat již do krajského zastupitelstva, ale důvodem také bylo, že jsem byl zvolen okresní konferencí jako kandidát ČSSD do senátních voleb. V politice to chodí tak jako v každém jiném zaměstnání. Pokud máte úspěchy a vše jde podle představ, práce vás baví a máte mnoho energie. Pak jsou však období, kdy se zcela nedaří, narážíte na samé problémy a pak máte chuť se vším „praštit“. Určitě nebudu v politice do smrti a pak to také záleží především na voličích.

Jak byste z pohledu rozvoje města hodnotil uplynulé čtyři roky? Co se vám povedlo a s čím naopak příliš spokojený nejste?

Co se týká posledních čtyř let, všechny naše vize koaličních stran byly zakotveny v programovém prohlášení rady města. Mohu říci, že je v současné době máme téměř více než z 80 procent splněné. V rámci snižování energetické náročnosti budov jsme zateplili základní školy, DPS na Písečné, budovu MěÚ na náměstí Republiky, vše za využití dotačních programů. V oblasti sportovní infrastruktury jsme vybudovali hřiště na kopanou s umělou trávou, opravili kabiny a sociální zařízení, udělali rekonstrukci šaten sociálního zařízení a vstupního vestibulu do sportovní haly na ulici Údolní, provedli jsme rekonstrukci tribuny u hřiště na kopanou na ulici Údolní. V rámci programu EFEKT byla provedena třetí etapa výměny svítidel hlavně na ulicích města a v městských částech, opět za podpory dotace. Ve spolupráci s krajem byla zrealizována rekonstrukce průtahu městem a městskou částí Lažánky. V nemocnici Blansko pak je to obměna diagnostických zařízení CT, rentgenu a pořízení magnetické rezonance. Zbudovali jsme další úseky cyklostezek, nové parkoviště nad nemocnicí s kapacitou 134 stání, posunuli jsme také v přípravě na přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko výkupy pozemků a započetím realizace projektové dokumentace. V loňském roce bylo opraveno celkem 3 000 metrů chodníků, podpořili jsme a jsme v součinnosti s ČAD při modernizaci autobusového nádraží. Odkoupili jsme a převzali do majetku města centrální zásobování teplem a snížili cenu tepla o více než 150 Kč/GJ pro koncové odběratele. Zmodernizovali jsme kamerový systém nákladem 2,1 mil. Kč. Provedli jsme tolik potřebnou rekonstrukci vodovodní sítě v městské části Klepačov pro plynulejší a rovnoměrné dodávky vody pro občany. Zrevitalizovali jsme prostor po zbouraném hotelu Dukla. To jsou asi nejpodstatnější investice pro rozvoj města v uplynulých čtyřech letech. S čím nejsem asi nejvíce spokojený, byla dlouhá doba realizace revitalizace prostoru po zbouraném hotelu Dukla a neustálé problémy, které se zde vyskytovaly a museli jsme je řešit.

Domníváte se, že jako starosta máte dostatek prostoru a možností pro prosazení svých názorů, nebo vnímáte vaši funkci spíše formálně a máte svázané ruce?

Dostatek prostoru určitě je a jako koalice se především řídíme již zmíněným programovým prohlášením. Samospráva podle mého názoru není o jednom člověku a nejsem zastáncem jakéhokoliv autoritativního řízení. Tento model může být používán ve firmě. Pro mě je důležitá týmová práce a jsem přesvědčen, že na komunální úrovni je to především o lidech. Pokud máte ve vedení lidi, se kterými se lze rozumně dohodnout, když přijdete s názorem a argumentačně ho obhájíte a vznikne široká shoda, pak je to ideální stav. Takže pokud se uplatňuje tento princip, tak v žádném případě svou funkci nevnímám formálně a ani necítím svázanost rukou.

Máte jako starosta obavu z nařízení GDPR, které přidělává vrásky řadě starostů? Vnímáte ho jako prospěšné, nebo se obáváte, že je to pro města jen další nadbytečná zátěž?

Ano, to mám, protože to zase přináší nároky na zvětšenou byrokracii, mzdové náklady a pro města či obce další zátěž. Vnímám to také především jako zátěž pro všechny příspěvkové organizace města.

Co byste rád stihl ještě do konce volebního období? Jaký je váš největší cíl?

Jedním z velkých cílů bylo rozhýbat problematiku přemostění na Staré Blansko. Napojení přes současný železniční přejezd je velmi problematické jak pro firmy na Starém Blansku, tak především pro složky IZS. Podařilo se v tomto volebním období podepsat mezi Jihomoravským krajem a městem memorandum o spolupráci při koordinaci prací spojených s touto investicí. Schválila se v Radě JMK prováděcí studie, pokračujeme ve výkupech dotčených pozemků, začaly práce na vypracování projektové dokumentace, která by měla být hotova na podzim tohoto roku. Je jasné, že příprava této investice přesáhne do dalšího volebního období. Byli bychom rádi, kdyby připravenost této akce byla ve fázi vykoupení všech potřebných pozemků a hotové projektové dokumentace. Aby příští politická reprezentace mohla řešit tu nejdůležitější fázi s JMK a tou je financování této pro Blansko důležité investice.

Před námi jsou Velikonoce. Na co byste při té příležitosti čtenáře do města pozval?

Čtenářům bych především popřál krásné prožití velikonočních svátků, a kdo bude mít chuť navštívit o svátcích Blansko, je srdečně vítán. Určitě si každý z pestré nabídky akcí, které se konají v tyto dny, vybere tu, která mu bude vyhovovat.

autor: Kateřina Synková