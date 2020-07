Psycholog Brančík rozebral mladého chvilkaře od Xavera: Naivita, chybí vědomosti. Posunul bych plnoletost na 21 let

ROZHOVOR „Radoslav Sturm je mladý muž, který maturoval. Celým tímto rozhovorem se prolíná, že jeho vědomosti a názory jsou na velmi obecné úrovni. Není schopen nic upřesnit, zkonkretizovat. Je tam vidět naprostá naivita. Což o to. Je to atribut tohoto věku. Ovšem tvrdí o sobě, že se od dětství zajímá o politiku. Vzhledem k délce toho zájmu mi však připadá hodně neinformovaný. Působí na mě jako reproduktor toho svého ústředí. Kdy on vykládá myšlenky, které od někoho slyšel, které se mu líbí. Představoval bych si, že i člověk v jeho věku, který se o to zajímá, o tom víc ví,“ hodnotí psycholog Jiří Brančík mladého aktivistu Milionu chvilek, který se představil na internetové televizi XTV.cz.

Mladý aktivista Milionu chvilek Radoslav Sturm z Šumperku debatoval se zkušeným moderátorem Xaverem Veselým v jeho XTV. Pro maturanta to možná byl první takovýto rozhovor. Jak na vás působil?

Řeknu, jak na mě působili oba. Ze strany Xavera Veselého to byl vysoce profesionální rozhovor, kdy on toho mladého muže laskavě šetřil. Kdyby chtěl, tak ho mohl natřít mnohem více. Byl k němu ale velmi ohleduplný a laskavý. Což ho do značné míry ctí.

Vzhledem k jeho věku to není nějaké vybočení z normy. Ovšem tento mladý muž o sobě tvrdí, že se od dětství zajímá o politiku. Budiž – může být. Vzhledem k délce toho zájmu mi však připadá hodně neinformovaný. Čili zase on o věcech neví nic konkrétního. Působí na mě jako reproduktor toho svého ústředí. Kdy on vykládá myšlenky, které od někoho slyšel, které se mu líbí. Představoval bych si, že i člověk v jeho věku, který se o to zajímá, o tom víc ví.

Sturm také prozradil, že chce kandidovat v komunálních volbách a někdy v budoucnu by se chtěl stát poslancem...

Jak jsem říkal, to, že v jeho věku je naivní a idealista – budiž. Ale už je horší ten naprostý nedostatek sebereflexe. Velká část mladých lidí v tomto věku samozřejmě neví, co se svým životem. Ještě nemůže vědět, protože nemají zkušenosti. Neumí řídit svůj život, ale má tolik sebevědomí, že chce řídit životy i druhých. A to mě z toho tedy dost mrazí.

Já mimochodem zastávám názor vycházející z oblasti naivity, že plnoletost by se měla posunout do 21. roku, protože v tomto věku jsou lidé z velké části ještě nevyzrálí a neorientují se v životě. Ale mají právo volit a být voleni. Tak je to ze zákona, ale mně z toho v mnoha případech běhá mráz po zádech.

Jako příznivce Milionu chvilek je Sturm podle očekávání kritikem premiéra Babiše, ale problematické záležitosti z minulosti u jiných jako by pomíjel... co říkáte na jeho tvrzení, že Babiš šel do politiky proto, že mu jde o moc, kdežto Fialovi a Kalouskovi, že oni chtějí pro tuto zemi něco udělat?

Ale jo. Může být kdokoliv samozřejmě proti jakémukoliv politikovi. Pokud chce ale tyto myšlenky veřejně šířit, měl by být schopen je vyargumentovat. Mít o tom něco nastudováno. Ten a ten politik dělá konkrétně to a to špatně. Nejenom proto, že já si to myslím, nebo moji nadřízení. Ale protože je to dokázáno. Ten a ten politik udělal to a to dobře, protože je to prokazatelné. Tady tento človíček se vůbec nepohybuje v oblasti argumentace. Pohybuje se v oblasti dojmů.

Dost nepřesvědčivě také vysvětloval demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, které byly ještě před tím, než nastoupila do funkce. „Paní Benešová sice nic špatného neudělala, ale k demonstracím byly nějaké vážné důvody, ale nemám je tady napsané,“ řekl třeba. Bylo to jeho nezkušeností, nebo čím? Někdo zkušenější by je odůvodnil?

Jestli jdou odůvodnit, tak je někdo odůvodní. Prosím. Zatím jsme to neslyšeli. Já k tomuto hnutí mám svůj názor. Dobrá, když chtějí demonstrovat, ať demonstrují. Ale je to vyprázdněné a nemá to žádný náboj. Oni už to cítí. Ale tady tento človíček je pro ně – aspoň si to myslí – užitečný. Plní tedy pro ně tuto užitečnou funkci, je to aktivista na Šumpersku. Proč by ne.

Je jasné, že část veřejnosti má obavy z Andreje Babiše. Můžou mít ale s těmito názory na politickém kolbišti úspěch?

Jsem relativní optimista. Pořád v naší společnosti, ale i v okolních zemích zůstává velký náboj toho, co se nazývá zdravý rozum. Běžný člověk velmi rychle rozpozná, co jsou řeči, kterým má věnovat pozornost, a co jsou řeči na úrovni hloupoučkého povídání. Myslím si, že tito lidé a tyto myšlenky nejsou pro tuto zemi ohrožující. Doufejme.

Sturm je čerstvě členem ODS, ale historie a kauzy jeho strany ho nezajímají, na rozdíl od těch Babišových. Xaver Veselý se ho ptal na jména Cabrnoch a Ouzký spojených s kauzou IZIP. O čemž nic nevěděl. Nedá se ale podobný přístup u určité skupiny lidí zevšeobecnit? Že je používán určitý dvojí metr? Na někoho – kdo se nám nelíbí – jsme přísnější – a mluvíme o ohrožení demokracie, kdežto u jiných to až tak nevadí?

Samozřejmě. Ale obecně vzato to tak máme všichni. Kdo nám sedí, tomu fandíme a jsme ochotni přehlédnout nedostatky na rozdíl od těch, kteří nám nesedí. To není až tak na škodu, protože nejsme schopni sehnat veškeré argumenty pro a veškeré argumenty proti. To dost dobře nejde.

A k tomu, že vstoupil do ODS? Každá politická strana potřebuje nějaký dorost. Dovolím-li si předvídat, tak buď tento člověk zjistí, jak to chodí v reálném světě a reálné politice, a pak se poučí a stane se přizpůsobivý k podmínkám v dané straně. Nebo si řekne – tohle pro mě není a půjde pryč. To jsou podle mého dva možné scénáře, ve které se to může vyvinout.



