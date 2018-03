Putin může tímto způsobit Američanům velké problémy. Obvinění, že novičok může pocházet z ČR, je ruská propaganda. Jaroslav Bašta hovoří

ROZHOVOR „Poukaz na to, že látka, kterou byli otráveni Skripal a jeho dcera, může pocházet z českých, slovenských, švédských nebo britských zdrojů, představuje klasickou propagandu, proti které jsme vznesli oprávněný protest. V duchu celého případu je pak toto tvrzení zrcadlovým recipročním obrazem obvinění Ruska, které je postaveno na předpokladu, že jed pochází z ruských laboratoří. Jediná možná odpověď na to může být vyšetřování, které zjistí původ jedu a pachatele,“ říká exministr, bývalý náměstek ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta.

Vladimir Putin obhájil prezidentský post drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Jak vnímat to, že Vladimir Putin neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný?

No, možné to je. Když Vladimir Putin požádal, voliči zvolili Dmitrije Medveděva... Ale vážně, za současné podoby režimu je prosazení protisystémového či nezávislého kandidáta v prezidentských volbách vyloučené. Nejen kvůli administrativním překážkám, hlavně pro neobyčejně vysokou popularitu současného prezidenta. Tamní systém primárně není postaven na represi, ale na celospolečenském konsenzu vycházejícím z psychologie obklíčené pevnosti a oddanosti k vládci.

Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší. Odpovědí na to, co by Rusové chtěli, může také být, že zvolí komunistu. Koneckonců, komunistický kandidát skončil druhý…

Komunisté končí v ruských prezidentských volbách jako druzí pravidelně od roku 1991. Horší by bylo, kdyby zvítězil nějaký tvrdý ruský nacionalista, například Alexej Navalnyj.

Objevuje se argumentace, že i když teď ropu a plyn ještě potřebujeme, úloha fosilních paliv bude postupně klesat. Ruský rozpočet by tím byl poškozen. Může i toto přispět ke katastrofě Ruska? Putin slíbil nové investice a reformy, věříte mu, že bude schopen diverzifikovat ruské hospodářství a nějakým způsobem ho nastartovat?

Ruský rozpočet byl před třemi lety poškozen extrémně nízkými cenami ropy, hospodářství se však nezhroutilo a letos se vrátilo k mírnému růstu. Vývoz ropy částečně nahradil vývoz obilí a zbraní. Transformace hospodářství bude klíčovým úkolem současného volebního období Vladimira Putina. Částečně se podařila diverzifikace vývozu energetických surovin do východní Asie, hlavně do Číny, kde se Rusko stalo největším dovozcem ropy.

A do jaké míry Rusko posílí nákup zlata a nakolik to může poškodit dolar jako světovou rezervní měnu?

Od samého počátku Putinovy vlády Rusko navyšuje své zlaté rezervy. Podobně jako za Stalina neinvestuje do cizí měny nebo dluhopisů (těch se naopak zbavuje), ale do zlata. Ve vzájemném obchodě s Čínou transakce probíhají v národních měnách. Obojí může být problém pro budoucnost dolaru jako světové rezervní měny.

Jaký vývoj vztahů USA a Ruska lze nyní očekávat?

Obávám se, že naděje na zlepšení jejich vzájemných vztahů není příliš velká. Ještě dlouho to bude fakticky horší než za dob studené války v osmdesátých letech. Ve srovnání s dneškem byly tehdy vztahy obou velmocí předvídatelné a přátelské.

Do jaké míry hrozí, že by Rusko mohlo čelit rozkladu zevnitř kvůli nacionalismu jednotlivých republik a entit, které tam žijí, a pak by mohla přijít katastrofa i pro nás? Jaké vztahy teď s Putinem nastolit?

Momentálně Rusko čelí docela vážné bezpečnostní hrozbě, a to radikalizaci pracovních migrantů ze Střední Asie, kterých tam žije skoro 12 milionů. Na konto muslimských radikálů z této početné skupiny připadají skoro všechny teroristické útoky z posledních let. Zatím nedošlo k jejich kooperaci s potenciálními separatisty na Kavkaze nebo v Povolží. Toto považuji za možnou bezpečnostní hrozbu také pro nás. V boji proti anticivilizačním hrozbám je nutná co nejširší spolupráce nejen tajných služeb, ale také orgánů činných v trestním řízení. Zatím je však za největší nebezpečí pro Západ považováno Rusko a v závěsu za ním Čína…

Psali jsme: Šťastný Vladimir Putin. Kdo sledoval vysílání ČT o ruských volbách, zažil šok Jaroslav Bašta propojuje vraždu Jána Kuciaka s hrozící islamizací Evropy Vrací se totalita a dělení na pány a poddané. Strašidlo populismu slouží jen k omezení svobody slova, varuje Jaroslav Bašta Spadli jsme až na dno, mnoho věcí je horších než za komunistů. Nastupuje totalita ze Západu. Nechutná hysterie kolem Miloše Zemana. Jaroslav Bašta o listopadu 1989 a dnešku

V minulých letech tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Podobný názor zastávají i další. Měli bychom takto odpovědět?

Za poslední léta jsem si nepovšiml, že by pan exposlanec Gabal navrhoval jiná než radikální řešení typu uzavření našeho velvyslanectví v Damašku a podobně, takže mě to nepřekvapuje. Horší asi je, že celý takzvaný Demokratický blok se začíná ve vztahu k Rusku a Číně projevovat jako typická strana války. Taková zde naposledy byla před rokem 1914. Měli by si vzpomenout, jak to tehdy dopadlo.

Ruské velvyslanectví v České republice tvrdí, že jde o připravenou akci proti Rusku. Upozorňují na to, že o pozitivních výsledcích při vytvoření nových toxických látek, které se zařazují pod název novičok, potvrzuje více než 200 otevřených zdrojů NATO. „Dokonce identifikace toxické látky, údajně použité v incidentu, se prováděla ve vědecko-technickém centru britského ministerstva obrany Port Down, na jehož základně se vyvíjely a vyráběly chemické zbraně včetně tohoto typu.“ Jak k těmto informacím přistupovat?

Já osobně bych to ruské vyjádření rozdělil na dvě základní části. První je analýza a logická interpretace dostupných informací, druhou pak propaganda. V rámci NATO patří čeští specialisté na chemické zbraně k nesporné špičce. K jejich úkolům patří právě identifikace otravných látek a nalezení účinné ochrany proti nim. Protože zbraně typu novičok nebo VX představují hrozbu, vůči níž nechrání známé prostředky obrany, bylo nutné tyto chemické zbraně získat a analyzovat. Nejsou volně dostupné na trhu, takže jediný způsob, jak toho dosáhnout, bylo vyrobit je na základě známých chemických vzorců (publikovaných v roce 2008) sami ve vlastních laboratořích, důkladně prozkoumat jejich účinky a najít způsob ochrany. Odvolávají-li se ruská oficiální místa na 400 otevřených zdrojů NATO, které o těchto záležitostech referují, nejspíš si nevymýšlejí.

Poukaz na to, že látka, kterou byli otráveni Skripal a jeho dcera, může pocházet z českých, slovenských, švédských nebo britských zdrojů, představuje klasickou propagandu, proti které jsme vznesli oprávněný protest. V duchu celého případu je pak toto tvrzení zrcadlovým recipročním obrazem obvinění Ruska, které je postaveno na předpokladu, že jed pochází z ruských laboratoří. Jedinou možnou odpovědí na to může být vyšetřování, které zjistí původ jedu a pachatele. Neexistující zbraně hromadného ničení v Saddámově Iráku by měly být dostatečným varováním před unáhlenými závěry.

Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenko, která se v ČR sešla s Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem (který jí věnoval dýku), údajně měla plánovat státní převrat a zamýšlela vraždit poslance Vrchní rady. V parlamentu ji z toho obvinil ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko. Podle prokuratury chtěla použít granáty, střílet z minometů a z automatických zbraní „dobít přeživší“. Savčenková obvinění odmítla a nabídla, že se nechá veřejně vyslechnout na detektoru lži, píše agentura Reuters. Podle ní jde o válku tajných služeb. Co si o tom myslíte?

Nechci paní poslankyni křivdit, ale sledoval jsem její vystoupení před ruským soudem i následné projevy po jejím propuštění a její další výroky a počínání, takže spíše věřím Juriji Lucenkovi. Byť je to asi jediný generální prokurátor na světě, který nemá právnické vzdělání. Nadija Savčenko vypadá na typ ženy, u které od slov k činům bývá jen malý krůček.

Spojenecké oddíly turecké armády získaly kontrolu v severosyrském městě Afrínu, o něž bojovala turecká armáda proti syrským Kurdům. Markéta Kutilová o situaci poměrně podrobně píše na Facebooku a zmiňuje i toto: „Turecko je členem NATO a nikdo nepípne, EU tam posílá Turecku další miliardy na uprchlíky, Rusko jim to posvětilo, protože uzavřelo s Turky obchod na prodej zbraní a mlčí i čeští politici včetně Zemana, který vykládal, jak budeme pomáhat tam, odkud uprchlíci jdou.“ Je tohle legitimní obrana, kterou Turecko dělá, nebo je to agrese? Američané, Rusové mlčí, Evropě je to jedno? Spekuluje se i o tom, že se Putin s Tureckem domluvil, že nechá zmasakrovat Kurdy a výměnou povstalci přestanou útočit poblíž Damašku…

Nejlukrativnější výměnné obchody jsou ty, ve kterých se rozdává z cizího, v tomto případě z kurdského. Než na Blízkém a Středním východě zavládne mír, asi budou zásadním způsobem překresleny hranice tamních států. Zda to povede ke stabilitě poměrů, nebo naopak vyvolá další konflikty, nedokážu odhadnout.

autor: Lukáš Petřík