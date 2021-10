Rakušan klame zády. Podívejte se, z jaké pochází líhně. Stejně jako Piráti. Tohle očekávejme... Tomáš Vyoral už tuší

reklama

Jak hodnotíte volební výsledek Pirátů? Nechali se přechytračit svými partnery ze STANu?

Evidentně přecenili svou nadějnou startovací roli, nepokrytou mediální přízeň drtivé většiny pologramotných novinářů v čele s nevyváženou, neobjektivní a protičeskou ČT a takzvané průzkumy veřejného mínění, které veřejné mínění nereflektují, ale snaží se směřovat. Musím říct, že i mě překvapil – tedy příjemně – jejich výsledek, který zůstal daleko za očekáváním. STAN coby klon TOP09 šanci využil i díky dobré rétorice a umírněnosti Víta Rakušana – mimochodem rovněž zaprodance a člena Bakalova Aspen Institutu, který nicméně patří do stejné globalistické líhně a klame zády. Ostatně zaznamenali jste před volbami od kohokoliv z opozice včetně Rakušana opět jakékoliv jiné téma krom Antibabiše?

Dva Piráti ve vládě, ale jen čtyři poslanci, je to přiměřené? Pirátská strana prý bude požadovat více než jeden ministerský post. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan s tím souhlasí.

Přiměřené to evidentně není. Nicméně jak jsem říkal výše, Piráti i STAN jsou z jedné líhně, sic Piráti vystupují extrémističtěji a levicověji, takže jedno dvě ministerstva STAN asi nemusí rmoutit. A určitě se domluví na nějakém protiplnění či budoucím závazku.

Můžeme se dočkat dalšího „odškodňování“ Pirátů?

Můžeme se dočkat čehokoliv. Vzhledem k silné podpoře Pirátů ze strany globalistů mohou být Piráti klidně „odškodněni“ i více. Nemysleme si ale, že tyhle procesy jsou v rukou oněch nastrčených žvanilů, kteří se zvou politiky či politickými leadery. To jsou pouze herci, prostředníci, vykonavatelé, loutky. Ať už si toho jsou či nejsou sami vědomi. Nakrásně to více poodhalila ona politická pseudopandemie.

Pirátský primátor Zdeněk Hřib dostal nápad, jak pomoci neutěšené dopravní situaci v jím spravované Praze. Pražanům s permanentkou na hromadou dopravu zařídil poukazy na jízdu sdílenými koly zdarma. 4x15 minut denně! Je to řešení, nebo naprostá blbost?

Myslím, že to je zřejmé na první pohled. Nepamatuju si, že bych od podivného profesně zcela nekompetentního kádru zvaného Hřib slyšel kdy něco rozumného či logického, zejména pak v oblasti vedení a řízení hlavního města. Což je na pováženou, jelikož i drtivá většina lidí, s nimiž třeba bytostně nesouhlasím, občas zmíní něco, co jim mohu uznat.

Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové je proočkování společnosti „jedinou cestou ven“. Jako jeden z dalších stupňů možného řešení boje proti koronaviru Svrčinová nastínila, že by do restaurací, klubů a dalších zařízení měli vstup jen očkovaní nebo osoby s potvrzením o prodělání nemoci. Co na to říkáte?

Není překvapením, že obézní nehygienička Svrčinová vidí jedinou cestu ven v očkování, nikoliv v podpoře vlastní imunity a zdravém životním stylu, není nijak překvapivé. Podle sebe soudí ostatní. Sama není schopna se stravou a pohybem postarat o vlastní fyzickou kondici, a tak nevidí problém v tom, že by měla začít sama u sebe, ale zná pouze syntetickou pomoc zvenčí. Pak není divu, že občas zkolabuje, jak se jí toho času stalo. Ostatně je až do nebe volající, že post hlavní hygieničky zastává něco, co o hygieně ví zřejmě míň než dítě ze zvláštní školy. Stačí si na internetu dohledat fotografii, kterou sama sdílela na sociálních sítích, kde leží v posteli v negližé se svým velkým domácím mazlíčkem. Tohle má občanům kázat o hygieně? No nevím. Jinak za další segregaci a diskriminaci neočkovaných a za plnění úkonů v rámci genocidy fyzického a psychického zdraví by měla Svrčinová později souzena po boku ostatních čelních představitelů covidové totality. Ačkoliv u ní jde zřejmě o nedostatek intelektu a rozumu, na rozdíl od jiných úplatných pazgřivců sledujících své vlastní zájmy. Absolutní goebbelsovská prolhanost, kdy ona a jí podobní zaměňují termíny „motivace k očkování“ a „vydírání“ či „vynucování“ k očkování jsou už bohužel běžnou praxí.

Prezident Miloš Zeman je hospitalizován v ÚVN, video z dramatických okolností jeho převozu šokovalo Českou republiku. Co podle vás bude dál? Můžeme od zástupců „stoosmičky“ očekávat tlak na Článek 66 Ústavy, případně na to, aby prezident směrem ke jmenování vlády urychleně vyvinul nějakou činnost? Připomenu, že onu první možnost nepodpořil ani šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Zdravotní stav Miloše Zemana je tématem pro mnoho spekulací. Mezi nimi najdeme například vyjádření Džamily Stehlíkové, ta nejprve tipovala, že prezidenta postihl metabolický rozvrat, poté na Twitter napsala, že jednou z variant je: „V pokoře počkat na skon hlavy státu“. Co si o tom myslíte?

Myslím, že vyjadřování paní Stehlíkové a její spekulace jsou za hranou slušnosti. Jakkoliv Miloši Zemanovi mnozí neslušnost vytýkají, klesají pak ve svých vyjádřeních a soudech daleko pod jeho vyjadřování a konání. Na druhou stranu je třeba říct, že kdyby hradní svita zřejmě i za souhlasu pana prezidenta věčně ve věci jeho zdravotního stavu nemlžila a nelakovala věci na růžovo, vyhnula by se velké části bahna, které se v rámci spekulací objevuje. Takže Hrad je za současnou situaci svým dílem rovněž zodpovědný. Myslím, že občané nepotřebují znát kompletní chorobopis a zdravotní kartu prezidenta, ale rámcově by měli být pravdivě informováni, jak na tom prezident, kterého většina z nich zvolila, je.

Společnost IBM vyzvala své americké zaměstnance, aby se do 8. prosince nechali plně očkovat proti covidu. V opačném případě jim bude pozastaven pracovní poměr a budou bez platu. Co na to říkáte? Platí zde argument, že soukromá firma si může dělat, co se jí zlíbí?

Korporativně-farmaceutická totalita či fašismus, před kterými do jisté míry ve svých dílech varovali Orwell, Zamjatin, Boyeová či Bradbury nabývá reálných obrazů. Soukromá firma by se měla pohybovat v rámci platných zákonů. Ty zatím, zdůrazňuji zatím, takovou praxi nedovolují. Nicméně v tomto případě korporace jedná a jednají v souladu s režimem. U těchto nadnárodních společností v drtivé většině nejde o iniciativu, která vzešla z vlastního rozhodnutí. Jde o řízenou a koordinovanou agendu. Jakkoliv se to může tvářit jinak.

