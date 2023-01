Řehka promluvil. Poslanci nejsou rádi. Ale jeden se přihlásil...

Nešťastné. Nešikovné. Zvláště teď. Tak hodnotili Řehkův rozhovor s ČTK členové výboru pro obranu a také odborníci. Řehka prý mluvil jako voják, ale ve své pozici už si měl uvědomit, co jeho slova v médiích způsobí. Ale zároveň prý Řehka neřekl nic, co by nebyla pravda. „Je jasné, že jako představitel ozbrojených sil musí mít plán i na nejhorší možný scénář. Armáda na takové případy musí být připravena," řekl PL poslanec za ODS Stanislav Blaha. A další se dokonce k mobilizaci hlásil: „Když by na to přišlo, tak i když už jsem starej a nepoužitelnej, šel bych pomoct.“

„Ten rozhovor pro ČTK jsem četl, jeho načasování považuji za nešťastné,“ říká ParlamentnímListům.cz Stanislav Blaha, jeden ze členů výboru pro obranu za ODS. „Jsem ale přesvědčen, že pan náčelník Generálního štábu to nemyslel tak, že k mobilizaci dojde. Odpovídal na hypotetickou otázku. Je jasné, že jako představitel ozbrojených sil musí mít plán i na nejhorší možný scénář. Armáda na takové případy musí být připravena.“

Další člen výboru pro obranu, který si však nepřál být jmenován, si myslí, že celá věc je zbytečně vyhrocená: „To pojetí je sice trochu nešikovné, nicméně realita je taková, že kdyby skutečně došlo k otevřenému konfliktu mezi NATO a Ruskem, máme povinnost se zapojit do mobilizace. Ovšem, jak bylo řečeno, a jak se nedostatečně zdůrazňuje, šlo by o výběrovou mobilizaci,“ upřesňuje poslanec. „Rozhodně to neznamená, že by šli všichni, to je zase hysterie, kterou tady rozdmýchává ANO s SPD. Myslím, že ministryně obrany Jana Černochová se k tomu vyjádřila dost jasně, aby to každý rozumný člověk pochopil.“

„Karel Řehka neřekl nic, co by nebyla pravda,“ míní další z občanskodemokratických poslanců. „A když by na to přišlo, tak i když už jsem starej a nepoužitelnej, šel bych pomoct.“ Podle něj se výrok náčelníka Generálního štábu přeceňuje: „Máme den do voleb, atmosféra je šíleně napjatá. Nemůžeme se divit, že novináři použijí všechno, aby to ještě víc rozpumpovali. Kdyby nebylo před volbami, tak se to tak nerozmazává,“ myslí si poslanec.

„Komentář pana Šídla, který nazval Karla Řehku stratégem roku, mě upřímně rozesmál, i když je to v podstatě smutná věc, která by se neměla profíkovi stát. Je vidět, že pan generál to tady řekl jako voják, bez citu pro vnější komunikaci,“ myslí si námi oslovený zdroj z prostředí PR, který má za sebou i pár politických kapaní. „To je častý nešvar lidí, kteří dlouho pracovali mimo dohled médií, a ještě v tom neumí chodit. Stává se to u policistů, vojáků, lékařů apod.“ vysvětluje zdroj. „Čímž to samozřejmě nechci omlouvat, je tam už dost dlouho, aby tyto komunikační chyby nedělal.“

Bývalý rada Ministerstva obrany a bezpečnostní expert Antonín Dušek byl však v hodnocení náčelníkova výroku hodně ostrý. Dle jeho mínění Karel Řehka svou funkci politizuje: „V době, kdy se politici dohadují, kdo chce náš stát zatáhnout do války, je to velmi nerozumný výrok, řekl bych až hloupý. Jenom to zbytečně zvyšuje napětí ve společnosti. Navíc, taková prohlášení mají vojáci nechat na politicích, pokud je to potřeba, protože vojáci vždy plní zadání politiků. Vojáci musí být apolitičtí, mají proto zakázáno politiku komentovat nebo být členy jakékoli strany.“ Dušek v tomto ohledu jmenoval i jednoho z prezidentských kandidátů: „Zásadu nevyjadřovat se k politice začal jako první porušovat generál Pavel. Z posledních vyjádření náčelníka Generálního štábu úplně čiší, jakému politickému směru je nakloněn. Čistě technicky jsou tato prohlášení pravdivá,“ připouští Dušek, „ale jsou velmi obecná. Platilo to vždy, loni, před pěti lety… Tak proč to zdůrazňovat zrovna nyní? Každému, kdo o obraně alespoň trochu přemýšlí, je jasné, že současná (mírová) velikost armády na válku není stavěná. Proto existuje, a vždy existoval Plán mobilizačního rozvinutí vojsk. Nechci teď už dále rozvádět, jak jsme naši obranyschopnost oslabili odesíláním vojenské techniky a materiálu na Ukrajinu… Toho si však Karel Řehka nevšimnul, nebo spíše všimnout nechtěl. Z odborného hlediska je vyjádření pana generálmajora naprosto zbytečné, nepřineslo nic nového, ale jen společnost vystrašilo,“ uzavřel pro ParlamentníListy.cz Antonín Dušek.

Výrok Karla Řehky nenechal chladným ani politologa působícího na CEVRO Institutu a Metropolitní univerzitě Praha, Pavla Pšeju: „Pokud jde o faktickou stránku věci, má generál Řehka samozřejmě pravdu a popisuje věci tak, jak se reálně mají. Je ale třeba si uvědomit, že mluvil o výběrové mobilizaci lidí nebo věcných zdrojů, nikoli o mobilizaci jako takové,“ upřesňuje politolog. Zároveň připouští, že na lidskou sílu by ale stejně došlo: „Kdyby tak extrémní situace nastala, že bychom se posunuli k mobilizaci personální, šlo by beztak jen o malé množství specialistů, popřípadě o službu na území ČR. Je iluzorní se domnívat, že by se jednalo o tisíce odvedenců mašírujících jako Švejk na polské hranice do války. To je naprostý nesmysl, k ničemu by tam nebyli. Jiná věc však je,“ upozorňuje Pšeja, „že bylo velmi netaktické dávat rozhovor na toto téma v průběhu prezidentské kampaně, navíc velmi těsně před jejím vyvrcholením. Babiš mohl tento rozhovor klidně zneužít k potvrzení svého permanentního strašení válkou.“ Politolog navíc připouští, že celá věc může mít i složitější pozadí, než se zdá: „Je také příznačné, že rozhovor vyšel na iDnes.cz, tedy v médiu spadajícímu do Babišova majetkového portfolia. Dal by se vnímat jako zneužití generála Řehky coby součásti předvolebního boje. Titulek, který právě vypichuje slovo mobilizovat, tomu nasvědčuje,“ myslí si Pavel Pšeja.

