Sežral jsem jim lež. EU nás připravuje o svobodu a ještě to bude bolet. Herec Gulyáš vidí tři naděje: USA, Fico, Orbán

Informace o tom, že D. Trump dlouze telefonoval s V. Putinem v minulých dnech a domluvili si schůzku ohledně míru na Ukrajině, vzbudila obrovskou diskusi. Co říkáte k aktuálnímu vývoji situace na Ukrajině?

Už minulý rok v únoru jsem v jednom rozhovoru řekl, že ten „kšeft“ končí. Upřímně jsem si myslel, že by to mohlo být do podzimu vyřešené. Mezitím přišla ještě ta letní krize, to vzedmutí válečných dobrodruhů, kdy to budilo dojem, že se snad odpálí nějaká rachejtle a všichni půjdeme na onen svět. Naštěstí převládl rozum a věci se posunuly logicky „pouze“ k okamžiku, kdy do White Housu vstoupil Donald Trump se skvělou partou odhodlaných chlapíků. To – „pouze“ – dávám do uvozovek záměrně, protože tam mezitím zahynulo zase o nějakou tu stotisícovku lidí víc. Strašné. Vývoj má teď už přesný scénář. Zelenskyj pochopil, že už ho nikdo k ničemu nepotřebuje, a tak začal ostře hrát o život, apelovat na EU a její zoufalce, přičemž Trump a Putin si předpřipravili „novou Jaltu“ a jeho komářím prdům nevěnují pozornost. Prostě na rozdíl od počátečních reportáží ze začátku speciální operace, kdy se v České televizi např. moderátorka Jolka v jednom ranním vysílání rozplývala nad hrdinstvím ukrajinského „geroje“ prezidenta, málem se rozebíralo, jaký toaletní papír používá a kdy, budoval se i po další týdny a měsíce kult nejodvážnějšího Ukrajince, tak nyní jsme už konečně v realitě. Podle mě už nyní Kyjev nepotřebuje ani tolik zbraně jako maximální dodávky kokainu. Ale zpět k tomu důležitému; Donald správně požaduje vrátit peníze, které na Ukrajinu nasypala předchozí administrativa, bez ohledu na to, co jsme tam nasypali my, „debilní Evropani“. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 2% Ne 56% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 42% hlasovalo: 7528 lidí

Chtěl bych tímto poděkovat Petru Fialovi, jeho vládě a tomu šaškovi, co mu plápolají zelené trenky nad Hradem, za to, do jakého ekonomického, politického a obecně dějinného průšvihu nás zatáhli. Dále chci poděkovat všem těm evropským pseudopolitikům za jejich odhodlání v tomhle krvavém dobrodružství snad i pokračovat. Chci poděkovat vybraným angažovaným spoluobčanům za jejich tupost a slepotu, servilnost a politickou imbecilitu a neobjektivní pohled vůči tomu konfliktu z jedné strany a jejich nepochopení celé té etapy, která nás, západní a střední Evropu, uvrhne do hlubokého středověku, v němž budeme drancováni jako ta nejubožejší vrstva. Teď začnou všichni strkat hlavy do písku. Myslím, že se to jednou i tak bude psát v dějepisných knihách: „… to bylo tehdy, když se Evropané šli oběsit na ukrajinské vlajce – a Česko stálo v první řadě …“ Prostě a jednoduše to shrnu do jedné věty: „Máme to na hrbu a bude to smrtelně bolet!“

Z některých míst zaznívají poplašené reakce, že by mohlo jít o „druhý Mnichov“. Je namístě taková obava?

Tak se podívejte na ty, kteří to říkají, a mávněte nad tím rukou. Ještě si k tomu můžete zopakovat zlidovělou větu doktora Štrosmajera z legendárního seriálu: „Kdyby blbost nadnášela …“ Zodpovědnost je na ukrajinském prezidentovi, jeho loutkovodičích, Britech a západoevropské bandě politických zločinců a bývalé administrativě USA. Kdyby v dubnu 2022 poslal Zelenskyj Borise Johnsona do hajzlu, podepsal to v Istanbulu, mohlo být všechno jinak. Ale tahle figurka tam byla právě pro takové účely nainstalovaná, tak co?

Bude to tak. Donald s Putinem to rozparcelují, kousek možná dostane Polsko, Maďarsko si logicky dělá na svůj historický kousek taky nároky, koneckonců Orbán do toho prozřetelně a tiše investoval kus politického kapitálu. Zbytek je Ruska a USA. Spíše Ruska – a ne kousek. Soudruzi z Británie, kteří se vehementně a možná až fanaticky, avšak logicky k odvolání na devadesátá léta, kdy už si rozparcelovali Rusko, angažovali všelijakým způsobem, tak ti možná taky dostanou svůj podíl, resp. možnost podílení se na kšeftech. No a my? My dostaneme ukrajinské obyvatele s jejich návyky, a hlavně ÚČET k proplacení. Už nás to stálo (ČR) ohromné peníze, ale to je celkem „fuck“. Naši odhodlaní občané, zejména ti z těch různých proukrajinských shromáždění to přece rádi zaplatí. Raději budou přece platit několikanásobně dražší plyn, ropu, jen aby se odstřihli od Putina. Neodstřihnou, jen budou/budeme platit více. Použiji jinou legendární větu, z filmu Černí baroni: „Chce se mi zvracet!“

To, co mě ale opravdu děsí, byl projev Zelenského na bezpečnostní konferenci, kde Evropě opakovaně vnucuje svoje vojáky. Fakt díky. To opravdu není nic bezpečného pro Evropu, přesně v opačném gardu, než jak to tam „geroj prezident“ líčil. Ale eurounijní smetánce se to jistě líbí. Pijí šampaňské na potápějícím se Titaniku a opile sní své představy o velké Evropě. Chtějí si udržet koryta a mít bič na obyvatele. Tak tedy tady můj soud, který mám od jednoho egyptského přítele: „Evropa je jako stará žena. Už nemá co nabídnout!“

Na svém facebooku jste se doslova rozplýval nad vystoupením J. D. Vance na mnichovské konferenci. Co konkrétně vás tak zaujalo a potěšilo? A co vás naopak tak nepotěšilo na vystoupení Ursuly von der Leyenové, které jste také okomentoval?

Pane Bože, všechno! Přišel Bůh, přišel Ježíš! Řekl to, co všichni víme, kromě těch, co mají nastrkané hlavy v mainstreamu. Pusťte si to. Každé slovo je perla a on je pro mě zjevením. Přišel skutečný kazatel, žádná marketingová onuce. Vstoupil chlap, který má i při svém věku prožito, má úžasnou rodinu, pokoru, názor a odhodlání. Nepotřebuje mazat med kolem těch evropských našpulených tlam. Ukázal, v jaký hnůj se proměnila evropská politika s reprezentací vhodnou leda tak na ples upírů z blázince. Jediný, koho z toho vymezím, je Orbán a Fico. Ať mě tupouni klidně exkomunikují, skuteční politici jsou ti jmenovaní a několik dalších jim věrných. Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9580 lidí

J.D. Vance má v sobě kapitál, jakým oslnil v šedesátých letech J.F. Kennedy. Jako věřící člověk veřejně říkám: „Bůh ochraňuj J.D. Vanceho, jeho šéfa a všechny ty odhodlané kluky!“ Vyrostl jsem na westernech a miloval ty kladné hrdiny, kteří měli sice šrámy, ale nakonec to byli oni, kdo zlikvidovali Calverovu bandu. Tak čekám, kdy se konečně přidají vesničani a pomyslně pomůžou tu pakáž poslat do pekel. Smutné je, že teď ti liberalističtí hňupi nadávají na národ, který za II. světové války na pláži Omaha a v Ardenách a dále po Evropě ztrácel své syny, stejně jako nadávají na Rusa, který jich ztratil ještě více. Najednou velmoci nevoní. Najednou by chtěla být sama Evropa velmocí! S kým?

To mi připomnělo tu Leyenovou, jejíž projev jsem hrdinně vydržel celý. Špatná, s prázdnou hlavou, sadou floskulí v hubě a plnou truhlou zlaťáků někde v závětří. Kdo tohle může obdivovat? Kdybych s ní ztroskotal na pustém ostrově, vyrobil bych pluh a pěkně bych jí do něho zapřáhl. To by bylo jediné potěšení a užitek, které bych z ní měl. Pokud by pořádně neorala, věnoval bych ji domorodcům k sežrání. Zopakuji větu z Černých baronů: „Chce se mi zvracet!“

Když jsme u Vanceho, mnozí do něj a především do Trumpa vkládají velkou naději na příznivou změnu. Další ale naopak varují, co se týče Evropy, například před avizovanými cly, před tím, že prý Amerika nebere Evropu jako partnera… Jak to vidíte vy?

Máme, co si zasloužíme. Poděkujme tomu, co jsme volili. Bandu nenažraných politických manekýnů. Proč si brát servítky? Když je něco ke zvracení, tak je to ke zvracení, že zase používám tu větu z baronů. A evropská politická reprezentace je ke zvracení. Kromě Orbána a Fica, znovu opakuji!

Vance pojmenoval realitu. Já nevolil vstup do EU proto, aby mě buzerovala a připravila o svobodu, bezpečí a majetek. Volil jsem ji z opačného důvodu, protože takhle se prezentovala. Sežral jsem to těm lhářům, podvodníkům, kolaborantům a lidským kreaturám. Tak si to teď vyžeru společně se všemi ostatními. Trump a jeho administrativa v USA dělají to, co mají lidem volení zástupci pro národ dělat. To, že ihned po Vanceově projevu začali křičet všichni novobolševici, jeden režisér se taky zase uhodil do hlavičky, politický zombie Pilip dal dokonce USA romantické kopačky, to je jen odhalování kreatur napojených na to bahno, které správní kluci z White Housu teď odklízejí. Na ten čistý řez mají necelé dva roky, dokud jsou v pohodlné většině, tak to musejí stihnout. Proč by jim na nás mělo záležet? Po druhé světové válce nainvestovali do západní Evropy spoustu peněz a politický vliv, samozřejmě, lidé se tam měli jako prasátka v žitě. Doba se posunula, v západní Evropě se přežraná prasátka stala sviněmi, jak mylně Otík Foltýnovic nazývá úplně jinou skupinu lidí, a tyhle svině mají svá koryta rády (stejně jako Otík jistě to svoje). Holt, doba hojnosti končí, svině dožírají z koryt a bude hladovo. Odtučňovací kúra začala. Jak vidno, mimochodem z jiných zeměpisných šíří, cla jsou lepší nálož než trinitrotoluen. A neumírají u toho lidi. Bude mě to bolet jako ostatní, ale „Bůh ti žehnej, Donalde“!

A jak zatím hodnotíte jejich kroky přímo v USA, plus i kroky Muska? Co například říkáte konkrétně na to, že USA zastavily vyplácení peněz v rámci USAID, což postihlo neziskovky i různá opoziční hnutí po celém světě? Anebo také to, jak se postavili ke Green Dealu?

Když jsme tvrdili, že je tu dotovaná podvratná činnost ze zahraničí, nikoliv z Východu, ale přímo z centra Západu, byli jsme konspirátoři, nepřátelé Západu, putinfilcky, ruští fašisti a kdoví, co dalšího propaganda navymýšlela. Co jsme teď? – „Jo, náckové,“ zase se bacil jeden režisér po hlavičce. USAID byla zneužita, a stala se tak globální mafiánskou organizací na poli politického zločinu v té největší možné míře. A Green Deal? To je podvod, svinstvo, zločinné spolčení za účelem likvidace průmyslu a vykradení státních rozpočtů. To nejhorší ale je, že se přesouvá do Evropy sorosovká banda a chce si tu vystavět pevnost na finančních základech. A právě tyhle základy Mordoru je třeba pomyslně vyhodit do vzduchu. V Evropě bude strašně, to vám garantuji. Devadesátky byly, co se zločinu a podvodů týče, procházkou rajskou zahradou. Přijde středověký běs. Proto evropská vládnoucí garnitura dělá všechno pro to, aby obyvatelstvo odzbrojila a zneschopnila. Oni nepotřebují armádu na obranu z vnějška, ale zevnitř, přesně jak to naznačil J.D. Vance. Bojí se o své ďábelské životy. Ještě k těm dvěma vámi uvedeným bodům bych uvedl gender. Trump s těmi jejich tisíci pohlavími zatočil jedním podpisem: „Alelujá! Ještě jednou Donalde ... Bůh ti žehnej!“

Podívejme se i k nám, docela dlouho jsme spolu nemluvili, a tak tedy, co vás na naší politické scéně v poslední době nejvíc „zaujalo“?

Promiňte, budu monotematický: „Chce se mi zvracet!“ Dokud tady bude smrdět ta vojenská junta pod asistencí profesora postiženého politickou syfilidou, tak nemám co říci. Prostě, my tu potřebujeme politickou revoluci. Hnije to tu a začalo převlékání kabátů. Ten americký, staronový a dobrý konzervativní si mnozí ani nestačili navléknout a už aby zase hledali evropský. Jinak, jestli chcete, abych byl konkrétní, tak jen dokreslím realitu. Premiér získal společenskou nálepku legálního magora, dozimetrický ministr vnitra si hraje na budoucího premiéra, jako by ten Dozimetr neměl žádné mrtvoly. Militantní Černochová musí vyšetřovat armádní magory spolčené s civilisty z možná nelegální iniciativy „hra na vojáčka spasitele“, Pekarová už možná nelétá speciálem na nákupy do Londýna, za to Mirečka se nám po večerech rozepisuje na sociálních sítích a píše nebezpečné kraviny. Mezitím se schvalují zákony, které nám kradou svobodu a peníze. Je čas začít čistit vzduch a staré prdy vyvětrat řádně, nekompromisně a se vší vehemencí. Jsou toho ale Češi schopni?

Když jsme zmínili Green Deal, A. Babiš v proslovu v Madridu, kde se setkali představitelé evropské frakce Patrioti pro Evropu, uvedl, že: „Je čas podívat se pravdě do očí. Green Deal je mrtvý… Existuje jediná cesta vpřed: zrušit Green Deal.“ Domníváte se, že EU přehodnotí svůj postoj ke Green Dealu i poté, jaký postoj zaujali ve Spojených státech?

Zopakuji jen to, co říkám posledních deset let; EU je degenerovaný patvar prolezlý politickou rakovinou. Pryč s postoji EU, návrat k národním zájmům! Unie patnáct let viditelně umírá. Jak dlouho ji ještě budeme mlčením udržovat? Jak dlouho jí budeme dovolovat, aby se pletla do našich zájmů, aby degenerovala naše budoucí generace? My tenhle spolek hnoje nepotřebujeme. Máme šanci na lepší spojenectví, na logičtější a historicky osvědčenější.

Vzhledem k vaší profesi se podívejme na to, co se děje kolem našich veřejnoprávních médií. Co říci na diskusi ohledně zvýšení poplatků a co říci na Babišův návrh na sloučení televize a rozhlasu do jedné instituce?

Jestli na tuhle otázku mám názor, pak je na osmdesátém devátém místě mých priorit.

Na závěr koukněme ještě do Německa, kde se právě tuto neděli konají volby. Co říci k aktuální situaci v Německu, která je především kvůli posledním útokům ze strany migrantů dost vyhrocená. Bude právě migrace to, co nejvíc ovlivní volby? Nebo to bude ekonomika, levné energie…? A jak vidíte další vývoj v Německu?

Německo je dnes především deindustrializovaná, průmyslově astmatická země. Tam někde, na politickém anesteziologicko-resuscitačím oddělení, začíná akutní potřeba změny politiky. A pak se koukněme na to vraždění rukama vetřelců. To by měl být pro Němce další a zásadní pohled k rozklíčování jejich politických preferencí.

Minulý týden imigrant v Mnichově najel do lidí a četl jsem, že matka a její dvouleté robě umřeli. Dva dny poté bezcitná lidská zrůda ubodala mladého, nevinného čtrnáctiletého chlapce taky v Rakousku a pak si sedla na lavičku a smála se tomu. Imigrant. Nemusíte mi to věřit, ale hrnou se mi slzy do očí. Evropa je samá krev, od Ukrajiny až po západ, a to jen díky politickým špinavcům, kteří hrají divadlo soustrastné účasti, ale myslí pouze a jedině na svoje židle, bankovní účty a moc! Já můžu Němcům vzkázat jen tohle: „CDU a CSU jsou strany prožrané salonními chcípáky. AfD je odhodlaná a měla by se stát mečem, který vyrazí do boje proti zlu, které spustila Merkelová!“ Já říkám: „Žádné odpouštění, žádnou milost, žádné ohledy! Začněte čistit a ozdravovat svou zemi, začněte ji čistit a ozdravovat od politiků, kterým na vás nezáleží, od imigrantů, kterým na vás nezáleží, od levicových aktivistů, kterým záleží jen a jen na jejich úchylných revolucích!“

Zároveň si myslím, že Němci to nedají. Jsem realista. Jsme všichni ještě příliš přežraní a dlíme v pocitu bezpečí, než abychom po americku vzali zbraň a šli bránit rodinu, svobodu a vlast! Nikoliv proti vnějšímu nepříteli, ale proti tomu vnitřnímu.

A na závěr se vrátím k J.D. Vanceovi: „Díky, J.D., Vance za vzkaz, který jsi vyslal té politické dekadenci! Díky, že opět můžeme věřit v zemi, kde svoboda a právo je na prvním místě!“