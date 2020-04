Soudce Kydalka o trestech pro ty, co nerespektují opatření proti koronaviru: Já se v roušce dusím. Ale zkusme to vydržet

ROZHOVOR Omezení daná opatřeními vlády v době koronavirové krize jsou asi nutným zlem k tomu, abychom se vrátili co nejdříve do normálních kolejí. Soudce Městského soudu v Praze Kamil Kydalka, jenž rozhodoval mimo jiné kauzu H-System a poslal jeho zakladatele Petra Smetku do žaláře na 12 let, považuje v současné době za dostačující trest pokutu deset tisíc korun pro ty, kteří nerespektují opatření v boji proti nákaze. Domnívá se, že mladé generaci nechybí obětavost, jak je jí někdy vyčítáno, což dokládá skutečnost, že v první linii máme řadu mladých sestřiček, pečovatelek i lékařů, sociálních pracovníků, hasičů, policistů či záchranářů.

reklama

Cítíte se v tuto chvíli neodůvodněně ukracován na základních právech a omezován v některých svobodách na základě nejrůznějších opatření a nařízení české vlády v boji proti koronaviru?

V zásadě mohu odpovědět, že jsme omezeni všichni občané tohoto státu. Tak jistě, je to nepříjemné, ale asi je to jedna z mála možností, jak se vypořádat s tímto nakažlivým onemocněním. Nedělá mi radost rouška, jelikož se mi orosí brýle a nic nevidím. Navíc mám pocit po cca deseti minutách nošení, že se dusím. V tomto směru obdivuji všechny, kteří tuto pomůcku mají jako součást svého pracovního vybavení trvale, například sestry, lékaře, ale i pracovníky v nebezpečných provozech. Takže ano, jsme omezeni, ale asi je to nutné zlo k tomu, abychom se vrátili co nejdříve do normálních kolejí.

Ústavní soud se bude zabývat ústavní stížností na rozhodnutí vlády z 12. března o vyhlášení nouzového stavu. Dokážu si představit, že kdyby tak neučinila, čelila by zase opačné žalobě, že nekonala. Může vůbec Ústavní soud něco takového posuzovat a teoreticky tak i rozhodnout o ukončení stavu nouze?

Anketa Kalousek je připraven na ozbrojený odpor proti Babišově vládě. Šli byste s ním? Ano, dokážu si to představit 4% Ne, ani náhodou 96% hlasovalo: 22573 lidí

Pokud by vláda nekonala, bylo by to zřejmě předmětem jiné žaloby než žaloby k Ústavnímu soudu. O tom, že byla nějaká žaloba k Ústavnímu soudu podána, vím pouze z médií. Neznám její obsah, takže lze asi těžko toto nějak okomentovat z mé strany. V zásadě si pouze obecně dovedu představit, že navrhovatel tohoto podání se asi domnívá, že tímto vládním nařízením byla nějak omezena či porušena jeho ústavní práva zaručená na základě Listiny základních práv a svobod. Osobně jsem velmi zvědavý, jak se s tímto Ústavní soud vypořádá.

Vládě se vyčítá, že zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky. Další ústavní stížnost má napadat rozhodnutí vlády, kterým zakázala občanům vycestovat do zahraničí. Logika dává krokům vlády za pravdu, co paragrafy?

Jsme v určité výjimečné situaci, a ta si vyžaduje i výjimečná řešení. Někdo to označil za válku s virem. Tak to je bezpochyby pouze květnatý výraz. Druhou věcí je skutečnost, že se v podstatě zakázal pohyb lidí s výjimkou některých situací jako cesta do práce, nákup, vyřízení úředních záležitostí, návštěva lékaře. Rovněž se zakázalo vycestování do zahraničí a po návratu z ciziny je stanovena karanténa. Nejsem si zcela jist, podle svého osobního názoru, že je to úplně vše nezbytně nutné v takovém rozsahu. Nicméně je asi dobře, že vámi zmiňované návrhy k Ústavnímu soudu byly podány. Tuto problematiku může z hlediska souladu vládního nařízení s ústavními právy a povinnostmi vyřešit pouze Ústavní soud ČR. Jeho rozhodnutí bude mít význam zejména do budoucna s ohledem na možné obdobné případy, jako je koronavir.

Psali jsme: „Teď je jim venkov dobrý, hlína a hnůj!“ Zelený-Atapana a svět po viru: EU, bohatství, USA, Čína, moudrost babičky Jde o obyčejné lidi! Generál k odpůrcům Babišových opatření. Čína, Petr Pavel, skrytý boj o moc... Advokát udeřil: V každém národu se najdou blbci jako Hrušínský, co myslí jen na sebe. A Člověk v tísni, proč o něm teď není slyšet?! Lidé mají strach, nejsou základní věci, bojí se budoucnosti. Hrozí anarchie a rabování, obává se právnička Long Slámová

Velká část společnosti kritizuje nedisciplinovanost některých spoluobčanů. Jak přísně by měla vláda postupovat vůči těm, kteří nebudou dodržovat nová karanténní opatření? Pokuty, vězení, výjimečné tresty? Bylo by vhodné jít třeba až na hranu policejního státu, aby se nákaza zadržela? Co je ještě ospravedlnitelné při záchraně životů?

Tak to je vždy o lidech! Jsou lidé disciplinovaní, a pak jsou i ti méně disciplinovaní. Pokud se nemýlím, tak je tam stanovena pokuta okolo deseti tisíc korun. To bych osobně považoval za dostačující. Ale zase si dovolím upozornit, že o souladu s Ústavou a Listinou rozhodne zřejmě Ústavní soud. Tu tzv. hranu policejního státu bych teď nechal stranou. Otázkou totiž je, co již je policejní stát, resp. co není. Tady bychom se pouštěli na poměrně tenký led. Zde je to zase otázka i vědomí lidí, co si kdo pod tímto termínem představuje.

Lze jako „svévolný postup exekutivy“ vnímat to, že Babišova vláda s cílem zamezit soudnímu přezkumu a možným sporům o odškodnění v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze nahradila dosavadní formu vládních nařízení opatřeními ministra zdravotnictví, čímž znemožnila osobám, které jsou napadenými opatřeními dotčeny, domáhat se náhrady škody podle § 36 krizového zákona?

Tak tady bych asi věštil z křišťálové koule. Je pravdou, že k jistým změnám došlo, jak uvádíte. Vláda dosud tvrdí, že z hlediska odškodnění se nic nezmění. Naproti tomu jsou názory některých právníků, kteří zastávají názor, že k tomuto problému dojít může. Tady bych to ponechal na tom, jak se konkrétní situace vyvine. Uvidíme, jak se vláda s těmito nároky vypořádá. Pokud je uzná i podle opatření ministra zdravotnictví, zřejmě žádný problém nebude. Pokud nikoliv, bude zapotřebí tuto věc žalovat u soudu. A tyto zkušenosti bude zapotřebí zobecnit do nějakého obecného zákona, jak postupovat v těchto výjimečných situacích. Bezpochyby bude třeba přihlédnout i k rozhodnutím Ústavního soudu ČR s ohledem na již výše uvedené žaloby. Myslím si, že z hlediska obecné úpravy takových situací stojí před kolegy z legislativy velká výzva.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Občas se objevují komentáře, že pandemie je problém jen pro staré lidi, a mladé to nemusí vůbec zajímat. Nebo také, že bychom měli nechat epidemii koronaviru proběhnout běžným způsobem, a brzy by si oddechlo celé Česko. Jsou takové přístupy spíš sobecké, nebo naopak čistě racionální?

Tak teď mám chuť říci to pro novináře nepopulární „bez komentáře“. Tohle je spíš otázka pro epidemiology a návazně na to i pro sociology. Jen obecně sám za sebe však chci říct, že to není jen problém starých lidí. Ten vir je problémem celé společnosti nejen u nás, ale i jinde ve světě. Vždyť už je asi ve dvou stovkách zemí naší planety. Takže je to problém globální, který zasáhl celý svět. Někde více, někde méně. Je třeba se tomu postavit společně – staří i mladí, i my středního věku. Zkusme to ještě nějakou dobu vydržet s těmi rouškami na obličeji. Třeba se to vyplatí a brzy to pomine.

Šíří se názor, že kdyby byly role obrácené a nemoc covid-19 hůře postihovala mladší ročníky, jejich rodiče a prarodiče by udělali vše pro záchranu svých potomků. Domníváte se, že ona obětavost je u mladší generace jaksi slabší? A pokud ano, co je toho příčinou?

Nerozlišoval bych, jestli je někdo starý, nebo mladý. Rozhodně bych si nedovolil tvrdit, že ta obětavost, jak říkáte, je u mladé generace slabší. Vždyť máme v první linii, jak se teď s oblibou říká, řadu mladých sestřiček, pečovatelek i lékařů, sociálních pracovníků, hasičů, policistů, záchranářů. Jsou mezi námi mladší lidé, kteří se angažují v pomoci seniorům s donáškou nákupů, léků a podobně. Jsou mladí, kteří organizují sbírky roušek, které lidé doma šijí bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ti mladí je pak rozvážejí na potřebná místa, ať jde o domy seniorů nebo o tzv. klokánky. Zde hraje velkou roli charakter a sociální cítění těchto lidí, věk nerozhoduje.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Říkejme čínská chřipka místo covid-19, vyzval po vzoru Donalda Trumpa poslanec Miroslav Kalousek. Jak máme nemoci v Česku říkat? Je správné ji klást za vinu Číně?

Už jsem četl i výraz čínský zápal plic. Víte, tady je asi těžko hledat jednoduchou odpověď. Svět je dosud polarizován a toto je spíše otázka pro politiky, kteří se touto věcí také intenzivně zabývají. Dále bych toto nechal bez komentáře s tím, že výraz koronavirus stačí.

Co si myslíte o hlasech, že současná pandemie představuje pozitivní efekt na lidskou společnost? I když každý si to vysvětluje jinak. Někdo v tom vidí příležitost ke vzpamatování se přírody a klimatu, jiný zase v tom, že se ustoupí od nápadu typu „Zeleného údělu“ v podání EU, další očekává zamezení migrace do Evropy i za cenu ochrany jejích hranic vojenskou silou z obav před dalším zavlečením nákazy. Jaké hlavní dopady koronaviru na lidstvo očekáváte vy?

Tak to je otázka velmi těžká. Co očekávám? Hmm, jak to říct? Možná asi takto. Asi bychom si měli uvědomit, že ta naše planeta není nezničitelná. Asi bychom si měli uvědomit, že je třeba i více skromnosti a těšit se i z maličkostí, které všední život přináší. Asi bych si přál, aby ta solidarita, která v řadě lidí teď je, nám vydržela co nejdéle.

Psali jsme: Toto ať koronavirus změní! Docent udeřil na skupiny, které nám škodí. Aktivisté, rodiče, novináři i jiní Rakve a lyžaři: Zkušený kmet o viru a Babišovi: Z textu mrazí Profesor z karantény: O viru, Češích, Babišovi i budoucnosti EU. Mnozí nebudou rádi Tohle povede ke zruinování celého ekonomického systému! Markéta Šichtařová zcela zásadně ke koronaviru a dění kolem. Zmíněni Hrušínský a další

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.