Spravedlnost se zde stává prostitutkou. Po zatčení pražského soudce přináší advokát další hororové zážitky

Co říkáte tomu, že soudce pražského Vrchního soudu Ivan Eichler byl obviněn a vzat do vazby kvůli údajnému přijímání úplatků a ovlivňování trestních řízení ve prospěch obžalovaných?

Zatím je případ ve fázi obvinění, to znamená, že pravomocné rozhodnutí neexistuje. Bude probíhat dokazování, nevím, jak má policie nabito. Ale už teď mohu říci, že to je těžká rána pro důvěru české justice, protože poté, co byli stíháni soudci okresních a dalších soudů, a to opakovaně, Praha 2 a Litoměřice, poté, co byly problémy se státními zástupci, ta hydra korupce dosáhla až do Vrchního soudu v Praze. Chci říci, aby to čtenáři ParlamentníchListů.cz věděli, že soudce vrchního soudu má plat sto tisíc korun. A jestliže je mu tohle málo a požaduje ještě nějaké korupční odměny, je to něco strašného.

Ale už se několikrát ukázalo, že soudci drží pohromadě, když jde o jejich kolegy nebo o jejich peníze. Mne třeba překvapilo, že v případě litoměřických soudců, o nichž jste mluvil, padly za korupci nakonec jen podmíněné tresty. Dokonce i v případě soudce Knotka, který byl nejprve odsouzen na pět a půl roku nepodmíněně, nakonec byl trest zmírněn na tři roky podmínky. Připadá vám to správné?

Ne. Já jsem nezažil, že by odvolací soud u tak závažného činu jako zneužití pravomoci veřejného činitele nebo státního orgánu změnil tak drakonicky trest z nepodmíněného na podmínku. Kdo je výš než soudce? Celou dobu soudci tvrdí, že jsou nezávislí. Celou dobu tvrdí, že chtějí přidávat na mzdách každý rok nějakých pět procent, aby se zabránilo korupci. A podívejme se, kde jsme. Já řeknu, jen ať přijdou, že chtějí zvýšit platy. Vydráždí veřejnost tak, že se to otočí proti nim. Já bych udělal stop dalšímu zvyšování platu soudců, už toho mají dost. Ale pravda je, že soudcovský stav je stav. A každý stav, ať už lékařský nebo advokátský, drží pohromadě.

Ale nejde jen o poslední případy. I v minulosti se objevila řada problémů, třeba ve známém případu konkurzních správců, kde figuroval také soudce Jiří Berka. Ale v souvislosti s korupcí byli odsouzeni soudci poprvé až vloni. Nejprve ti z Litoměřic, pak i soudce Ondřej Havlín, který na Obvodním soudu pro Prahu 2 soudil především dopravní nehody a za úplatky pomáhal lidem, kteří řídili v opilosti. S ním byl odsouzen i státní zástupce František Fiala, který také přijímal úplatky. Teď je obviněn další soudce, dokonce vrchního soudu. Lze ale po těch mírných rozsudcích věřit, že soudy budou o soudcích rozhodovat spravedlivě?

Soudci mají nezávislost, to znamená, že jsou neovlivnitelní nějakými politickými orgány. Jejich bůh se jmenuje zákon a podle toho se mají řídit. Jenže jak vidíte případy některých soudců, jejich bohem není zákon, ale peníze. Tak někteří soudci klesají na úroveň normálních gangsterů. To znamená, že spravedlnost se stává prostitutkou a soudce jejím pasákem. To je memento mori pro nás všechny. Měli bychom si uvědomit, že existuje nějaká hranice. Někteří soudci se pasovali do role polobohů, kteří rozhodují o lidských osudech. Vůbec si neuvědomují, že jsou stejně smrtelní jako vrazi, které soudí. A že budou jednou ležet na smrtelné posteli a budou na tom úplně stejně jako my ostatní. Chybí jim sebereflexe. Soudcovský stav v některých případech zhrubl. Zažil jsem otřesný případ, kdy soudkyně Městského soudu požadovala po mé klientce, která měla rakovinu dělohy, byla hospitalizována v hospici, krvácela, musela mít pleny, abych svoji smrtelně nemocnou klientku dopravil do jejího místa bydliště, aby se zúčastnila vyšetřovacího úkonu. Když jsem říkal, že to nejde, protože je přikurtovaná k lůžku a na kapačkách, soudkyně řekla, že ji to nezajímá. Říkal jsem si, co je to za člověka, který sedí na pražském městském soudu a který si neuvědomuje, že na tom může být za dva roky stejně. A kdo se rouhá, toho to postihne.

Představitelé justice mohou říci, že to je lidské pochybení. Je tomu možné vždycky úplně zabránit?

Dosud to byly chyby jednotlivců. Ale už docházím k názoru, že je chyba v systému. Já jsem už totálně ztratil důvěru v policii. Když je možné, aby policisté odvezli bezdomovce za město, tam mu sundali boty a ztloukli ho, jsou to praktiky StB. Václavák oprávněně demonstroval proti komunistovi Ondráčkovi, který mlátil lidi před rokem 1989 na demonstracích, ale to, že se současní policisté chovají stejně, už neřeší. Kalouskové už nepřipomínají takovéto skutečnosti, to se jim nehodí do krámu. Policie se vymkla, vybírá si pokuty, to jsem zažil, když jsem jel rychle, vyzvali mne, abych zaplatil, ale bez kupónu.

To se bohužel děje, takový je stav. Policista zastaví řidiče a vytáhne na něj pistoli, protože na něj troubil, přitom jde o vysokého důstojníka policie. A ztratil jsem důvěru i ve státní zástupce, protože nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman sedí v Brně a kryje nezávislé, samostatně působící státní zástupce Ištvana a Bradáčovou, kteří mají volnou ruku. Podívejte se na kauzu Nagyová, kdy padla vláda, vyházely se miliardy, ta dodnes není dokončena. A nikdo nenese odpovědnost. Nejhorší je, že když státní zástupce někoho nespravedlivě obviní a soud ho zprostí obžaloby, státní zástupce se usměje a řekne, že měl odlišný právní názor.

Jestliže k vyvinění státního zástupce za chybný postup, který mnohdy zničí lidem životy, stačí říci, že měl odlišný právní názor, příště mohu přijít k soudu s tím, že máme na vinu klienta odlišný právní názor, že ten skutek není trestným činem, a má to skoro stejnou váhu, jako když to řekne státní zástupce. Soudci stáli mimo, drtivá většina soudců jsou féroví, slušní, čestní lidé. Nemám s nimi problémy. Ale jak je vidět, existují mezi nimi takoví, kteří si právo pletou s kupčením se spravedlností. Tady by se mělo zasáhnout. Měl by se zastavit růst platů soudců, doporučoval bych, aby byly častější prověrky. Soudce má být symbolem humanity, ne jako soudkyně, která mi řekla, že ji rakovina mé klientky nezajímá.

Na své mzdy jsou soudci hodně citliví. Když si politici zmrazili v době krize platy, řada soudců podala proti tomu žalobu k Ústavnímu soudu a ten krácení jejich platů označil za protiprávní. Neobáváte se, když doporučujete zastavit růst platů a častější prověrky soudců, že se to může někdy negativně projevit na projednávání vašich případů u soudu?

Zaprvé – kdo se bojí, nesmí do lesa. Zadruhé – neříkám nic jiného než to, co je realita. To, že byl obviněn soudce vrchního soudu kvůli korupci, je realita. To, že policajti mlátí lidi, je realita. To, že státní zástupci neodpovídají za svá pochybení, je realita. Když to budu přehlížet, tak do této republiky nepatřím. A pokud bych měl problémy za to, co říkám, je to jen důkaz toho, že se potrefená husa ozvala.

Myslíte si, že by měla být také zvýšena odpovědnost státních zástupců a soudců? Dnes jim při nějakém pochybení hrozí nanejvýš kárné řízení.

Právní systém je nastaven dobře. Existují kárná řízení, ale pokud dojde ke zneužití pravomoci jako v případě Litoměřic nebo v případě Prahy 2 a jak je podezření, že k tomu došlo na Vrchním soudu v Praze, pak to podléhá režimu trestního zákoníku. Já bych byl jen rád, aby se měřilo všem stejně. Někdy se zdá, že osoba soudce znamená víc než osoba jiného člověka. To už je na svědomí těch soudců, kteří o tom rozhodují. Já to řeknu jinak, každý z nás jednou stane před nebeskou branou. A ten nejvyšší soud se zeptá: Milý synu nebo dcero, páchal jsi dobré skutky, nebo špatné? A nelži. A každý z nás tam něco řekne. Věřím, že devadesát devět procent soudců řekne, že dělalo dobré skutky, a půjdou dál. Ale budou lidé, kteří budou lhát.

autor: Libuše Frantová