Studenti budou rozdávat křivé banány jako důkaz evropských hodnot! Kalousek a Schwarzenberg narazili. Babiše stvořil kapitalismus nejhorších zlodějin. Poslanec KSČM hovoří

Uplynulý týden protestovali studenti ve výstražných stávkách po celé republice za dodržování ústavních zvyklostí. V reflexu Václav Klaus ml. odmítl, aby se politika míchala do škol. Miroslav Kalousek pak prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. Co si o tom myslíte? Bojují studenti za svobodu jako v roce 1989?

Využívat školou povinné žáky a studenty jako nátlakový nástroj k popření výsledku demokratických voleb považuji za popření demokracie a porušení školského zákona a bourání dlouho budované apolitičnosti vysokých škol. Hesla, která někdo hromadně vytvořil, vyrobil a rozdával, jasně směřovala proti výsledku demokratických voleb, i když ve volební kampani voliči veškeré informace měli, a přesto volili, jak volili. Je nutno se ptát, zda tito lidé, kteří se voleb svobodně a demokraticky zúčastnili, nemají také právo demonstrovat za potvrzení výsledku voleb, a věřte, byly by to demonstrace podstatně větší a v celé republice. Tito lidé si ale demokracie váží!



Nezůstalo jen u středoškoláků a vysokoškoláků. Jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla, které zveřejnila DVTV, do stávky se zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás zpět Babiš se Zemanem „vrhnou do komunismu“. Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky, koluje, a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie“. Myslíte si, že pohled dvanáctiletého dítěte skutečně může být pro politiky inspirací? O čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti, a jak vidět tuto akci studentů?

Toto je otázka na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu – a pokud to, co se dělo, chce přejít mlčením, stane se hrobařem nepolitického školství!



Tisíce lidí také demonstrovaly za Českou televizi. Prezident tento protest komentoval v TV Barrandov: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, který to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdo neútočil na svobodu slova. Jak brát slova prezidenta Miloše Zemana? A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že je u nás ohrožena svoboda slova?

Svobodu slova ohrožují paradoxně sami strážci. Objektivita dle vlastního názoru redaktora nebo majitele je jedním z největších nešvarů soudobé žurnalistiky. Vřele doporučuji si přečíst závěry analýzy, o které hovořil pan prezident Zeman, a udělat si názor na vysílání ČT každý sám.



Martin C. Putna řekl, že vrahem Jána Kuciaka a jeho snoubenky v duchovním smyslu jsou podle něj Robert Fico a český prezident Miloš Zeman. Oba podle něj patří před soud… Co na to říci?

Pan Putna je chudý duchem a ti jsou blahoslavení nebo držení v kazajce s velmi dlouhými rukávy.

Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že v současném dění na Slovensku spatřuje rukopis George Sorose a jeho organizací, které útočí na vlády zemí, jež se brání migraci – včetně Maďarska, Česka a Slovenska. Soros podle něj chce přeměnit Evropu v kontinent migrantů. Co si o tom myslíte? A souvisí protesty u nás s děním na Slovensku?

Pokud je někdo oprávněn hovořit o vlivu pana Sorose na politiku, tak je to pan Orbán, absolvent školy podporované tímto politickým filantropem se vznešenými cíli, ale nečestnou cestou.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma antibabiš prostě nefunguje. Co vlastně udělal Andrej Babiš s českou veřejností? Co by musel udělat špatně, aby ho Češi měli dost? Mimochodem, přichází s tématy jako zvyšování důchodů, slevy na jízdném, objíždí republiku a říká, co všechno zaplatí a postaví. Bude tohle dál fungovat?

Pana Babiše porazí opět jen pan Babiš! Tento charismatický fenomén byl stvořen liberálním kapitalismem opřeným o nejhorší zlodějiny na státním a obecním majetku v historii Evropy, kde české slovo „tunelování“ je synonymem. Jeho konec bude spojen s neschopnosti korigovat svou povahu a vztahy k okolí v zájmu politické shody a kompromisu. Historie takovéto politiky již zná a vždy zanechali výraznou stopu v dějinách, většinou bohužel velmi kontroverzní, i když pro mnoho lidi líbivou.

V Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jde o předěl ve vývoji EU? Otřese se „Brusel“? Bude nutné zcela přehodnotit nejen politiku migrace, nebo bude EU dále stabilní? Třeba i proto, že Merkelová bude v Německu dále pokračovat. Budou „antisystémové“, „populistické“ a „extremistické“ strany v Evropě posilovat, nebo slábnout?

Itálie je v problému „díky“ svému volebnímu systému politických stran, neschopnému získat většinu ideově nebo programově vyjasněné formaci. Více než Unie je v Itálii ohroženo euro – a Evropa bude muset tak jako tak přijmout hořkou pilulku své neschopnosti razantně říci NE. Tyto tendence budou narůstat a pokud se Němci nevzpamatuji a než konečně pochopí neživotnost filozofie sebemrskačství jako filozofie odpuštění, budou příčinou rozpadu EU. Osobně držím Evropě palce, protože kocovina bude strašná a klasický slovanský recept na ni, to jest slepičí vývar, nám snad zůstane.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Plánují se do ní zapojit poslanci všech stran kromě SPD a KSČM. S návrhem vytvořit nadstranický klub, který se bude zabývat evropskou agendou, přišla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová: „Chybí tu hlasy, které o Unii mluví pravdivě a nedemagogicky,“ objasnila svůj záměr. Proevropské strany o pozitivech EU pro Česko informují málo nebo špatně, naopak euroskeptické strany prý neustále bombardují občany neúplnými nebo zcela nesmyslnými informacemi. Hlavním přínosem platformy mají být veřejné akce na půdě Sněmovny. Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen co se týká EU, bude prostřednictvím takzvané „občanské univerzity“ posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků nebo dobrovolníků, trend euroskepticismu?

Studenti budou rozdávat křivé banány jako důkaz evropských hodnot! Jediná smysluplná cesta je opustit zvenčí uložený politický cíl EU spojený s šířením jediné té naší pravdy za každou cenu – a zachránit ji znamená vrátit se k Evropskému hospodářskému prostoru na bázi společných ekonomických zájmů nezávislých rovnoprávných států.

Vladimir Putin obhájil prezidentský post drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Jak vnímat to, že Vladimir Putin neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný?



Samozřejmě, že ano. Sice nástupce bude stále porovnáván s Putinem, ale to je úděl každého následujícího nastupujícího po výrazné osobnosti. Rusko je velká země a jistě najde do šesti let nového a výrazného kandidáta.

Do jaké míry hrozí, že by Rusko mohlo čelit rozkladu zevnitř kvůli nacionalismu jednotlivých republik a entit, které tam žijí? Pak by mohla přijít katastrofa i pro nás. Jaké vztahy teď s Putinem nastolit?

Toto riziko mají všechny státy, ve kterých žiji národnostně různí občané. A není to jen Rusko, ale i USA nebo Indie a podobně.



V minulých letech tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Premiérka Theresa Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Podobný názor zastávají i další. Měli bychom takto odpovědět?

Ráno moudřejší večera, říkávala moje babička, a v tomto případě to platí dvojnásob. Zvláště Velká Británie by měla byt opatrná na kategorické tvrzení, protože už jednou zavinila lží tajných služeb tragédii tisíců lidi. Tony Blair lhal o zbraních hromadného ničení v Iráku, aby ospravedlnil neospravedlnitelné.

Tento bojový jed byl vyvíjen v bývalých sovětských republikách a spadal pod kontrolovanou likvidaci jedů prováděnou americkými specialisty. Kde skončily vzorky jedu a jakou kontrolu nad sklady byl schopen zabezpečit americký maňásek Jelcin, to si dovedeme všichni představit. Prostě postříkali lejno voňavkou a tvrdí, že nesmrdí.

Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková, která se v ČR sešla s Karlem Schwarzenbergem a s Miroslavem Kalouskem (jenž jí věnoval dýku), údajně měla plánovat státní převrat a zamýšlela prý vraždit poslance Vrchní rady. V parlamentu ji z toho obvinil ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko. Podle prokuratury chtěla použít granáty, střílet z minometů a z automatických zbraní „dobít přeživší“. Savčenková obvinění odmítla a nabídla, že se nechá veřejně vyslechnout na detektoru lži, píše agentura Reuters. Podle ní jde o válku tajných služeb. Co si o tom myslíte?

Tady snad jen krátký komentář. Ukazuje se, že politika pana Schwarzenberga a pana Kalouska, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, narazila, ale bohužel nejsou schopni se poučit a vyvodit osobní zodpovědnost.

autor: Lukáš Petřík