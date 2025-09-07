Armáda ovlivňující volby? Kauza pokračuje. Růžička svolává výbor

Poslanec a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Růžička (ANO) si volá „na kobereček“ náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Na místě by měla být i ministryně obrany Černochová. Přitom zaznívá vážné podezření, že hnutí STAN Víta Rakušana Armádu ČR používá jako své PR oddělení.

Armáda ovlivňující volby? Kauza pokračuje. Růžička svolává výbor
Pavel Růžička z opozičního hnutí ANO, který je ve sporu s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS), už od července poukazuje na to, že armádní útvar se nějakým způsobem zapojuje do příprav na parlamentní volby.

Ve svém komentáři na síti X vyzývá náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku k odtajnění konkrétního dokumentu: „Žádám Karla Řehku, aby zveřejnil dokument ,Volby 2025‘, který rozpracovalo jeho velitelství informačních a kybernetických sil, tak abychom všichni viděli, jak se armáda pod jeho vedením zpolitizovala,“ uvádí ve svém komentáři.

 

 

„Je jedno, komu se chtěl tímto dokumentem zavděčit, ale armáda podobné věci dělat nemá,“ dodal Růžička, že armáda má být apolitická.

Napětí mezi Pavlem Růžičkou a vedením Ministerstva obrany v posledních měsících graduje. Poslanec Růžička loni obvinil náčelníka generálního štábu Karla Řehku, že mu v souvislosti s kritikou sbírky na drony pro Ukrajinu vulgárně vyhrožoval. Ministryně Jana Černochová tehdy reagovala na incident inspekcí a zapojením vojenské policie.

Růžička zároveň dlouhodobě kritizuje, že ministryně upřednostňuje mediální zviditelňování před koncepčním řízením resortu a že opozice včetně bezpečnostního výboru je z rozhodování fakticky vyřazována.

Veřejnou kritiku armády i vedení resortu obrany poslanec Růžička vystupňoval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Podle něj se v armádě formují struktury, které mají nepřiměřený vliv a chovají se nestandardně. „Vytvořili vlivovou skupinu, která je nebezpečná a chová se velmi nestandardně,“ prohlásil Růžička.

Růžička zároveň požádal média, aby kauzu nenechala usnout, a pomohla tak chránit demokratický charakter země. Místo toho média řešila, odkud se dokument vzal a kdo za to nese vinu. Nikoliv obsah samotného dokumentu. Generální štáb argumentoval tím, že se jednalo pouze o cvičení. Šíření tvrzení, že jde o ostrou akci armády, média označují za proruskou propagandu.

Nyní poslanec Růžička na 10. září svolal zasedání výboru pro obranu. Na zasedání byl měla být přítomna jak ministryně obrany Jana Černochová, tak i náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ten by tam měl vysvětlit vše kolem sporného dokumentu.

 

 

Poslanec Růžička zároveň informoval o tom, že Karel Řehka na něj posílá „jedno oznámení za druhým“ na Policii ČR. „Sorry, ale toto Karlu Řehkovi nevyjde. Vaše nová taktika podávat na mě na policii jedno oznámení za druhým mi opravdu nezabrání v tom, abych pokračoval v důsledné parlamentní kontrole armády. Rád budu totiž policistům dál trpělivě vše vysvětlovat,“ napsal Růžička na síti X.

 

 

Na síti X poslanec Růžička sdílel i své obavy, že vedení Armády ČR se příliš úzce provázalo s vládní stranou Starostů a nezávislých. „Stejně jako po roce 1989 bylo potřeba odpolitizovat armádu a zbavit ji vlivu KSČ, teď to samé bude potřeba udělat s vazbami na STAN, kteří si ji ochočili přes slabého NGŠ. Potřebujeme silnou armádu, ne tu pod pantoflem,“ vypálil Růžička směrem k vládní straně i Karlu Řehkovi s odkazem na informaci, že Karel Řehka se objevil v předvolebním postu Starostů. Konkrétně po boku starostenské poslankyně Michaely Opltová, která na svém profilu sdílela fotky s Řehkou, jako zpracovatel byl u postu uveden STAN. Po kritice Opltová fotky stáhla.

 

 

O možném propojení STAN s lidmi z armády pak poslanec Růžička mluvil i v závěru srpna. „Propojení STAN na Armádu ČR je tak průhledné, že by se přes něj dal promítat film. Znamená to, že velitelství informačních a kybernetických sil není složka armády, ale rovnou PR agentura STAN? Čekám na to, až se k tomu hrdě přihlásíte. Koneckonců, co je lepšího než politická strana s vlastní armádou?“ ptal se jízlivě Růžička.

 

 

