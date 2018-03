Topkařského vicehejtmana inspirovali protestující školáci. Babiš je trestně stíhaný agent StB, co hovoří lépe slovensky než česky. A mladého Klause přirovnal k Miroslavu Štěpánovi

Anketa Chcete, aby čínská CEFC dál investovala v Česku? Nyní posílena o čínský státní kapitál Chci 57% Nechci 43% hlasovalo: 4886 lidí

V posledních týdnech se po celé České republice konala celá řada demonstrací. Minulý týden se formou výstražných stávek připojili i studenti. Mají pravdu ti, kteří se obávají ohrožení demokracie, ohrožení svobody slova?

Je dobře, že se lidé umí v pravou chvíli ozvat. Když cítí manipulaci, nechtějí si to nechat líbit. Lidem není jedno, v jaké zemi budou vyrůstat jejich děti a možné ohrožení demokracie vnímají daleko citlivěji, už kvůli naší historické zkušenosti s totalitním režimem. Na druhou stranu skutečnost, že se demonstrace mohou konat a nejsou násilím potlačovány, je určitým signálem, že to zatím s ohrožením demokracie není tak špatné.

Ke stávce studentů se vyjádřil i Václav Klas mladší. Například v Reflexu odmítl, aby se politika míchala do škol. Načež Miroslav Kalousek prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. I tato výměna názorů reflektuje rozdílné pohledy na výstražné stávky. Kdo z nich má pravdu?

„V žádné zemi, ani v rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jím má být,” vykřikoval v roce 1989 z balkonu pražské ČKD šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán. Nepřipadá vám vyjádření pana Václava Klause ml. v něčem podobné?

Výstražných stávek se ovšem zúčastnili nejen středoškolští a vysokoškolští studenti. Jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla, které zveřejnila DVTV, do stávky se zapojily i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás zpět Babiš se Zemanem „vrhnou do komunismu“. Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky, koluje a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie“. Myslíte si, že pohled dvanáctiletého dítěte skutečně může být pro politiky inspirací? O čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti, a jak vidět tuto akci studentů?

Pro mě osobně je velice příjemné vidět, že ani té nejmladší generaci není lhostejné, v jaké zemi vyrůstá. A že jsou děti v tom věku schopny stoupnout si na pódium a veřejně vyjádřit svůj názor, je obdivuhodné. A jestli může být dvanáctileté dítě pro politiky inspirací? Mě osobně velice zasáhlo vyjádření malé holčičky, která se obávala, že její názor nebude důležitý, protože ještě nemůže volit. Nechtěl bych, aby se lidé bez volebního práva vnímali jako občané druhé kategorie. Správný politik by přece měl sloužit všem, nejen svým potenciálním voličům. To pro mě bylo rozhodně inspirující…

Některé z demonstrací vyvolal nedávný inaugurační projev prezidenta Zemana, který se opřel do České televize. Jak tento projev hodnotíte a co říkáte na to, že například Miroslava Němcová, ale i někteří další, během této slavnostní akce odešli?

Prezidentův inaugurační projev byl prostě bytostně zemanovský. Jeho voličům asi vyhovuje, prezident Zeman vyhrál už druhé volby. Odpůrce samozřejmě ještě více utvrdil v přesvědčení, že prezidentská funkce by si zasloužila důstojnější reprezentaci. Odchod některých politiků během inaugurace byl prostě kontroverzní reakcí na kontroverzní „akci“.

Ostatně prezidentův proslov, konkrétně zmínku o ČT, kritizovali i umělci například na Českých lvech. Těm ale na druhou stranu řada lidí vyčetla, že politika na takovou událost nepatří. Jak to vidíte vy?

Já se domnívám, že jakkoli mohu s jejich názory souhlasit, na ryze kulturní akci spíše nepatří. Už proto, že mnozí umělci jsou „živi“ z peněz České televize a tím nepřímo z koncesionářských poplatků. Občané by mohli právem namítat, že neplatí někoho za to, aby jim kázal, co si mají myslet…

Demonstraci na podporu ČT okomentoval prezident na TV Barrandov slovy: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident s tím, že to prý dokáže jednoduše tím, že v inauguračním projevu věnoval ČT pouze jednu větu, protože za víc nestojí a protože má zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. „Lidé demonstrovali na základě pouze této jedné věty,“ uvedl. Zmínil, že nikdo ČT neohrožuje a nikdo neútočil na svobodu slova. Jak brát slova prezidenta Miloše Zemana? A z čeho podle vás vyplynulo základní téma demonstrací, že prý je u nás ohrožena svoboda slova?

Bohužel, tento výrok není hoden prezidenta republiky. Pan prezident by si měl uvědomit, že nekomentoval situaci v soukromém rozhovoru v hospodě v Novém Veselí, ale do televize, byť si zrovna o této myslím své.

Spolek Milion chvilek na svém serveru MilionChvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiéru Andreji Babišovi. „Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží,“ píší autoři stránek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ poznamenávají autoři stránek, kde lze podpisem pod petici vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Andreje Babiše do funkce premiéra. S ohledem na to, že „vyměnit“ prezidenta půjde asi dost těžko, soustředí se veškerý odpor konkrétně na Andreje Babiše? A mají pravdu ti, kteří poukazují na to, že Babiš byl zvolen v demokratických volbách, takže to, co jeho odpůrci dělají, tedy příliš demokratické není?

Je pravda, že hnutí ANO poměrně drtivě zvítězilo v demokratických volbách. Je ale také pravda, že některé problematické skutečnosti o Andreji Babišovi, vyšly najevo až po těchto volbách. Respektuji vítězství hnutí ANO, ale nemohu souhlasit s tím, aby byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, který hovoří lépe slovensky než česky, vedený jako agent StB, a jako bonus se nechat podporovat komunisty.

V Respektu vyšel s odkazem na průzkumy, které ukazují posilování hnutí ANO, článek, že téma antibabiš prostě nefunguje. Ostatně, o tom se na vlastní kůži přesvědčil jak Mirek Topolánek, tak i Bohuslav Sobotka. Čím si podle vás Andrej Babiš lidi získává, a co by musel udělat, aby podporu ztratil?

Pan Babiš se jeví jako schopný a pracovitý manažer. Zjevně se umí obklopit schopnými lidmi, které samozřejmě může i dobře zaplatit. Nebojí se dát na jejich rady a vyplácí se mu to. Nebojí se ani osobního kontaktu s lidmi a umí mnohdy složité ekonomické a politické pojmy vysvětlit srozumitelně tak, aby jeho voliči pochopili, že dělá všechno pro jejich dobro. Podporu by asi ztratil, kdyby voliči pochopili, že dělá všechno především pro svoje dobro.

V Rusku se konaly prezidentské volby. Co říkáte na to, že Putin obhájil prezidentský post tak drtivým způsobem?

Putin je osobnost a lidé mají osobnosti rádi. Pokud je to podpořeno dobrou propagandou, pak se úspěch dostaví.

A mají pravdu například Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, když píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach?

V té zemi jsem byl minulý rok dvakrát a přišlo mi, že ho lidé opravdu podporují. Rusové jsou pyšní a jeho politika může vzbuzovat i národní hrdost.

Čím dál více lidí nevěří Evropské unii, i když eurodotace čerpáme. Ve Sněmovně vzniká iniciativa, která má jako hlavní cíl zlepšit povědomí českých občanů o Evropské unii. Hlavním přínosem platformy mají být veřejné akce na půdě Sněmovny. Připomeňme, že olomoucká univerzita v rámci osvěty, nejen co se týká EU, bude prostřednictvím tzv. občanské univerzity posílat studenty a dobrovolníky do regionů. Budou lidé naslouchat? Skončí v Česku díky osvětě, ať už od politiků nebo dobrovolníků, trend euroskepticismu?

Členství v Evropské unii podle mého názoru je klíčové především z ekonomických důvodů. Lidé by si měli uvědomit, že jako malá, nedostatečně vyzbrojená zemička si prostě nemůžeme dovolit zůstat nezávislí a osamělí. Evropa má jedinou možnost jak obstát ve světové konkurenci – a to jako jednotná země. Právě v tom vnímám jako klíčovou roli České televize, která by měla pravdivě a vyváženě informovat lidi nejen o nevýhodách členství v Evropské unii, ale hlavně o tom, že jinou možnost, jak zachovat mír a nezávislost v naší zemi, než setrvat v Evropské unii, vlastně ani nemáme…

Euroskepticismus se ovšem rozhodně netýká jen České republiky. Například v Itálii zvítězily strany, které neskrývají odpor proti Evropské unii a proti migraci do Evropy. Jak to podle vás s EU nakonec dopadne? Kam bude směřovat?

Problematika migrace je podle mě vlastně jediným argumentem proti členství v EU. Pokud by se situace dala vyřešit podporou přímo v zemích zasažených válečnými konflikty bez nutnosti přijímat migranty a jejich odlišný způsob života, byl by problém odporu vůči EU dle mého názoru vyřešen.



autor: David Hora