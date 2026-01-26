Ukrajina bez moře. Šándor přitvrdil v odhadu, jak zle dopadne válka

Rozhovor odstartoval otázkou Denise Melase, která rezonuje v evropské debatě stále častěji: jsme blíže konfliktu s Ruskem, nebo s USA? Šándor odmítá zkratky a paniku. „Pevně věřím, že ani s jedním nejsme blízko konfliktu, aspoň zatím,“ říká a připomíná, jak snadno se veřejnosti servírují hrozby bez faktické opory. „Ti, co nás straší tanky na Václaváku za tři, čtyři roky, by nám měli říct, odkud přijedou,“ zazní v jedné z pasáží. Navíc evropské vlády posílají signály, které se navzájem vylučují: jedni mluví o téměř nevyhnutelné válce, druzí ji bagatelizují. „Tato dichotomie nepřináší nic dobrého. Spousta lidí je vystrašených,“ konstatuje Šándor.
Nejtěžší momenty ale přicházejí, když se debata stočí k Ukrajině a k tomu, co vlastně znamená „ukončení války“. Šándor maluje scénář, který v evropských kancelářích mnozí vytěsňují: „Ultimátně se obávám, že Rus zabere ještě Oděsu a z Ukrajiny se stane suchozemský stát.“ Zaorálek reaguje bez okolků: „Strašná porážka.“ A Šándor to dopoví naplno: „Přesně tak. Je to porážka Ukrajiny, je to porážka Aliance.“
Jeho argument není jen geopolitický, ale i praktický – a právě proto tak nepříjemný. Nejde jen o zbraně, munici nebo techniku. „Vidíme, že Ukrajinci mají dva miliony lidí, kteří se vyhnuli mobilizaci, dvě stě tisíc zběhů, schopnost doplňovat jednotky je prostě malá a to je jediná věc, kterou my jim dát nemůžeme,“ říká. A když přijde řeč na „koalici ochotných“ a úvahy o vysílání vojáků, volí Šándor slovo, které v českém prostoru zní až výbušně: „Kabaret.“ Nevěří, že západní lídři politicky ustojí rozhodnutí, které by znamenalo přímé riziko pro vlastní voliče. A upozorňuje, že „zamrzlý konflikt“ může Evropu vysávat roky – ekonomicky, politicky i společensky.
Silně rezonuje i motiv evropského dvojího metru – a tím i ztráty respektu. Zaorálek připomíná, že Západ se často tváří jako strážce pravidel, ale v konkrétních krizích je sám obchází nebo relativizuje. Šándor to pojmenuje ještě přímočařeji: „Je to pokrytectví, je to dvojí metr, bojíme se, aby nám Trump nenafackoval, čím víc mu ten prostor dáváme, tím víc si ho bere.“ V téhle logice pak nepřekvapí, že Evropa vypadá navenek slabě – nejen vojensky, ale i politicky.
Symbolicky to v rozhovoru vypluje na tématu Grónska. Zaorálek popisuje, jak nedůstojně působí, když se Evropa nedokáže postavit ani za vlastní teritorium a do hry vstupuje někdo „za Evropu“. „Ani jako partnera nás nebere, to už je nedůstojný,“ říká. Šándor přitakává a ukazuje na hlubší problém: Evropa je „šíleně nejednotná“ a její lídři často raději couvají, než aby nesli odpovědnost. V jedné z nejostřejších pasáží pak Šándor líčí evropskou mentalitu skoro až s hořkostí: „Slyšel jsem Merze říkat, když už Trump nemá rád Evropu, tak aspoň aby neopustil Němce. Já nevím, tohle přece není hrdý stát.“
A co Česká republika? Co může dělat země, která sama o sobě globální trendy nezmění? Zaorálek tu pokládá otázku, která visí ve vzduchu už roky – a Šándor na ni odpovídá programově, bez diplomatických kudrlinek: „Armáda České republiky by měla být suverénním nástrojem suverénního státu primárně určená pro bezpečnost České republiky, měli bychom usilovat o středoevropské partnerství.“ Zároveň ale varuje před českou tendencí „pohodlně se opřít“ o členství v NATO a EU, jako by to byl konec práce. Podle něj to měl být naopak začátek. Jenže v tomto jsme podle Šándora Evropa i my v mnoha směrech promarnili čas.
Do debaty se dostává i Čína a širší svět. Šándor odmítá hysterií nafukované scénáře: „Měli bychom se přestat strašit, nemyslím, že Čína má v zájmu bojovat.“ Zaorálek zase přidává zkušenost z politiky: česká debata je často „bizarní“ v tom, jak rychle nálepkuje pragmatismus jako bezpáteřnost, přestože velké státy jednají přísně pragmaticky a svět se podle toho přeuspořádává.
Z celé epizody ale vyčnívá jedna společná obava, která má pro Evropu až existenciální tón: že konec bojů na Ukrajině automaticky nepřinese úlevu. Šándor říká, že Evropa si „vybombardovala hloupostmi vlastní zázemí“, ekonomiky se dusí, a místo strategického restartu se řeší improvizace. A pak pronese větu, která zní jako varování do příštích let: „Po skončení války na tom bude Evropa ještě hůř, protože se nebyla schopna dát dohromady.“
Zaorálek závěrem přidává širší rámec: Západ, jak jsme ho znali, se mění – ale Evropa nezmizí. Jen se bude muset naučit fungovat bez iluzí, bez pohodlí a bez jistoty, že „velký strýček“ vždycky zasáhne.
